Während der Ereignisse von Marsch der Maschine griff Erzengel Elspeth das Herz von Elesh Norns Invasion an, und Verteidiger im gesamten Multiversum wehrten sich gegen die nicht enden wollende Flut phyrexianischer Invasoren. Trotz aller Widrigkeiten – dank der Beharrlichkeit und der Opferbereitschaft vieler Planeswalker und weiterer Helden – wurde der Krieg gewonnen: Neu-Phyrexia existiert nicht mehr, und die Phyrexianer wurden zur Strecke gebracht. Die Invasion ist vorüber.

Rache für Mirrodin | Illustration von: Scott Murphy

Und jetzt?

Marsch der Maschine: Der Nachhall verfolgt die katastrophalen Auswirkungen der Invasion auf die Welten und ihre Verteidiger. Jetzt sind Welten auf seltsame Weise miteinander verbunden, Helden feiern und trauern, und viele Planeswalker haben sich verändert und ihre Macht verloren, zwischen Welten zu wandern. Das Ende vieler Geschichten und der Beginn vieler weiterer kommt am 12. Mai mit Marsch der Maschine: Der Nachhall.

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Details

Marsch der Maschine: Der Nachhall

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Set-Code: MAT

Tabletop-Legalität (neue Magic-Karten):

Marsch der Maschine: Der Nachhall (MAT): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage und Commander

MTG Arena – Legalität:

Marsch der Maschine: Der Nachhall (MAT): Standard, Explorer, Alchemy und Historic

Website: Marsch der Maschine: Der Nachhall

Marsch der Maschine: Der Nachhall – Wichtige Termine

Marsch der Maschine: Der Nachhall Geschichte : Jetzt verfügbar

: Jetzt verfügbar Kartenvorschauen : 2. Mai

: 2. Mai Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerien : 2. Mai

: 2. Mai Gameplay von LoadingReadyRun's Elder Dragon Social Club 10. Mai

10. Mai Digitales Release in MTG Arena und Magic Online : 11. Mai

: 11. Mai Weltweites Tabletop-Release: 12. Mai

Marsch der Maschine: Der Nachhall Set-Details und Produkte

Marsch der Maschine: Der Nachhall ist ein Set mit 50 Karten. Es enthält 15 nicht ganz so häufige, 25 seltene und 10 sagenhaft seltene Karten – insgesamt also 50 neue Magic-Karten. Alle 50 Karten haben eine „Spaß mit Boostern“-Version, und alle seltenen und sagenhaft seltenen Karten haben auch Versionen mit erweitertem Kartenrand (nur in Sammler-Boostern erhältlich).

Fast alle „Spaß mit Boostern“-Karten in Marsch der Maschine: Der Nachhall verwenden den gleichen „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand aus Marsch der Maschine. Jede „Spaß mit Boostern“-Karte mit Weltenrand präsentiert den Kartendruck der Heimatwelt des Charakters oder, bei einigen unserer funkenberaubten Planeswalker-Freunde, einen Kartendruck von der Welt, auf der sie gelandet sind.

Die meisten dieser Kartendrucke kennst du aus Marsch der Maschine. (In unserem Überblick über das Sammeln von Marsch der Maschine kannst du nachschauen, wie diese aussehen.) Die Karten von Zhalfir (das sich stabilisiert und den Platz von Neu-Phyrexia genommen hat) sind jedoch in der Zeit verloren gegangen: Zhalfirinische „Spaß mit Boostern“-Karten erscheinen mit Retro-Kartenrand, wie man ihn von früheren Veröffentlichungen kennt, die sich auf die Vergangenheit von Magic beziehen, wie Dominaria Remastered, Krieg der Brüder Commander-Decks und Modern Horizons 2.

Jolrael, Stimme von Zhalfir Retro-Kartenrand

Eine weitere Karte stammt aus den Blinden Ewigkeiten, und daher ist ihr „Spaß mit Boostern“-Kartendruck ohne Rand und nicht von dieser Welt. (Und natürlich erscheinen keine Karten im Neu-Phyrexia-Kartendruck – die Geschichte wird von Siegern geschrieben.)

Zusätzlich zu diesen „Spaß mit Boostern“-Kartendrucken gibt es auch besondere Kartendrucke in Marsch der Maschine: Der Nachhall. Halo-Foilkarten aus Marsch der Maschine kehren zurück: Die 43 Karten mit „Spaß mit Boostern“-Kartendruck mit Weltenrand erscheinen zusätzlich zu ihren traditionellen Foil-Versionen als Halo-Foil-Versionen. (Karten mit Retro-Kartenrand und ohne Rand erscheinen nicht als Halo-Foilkarten.)

Etched-Foilkarte Erweiterter Kartenrand

Etched-Foilkarten kehren ebenfalls in Der Nachhall zurück: Alle 50 Karten haben Etched-Foil-Versionen ihrer Illustrationen mit regulärem Kartenrand. Halo-Foilkarten, Etched-Foilkarten und Karten mit erweitertem Kartenrand gibt es exklusiv in Marsch der Maschine: Der Nachhall Sammler-Boostern. (Es gibt keine Karten mit Seriennummern in Marsch der Maschine: Der Nachhall.)

Epilog-Booster

Epilog-Booster-Display

Epilog-Sets sind kleinere Sets, und Epilog-Booster sind kleinere Booster. Epilog-Booster enthalten fünf Karten:

2 nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit In ungefähr 1 von 6 Boostern handelt es sich dabei um eine seltene oder sagenhaft seltene Karte.

1 „Spaß mit Boostern“-Karte beliebiger Seltenheit In 1 von 6 Boostern ist dies eine traditionelle Foilkarte. Und in 1 von 6 Boostern ist es eine seltene oder sagenhaft seltene Karte. Das bedeutet, dass ungefähr 1 von 36 Boostern eine seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte enthält.

1 Werbekarte oder Spielstein

Marsch der Maschine: Der Nachhall Epilog-Booster-Displays enthalten 24 Epilog-Booster.

„Buy-a-Box“-Promokarte

Epilog-Sammler-Booster

Epilog-Sets sind kleinere Sets, und Epilog-Sammler-Booster sind ebenfalls kleinere Booster. Epilog-Sammler-Booster enthalten sechs Karten:

1 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte oder Halo-Foilkarte Ungefähr 1 von 6 Boostern enthält eine Halo-Foilkarte.

1 nicht ganz so häufige Etched-Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand Ungefähr 1 von 3 Boostern enthält eine seltene oder sagenhaft seltene Karte als traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand.

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte oder „Spaß mit Boostern“-Halo-Foilkarte Ungefähr 1 von 6 Boostern enthält eine Halo-Foilkarte.

1 seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Bundles

Marsch der Maschine: Der Nachhall bietet auch Bundles Jedes Bundle enthält:

8 Marsch der Maschine: Der Nachhall Epilog-Booster

1 übergroßer Spindown-Lebenspunktezähler

40 Standardländer aus Marsch der Maschine 20 Standardländer als Nicht-Foilkarten 20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

1 traditionelle Foilkarte Funkenriss als Bundle-Promokarte

Funkenriss als Bundle-Promokarte

Bundle-Spindown-Lebenspunktezähler

Ebene Insel Sumpf

Gebirge Wald

Aufgrund eines Druckfehlers, bei dem auf Marsch der Maschine: Der Nachhall Bundles fälschlicherweise ein Bild von Marsch der Maschine: Der Nachhall Epilog-Sammler-Boostern als Teil des Bundles zu sehen ist, werden auf den betroffenen Schachteln Aufkleber angebracht, um die Marsch der Maschine: Der Nachhall Epilog-Booster richtig zu zeigen. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass dieses Problem zu Verzögerungen bei der Auslieferung der Marsch der Maschine: Der Nachhall Bundles in Nordamerika führen wird, aber in anderen Regionen könnte es zu Verzögerungen kommen.

Marsch der Maschine: Der Nachhall erscheint am 12. Mai und ist dann in deinem Store, online über Amazon und überall sonst erhältlich, wo Magic verkauft wird.