Die Schlacht um das Multiversum ist da. Stelle dich den Phyrexianern an allen Fronten der Welten und kämpfe, um die Bedrohung ein für alle Mal auszulöschen – bevor sie dich auslöscht. Mit legendären Bündnissen, die es mit den Invasoren aufnehmen, Planeswalkern, die mit ihren zu Phyrexianern gewordenen ehemaligen Freunden konfrontiert werden, und der Zukunft des Multiversums, die sich für immer verändert, ist Marsch der Maschine das actiongeladene, letzte Gefecht gegen Phyrexia.

Ganz gleich, ob du gerade erst mit deiner Magic-Reise beginnst oder gespannt auf den Höhepunkt des Krieges wartest, den Elesh Norn und die Phyrexianer im ganzen Multiversum ausgelöst haben – Marsch der Maschine bietet dir all das.

Illustration von: Billy Christian

Marsch der Maschine – Details

Marsch der Maschine Marsch der Maschine – Commander Marsch der Maschine – Multiverse Legends

Jetzt vorbestellen

Marsch der Maschine – Set-Code: MOM

Marsch der Maschine – Commander-Set-Code: MOC

Marsch der Maschine – Multiverse Legends Set-Code: MUL

Tabletop-Legalität (neue Magic-Karten):

Marsch der Maschine (MOM): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage und Commander

Marsch der Maschine – Commander (MOC): Legacy, Vintage und Commander

Marsch der Maschine – Multiverse Legends (MUL): Individuelle Karten können für die jeweiligen Formate, in denen sie legal sind, verwendet werden

MTG Arena – Legalität:

Marsch der Maschine (MOM): Standard, Explorer, Alchemy und Historic

Marsch der Maschine – Commander (MOC): Nicht in MTG Arena verfügbar

Marsch der Maschine – Multiverse Legends (MUL): Historic, außerdem können individuelle Karten für die jeweiligen Formate, in denen sie legal sind, verwendet werden

Website: Marsch der Maschine

Marsch der Maschine – Wichtige Termine:

Marsch der Maschine – Geschichte : Jetzt verfügbar!

: Jetzt verfügbar! Set-Debüt, Cinematic-Trailer und Beginn der Vorschauen : 29. März 2023

: 29. März 2023 Kartenvorschauen : 29. März – 4. April

: 29. März – 4. April Commander-Deck-Vorschauen und Decklisten : 4. April

: 4. April Komplette Kartengalerien : 5. April

: 5. April Marsch der Maschine – Pre-Prerelease mit LoadingReadyRun : 8. April

: 8. April Marsch der Maschine – Early-Access-Event für MTG Arena : 13. April

: 13. April Prerelease-Events im Store : 14.–20. April

: 14.–20. April CommandFest mit Marsch der Maschine – Prerelease-Events : 14.–16. April

: 14.–16. April Digitales Release in MTG Arena und Magic Online : 18. April

: 18. April Game Nights mit Marsch der Maschine – Commander : 19. April

: 19. April Weltweites Tabletop-Release : 21. April

: 21. April Launch-Party-Events im Store : 21.–23. April

: 21.–23. April MagicCon : Minneapolis mit Pro Tour – Marsch der Maschine : 5.–7. Mai

: : 5.–7. Mai Store Championship : 13.–21. Mai

: 13.–21. Mai Commander-Party-Events: 26.–28. Mai

Du kannst Marsch der Maschine jetzt bei Online-Händlern wie Amazon sowie bei deinem Store vorbestellen, wo du mehr über Prerelease-Events und darüber hinaus erfahren kannst!

Spaß mit Boostern in Marsch der Maschine

Multiverse Legends

Du wirst bekannte Gesichter aus dem gesamten Multiversum finden, die mit – und gegen – die Phyrexianer kämpfen. Jeder Set- und Draft-Booster enthält eine Multiverse Legends Karte. Diese Karten sind in Standard nicht legal, aber jede Karte ist eine neu aufgelegte Karte und kann in den Formaten gespielt werden, in denen sie bereits legal ist, sowie in Sealed- und Draft-Formaten von Marsch der Maschine. Die Multiverse Legends Karten verfügen alle über einen „Spaß mit Boostern“-Kartendruck aus ihrer jeweiligen Welt – aus insgesamt sechzehn Welten. Du kannst dir unten alle sechzehn Kartendrucke ansehen, aber es gibt noch mehr Multiverse Legends, die später enthüllt werden:

Elesh Norn, Hohe Zönobitin (Neu-Phyrexia) Emry, Wächterin des Sees (Eldraine) Ragavan, flinker Dieb (Kaladesh)

Zada, Polyederschleiferin (Zendikar) Atraxa, Stimme der Prätoren (Neu-Capenna) Kroxa, Titan des Todeshungers (Theros)

Niv-Mizzet der Auferstandene (Ravnica) Inga Runenauge (Kaldheim) Horobi, die Klage des Todes (Kamigawa)

Yargle, Gierschlund von Urborg (Dominaria) Yedora die Friedhofsgärtnerin (Arcavios, Heimat von Strixhaven) Thalia, Wächterin von Thraben (Innistrad)

Imoti, Zelebrantin der Fülle (Amonkhet) Taigam, Meister der Ojutai (Tarkir)

Jegantha der Urquell (Ikoria) Kapitänin Lannery Storm (Ixalan)

Insgesamt gibt es 65 Multiverse Legends: 20 nicht ganz so häufige, 30 seltene und 15 sagenhaft seltene. Du kannst Multiverse Legends in Draft- und Set-Boostern als traditionelle Foil- und Nicht-Foilkarten finden. In etwa einem Drittel der Fälle, in denen du eine Nicht-Foil Multiverse Legends Karte erhältst, handelt es sich um eine seltene oder sagenhaft seltene Karte. Etched-Foil-Versionen der Multiverse Legends mit ihrer ursprünglichen Illustration sind in Set- und Sammler-Boostern zu finden.

Ungefähr 4 % der Set-Booster enthalten eine Multiverse Legends Etched-Foilkarte im traditionellen Foil-Slot; ein Drittel der Multiverse Legends Etched-Foilkarten sind selten oder sagenhaft selten.

Halo-Foilkarten und Seriennummern

Die Multiverse Legends haben extra-spezielle Versionen in Sammler-Boostern. Jede Multiverse Legends Karte erscheint ebenfalls als Halo-Foilkarte:

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Halo-Foilkarten gibt es nur in Sammler-Boostern. Eine seltene oder sagenhaft seltene Halo-Foilkarte erscheint in 10 % der Sammler-Booster. Eine nicht ganz so häufige Halo-Foilkarte erscheint in 24 % der Sammler-Booster. Halo-Foilkarten haben immer einen Weltenrand-Kartendruck.

Von jeder Multiverse Legends Karte gibt es außerdem 500 Versionen mit Seriennummer. Auf jede Karte mit Seriennummer ist eine Zahl von 1 bis 500 aufgedruckt und erscheint mit einer Doppel-Regenbogen-Version unseres traditionellen Foil-Kartendrucks:

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Diese Karten sind echte Sammlerstücke: weniger als 1 % der Sammler-Booster enthalten eine Multiverse Legends Karte mit Seriennummer.

Zusätzlich erscheint jeder der fünf Prätoren aus Marsch der Maschine ebenfalls als Versionen mit Seriennummer. Im Gegensatz zu den Multiverse Legends verfügen die Versionen der Prätoren mit Seriennummer über eine Illustration, die nur auf der Version mit Seriennummer erscheint:

Dein Browser unterstützt das Video-Tag nicht.

Genau wie die Multiverse Legends mit Seriennummer erscheinen die Prätoren mit Seriennummer ausschließlich in Sammler-Boostern und ausschließlich als Doppel-Regenbogen-Foilkarten. Weniger als 1 % der Sammler-Booster enthalten einen Prätor mit Seriennummer.

Während Karten mit Seriennummern in allen Sprachen in Marsch der Maschine Sammler-Boostern zu finden sind, sind die Karten mit Seriennummern nur in englischer Sprache verfügbar.

„Spaß mit Boostern“-Karte mit Weltenrand

Marsch der Maschine verfügt ebenfalls über „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke mit Weltenrand, die dem Heimatwelt-Look von Multiverse Legends entsprechen (wie oben dargestellt). Jede seltene oder sagenhaft seltene legendäre Kreatur in Marsch der Maschine hat eine „Spaß mit Boostern“-Version mit Weltenrand:

Borborygmos und Fblzzp (Ravnica) Quintorius der Sagenmeister (Arcavios) Glissa, Heroldin der Hetzjagd (Neu-Phyrexia)

Insgesamt gibt es 18 seltene und 10 sagenhaft seltene Karten mit „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand in Marsch der Maschine. Jede Karte kann in Set-, Draft- und Sammler-Boostern erscheinen, sowohl als traditionelle Foilkarte als auch als Nicht-Foilkarte. (Beachte, dass nur Multiverse Legends als Halo-Foilkarten erscheinen.) Ungefähr 8 % der Draft-Booster und 10 % der Set-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand.

Planeswalker ohne Rand

Drei Planeswalker-Karten erscheinen in Marsch der Maschine als Versionen ohne Rand:

Chandra, Leuchtfeuer der Hoffnung, ohne Rand Wrenn und Weltenbrecher ohne Rand Erzengel Elspeth ohne Rand

Jede Karte erscheint in Set-, Draft- und Sammler-Boostern, sowohl als traditionelle Foilkarte als auch als Nicht-Foilkarte. Weniger als 1 % der Draft- und Set-Booster enthalten einen Planeswalker ohne Rand.

Standardländer mit großflächiger Illustration

Die Phyrexianer kündigten ihre Invasion mit Symbolen am Himmel an. Du kannst diese Vorboten in den Ländern mit großflächiger Illustration von Marsch der Maschine sehen:

Ebene mit großflächiger Illustration Ebene mit großflächiger Illustration

Insel mit großflächiger Illustration Insel mit großflächiger Illustration

Sumpf mit großflächiger Illustration Sumpf mit großflächiger Illustration

Gebirge mit großflächiger Illustration Gebirge mit großflächiger Illustration

Wald mit großflächiger Illustration Wald mit großflächiger Illustration

Diese Standardländer mit großflächiger Illustration können in Set- und Draft-Boostern gefunden werden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten. Etwa ein Drittel der Marsch der Maschine Set- und Draft-Booster enthalten ein Standardland mit großflächiger Illustration. In Set-Boostern werden außerdem ungefähr ein Drittel der traditionellen Foil-Standardländer, die du findest, Standardländer mit großflächiger Illustration sein. Jeder Sammler-Booster enthält ein traditionelles Foil-Standardland mit großflächiger Illustration.

Erweiterter Kartenrand

Alle einseitigen seltenen und sagenhaft seltenen Karten in Marsch der Maschine, die nicht in anderen „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken erscheinen, erscheinen mit erweitertem Kartenrand im Sammler-Booster, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten. Der Kartendruck mit erweitertem Kartenrand erscheint auf 31 seltenen und zwei sagenhaft seltenen Karten aus Marsch der Maschine. Die fünf seltenen Karten aus den Marsch der Maschine Jumpstart-Boostern erscheinen ebenfalls mit erweitertem Kartenrand, ebenso wie die 42 seltenen und 12 sagenhaft seltenen Karten aus dem Marsch der Maschine Commander-Set.

Segenbringer-Walküre mit erweitertem Kartenrand Weltenbrecher, der Invasionsbaum, mit erweitertem Kartenrand Schwert aus Vergangenheit und Zukunft mit erweitertem Kartenrand

Prerelease-Promokarten

Der Höhepunkt der phyrexianischen Invasion beim Marsch der Maschine Prerelease ist das Magic-Event, das man nicht verpassen sollte – und es hat für jeden etwas zu bieten. Du kannst noch mehr Legenden mit „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand finden, die sich den Phyrexianern entgegenstellen, indem du an einem Prerelease-Event in deinem Store teilnimmst.

Jedes Marsch der Maschine Prerelease-Pack enthält eine von drei zusätzlichen Prerelease-Promokarten:

Goro-Goro und Satoru – Prerelease-Promokarte Katilda und Lier – Prerelease-Promokarte Schleimfuß und Squee – Prerelease-Promokarte

Du erhältst eine dieser drei Promokarten per Zufall, zusätzlich zu deiner mit Datumsstempel versehenen seltenen oder sagenhaft seltenen Promokarte aus Marsch der Maschine. (Du kannst jedoch nur die gestempelten seltenen oder sagenhaft seltenen Promokarten in deinem Sealed-Deck verwenden, nicht diese speziellen Prerelease-Promokarten.)

Diese Prerelease-Promokarten gibt es als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten, ebenso wie ihre „Spaß mit Boostern“-Versionen mit Weltenrand:

Goro-Goro und Satoru – Prerelease-Promokarte mit Weltenrand Katilda und Lier – Prerelease-Promokarte mit Weltenrand Schleimfuß und Squee – Prerelease-Promokarte mit Weltenrand

Etwa zwei Drittel der Prerelease-Packs enthalten eine Nicht-Foil-Prerelease-Promokarte. Etwa 11 % der Prerelease-Packs enthalten eine traditionelle Prerelease-Promokarte als traditionelle Foilkarte. Etwas weniger als 15 % der Prerelease-Packs enthalten eine Nicht-Foil-Prerelease-Promokarte mit „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand, und ungefähr 7,4 % der Prerelease-Packs enthalten eine traditionelle Prerelease-Promokarte als traditionelle Foilkarte mit „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand.

Diese Prerelease-Promokarten erscheinen nicht in Sammler-Boostern: Wenn du eine haben möchtest, solltest du an einem Marsch der Maschine Prerelease-Event teilnehmen!

Planechase-Karten mit Marsch der Maschine Commander-Decks

Planechase kehrt mit den Marsch der Maschine Commander-Decks zu Magic zurück. (Wenn du nicht wissen solltest, warum Planechase so großartig ist, lies bitte den Knüllerbeitrag von Gavin Verhey.) Jedes Commander-Deck enthält zehn übergroße Planechase-Karten, die nur in diesem Deck enthalten sind: fünf Planechase-Karten, die neue Magic-Karten sind, und fünf neu aufgelegte Planechase-Karten. Du kannst alle Marsch der Maschine Planechase-Karten sammeln, indem du alle fünf Commander-Decks sammelst.

Nyx Zusammenwachsen des Raumes

„Buy-a-Box“-Promokarte

Du bestellst ein Marsch der Maschine Set-, Draft-, Jumpstart- oder Sammler-Booster-Display in deinem Store vor? Solange der Vorrat reicht, kannst du eine „Buy-a-Box“-Promokarte als traditionelle Foilkarten erhalten: Omnath, der Sammelpunkt der Vollkommenheit.

Omnath, der Sammelpunkt der Vollkommenheit – „Buy-a-Box“-Promokarte

Erkundige dich bei deinem Store, um weitere Details zu erhalten und noch heute vorzubestellen!

Spaß mit Boostern – Übersichten

Marsch der Maschine – Produktübersicht

Jetzt, wo du all die großartigen Kartendrucke und Karten gesehen hast, die es mit Marsch der Maschine zu entdecken gibt, wollen wir mal sehen, wo du das alles finden kannst.

Marsch der Maschine – Set-Booster

Marsch der Maschine Set-Booster enthalten mindestens eine seltene oder sagenhaft seltene Karte (ca. 42 % enthalten zwei, 14 % drei, 2 % vier und < 1 % fünf), darunter:

1 Multiverse Legends Karte

Mindestens 1 Schlachtkarte

1 traditionelle Foil- oder Etched-Foilkarte beliebiger Seltenheit, einschließlich Multiverse Legends Karte als traditionellen Foilkarte und als Etched-Foilkarte

2 Wildcards beliebiger Seltenheit, darunter eine Möglichkeit, Marsch der Maschine Commander-Karten, seltene Karten aus Jumpstart-Boostern oder Multiverse Legends Karten zu erhalten

1 Standardland oder Vorboten-Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foil- oder Nicht-Foilkarte

1 häufige oder nicht ganz so häufige doppelseitige Phyrexianer-Karte

2 miteinander verbundene nicht ganz so häufige Karten

2 miteinander verbundene häufige Karten

1 Artwork-Karte

1 Karte aus der Liste oder eine Spielsteinkarte, DSK-Hilfekarte oder Werbekarte

Marsch der Maschine – Draft-Booster

Marsch der Maschine – Draft-Booster enthalten:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 Multiverse Legends Karte

1 Schlachtkarte

1 doppelseitige Nicht-Schlacht-Karte

3-5 nicht ganz so häufige Karten (einschließlich der oben erwähnten doppelseitigen Karten, Schlachtkarten und Multiverse Legends Karten)

8-9 häufige Karten In einem Drittel der Booster wird eine häufige Karte durch eine traditionelle Foilkarte ersetzt, bei der es sich um eine Standardland-, eine häufige, nicht ganz so häufige, seltene, sagenhaft seltene oder Multiverse Legends Karte handeln kann

1 Standardland, darunter ein Standardland mit großflächiger Illustration in 33 % der Booster

1 Spielstein-, Werbe- oder DSK-Hilfekarte

Marsch der Maschine – Sammler-Booster

Marsch der Maschine – Sammler-Booster enthalten:

5 seltene oder sagenhaft seltene Karten, darunter: 1 traditionelle seltene oder sagenhaft seltene Multiverse Legends Karte als traditionelle Foilkarte Traditionelle Foilkarte in 75 % der Booster Etched-Foilkarte in 14 % der Booster Halo-Foilkarte in 10 % der Booster Doppel-Regenbogen-Karte mit Seriennummer in < 1 % der Booster 1 traditionelle seltene oder sagenhaft seltene Foilkarte ist entweder eine der folgenden Karten: „Spaß mit Boostern“-Karte aus Marsch der Maschine Karte mit erweitertem Kartenrand aus Marsch der Maschine Karte mit erweitertem Kartenrand aus Marsch der Maschine – Commander Prätor als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit Seriennummer 1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand, entweder aus den Jumpstart-Boostern oder Marsch der Maschine Commander 1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte aus Marsch der Maschine in „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand, erweitertem Kartenrand oder Kartendruck ohne Rand 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte aus Marsch der Maschine oder Commander-Karten aus dem Set-Booster

1 Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte

1 nicht ganz so häufige Multiverse Legends Foilkarte Etched-Foilkarte in 75 % der Booster Halo-Foilkarte in 24 % der Booster Doppel-Regenbogen-Karte mit Seriennummer in < 1 % der Booster

1 nicht ganz so häufige Multiverse Legends Karte als traditionelle Foilkarte

2 nicht ganz so häufige und 5 häufige traditionelle Foilkarten (einschließlich gewöhnliche Standardländer)

Marsch der Maschine – Jumpstart-Booster

Jeder Jumpstart-Booster mit 20 Karten steht unter einem bestimmten Thema und enthält drei für Jumpstart entworfene Karten – eine häufige, eine nicht ganz so häufige und eine seltene – sowie weitere Karten aus Marsch der Maschine. Für Jumpstart entworfene seltene, nicht ganz so häufige und häufige Karten können als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Set-Boostern gefunden werden, während seltene Nicht-Foilkarten mit erweitertem Kartenrand nur in Sammler-Boostern zu finden sind. Für Jumpstart entworfene Karten sind in Standard- und mehr Constructed-Formaten legal.

Marsch der Maschine – Jumpstart-Booster enthalten:

1 seltene, für Jumpstart entworfene Nicht-Foilkarte, spezifisch für das Thema

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte aus Marsch der Maschine, die farblos ist oder die Farbe des Themas hat

Insgesamt 10 häufige und nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten Enthält eine häufige, für Jumpstart entworfene Nicht-Foilkarte, spezifisch für das Thema Enthält eine nicht ganz so häufige, für Jumpstart entworfene Nicht-Foilkarte, spezifisch für das Thema

6 Standardländer als Nicht-Foilkarten Enthält 1 Standardland mit großflächiger Illustration als Nicht-Foilkarte

2 Standardländer als traditionelle Foilkarten

Es gibt jedes Thema in zwei Versionen, doch beide enthalten die gleichen drei für Jumpstart entworfenen Karten, spezifisch für das Thema.

Brut (Weiß)

Essenz der Orthodoxie Saatkapsel-Pfleger Phyrexianischer Pegasus

Ehrgeizling (Blau)

Maskottchen aller Fakultäten Schiedsrichtertrupp Westwindschlange

Verzichtbar (Schwarz)

Schrecken von Towashi Seherin der gestohlenen Sicht Injektor-Krokodil

Verstärkung (Rot)

Othion, Held vom Lavagrund Axgard-Kunsthandwerker Felsspalter-Yeti

Buff (Grün)

Surrak und Blutpranke Ruinenspinne Messeplatz-Trompeter

Wir werden die vollständigen Listen für die Marsch der Maschine Jumpstart-Booster bald enthüllen (sobald die Vorschauen vollständig sind).

Marsch der Maschine – Bundle

Jedes Marsch der Maschine Bundle enthält:

8 Marsch der Maschine Set-Booster

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

40 Standardländer 20 Standardländer als Nicht-Foilkarten 20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

1 Promokarte als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration – Ghalta und Mavren

Ghalta und Mavren – Bundle-Promokarte

Ebene Insel Sumpf

Gebirge Wald

Marsch der Maschine – Commander-Decks

Insgesamt gibt es fünf Commander-Decks für Marsch der Maschine, jedes mit seinem eigenen Thema und seiner eigenen Farbkombination. In diesen Decks findest du die meisten Karten aus Marsch der Maschine – Commander sowie Planechase-Karten aus Marsch der Maschine. Insgesamt gibt es 50 Karten, darunter fünf übergroße Karten, die neue Magic-Karten sind, und fünf übergroße neu aufgelegte Karten, die in jedem Deck einzigartig sind. Insgesamt gibt es 50 Karten, die neue Magic-Karten sind, zehn davon sind in jedem Deck einzigartig. Jedes Deck enthält:

Ein spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 2 legendäre Kreaturen als traditionelle Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und als Kommandeur des Decks dienen können 8 seltene Nicht-Foil-Commander-Karten aus Marsch der Maschine, die neue Magic-Karten sind und spezifisch für dieses Deck sind 90 Magic-Karten als Nicht-Foilkarten, einschließlich Standardländer

1 Display-Kommandeur als Etched-Foilkarte, gedruckt auf dickerem Karton

10 übergroße Marsch der Maschine Planechase-Karten, spezifisch für das Deck

1 Weltenwürfel für Planechase

1 Sammler-Booster-Probepackung 1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foil- oder traditionelle Foilkarte aus Marsch der Maschine Enthält Karten mit erweitertem Kartenrand, ausgewählte Commander-Karten aus Marsch der Maschine und ausgewählte seltene Multiverse Legends Enthält keine Etched-Foilkarten, Halo-Foilkarten oder „Spaß mit Boostern“-Karten mit Seriennummer 1 nicht ganz so häufige traditionelle Multiverse Legends Karte als traditionelle Foilkarte

10 doppelseitige Spielsteinkarten

Eine Deckbox aus Karton und einen Lebenspunktezähler

Wachsende Bedrohung (Weiß-Schwarz) Wachsende Bedrohung – Weltenwürfel

Brimaz, Fäulnis von Oreskos Brimaz, Fäulnis von Oreskos, als Display-Kommandeur

Kavallerieangriff (Weiß-Blau-Schwarz) Kavallerieangriff – Weltenwürfel

Sidar Jabari aus Zhalfir Sidar Jabari aus Zhalfir als Display-Kommandeur

Göttliche Einberufung (Blau-Rot-Weiß) Göttliche Einberufung – Weltenwürfel

Kasla, gebrochener Heiligenschein Kasla, gebrochener Heiligenschein, als Display-Kommandeur

Ruf nach Unterstützung (Rot-Grün-Weiß) Ruf nach Unterstützung – Weltenwürfel

Lichtpfote, Erweckerin der Seelen Lichtpfote, Erweckerin der Seelen, als Display-Kommandeur

Zeit für Bastelei (Grün-Blau-Rot). Zeit für Bastelei – Weltenwürfel

Gimbal, Gremlin-Wunderkind Gimbal, Gremlin-Wunderkind, als Display-Kommandeur

Marsch der Maschine – Prerelease-Pack

Eine der coolsten Möglichkeiten, die neuesten Karten zu erleben, sind die ersten Events, auf denen sie angeboten werden: Prerelease-Events in deinem Store. Und wenn du dir diesen Spaß nicht entgehen lässt, erhältst du ein Prerelease-Pack. Prerelease-Packs enthalten (fast) alles, was du brauchst, um in die Sealed-Deck-Action einzutauchen, und sind der bewährte Weg, um neue Karten zu öffnen und auszuprobieren.

Jedes Marsch der Maschine Prerelease-Pack enthält:

6 Marsch der Maschine Draft-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foil-Promokarte mit Promo-Aufdruck aus Marsch der Maschine

1 Prerelease-Promokarte Kann eine Nicht-Foil- oder traditionelle Foilkarte sein Kann den „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand enthalten, der die Welt darstellt Kann nicht in anderen Marsch der Maschine Produkten, einschließlich Sammler-Boostern, gefunden werden Kann nicht in Prerelease-Event-Partien verwendet werden (doch eignet sich hervorragend für Commander und darüber hinaus!)

1 Spindown-Lebenspunktezähler Es gibt insgesamt fünf Farben von Spindown-Lebenspunktezählern; eine davon kann per Zufall in jedem Prerelease-Pack enthalten sein.



Marsch der Maschine – Prerelease-Pack Spindown-Lebenspunktezähler

Erfahre mehr über die Marsch der Maschine Prerelease-Events, die vom 14. bis 20. April in deinem Store stattfinden!

Noch eine Sache … Marsch der Maschine: Der Nachhall

Das Königliche Begräbnis der Kenriths | Illustration von: Manuel Castañón

Die Geschichte von Marsch der Maschine ist so episch, dass sie nicht in einem einzigen Set untergebracht werden kann. Wirf einen Blick auf Marsch der Maschine: Der Nachhall, in dem weitere Handlungsstränge verfolgt und die Charaktere mit einem Epilog zum Abschluss des Handlungsbogens erweitert werden.

Marsch der Maschine: Der Nachhall erscheint am 12. Mai 2023 mit 50 in Standard legalen, neuen Magic-Karten. Dieses Set ist in Epilog-Boostern mit 5 Karten und Sammler-Boostern mit 6 Karten verfügbar und wird Magic-Spieler und Geschichtsfans gleichermaßen begeistern.

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Details

Marsch der Maschine: Der Nachhall

Jetzt vorbestellen

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Set-Code: MAT

Tabletop-Legalität (neue Magic-Karten):

Marsch der Maschine: Der Nachhall (MAT): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage und Commander

MTG Arena – Legalität:

Marsch der Maschine: Der Nachhall (MAT): Standard, Explorer, Alchemy und Historic

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Wichtige Termine:

Marsch der Maschine: Der Nachhall Geschichte : 1.–2. Mai

: 1.–2. Mai Kartenvorschauen : 2.–3. Mai

: 2.–3. Mai Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerie : 4. Mai

: 4. Mai Digitales Release in MTG Arena und Magic Online : 11. Mai

: 11. Mai Weltweites Tabletop-Release: 12. Mai

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Produkte

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Epilog-Booster-Display

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Sammler-Booster-Display

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Bundle

Marsch der Maschine erscheint weltweit am 21. April, gefolgt von Marsch der Maschine: Der Nachhall am 12. Mai. Informiere dich jetzt über die Marsch der Maschine Geschichte, und lies dann die Geschichte zu Marsch der Maschine: Der Nachhall, die am 1. Mai beginnt.