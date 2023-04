Marsch der Maschine ist ein wildes Magic-Set.

Darin gibt es einen wirklich epischen Showdown zwischen Helden aus dem ganzen Multiversum und den Phyrexianern, die alles erobern wollen, und wir wollten das ausreizen. Jeder Booster enthält eine wiederkehrende Legende in einen besonderen Kartenrand. Es gibt einen brandneuen Kartentyp, Schlacht, der wirklich das Ausmaß dieses Konflikts zeigt. Das ist ein ziemlicher Hammer, und hier kannst du mehr darüber lesen!

Aber das ist noch nicht alles. Bei der Arbeit an den Commander-Decks für Marsch der Maschine wurde Ethan Fleischer klar, was das perfekte wiederkehrende Element wäre: Planechase.

Das ursprüngliche Planechase stammt aus dem Jahr 2009. Wir hatten 2012 ein weiteres Release, aber seitdem – das ist elf Jahre her – haben wir keine neuen Welten mehr gesehen. Die Fans fragen schon seit einer Ewigkeit oft danach … und wo könnte man es besser zurückbringen als in einem Set, in dem du buchstäblich Welten aus dem ganzen Multiversum besuchst? Es passte perfekt! Und der Rahmen, in dem wir am häufigsten von Planechase hören, sind Commander-Partien, sodass es noch besser war, es in die Commander-Decks zu packen.

Außerdem: Da es wirklich elf Jahre her ist, dass wir das zuletzt herausgebracht haben … sind viele von euch wahrscheinlich nicht mit dem glorreichen Planechase vertraut. Deshalb möchte ich euch heute erklären, was es ist und wie man es spielt, und euch ein bisschen darüber erzählen, was euch in den Marsch der Maschine Commander-Decks erwartet.

Für diejenigen, die sich das lieber als Video anschauen möchten, habe ich auf Good Morning Magic ein Begleitvideo zu diesem Artikel gemacht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Genug der Vorrede … Legen wir los!

Planechase läuft!

In Magic bist du ein Planeswalker, der durchs Multiversum hüpft. Und in Planechase wird diese Wirklichkeit zum Leben erweckt!

Es benutzt diese übergroßen Karten – ungefähr zweimal so groß wie eine normale Karte – namens Welten.

Jede davon stellt einen bestimmten Ort auf einer Welt dar. Diese zeigt beispielsweise Jund auf der Welt Alara. So ziemlich alle haben irgendeine statische Fähigkeit, wie eine Verzauberung, die sich auf alle auswirkt, und die ist wirklich mit der Welt verbunden. Beispielweise wird hier auf Jund – dem grün-schwarz-roten Teil von Alara, der uns die Verschlingen-Mechanik gebracht hat – den grünen, schwarzen und roten Kreaturen aller Spieler Verschlingen gewährt. Ja, ich würde sagen, das passt ziemlich gut zu Jund!

Außerdem gibt es eine andere Fähigkeit, die neben diesem Symbol steht. Da ist davon die Rede, dass das Chaos hereinbricht – dazu kommen wir gleich.

Insbesondere ist Jund nicht der beste Ort für einen Spieler mit blau-weißem Deck. Boni gibt es nur für Grün, Schwarz und Rot. Was ist der Grund? Nun, wie ein Planeswalker kannst du jederzeit die Welt wechseln, und darin liegt der Spaßfaktor von Planechase.

Alle bringen ihre eigenen Decks mit zehn Welten mit, und die werden zu Beginn der Partie gemischt. (Als optionale Hausregel mischen viele Leute für die Partie alle Welten zusammen – das liegt ganz bei dir und deiner Gruppe.) Der erste Spieler deckt die Startwelt von seinem Deck auf. Danach ersetzt du, immer wenn du weltenwanderst, die aktuelle Welt durch die oberste Karte von deinem Weltendeck. Also wird Jund vielleicht zu

Ah, viel besser für den Spieler mit Blau und Weiß! Aber wie funktioniert Weltenwandern? Nun, es gehört ein bisschen mehr dazu, als ein paar Mal deine Absätze zusammenzuschlagen und „Esper“ zu flüstern. Du benutzt … Trommelwirbel bitte … den Weltenwürfel!

Ein Weltenwürfel ist in jedem Commander-Deck enthalten, in einer Farbe, die das Deck ergänzt – insgesamt fünf neue Weltenwürfel!

Dieser Würfel ist sehr ungewöhnlich. Vier der sechs Seiten sind leer. Eine Seite zeigt das Planeswalker-Symbol und die andere dieses seltsame Symbol von vorhin.

Das Planechase-Chaossymbol

Während deines Zuges kannst du als Hexerei (also in der Hauptphase, wenn der Stapel leer ist) den Weltenwürfel würfeln. Falls du das Planeswalker-Symbol würfelst, weltenwanderst du auf die nächste Welt!

Falls du das andere Symbol würfelst, nennen wir das das Chaossymbol! Jede Welt hat einen Effekt, der geschieht, wenn das Chaos hereinbricht. Der Effekt kann einfach oder etwas komplexer sein. Häufig ist er mit der ersten Fähigkeit verbunden. Zum Beispiel gibt dir Jund ein paar Goblins zum Verschlingen, und Towashi gibt dir Marken, um deine Kreaturen zu modifizieren! Auf Chaos zu würfeln, kann ein großer Segen sein, aber du weißt es nie, denn vielleicht wanderst du auch auf eine andere, weniger wünschenswerte Welt.

Was ist, wenn du in einem Zug mehr als einmal würfeln möchtest? Nun, dein erster Würfelwurf in jedem Zug ist kostenlos. Jedes Mal, das du darüber hinaus in einem Zug würfeln möchtest, kostet ein zusätzliches Mana. Also ein Mana für deinen zweiten Wurf, zwei Mana: für deinen dritten Wurf und so weiter. Falls du wirklich von einer Welt flüchten musst, kannst du viel würfeln, damit das gelingt!

Im Laufe der Partie wirst du auf Welten mit ganz unterschiedlichen Chaoseffekten wandern. Hin und wieder stößt du vielleicht auch auf ein Phänomen!

Wenn Welten wie Verzauberungen sind, sind Phänomene wie Hexereien. Sie tauchen auf, du führst ihren Effekt aus, und danach geht es weiter auf die nächste Welt. Oh, und zu Beginn der Partie kannst du nicht auf ein Phänomen stoßen, wenn du die erste Welt aufdeckst – das könnte sonst albern werden.

Mit dem Zusammenwachsen des Raumes hast du zwei Welten gleichzeitig im Spiel! Hier gibt es alle möglichen wilden Effekte, obwohl sich in einem Weltendeck normalerweise sehr wenige Phänomene befinden, sodass du dir darum keine allzu großen Sorgen machen musst.

Eines möchte ich über Planechase auch sagen: Es ist einfach fantastisch, diese übergroßen Illustrationen zu sehen. Einen Ort wie Nyx auf einer größeren, horizontalen Karte präsentiert zu sehen ist einfach fantastisch. Was für eine wunderschöne Illustration:

Das ist jedenfalls der Kern von Planechase: coole globale Effekte, einige wilde Chaosfähigkeiten und etwas Würfeln, um dorthin zu gelangen!

Die Welten kommandieren

Was erwartet dich in Marsch der Maschine Commander-Decks?

Nun, jedes Deck hat sein eigenes Weltendeck mit zehn Karten. Fünf davon sind neue Welten, vier sind neu aufgelegte Weltenkarten, die es schon einmal gab, und eine ist ein Phänomen. Die Karten können die ganze Bandbreite der Welten und Zeiträume von Magic umspannen – sogar einige Welten, die technisch nicht mehr ganz richtig sind … wie Panopticon, von einer Welt namens Mirrodin. Schon mal davon gehört? Es erinnert mich aber definitiv an Neu-Phyrexia.

Jedes Deck enthält fünf neue Welten, vier neu aufgelegte Weltenkarten und ein Phänomen.

Ich liebe es, durch die Welten zu latschen, und Ethan, der die Geschichten so gut kennt, hat da einige echte Volltreffer gelandet. Ich kann es kaum abwarten, bis ihr sie alle seht!

Außerdem hat jedes Deck einen Weltenwürfel, sodass du mit einem neuen durch die Welten springen kannst!

Was erwartet dich in Partien?

Nun, Planechase macht richtig Spaß – und es kann ziemlich wilde Wendungen nehmen. Du solltest bereit sein, dich ein Stück weit auf das Chaos einzulassen, da der Verlauf der Partie sich jeden Moment ändern kann. Einschließlich der Zeit für Würfeln und verrückte Effekte können Planechase-Commander-Partien außerdem eine Weile dauern, also solltest du wahrscheinlich davon ausgehen, dich ein bisschen länger als normal niederzulassen, obwohl einige der neuen Welten wirklich dazu animieren, anzugreifen und die Partie voranzutreiben, also vielleicht weniger, als du denken könntest, wenn du schon mit Planechase-Commander vertraut bist!

Eine Sache, an die du denken musst, ist, das Würfeln nicht zu vergessen! Das vergisst man leicht, besonders in den ersten Zügen, also halte deinen Weltenwürfel immer bereit. Meine allgemeine Philosophie ist, dass du deinen kostenlosen Würfelwurf in jedem Zug nutzen solltest, es sei denn, die Welt, auf der du bist, ist für dich fantastisch. Und sowie du dann zusätzliches Mana hast, gib es für zusätzliche Würfe aus! Du wechselst vielleicht die Welt, was wahrscheinlich im Endeffekt neutral ist, und manchmal erhältst du einen tollen Chaoseffekt.

Außerdem solltest du darüber nachdenken, ob du vor oder nach dem Kampf würfeln möchtest. Mehrere Welten können den Kampf auf alle möglichen Arten modifizieren. Normalerweise auf Arten, die für den Angreifer vorteilhaft sind, aber nicht immer. Generell gilt: Wenn der Kampf für dich gut aussieht, solltest du erst nach dem Kampf würfeln.

Falls du gar nicht oder nicht nennenswert angreifen kannst, solltest du vor dem Kampf würfeln und schauen, was passiert. Das Würfeln vor dem Kampf liefert dir außerdem mehr Information, sodass du weißt, was du mit dem Rest deines Zuges machen kannst. Es ist schwer, da sicher zu sein, aber du kannst versuchen, die Planechase-Partie ein bisschen zu beeinflussen, indem du dir überlegst, wann du in deinem Zug würfelst.

Trotz alledem brauchst du dir nicht allzu viele Sorgen darum zu machen, ob du vor oder nach dem Kampf würfeln solltest. Es ist Planechase-Commander – da ist reichlich Zeit, neue Welten zu finden.

Planechase zum Sieg

Ich liebe es, wenn wir Dinge zurückbringen können, die so schön mit einem Set verbunden sind, und Planechase passt perfekt zu diesem.

Das Marsch der Maschine Prerelease steht vor der Tür, vom 14.–20. April; falls du also auf der Jagd nach diesem Set bist, schau bei deinem Store vorbei oder bei Einzelhändlern wie Amazon, um das vorzubestellen, wonach du suchst!

In der Zwischenzeit würde ich gerne erfahren, was du denkst oder welche Fragen du hast. Sollten wir Planechase öfter machen? Lass es mich wissen! Du kannst mich unter einem der nachfolgenden Links kontaktieren.

Genieße die Vorschauen (wobei du während der Enthüllungen der Commander-Decks noch mehr Welten-Vorschauen sehen wirst –die Termine findest du in diesem Artikel), viel Spaß, und hoffentlich findest du genau die Welt, nach der du suchst.

Gavin

E-Mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic