Zehn Gilden. Zehn Farbenpaare. Charaktere und Geschichten, die sich über dreizehn Magic-Sets aus 16 Jahren erstrecken. Ravnica Remastered ist ab dem 12. Januar 2024 in Stores verfügbar und bringt großartige neu aufgelegte Karten und beliebte Sammlerstücke sowie eine einzigartige Draft-Erfahrung mit sich!

Details zu Ravnica Remastered

Ravnica Remastered

Ravnica Remastered Set-Code: RVR

Wichtige Termine für Ravnica Remastered

Friday Night Magic und Spiel-Events im Store: 12. Januar 2024

PRODUKTÜBERSICHT

Ravnica Remastered enthält 292 Karten: 111 häufige, 90 nicht ganz so häufige, 71 seltene und 20 sagenhaft seltene. Schau sie dir alle in der Ravnica Remastered Kartengalerie an.

Ravnica Remastered bedient sich aus dreizehn verschiedenen Sets aus der Geschichte von Magic! Unser Design-Team hat die neun verschiedenen Ravnica-Sets durchkämmt, um die Entwicklung deiner Lieblingsgilden, berühmter Landschaften und wiederkehrender Charaktere zur Schau zu stellen. Wir haben außerdem die Archive nach weiteren Darstellungen Ravnicas in Sets außerhalb der Ravnica-Blocks durchwühlt, um etwas frischen Wind in einen bekannten Schauplatz zu bringen.

Weitere Informationen über das Design dieses Sets erwarten dich im Artikel zum Design von Ravnica Remastered, der morgen am 13. Dezember erscheint.

KARTEN MIT RETRO-KARTENRAND

Rift des Sturmtiefs (Retro-Kartenrand) Todesritenschamane (Retro-Kartenrand)

Insgesamt gibt es 135 Karten mit Retro-Kartenrand in Ravnica Remastered: 25 häufige, 36 nicht ganz so häufige, 58 seltene und 16 sagenhaft seltene.

Karten mit Retro-Kartenrand kannst du in Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten.

Sagenhaft seltene Karten mit Retro-Kartenrand gibt es in 2,7 % der Draft-Booster.

Sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand gibt es in weniger als 1 % der Draft-Booster.

Um in Draft-Boostern die bestmögliche Limited-Umgebung zu erschaffen, erscheinen die folgenden 21 Karten mit Retro-Kartenrand sowohl als Nicht-Foilkarten als auch als traditionelle Foilkarten ausschließlich in Ravnica Remastered Sammler-Boostern. Einige dieser Karten sind entweder zu schwach oder zu stark für Limited, während andere Strategien unterstützen, die sonst nicht ausreichend im Set vertreten sind. Dennoch wissen wir, dass diese Karten in mehreren Formaten gespielt werden, deswegen wollten wir sicherstellen, dass du sie auch mit Retro-Kartenrand in deine Sammlung aufnehmen kannst.

Für Sammler-Booster exklusive Karten mit Retro-Kartenrand: Häufig: Schlurfendes Muschelwesen Nicht ganz so häufig: Sicherheitssphäre, Ätherisieren, Narcamöbe, Wendung, Kriechende Kälte. Dunkler Knall, Trümmerorgie, Gefährliche Ausflüge, Wilde Renaturierung und Stein der Zauberwerker Selten: In Frieden ruhen, Gigantoplasma, Gossenratte, Oberster Richtspruch, Lähmungsnadel, Karns Bastion und Theaterbühne Sagenhaft selten: Die Unendlichkeit betreten, Niv-Mizzet der Auferstandene und Ende des Labyrinths



Gossenratte Die Version der Gossenratte mit normalem Kartenrand ist absichtlich nicht in Ravnica Remastered Produkten enthalten. Die Version der Gossenratte mit Retro-Kartenrand kommt exklusiv in Sammler-Boostern als Nicht-Foilkarte und traditionelle Foilkarte vor. Die Anime-Version der Gossenratte ohne Rand kommt sowohl in Draft-Boostern und Sammler-Boostern als Nicht-Foilkarte und traditionelle Foilkarte vor.



KARTEN OHNE RAND

Fürst der Leere (Anime-Version ohne Rand) Bruvac der Wortgewaltige (Anime-Version ohne Rand)

Die Karten ohne Rand in Ravnica Remastered zeigen neue Illustrationen auf beliebten Karten aus der gesamten Geschichte von Ravnica. In Ravnica Remastered gibt es 40 Karten ohne Rand – 23 seltene und 17 sagenhaft seltene Karten.

Es gibt 30 Karten ohne Rand im Anime-Stil – inspiriert von denen aus Krieg der Funken. Diese Karten kommen als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Draft- und Sammler-Boostern vor.

Geheiligter Springbrunnen (ohne Rand) Dampfschlote (ohne Rand)

Die zehn Schockländer ohne Rand sind exklusiv in Sammler-Boostern als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten verfügbar.

Karten mit Seriennummern

Niv-Mizzet der Parun (mit Seriennummer) Paradiesvögel (mit Seriennummer) Dampfschlote (mit Seriennummer)

Zum ersten Mal gibt es Karten mit Seriennummern in einem Remastered-Produkt! Es gibt 64 seltene und sagenhaft seltene Karten mit Retro-Kartenrand und Seriennummer zwischen 1 und 500 als Doppel-Regenbogen-Version unseres traditionellen Foil-Kartendrucks, die in 1 % der Sammler-Booster vorkommen.

Karten mit Seriennummern gibt es nur in Sammler-Boostern. Karten mit Seriennummern gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Sammler-Boostern aller Sprachen enthalten sein. Sie sind mechanisch identisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern.

DRAFT-BOOSTER

Ravnica Remastered Draft-Booster-Display

Hier findest du den vollständigen Inhalt von Ravnica Remastered Draft-Boostern:

8-10 häufige Karten*

3-4 nicht ganz so häufige Karten

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 Mana-Fixing-Karte 58 % Gildeneingang (häufig) 33 % Petschaft (nicht ganz so häufig) 9 % Chromatische Laterne oder Schockland (selten)

1 Karte beliebiger Seltenheit mit Retro-Kartenrand**

1 Spielstein-/Werbekarte

(*In 33 % der Draft-Booster ersetzt eine traditionelle Foilkarte zufälliger Seltenheit eine häufige Karte. Traditionelle Foilkarten können mit normalem Kartenrand oder Retro-Kartenrand vorkommen.)

(**Eine häufige, nicht ganz so häufige, seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Retro-Kartenrand in jedem Draft-Booster. Falls die seltene oder sagenhaft seltene Karte den Retro-Kartenrand hat, hat die häufige oder nicht ganz so häufige Karte keinen Retro-Kartenrand und umgekehrt.)

Draft-Booster sind einzeln und in Displays mit 36 Boostern erhältlich.

Jeder Ravnica Remastered Draft-Booster enthält mindestens eine seltene und/oder sagenhaft seltene Karte aus Ravnicas Geschichte, die sich über mehrere Sets erstreckt!

Ravnica Remastered ist etwas anders! In Ravnica Remastered gibt es keine Standardländer; das Standardland-Slot in Draft-Boostern wurde durch einen Mana-Fixing-Slot ersetzt, der eine der folgenden Karten enthalten kann: 10 Gildeneingänge, 10 Petschafte, 10 Schockländer oder die Chromatische Laterne.

Die Schockländer, Gildeneingänge und die Chromatische Laterne können auch im Rest des Boosters als Karten mit Retro-Kartenrand vorkommen.

Der Mana-Fixing-Slot soll für eine einzigartige Draft-Erfahrung sorgen, die nur Ravnica Remastered bieten kann!

SAMMLER-BOOSTER

Ravnica Remastered Sammler-Booster-Display

Ein Ravnica Remastered Sammler-Booster-Display enthält 12 Ravnica Remastered Sammler-Booster. Sammler-Booster sind die einzigen Booster, die Schockländer ohne Rand und Karten mit Retro-Kartenrand und Seriennummer enthalten können.

Hier findest du den vollständigen Inhalt von Ravnica Remastered Sammler-Boostern:

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand, seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte ohne Rand oder eine Karte mit Seriennummer Kann eine von diesen Karten sein: 51 seltene traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand (55,2 %) 13 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand (5,3%) 7 für Sammler-Booster exklusive seltene traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand (10,6 %) 3 für Sammler-Booster exklusive sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand (2,1 %) 17 seltene traditionelle Foilkarten ohne Rand im Anime-Stil (13,4 %) 2 sagenhaft seltene Planeswalker als traditionelle Foilkarten ohne Rand im Anime-Stil (1,4 %) 11 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten ohne Rand im Anime-Stil (4 %) 10 seltene Schockländer als traditionelle Foilkarten ohne Rand (7 %) 64 Doppel-Regenbogen-Foilkarten mit Retro-Kartenrand und Seriennummer (1 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte ohne Rand Kann eine von diesen Karten sein: 32 seltene Nicht-Foilkarten ohne Rand im Anime-Stil (52 %) 2 sagenhaft seltene Planeswalker als Nicht-Foilkarten ohne Rand im Anime-Stil (5,5 %) 11 sagenhaft seltene Nicht-Foilkarten ohne Rand im Anime-Stil (15 %) 10 seltene Schockländer ohne Rand (27,5 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit Retro-Kartenrand Kann eine von diesen Karten sein: 51 Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand (76,1 %) 7 für Sammler-Booster exklusive seltene Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand (13,6 %) 13 sagenhaft seltene Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand (7,3 %) 3 für Sammler-Booster exklusive sagenhaft seltene Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand (3 %)

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte Kann eine von diesen Karten sein: 60 seltene traditionelle Foilkarten (88 %) 5 sagenhaft seltene traditionelle Foilkarten (12 %)

1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand Kann eine von diesen Karten sein: 24 häufige traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand (58,1 %) 1 für Sammler-Booster exklusive häufige traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand (2,3 %) 26 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand (30,2 %) 10 für Sammler-Booster exklusive nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten mit Retro-Kartenrand (11,63 %)

2 häufige und/oder nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand Können zwei von diesen Karten sein: 24 häufige Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand (55,81 %) 1 für Sammler-Booster exklusive häufige Nicht-Foilkarte mit Retro-Kartenrand (2,33 %) 26 nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand (30,23 %) 10 für Sammler-Booster exklusive nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten mit Retro-Kartenrand (11,63 %)

1 Land oder Artefakt als traditionelle Foilkarte Kann eine von diesen Karten sein: 10 häufige Gildeneingänge als traditionelle Foilkarten (58 %) 10 nicht ganz so häufige Petschafte als traditionelle Foilkarten (33 %) 11 seltene Karten, die entweder ein Schockland oder die Chromatische Laterne sind (9 %)

3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten Können 1 von 80 nicht ganz so häufigen traditionellen Foilkarten sein

4 häufige traditionelle Foilkarten Können 1 von 100 häufigen traditionellen Foilkarten sein

1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Falls es eine Karte in mehreren Varianten gibt (mit Retro-Kartenrand und/oder ohne Rand), kommt sie in einem bestimmten Slot weniger häufig vor, hat aber auf den ganzen Booster gesehen die gleiche Seltenheit, um massenhaftes doppeltes Vorkommen in Boostern einzuschränken.

Sammler-Booster sind einzeln und in Displays mit 12 Boostern erhältlich.

MACH DICH BEREIT:

