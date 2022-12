Auf den Straßen von Neu-Capenna warten allerlei Reichtümer auf dich. Ganz gleich, ob du Draft-Fan oder Foil-Sammler bist – hier ist ein Überblick über die Schätze, die du in den Boostern an Land ziehen kannst.

Box-Topper

In Straßen von Neu-Capenna gibt es regionenspezifische Box-Topper-Karten. Set-Booster-Displays mit 30 Set-Boostern sowie Draft‑ und Sammler-Booster-Displays enthalten jeweils einen Box-Topper als traditionelle Foilkarte. Bei der Karte handelt es sich immer um die Gala-Begrüßer, aber Illustration und Sprache der Karte entsprechen immer der Sprache des gekauften Displays.

Jede Box-Topper-Version der Karte ist eine einzigartige Hommage an die regionale Kultur ihrer Sprache. Intern haben uns unsere internationalen Marketing-Teams bei der Ausarbeitung der Konzepte für die einzelnen Versionen erheblich geholfen.

Englisch Spanisch Russisch

Brasilianisches Portugiesisch Koreanisch Japanisch

Italienisch Deutsch Französisch

Chinesisch (traditionell) Chinesisch (vereinfacht)

Zu beachten ist außerdem, dass die Karte Gala-Begrüßer aus Straßen von Neu-Capenna Boostern eine ganz andere Illustration hat. Diese Illustration erscheint in Boostern aller Sprachen.

Metropole-Länder

Die Metropole-Standardländer mit großflächiger Illustration stellen künstlerischen und architektonischen Sehenswürdigkeiten aus ganz Neu-Capenna zur Schau. Es gibt zehn Metropole-Länder, zwei für jeden Standardlandtyp.

In Set‑ und Draft-Boostern gibt es die Metropole-Länder als traditionelle Foilkarte und als Nicht-Foilkarte. Ein Drittel der Straßen von Neu-Capenna Set‑ und Draft-Booster enthalten ein Metropole-Land.

In Set-Boostern werden außerdem ein Drittel der traditionellen Foil-Standardländer, die du findest, Metropole-Länder sein. In Straßen von Neu-Capenna Sammler-Boostern ist immer ein Metropole-Land als traditionelle Foilkarte enthalten.

Goldenes Zeitalter

Wenn du schnell reich werden willst, solltest du dich einer der Familien von Neu-Capenna anschließen. Nichts beweist das eindrücklicher als die Goldenes-Zeitalter-Karten. Jede der 45 dreifarbigen goldenen Karten in Straßen von Neu Capenna gibt es mit Goldenes-Zeitalter-Kartendruck: 5 häufige, 15 nicht ganz so häufige, 20 seltene und 5 sagenhaft seltene Karten.

Diese Goldenes-Zeitalter-Karten kannst du in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Gilded-Karten

Du weißt, dass du es in Neu-Capenna zu etwas gebracht hast, wenn du eine Gilded-Version der Goldenes-Zeitalter-Karten findest. Gilded-Karten sind eine noch exklusivere Version der Foilkarten mit Goldenes-Zeitalter-Kartendruck. Die goldenen Rahmenelemente der traditionellen Foilkarte verfügen bei ihnen über eine dreidimensional erscheinende Goldprägung.

(Die Obscura haben uns beim Drucken hinters Licht geführt – die Prägung ist nicht aus echtem Gold.)

Alle 45 Goldenes-Zeitalter-Karten gibt es auch in einer Gilded-Version. Bei jeder Gilded-Karte ist die Goldprägung auf eine traditionellen Foilkarte aufgebracht. Wie alle anderen Kartendrucke auch ist die Prägung glatt, sodass die Karten in sanktionierten Magic-Turnieren verwendet werden können.

Gilded-Karten sind in Set‑ und Sammler-Boostern enthalten. Gilded-Karten gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Boostern aller Sprachen enthalten sein. 3 % der Set-Booster enthalten eine häufige oder nicht ganz so häufige Gilded-Karte, und 1 % der Set-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Gilded-Karte. 25 % der Sammler-Booster enthalten eine häufige oder nicht ganz so häufige Gilded-Karte, und 13 % der Sammler-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Gilded-Karte.

Art déco

In Neu-Capenna ist Aussehen alles, egal ob man mit Freund oder Feind verkehrt. Neun verschiedene Karten aus Straßen von Neu-Capenna verfügen über alternative Illustrationen im Art-déco-Kartendruck, die Titelseiten von Modemagazinen nachempfunden sind. Vier seltene und fünf sagenhaft seltene Karten – einschließlich der drei sagenhaft seltenen Planeswalker – gibt es in diesem Art-déco-Kartendruck.

Die Art-déco-Karten kannst du in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Etched-Foilkarten

Als Ob Nixilis erfuhr, dass es die Goldenes-Zeitalter-Karten auch in der ultracoolen Gilded-Version gibt, wollte er wissen, wo denn die ultracoole Art-déco-Version seiner eigenen Karte sei. Zum Glück für uns ließ er sich beschwichtigen, als er hörte, dass Etched-Foil-Versionen aller neun Art-déco-Karten exklusiv in Straßen von Neu-Capenna Sammler-Boostern enthalten sind.

Wolkenkratzer

Die Anführer der Familien von Neu-Capenna schwelgen im Luxus. Zehn der Nichtstandardländer aus Straßen von Neu-Capenna gibt es mit dem Wolkenkratzer-Kartendruck, darunter diese fantastischen Schauplätze:

Außerdem gibt es fünf seltene und fünf häufige Karten mit Wolkenkratzer-Kartendruck. Diese Karten kannst du in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Karten ohne Rand

In jedem Magic-Set gibt es immer ein paar Karten mit alternativer Illustration ohne Rand, und Straßen von Neu-Capenna bildet da keine Ausnahme. Sieben seltene und sieben sagenhaft seltene Karten – einschließlich der drei sagenhaft seltenen Planeswalker – erscheinen als Karten mit alternativer Illustration ohne Rand.

Diese Karten ohne Rand kannst du in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten.

Phyrexianer

Auch Urabrask treibt sich in Neu-Capenna herum. Aber das ist ganz sicher kein Grund zur Sorge.

Urabrask kann auf Phyrexianisch mit Phyrexianer-Kartendruck vorkommen, unabhängig von der Sprache des Boosters, in dem du ihn findest. Wenn du Urabrask in der Version mit Phyrexianer-Kartendruck findest, erscheint er mit seiner normalen Illustration. Den Urabrask mit Phyrexianer-Kartendruck kannst du in Set-, Draft- und Sammler-Boostern finden, sowohl als Nicht-Foilkarte als auch als traditionelle Foilkarte.

Beachte bitte, dass es Urabrasks Art-déco-Version nicht auf Phyrexianisch gibt und dass diese Version in allen Booster-Sprachen vorkommen kann – und dass die Art-déco-Version als Etched-Foilkarte in Straßen von Neu-Capenna Sammler-Boostern erscheint.

Karten mit erweitertem Kartenrand

Nun hast du alle anderen Kartendrucke mit alternativer Illustration gesehen, die Straßen von Neu-Capenna zu bieten hat. Wir halten es für wichtig, dass es alle seltenen und sagenhaft seltenen Karten auch in coolen alternativen Versionen gibt – so ist für alle etwas dabei –, daher gibt es alle seltenen und sagenhaft seltenen Karten, die nicht in Versionen mit den oben genannten Kartendrucken vorkommen, als Karten mit erweitertem Kartenrand.

Karten mit erweitertem Kartenrand aus Straßen von Neu-Capenna kannst du in Sammler-Boostern finden, sowohl als Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten. Straßen von Neu-Capenna wartet mit 29 seltenen und sechs sagenhaft seltenen Karten mit erweitertem Kartenrand auf.

Auch die Karten aus dem Straßen von Neu-Capenna Commander-Set gibt es mit erweitertem Kartenrand in Sammler-Boostern. Das Straßen von Neu-Capenna Commander-Set umfasst 80 seltene und zwölf sagenhaft seltene Karten. Die meisten Karten des Straßen von Neu-Capenna Commander-Sets gibt es mit erweitertem Kartenrand ausschließlich als Nicht-Foilkarten. Alle zehn neuen sagenhaft seltenen legendären Kreaturen aus den Straßen von Neu-Capenna Commander-Decks sowie die sechs seltenen und zwei sagenhaft seltenen Straßen von Neu-Capenna Commander-Karten, die in Set-Boostern zu finden sind, gibt es jedoch in Sammler-Boostern auch als traditionelle Foilkarten mit erweitertem Kartenrand.

Die Liste

Die Liste sieht in Straßen von Neu-Capenna etwas anders aus als sonst. Normalerweise umfasst die Liste Hunderte Karten aus der gesamten Geschichte von Magic, die als kleines Extra in manchen Set-Boostern zu finden sind. In Straßen von Neu-Capenna ist die Liste kürzer als sonst, um Platz für die Magic-Versionen der Karten aus Secret Lair x Stranger Things zu schaffen. Die Illustrationen aus Secret Lair sind nach wie vor nur in jenem Drop zu finden, aber 1 von 8 Straßen von Neu-Capenna Set-Boostern wird eine Karte enthalten, die mechanisch mit der entsprechenden Karte aus Secret Lair identisch ist. Jede dieser neun Karten kommt mit derselben relativen Wahrscheinlichkeit vor.

Turn Over

In 1 weiteren von 8 Straßen von Neu-Capenna Set-Boostern kommt eine Karte aus der Liste vor, wie du sie kennst – wir haben die Auswahl aber auf 58 Karten beschränkt, um Platz für die Karten aus Secret Lair zu schaffen.

Ein kurzer Blick in die Geschäftsbücher

Straßen von Neu-Capenna umfasst 101 häufige, 80 nicht ganz so häufige, 60 seltene und 20 sagenhaft seltene Karten – für viele dieser Karten gibt es wie oben beschrieben alternative Kartendrucke.

Alle Karten in den Drucken Goldenes Zeitalter, Art déco, Wolkenkratzer, Phyrexianisch und ohne Rand kannst du in Set‑, Draft‑ und Sammler-Boostern finden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten. Gilded-Karten sind in Set‑ und Sammler-Boostern zu finden. Die Etched-Foil-Versionen der Art-déco-Karten kommen ausschließlich in Sammler-Boostern vor. Gilded-Karten gibt es nur auf Englisch, sie können aber in Boostern aller Sprachen enthalten sein. Die Metropole-Länder kannst du in Set‑ und Draft‑Boostern finden, sowohl als traditionelle Foilkarten als auch als Nicht-Foilkarten. Jeder Sammler-Booster enthält ein Metropole-Land als traditionelle Foilkarte.

Set-Booster sind die Straßen von Neu-Capenna Booster, die zu öffnen am meisten Spaß macht: Die häufigen und nicht so häufigen Karten erzählen kleine Geschichten, in jedem Booster sind eine Foilkarte und eine Artwork-Karte garantiert, und 30 % der Set-Booster enthalten mindestens zwei seltene oder sagenhaft seltene Karten.

Und wenn du draften möchtest, musst du Draft-Booster wählen.

Sammler-Booster stellen die beste Möglichkeit dar, Varianten von seltenen und sagenhaft seltenen Karten sowie traditionelle Foilkarten zu sammeln, und die einzige Möglichkeit, Etched-Foilkarten und Karten mit erweitertem Kartenrand zu sammeln.

Es gibt kein festes Verhältnis, wie oft eine normale Version einer Karte im Vergleich zu ihren alternativen Versionen vorkommt. Stattdessen gilt: Ungefähr 13 % der Set-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit einem alternativen Kartendruck, und ungefähr 10 % der Straßen von Neu-Capenna Draft-Booster enthalten eine seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit einem alternativen Kartendruck. Viele Karten erscheinen mit mehreren Drucken – bei solchen Karten erscheint jeder Druck proportional zur Anzahl der Kartendrucke weniger häufig. Dasselbe gilt für Sammler-Booster.

Einen vollständigen Überblick über den Inhalt der einzelnen Boostertypen aus Straßen von Neu-Capenna findest du in der Straßen von Neu-Capenna Produktübersicht. Du kannst dich außerdem genauer über Illustrationen und Gestaltung dieser wunderschönen Kartendrucke informieren, indem du dir unsere Details zu ihnen anschaust.

Welcher auch immer der Straßen von Neu-Capenna Booster deiner Wahl ist, du wirst die Beute lieben, die du darin findest.