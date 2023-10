Magic: The Gathering macht sich in Magic: The Gathering – Doctor Who™ auf, um Raum und Zeit zu erkunden. Doctor Who™ hatte 1963 Premiere. Zur Feier dieses Jubiläums tragen wir mit einem Jenseits des Multiversums Set bei. Anlässlich des 30. Geburtstags von Magic und des 60. Geburtstags von Doctor Who™ ist es Zeit, dass du alles über die neuen Karten erfährst, die du in Magic: The Gathering – Doctor Who™ finden kannst.

Falls du unseren Debüt-Livestream verpasst hast, keine Sorge! Wir stellen dir einen praktischen Leitfaden zu den verschiedenen Kartendrucken, Produkten und Geheimnissen in diesem spannenden Jenseits des Multiversums Release zur Verfügung. Wir freuen uns sehr, dass du uns auf dieses wibbelig-wobbelige Abenteuer begleitest, wenn das Set am 13. Oktober 2023 erscheint. Du kannst es jetzt bei Online-Händlern wie Amazon, in deinem Store und überall sonst vorbestellen, wo Magic-Produkte verkauft werden.

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Set-Details

Magic: The Gathering – Doctor Who™

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Set-Legalität: Legacy, Vintage und Commander

Wichtige Termine für Magic: The Gathering – Doctor Who™

Vorschauen : 3.–6. Oktober

: 3.–6. Oktober Podcast von Command Zone – Extra Turns (Gameplay) : 11. Oktober

: 11. Oktober Weltweiter Launch : 13. Oktober

: 13. Oktober Launch-Party-Events: 13.–15. Oktober

Der Spaß mit Boostern von Magic: The Gathering – Doctor Who™

Wir wollten die außerirdische Schönheit der Serie Doctor Who™ in Magic: The Gathering – Doctor Who™ einfangen. Auf seinen vielen Reisen hat der Doctor mehrere Planeten und Zeitstrahlen bereist und ist sogar sich selbst begegnet. Bei Doctor Who™ weißt du nie, wo du als Nächstes landen wirst. Wenn du eines der vier Magic: The Gathering – Doctor Who™ Commander-Decks mischst, wird es sich deshalb anfühlen, als würdest du mit dem Doctor in der TARDIS abheben.

Traditionelle Foilkarten und Surge-Foilkarten

Wenn du ein Fan von Foilkarten bist, bist du hier zeitlich und räumlich genau richtig! Jedes Magic: The Gathering – Doctor Who™ Commander-Deck enthält zwei traditionelle Foilkarten: den Cover-Kommandeur und den präsentierten Kommandeur. Wer sich dem Doctor anschließen möchte, findet die Doctors und ihre Begleiter als Anführer von drei der vier Decks. Fans von Bösewichten in all ihren Formen finden Davros, Schöpfer der Daleks, und Missy im Deck Meister des Bösen.

Der Vierte Doctor (traditionelle Foilkarte) Sarah Jane Smith (traditionelle Foilkarte)

Der Zehnte Doctor (traditionelle Foilkarte) Rose Tyler (traditionelle Foilkarte)

Der Dreizehnte Doctor (traditionelle Foilkarte) Yasmin Khan (traditionelle Foilkarte)

Davros, Schöpfer der Daleks Missy

Außerdem kannst du alle Karten aus den Commander-Decks, mit Ausnahme der Weltenkarten, als traditionelle Foilkarten in Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Boostern finden. Alle in Eternal legalen Karten, z. B. neu aufgelegte Karten, in Magic neue Karten und Spielsteine, werden in Sammler-Boostern verfügbar sein!

Außerdem haben wir einen bei Fans beliebten Foil-Kartendruck zurückgebracht: Surge-Foilkarten! Diese verleihen deinen Karten einen elektrisierenden Glanz, der die Aufmerksamkeit deiner Commander-Mitspieler auf sich ziehen wird.

Abschied (Surge-Foilkarte) Exterminieren! (Surge-Foilkarte) Sonnenring (Surge-Foilkarte)

Zusätzlich zu traditionellen Foil-Versionen sind in Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Boostern Surge-Foil-Versionen von Commander-Karten (außer Weltenkarten) aus diesem Set zu finden!

TARDIS-Showcase-Kartendrucke

Die TARDIS reist an einen neuen Ort: in den Magic-Kartenrahmen! In diesem Set findest du 30 Karten – 3 nicht ganz so häufige, 23 seltene und 5 sagenhaft seltene – in Varianten mit TARDIS Showcase-Kartendrucken. Sie zeigen die Figuren aus Doctor Who™ mit speziellen stilisierten Illustrationen in einem wunderschönen blauen TARDIS-Kartenrahmen. Der Doctor, seine Begleiter und sogar seine Feinde sind im TARDIS-Showcase-Kartenrahmen zu finden.

Der Zehnte Doctor (TARDIS-Showcase) Rose Tyler (TARDIS-Showcase)

Davros, Schöpfer der Daleks (TARDIS-Showcase) TARDIS (TARDIS-Showcase)

Karten mit dem TARDIS-Showcase-Kartendruck gibt es nur in Sammler-Boostern. Während die traditionellen Versionen dieser Karten eher ihren realen Gegenstücken ähneln, setzen die TARDIS-Showcase-Varianten einen stilistischen Akzent, den Whovians mit Sicherheit lieben werden. Diese Kartendrucke kannst du in Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Boostern finden.

Karten mit erweitertem Kartenrand

Obwohl Magic-Karten drinnen (noch!) nicht größer sind als außen, findest du Varianten dieser Karten mit erweitertem Kartenrand, die mehr von den Doctor Who™ Illustrationen zeigen. Seltene und sagenhaft seltene neu aufgelegte und in Magic neue Karten erhalten den Kartendruck mit erweitertem Kartenrand. Hinweis: Sagen haben keine erweiterten Kartenränder und erhalten daher nicht den Kartendruck mit erweitertem Kartenrand.

Die Prophezeiung (erweiterter Kartenrand) River Song (erweiterter Kartenrand) Der Valeyard (erweiterter Kartenrand)

Karten mit erweitertem Kartenrand gibt es auch in traditionellen Foil-Versionen und Surge-Foil-Versionen. Alle neu aufgelegten und in Magic neuen Karten gibt es in Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Boostern als Nicht-Foil-, traditionelle Foil- und Surge-Foilkarten.

Doctor-Karten mit Seriennummern

Mit Doctor-Karten mit Seriennummern kannst du die Grenzen der Zeit überschreiten. Jede Hauptinkarnation des Doctors, vom Ersten Doctor bis zum Dreizehnten Doctor, erhält eine Variante im TARDIS-Showcase-Kartendruck mit Seriennummer. Jede Karte ist als wunderschöne Doppel-Regenbogen-Foilkarte gedruckt und mit einer eigenen Seriennummer versehen; von jeder Karte werden nur etwa 500 Exemplare gedruckt, die es nur in Sammler-Boostern gibt.

Doctor-Karten mit Seriennummern sind in den Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Boostern jeder Sprache nur auf Englisch erhältlich. Doctor-Karten ohne Seriennummern sind mechanisch mit den Varianten mit Seriennummern identisch. Details sind auf der Produktverpackung angegeben. Die Abbildungen sind digital gerendert und nicht die eigentlichen Karten.

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Produktübersicht

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Commander-Decks

Lehren der Vergangenheit (Grün-Weiß-Blau)

Die Zeit hat ’nen Knick (Blau-Rot-Weiß) Die Zeit hat ’nen Knick (Blau-Rot-Weiß)

Paradoxon-Power (Grün-Blau-Rot)

Meister des Bösen (Blau-Schwarz-Rot) Meister des Bösen (Blau-Schwarz-Rot)

Jedes Commander-Deck enthält ein Commander-Deck mit 100 Karten, deren Thema jeweils ein Teil von Doctor Who™ ist. Diese Decks enthalten jeweils Folgendes:

Ein Commander-Deck mit 100 Karten Enthält 50 in Magic neue Karten Cover-Kommandeur und präsentierter Kommandeur erscheinen als traditionelle Foilkarten.

10 doppelseitige Spielsteinkarten

10 übergroße in Magic neue Weltenkarten

1 Weltenwürfel

1 Deckbox

1 Lebenspunktezähler

1 Sammler-Booster-Probepackung 2 Karten mit alternativem Kartenrand, von denen mindestens eine als seltene oder sagenhaft seltene Karte erscheint



Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Booster

Magic: The Gathering – Doctor Who™ Sammler-Booster-Display

1 Standardland als traditionelle Foilkarte 1 von 3 erscheint als Surge-Foilkarte.

1 Doctor als traditionelle Foilkarte 1 von 10 erscheint als Surge-Foilkarte.

1 traditionelle Foilkarte aus Lehren der Vergangenheit 1 von 10 erscheint als Surge-Foilkarte.

1 traditionelle Foilkarte aus Die Zeit hat ’nen Knick 1 von 10 erscheint als Surge-Foilkarte.

1 traditionelle Foilkarte aus Paradoxon-Power 1 von 10 erscheint als Surge-Foilkarte.

1 traditionelle Foilkarte aus Meister des Bösen 1 von 10 erscheint als Surge-Foilkarte.

1 in Magic neue Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand

1 in Magic neue traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand

1 neu aufgelegte Nicht-Foil-Magic-Karte mit erweitertem Kartenrand

1 neu aufgelegte traditionelle Foil-Magic-Karte mit erweitertem Kartenrand

1 in Magic neue Surge-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand

1 neu aufgelegte Surge-Foil-Magic-Karte mit erweitertem Kartenrand

1 Surge-Foil-Wildcard Kann weder eine TARDIS-Showcase-Variante noch ein Standardland sein.

1 Nicht-Foilkarte in der TARDIS-Showcase-Variante Es stehen 3 nicht ganz so häufige, 23 seltene und 4 sagenhaft seltene Karten zur Verfügung, die gleichwertig erscheinen.

1 traditionelle Foilkarte in der TARDIS-Showcase-Variante Es stehen 3 nicht ganz so häufige, 23 seltene und 4 sagenhaft seltene Karten zur Verfügung, die gleichwertig erscheinen. 1 von 10 Boostern enthält eine Surge-Foil-Version. Doctor-Karten mit Seriennummern erscheinen in diesem Slot.

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte 1 von 3 Boostern enthält eine Surge-Foil-Version.



Magic: The Gathering – Doctor Who™ x Secret Lair

Secret Lair macht mit bei diesem spannenden Magic-Crossover-Spaß! Als Teil dieses Sets werden wir drei Doctor Who™ Secret Lair Drops veröffentlichen. Zwei davon können jetzt als Teil von Spookydrop 2023 vorbestellt werden! Der dritte Drop wird später veröffentlicht. Bleib also dran, um weitere Informationen zu diesen Releases zu erhalten.

In die TARDIS!

Heute gibt es noch eine weitere Magic: The Gathering – Doctor Who™ Kartenenthüllung:

Vergangenheit in Flammen (Launch-Party-Promokarte als traditionelle Foilkarte)

Diese traditionelle Foil-Promokarte erhältst du, wenn du vom 13.–15. Oktober bei einem Launch-Party-Event in deinem WPN-Store spielst – erkundige dich dort nach allen Details!

Nun bist du bestens gerüstet, um dich mit diesen Magic: The Gathering – Doctor Who™ Commander-Decks ins Weltall hinauszuwagen. Das Set erscheint am 13. Oktober 2023, und du kannst es ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellen.