Eine neue Magic-Karte in der Hand zu halten ist ein ganz besonderes Gefühl. Wir alle haben schon einmal die endlosen Möglichkeiten gespürt, die einer brandneuen Magic-Karte innewohnen. Mit Phyrexia: Alles wird eins (ONE) haben wir alle die Gelegenheit, uns der Bosheit Phyrexias hinzugeben und dies durch Magic-Karten auszudrücken.

Illustration von: Anato Finnstark

Ich bin Mike Turian, Product Architect für ONE. Als Product Architect eines Sets bin ich für die inhaltliche Struktur und die darin enthaltenen Promotions verantwortlich. Die Arbeit am surrealen Horror des Sets Phyrexia: Alles wird eins war mir eine ganz besondere Freude, und in diesem Artikel breche ich herunter, welche phyrexianischen Kartendrucke wir für euch in petto haben und in welchen Magic-Boostern sie zu finden sind.

Phyrexia: Alles wird eins Sammler-Booster

Werfen wir als Erstes einen Blick auf ONE-Sammler-Booster. Ich habe die Karten in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Booster vorkommen. Beachte dabei bitte, dass die angegebene Prozentzahl auf die nächste ganze Zahl gerundet ist.

Sammler-Booster-Display

Zur Veranschaulichung sind hier einige Bilder der Karten, die ihr in ONE-Sammler-Boostern finden könnt.

4 häufige traditionelle Foilkarten – Hier findest du 4 der 101 häufigen Karten aus den Draft- und Set-Boostern von ONE.

2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten – Hier findest du 2 der 80 nicht ganz so häufigen Karten aus den Draft- und Set-Boostern von ONE.

1 Standardland als traditionelle Foilkarte – Hier kommen die 5 Panorama-Standardländer mit großflächiger Illustration und die 5 phyrexianisierten Standardländer mit großflächiger Illustration mit gleicher Häufigkeit vor.

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte – Hier findest du eine von 60 seltenen (in 86 % der Booster) oder eine von 20 sagenhaft seltenen (in 14 % der Booster) Karten aus den Draft- und Set-Boostern von ONE.

1 seltene Karte mit erweitertem Kartenrand – Wir haben 29 seltenen Karten aus ONE-Draft-Boostern einen erweiterten Kartenrand verliehen. Diese Karten haben in ONE-Boostern keine anderen alternativen Illustrationen oder Kartenränder, und die Version mit erweitertem Kartenrand gibt es nur in Sammler-Boostern.

Übrigens kannst du dir ein Exemplar der „Buy-a-Box“-Promokarte Dämmerung der Grünen Sonne sichern, indem du in deinem Store ein Set-, Draft-, Sammler- oder Jumpstart-Booster-Display kaufst. Diese Promokarten sind verfügbar, solange der Vorrat reicht – in deinem Store erfährst du mehr!

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand aus den Phyrexia: Alles wird eins Commander-Decks (ONC) oder eine Karte mit erweitertem Kartenrand aus ONE-Jumpstart – Hier können 28 seltene (92 %) und 5 sagenhaft seltene (8 %) Karten vorkommen. Diese Karte stammt aus den 20 seltenen und sagenhaft seltenen Karten in ONC, den 5 seltenen Karten aus ONE-Jumpstart und den 8 seltenen und sagenhaft seltenen neuen Commander-Karten, die in Set-Boostern zu finden sind.

1 häufige oder nicht ganz so häufige Karte mit dem Ichor-Kartendruck – Karten mit dem Ichor-Kartendruck haben Horror-Pinselstrich-Illustrationen. Davon gibt es 6 häufige (63 %) und 7 nicht ganz so häufige (37 %) Karten, die hier als Nicht-Foilkarten vorkommen.

1 häufige oder nicht ganz so häufige Foilkarte mit Ichor-Kartendruck – Fans traditioneller Foilkarten können immer auf Sammler-Booster zählen, um ihrer Leidenschaft zu frönen.

1 Step-and-Compleat-Foilkarte – Auf Step-and-Compleat-Karten sind phyrexianische Symbole in einem besonderen Foil-Laminat aufgedruckt. Es gibt 6 häufige (38 %), 7 nicht ganz so häufige (29 %), 26 seltene (22 %) und 28 sagenhaft seltene (11 %) Karten in diesem umwerfenden brandneuen Kartendruck.

1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte – Diese Karte stammt aus einer großartigen, breiten Auswahl. Hier ist die Liste cooler Karten, die du dabei erhalten kannst, allesamt als Nicht-Foilkarten. Sie umfasst 5 seltene „Speed-Länder“ ohne Rand (13 %), 16 seltene Ichor-Karten ohne Rand (41 %), 10 seltene Manga-Karten ohne Rand (25 %) darunter 5 mirranische Helden und 5 Planeswalker, 10 sagenhaft seltene Ichor-Karten ohne Rand (13 %), 5 sagenhaft seltene Planeswalker auf Phyrexianisch (3 %) und 5 sagenhaft seltene Konzept-Prätor-Karten ohne Rand (weniger als 2 %).

Neben ihrem Erscheinen als einer der fünf Prätoren kommt die sagenhaft seltene Karte Elesh Norn, Mutter der Maschinen, ebenfalls unter diesen Karten als Ichor-Karte ohne Rand, Manga-Karte ohne Rand mit Illustration von Junji Ito und auf Phyrexianisch vor, jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 %.

1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Foilkarte oder seltene oder sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand – Hier kommen alle soeben beschriebenen Karten vor sowie die 29 Karten mit erweitertem Kartenrand, die weiter oben aufgeführt sind. Darüber hinaus kannst du ausgewählte seltene oder sagenhaft seltene Commander-Karten mit erweitertem Kartenrand erhalten. Die seltene oder sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand ist in 49 % der Fälle eine Foilkarte. Die verbleibenden 51 % der Karten erscheinen proportional gemäß den Wahrscheinlichkeiten, die im vorherigen Slot oben beschrieben wurden.

Hier sind die Versionen von Elesh Norn, Mutter der Maschinen, die in ONE-Sammler-Boostern zu finden sind.

Jetzt, da wir uns den Sammler-Booster angesehen haben, schauen wir uns die einzelnen Kartendrucke, und wo sie zu finden sind, einmal genauer an.

Ichor-Karten und Ichor-Karten ohne Rand – Sarah Wassell und Tom Jenkot, die bei ONE für die künstlerische Leitung von Spaß mit Boostern verantwortlich waren, haben mit unseren Künstlern zusammengearbeitet und einen kühnen Tuschstil entwickelt, der die Essenz der Phyrexianer widerspiegelt. Adam Prosak und Grace Fong, die Hauptverantwortlichen für Spieldesign und Kreativdesign, haben die Karten ausgewählt, die in einem Set, das vor Phyrexia trieft, Phyrexia am besten verkörpern. Es gibt 6 häufige und 7 nicht ganz so häufige Ichor-Karten mit Rand sowie 16 seltene und 11 sagenhaft seltene Ichor-Karten ohne Rand. Die Ichor-Karten kommen in Set-, Draft- und Sammler-Boostern vor. Ausgewählte Karten findest du auch in den Sammler-Booster-Probepackungen, die Commander-Decks beiliegen.

Ichor-Karte ohne Rand

Karten in phyrexianischer Sprache – Fans Phyrexias, die lernen, Phyrexianisch zu lesen, während sie das Multiversum erobern, finden in ONE fünf sagenhaft seltene Planeswalker, jeweils mit Text auf Phyrexianisch und phyrexianischem Kartenrand. Dies sind die fünf Planeswalker, die verdorben und phyrexianisiert wurden. Darüber hinaus ist auch Elesh Norn, Mutter der Maschinen, in diesem Stil verfügbar. Diese sechs Karten kommen in Set-, Draft- und Sammler-Boostern vor.

Konzept-Prätoren ohne Rand – Phyrexia: Alles wird eins feiert den Ruhm ganz Phyrexias, und daher wollten wir sicherstellen, dass alle fünf Prätoren in diesem Set vorkommen. Wir haben ganz an den Anfang ihrer Erschaffung zurückgeblickt und die Konzept-Illustrationen aller Prätoren von Richard Whitters auf diesen Konzept-Prätoren ohne Rand zum Leben erweckt. Dies sind Versionen der Karte aus dem Set, in dem sie jeweils zuletzt aufgetreten sind: Vorinclex, Monströser Plünderer, verfügt also über eine neue Illustration des Prätors aus Kaldheim und ist in denselben Formaten turnierlegal wie die ursprüngliche Karte.

Hier sehen wir alle fünf, die in Set-, Draft- und Sammler-Boostern zu finden sind.

Konzept-Prätoren ohne Rand

Manga-Karten ohne Rand – Um die Bedrohung und Furcht einzufangen, die die Phyrexianer im Multiversum verbreiten, hat sich das künstlerische Team einen Horror-Manga-Stil zunutze gemacht, der die Aggression der Phyrexianer gut zur Geltung bringt. Wir haben mit Kogado Studios, unserem japanischen Partner-Studio, zusammengearbeitet, um diesen Stil umzusetzen. Du findest die fünf vollendeten Planeswalker sowie hypothetische Versionen von fünf weiteren Planeswalkern, die nicht phyrexianisiert wurden, mit dem Manga-Kartendruck ohne Rand. Darüber hinaus haben wir fünf legendäre Mirran-Kreaturen mit diesem Stil versehen, um die Spekulation darüber, wie diese Helden aussehen würden, wenn sie vollendet worden wären, weiter anzustacheln.

Manga-Karte ohne Rand

Junji Itos Elesh Norn – Neben diesen 15 Karten hatten wir die Gelegenheit, dem ultimativen Horror-Manga-Künstler Junji Ito die Diva von Phyrexia: Alles wird eins, Elesh Norn, vorzustellen. Gemeinsam haben sie diese phänomenale Magic-Karte erschaffen:

Sämtliche Manga-Karten ohne Rand können in Set-, Draft- und Sammler-Booster vorkommen. Darüber hinaus sind ausgewählte Manga-Karten ohne Rand in den Sammler-Booster-Probepackungen enthalten, die den Commander-Decks beiliegen.

Step-and-Compleat-Foilkarten – Da wir die monumentale Macht und Vision der Phyrexianer einfangen wollten, haben wir den Step-and-Compleat-Kartendruck verwendet, um das Symbol Phyrexias mit einem besonderen Laminat hervorzuheben. Das phyrexianische Symbol sorgt auf den 67 Karten, die in diesem Stil verfügbar sind, für einen Leuchteffekt. Der Step-and-Compleat-Foilkartendruck ist auch auf Ichor-Karten ohne Rand, Konzept-Prätoren ohne Rand, Manga-Karten ohne Rand und Karten auf Phyrexianisch zu finden. Die von Junji Ito illustrierte Elesh Norn mit Step-and-Compleat-Foilkartendruck ist ein echter Augenschmaus!

Diese Karten kommen nur in ONE-Sammler-Boostern vor, und in jedem Sammler-Booster ist eine Step-and-Compleat-Foilkarte enthalten.

Und dann sind da noch die neuen „Step-and-Compleat“-Karten in #MTGPhyrexia! pic.twitter.com/Kl5BorT384 — Magic: The Gathering (@wizards_magic) 13. Dezember 2022

Erweiterter Kartenrand – Für jedes Set wollen wir sicherstellen, dass es für jede seltene und sagenhafte Karte einen besonderen alternativen Kartendruck gibt. Für Karten, die nicht mit einem der oben erwähnten Kartendrucke vorkommen, nutzen wir unseren Kartendruck mit erweitertem Kartenrand, um mehr von der Illustration zur Schau zu stellen. Bei ONE gibt es 29 seltene Karten aus dem Hauptset, 5 neue seltene Karten aus Jumpstart und die neuen seltenen oder sagenhaft seltenen Karten aus den ONC-Commander-Decks mit diesem Kartendruck mit erweitertem Kartenrand. Alle diese Karten kannst du in Sammler-Boostern finden und außerdem bestimmte Commander-Karten mit erweitertem Kartenrand in den Sammler-Booster-Probepackungen, die Commander-Decks beiliegen.

Doppelländer ohne Rand – Die Doppelländer ohne Rand kommen in Set-, Draft- und Sammler-Boostern vor und erwecken die surreale, dunkle Schönheit phyrexianischer Landschaften zum Leben. Als Lead Designer von Narben von Mirrodin freut es mich besonders, dass der Zyklus von fünf „Speed“-Ländern mit wunderschönen neuen Illustrationen ins Standard-Format zurückkehrt.

Doppelländer ohne Rand

Phyrexia: Alles wird eins Bundle: Compleat Edition

Neben dem normalen Bundle wartet Phyrexia: Alles wird eins auch mit dem Bundle: Compleat Edition auf, das einige Wochen später, am 3. März 2023, erscheint.

Bundle: Compleat Edition

Dieses Produkt führt neue Oil-Slick-Raised-Foilkarten und eine weitere Karte auf Phyrexianisch ein, zusätzlich zu den sechs, die in Phyrexia: Alles wird eins Boostern vorkommen. Die Promokarte im Bundle: Compleat Edition ist ein Exemplar der Promokarte Phyrexianische Arena mit Text auf Phyrexianisch und phyrexianischem Kartenrand. Selbst lange nach dem ersten Erscheinen der Phyrexianischen Arena in Apokalypse ist es immer noch stark, jeden Zug 1 Lebenspunkt zu bezahlen, um eine Karte zu ziehen!

Oil-Slick-Raised-Foilkarte – Neben den oben beschriebenen großartigen Kartendrucken wollten wir uns noch eine letzte Möglichkeit einfallen lassen, dem Ruhm Phyrexias Tribut zu zollen. Außer den vielen tollen Extras und einer eleganten Schachtel enthält jedes Bundle: Compleat Edition zwölf Phyrexia: Alles wird eins Set-Booster und einen Compleat Edition Booster.

Im Compleat Edition Booster findest du 10 Oil-Slick-Raised-Foil-Standardländer (zwei jedes Standardlandtyps) und zwei sagenhaft seltene Karten aus Phyrexia: Alles wird eins. Diese beiden sagenhaft seltenen Oil-Slick-Raised-Foilkarten werden per Zufall aus 20 möglichen sagenhaft seltenen Karten ausgewählt: denselben 20 sagenhaft seltenen Karten aus Phyrexia: Alles wird eins.

So sehen sie aus:

Wo Phyrexia: Alles wird eins „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke zu finden sind

Phyrexia: Alles wird eins Set-Booster

Set-Booster-Display

Es macht richtig Spaß, ONE-Set-Booster zu öffnen, um deine Magic-Sammlung schnell zu erweitern, und sie enthalten jeweils 12 Magic-Karten, eine Artwork-Karte und eine Spielstein-/Werbekarte oder eine Karte aus der Liste (eine besondere Karte aus der Geschichte von Magic oder eine „Universes Within“-Karte – in 25 % der Booster).

Ein ONE-Set-Booster enthält eine Kombination aus 1-4 Karten der Seltenheit selten oder höher, 3-7 nicht ganz so häufigen Karten, 3-7 häufigen Karten und 1 Standardland. In 20 % der Set-Booster ersetzt ein Standardland als traditionelle Foilkarte das Standardland, und in 10 % der ONE-Set-Booster ist statt der Artwork-Karte eine Signatur-Artwork-Karte mit Promo-Aufdruck enthalten. (In weniger als 1 % der ONE-Set-Booster ist eine sagenhaft seltene Foil-Planeswalkerkarte ohne Rand zu finden.)

Neben ONE-Sammler-Boostern enthalten sowohl ONE-Set-Booster als auch Draft-Booster entweder ein Panorama-Standardland mit großflächiger Illustration oder ein phyrexianisiertes Standardland mit großflächiger Illustration.

Panorama mit großflächiger Illustration

Phyrexianisiert mit großflächiger Illustration

Phyrexia: Alles wird eins Draft-Booster

Draft-Booster-Display

Falls du mit Freunden draften oder ihr mit Sealed-Decks gegeneinander antreten möchtet, sind Draft-Booster die richtige Wahl für dich. Jeder ONE-Draft-Booster enthält 15 Karten und 1 Spielstein-/Werbekarte, darunter eine Karte der Seltenheit selten oder höher, 3 nicht ganz so häufige Karten, 10 häufige Karten und 1 Standardland. (In weniger als 1 % der ONE-Draft-Booster ist eine sagenhaft seltene Foil-Planeswalkerkarte ohne Rand zu finden. In 33 % der ONE-Draft-Booster ersetzt eine traditionelle Foilkarte zufälliger Seltenheit eine häufige Karte.)

Phyrexia: Alles wird eins Prerelease-Pack

Prerelease-Pack

Als perfekte Grundlage für Phyrexia: Alles wird eins Prerelease-Events im Store ab dem 3. Februar sind in ONE-Prerelease-Packs sechs Draft-Booster und ein paar Extras enthalten, um dein Spielerlebnis zu vollenden, darunter eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Promo-Aufdruck, eine MTG Arena Code-Karte (nur in ausgewählten Regionen verfügbar), eine Deckbox und ein Spindown-Lebenspunktezähler.

Während die Farbe des Spindown-Lebenspunktezählers meist eine der fünf Manafarben ist, enthält 1 von 15 Phyrexia: Alles wird eins Prerelease-Packs eine besondere phyrexianische Version des Spindown-Lebenspunktezählers – halte bei einem Prerelease-Event in deiner Nähe danach Ausschau!

Phyrexia: Alles wird eins Bundle

Bundle

Du brauchst eine praktische Aufbewahrungsschachtel für Karten und weitere Standardländer? Das Phyrexia: Alles wird eins Bundle enthält das und noch viel mehr: acht Phyrexia: Alles wird eins Set-Booster – der beste Booster, wenn man Packungen einfach nur zum Spaß öffnen möchte – plus ein Exemplar der Promokarte Karumonix, König der Ratten, als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration, 40 Standardländer (20 Foil und 20 Nicht-Foil), einen übergroßen Spindown-Lebenspunktezähler, eine Kartenaufbewahrungsschachtel und zwei Regelreferenzkarten.

Bundle-Standardländer

(Hinweis: Diese Standardländer für Phyrexia: Alles wird eins sind im ONE-Bundle sowie in ONC-Commander-Decks und ONE-Jumpstart-Boostern zu finden.)

Phyrexia: Alles wird eins Commander-Decks

Zwei direkt spielfertige Commander-Decks erscheinen mit Phyrexia: Alles wird eins.

Verderbender Einfluss

Aufstand der Rebellen

Dank dieser Commander-Decks kannst du zusammen mit deinen Freunden direkt ins Geschehen einsteigen – entweder mit Aufstand der Rebellen auf der Seite des mirranischen Widerstands oder mit Verderbender Einfluss im Bestreben, die Partie mit phyrexianischem Können stilvoll zu vollenden.

Jedes ONE-Commander-Deck enthält:

1 spielfertiges Deck mit 100 Magic-Karten (2 legendäre traditionelle Foilkarten, 98 Nicht-Foilkarten) darunter 10 neue Magic-Karten

1 Sammler-Booster-Probepackung mit zwei Karten (enthält 1 traditionelle Foilkarte oder Nicht-Foilkarte mit besonderem Kartendruck der Seltenheit selten oder höher und eine häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit Ichor-Kartendruck)

1 Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte (ein Exemplar der Kommandeurkarte aus Karton mit Foileffekt am Kartenrand und in der Illustration)

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox (mit Platz für 100 Karten samt Hüllen)

1 Lebenspunkterad

Eine Strategiebeilage und Regelreferenzkarte

Phyrexia: Alles wird eins Jumpstart-Booster

Jumpstart-Booster-Display

Genau wie bei den Phyrexia: Alles wird eins Commander-Decks kannst du mit Phyrexia: Alles wird eins Jumpstart-Boostern direkt ins Geschehen einsteigen und losspielen. Jeder ONE-Jumpstart-Booster enthält 20 Karten, darunter eine seltene Karte, die für diese Booster entwickelt wurde und in diesen Boostern zu finden ist, und kann mit einem beliebigen anderen Jumpstart-Booster zusammengemischt werden (wie denen aus Krieg der Brüder und Jumpstart 2022), um durch Mischen und Kombinieren im Handumdrehen großartige Partien zu spielen.

ONE-Jumpstart-Booster gibt es mit fünf verschiedenen Themen, wobei jedes Thema zwei Varianten hat, und sie enthalten jeweils 20 Magic-Karten, darunter:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus Phyrexia: Alles wird eins

1 seltene Karte speziell für Phyrexia: Alles wird eins

2 Standardländer als traditionelle Foilkarten

Phyrexia: Alles wird eins Jumpstart-Booster – seltene Karten

(Hinweis: Versionen mit erweitertem Kartenrand von seltenen Karten, die für ONE-Jumpstart-Booster entwickelt wurden, sind in ONE-Sammler-Boostern verfügbar.)

Illustration von: Zezhou Chan

Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, dich auf die Bosheit einzulassen, die Kartendrucke kennenzulernen, die Illustrationen von Phyrexia: Alles wird eins zu sehen und zu erfahren, wo du sie finden kannst. Jetzt verfügst du über vollendetes Wissen und bist bereit für das Erscheinen von Phyrexia: Alles wird eins in Stores weltweit am 10. Februar.

Lass mich bitte bei Twitter unter @mturian wissen, wie du das Set findest, während du dich an den Früchten deiner phyrexianischen Arbeit erfreust. Alles wird eins!