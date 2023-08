Ein Fluch liegt auf der Welt Eldraine, sodass die Überlebenden der Phyrexianischen Invasion sich der Aufgabe widmen müssen, ihre Heimat zu retten. Wildnis von Eldraine erscheint am 8. September 2023 und verschafft dir den ersten Einblick in ein neues Multiversum, in dem neue Feinde sich erheben und neue Verbündete sich dem Kampf für das Gute anschließen. Es ist ein Set voller Märchen, Magie und heldenhafter Taten, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Während du dich für deinen Aufbruch in die Wildnis bereit machst, kannst du dich schon einmal mit dem Wissen um all die spannenden Karten in Wildnis von Eldraine wappnen.

Illustration von: Magali Villeneuve

Details zu Wildnis von Eldraine

Wildnis von Eldraine Wildnis von Eldraine Commander

Wildnis von Eldraine Set-Code: WOE

Wildnis von Eldraine Commander-Set-Code: WOC

Wildnis von Eldraine Bezauberndes-Märchen-Set-Code: WOT

Website: Wildnis von Eldraine

Tabletop-Legalität (neue Magic-Karten):

Wildnis von Eldraine (WOE): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage und Commander

Wildnis von Eldraine Commander (WOC): Legacy, Vintage und Commander

Wildnis von Eldraine Bezaubernde Märchen (WOT): Einzelne Karten können für die jeweiligen Formate, in denen sie legal sind, verwendet werden

Legalität in MTG Arena:

Wildnis von Eldraine (WOE): Standard, Explorer, Alchemy und Historic

Wildnis von Eldraine Commander (WOC): nicht verfügbar in MTG Arena.

Wildnis von Eldraine Bezauberndes Märchen (WOT): Historic plus einzelne Karten können für die jeweiligen Formate, in denen sie legal sind, verwendet werden

Wildnis von Eldraine Vorschau-Events:

Geschichte von Wildnis von Eldraine : 8.–14. August

: 8.–14. August Wildnis von Eldraine Debüt und Beginn der Kartenvorschau : 15. August

: 15. August Veröffentlichung der vollständigen Kartengalerie : 25. August

: 25. August Prerelease von LoadingReadyRun : 26. August

: 26. August Streamer-Event (ehemals Early Access) in MTG Arena : 31. August

: 31. August Game Knights von Command Zone Wildnis von Eldraine Commander-Gameplay : 6. September

: 6. September Weltweiter Tabletop-Launch (mit Einsteigerpaket 2023): 8. September

Wildnis von Eldraine Gameplay-Events:

Prerelease in deinem Store : 1. September

: 1. September MTG Arena Release : 5. September

: 5. September Open House im WPN-Store : 8.–10. September

: 8.–10. September Friday Night Magic : 8. September – 3. November

: 8. September – 3. November Commander Nights : 9. September – 9. November

: 9. September – 9. November MagicCon: Las Vegas und Magic World Championship XXIX : 22.–24. September

: 22.–24. September WPN Store Championships : 30. September – 8. Oktober

: 30. September – 8. Oktober Alchemy: Wildnis von Eldraine Release: 10. Oktober

Du kannst Wildnis von Eldraine Produkte jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Spaß mit Boostern bei Wildnis von Eldraine

Magic hat Anfang dieses Monats seinen 30. Geburtstag gefeiert. Vom ersten Release von Alpha im Jahr 1993 bis zum bevorstehenden Release von Wildnis von Eldraine war das Öffnen eines Magic-Boosters in den letzten 30 Jahren eine konstante Quelle von Freude. Ich selbst habe 1994 mit The Dark angefangen. Damals hatte man keine Ahnung, was einen in Boostern erwartete. Ich erinnere mich an Gerüchte über ein Artefakt, das alle deine Länder in Sümpfe umwandelte und keine Manakosten hatte! Angeblich gab es auch ein Artefakt, das so mächtig war, dass es 55 Mana kostete! Cyclopean Tomb aus Alpha und Aladins Wunderlampe aus Arabian Nights erwiesen sich als deutlich zahmer als in den Gerüchten, aber so war die Anfangszeit von Magic nun einmal. 30 Jahre später hat Magic einen weiten Weg zurückgelegt. Heute freuen wir uns darauf, dir von den tollen Karten und Kartendrucken zu erzählen, die Wildnis von Eldraine zu bieten hat.

Wildnis von Eldraine Sammelleitfaden

Märchenbuch-Standardländer mit großflächiger Illustration

Wir bringen die Märchenbuch-Atmosphäre von Eldraine auch auf dessen Standardländern zur Geltung! In Wildnis von Eldraine findest du die besonderen Länder mit großflächiger Illustration und Märchenthema. Sie stammen von Hari & Deepti und bilden echte Leuchtkästen ab, die die Künstler dafür bauten. Wir erzählen keine Märchen: Diese Länder sind einfach wunderschön!

Ebene Insel Sumpf

Gebirge Wald

Diese fünf Standardländer gibt es als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten in Wildnis von Eldraine Draft-Boostern und Set-Boostern, während Sammler-Booster stets ein Exemplar als traditionelle Foilkarte enthalten. Neben diesen Standardländern mit großflächiger Illustration findest du normale Standardländer in Wildnis von Eldraine Draft-Boostern, Set-Boostern, Bundles und Commander-Decks.

Showcase-Abenteuer-Kartendruck

In Thron von Eldraine haben wir unseren ersten offiziellen „Spaß mit Boostern“-Kartendruck eingeführt: den Showcase-Abenteuer-Kartendruck! Diese Karten haben einen besonderen Kartenrand, der so aussieht, als würdest du ein altes Märchenbuch lesen. Dieser schicke Kartendruck kehrt in Wildnis von Eldraine auf 7 sagenhaft seltenen und 13 seltenen Abenteurerkarten zurück.

Grausamer Traumfresser (Showcase) Kellan Feenblut (Showcase)

Diese Kartendrucke findest du in Wildnis von Eldraine Draft-Boostern, Set-Boostern und Sammler-Boostern.

Bezaubernde Märchen

Magic erzählt seine ganz eigenen Fabeln mit Karten, die heißgeliebte Geschichten durch begeisterndes Spielgeschehen spinnen. Diesmal bringen wir Verzauberungen, die bei Magic-Spielern besonders beliebt sind, als Bezaubernde Märchen nach Eldraine zurück: Dabei handelt es sich um ein Bonusblatt mit besonderen Karten ohne Rand, die diese Verzauberungen mit märchenhafter Illustration präsentieren. Wie auch die Karten unserer vorherigen Bonusblätter von Krieg der Brüder und Strixhaven: Akademie der Magier sind die Karten nicht in Standard legal, können aber in deinen Wildnis von Eldraine Drafts sowie in Formaten gespielt werden, in denen die Karten aktuell legal sind.

Erdrückender Zehnt Erweiterte Auramagie Neugier

Rhystisches Studium Nekropotenz Anhaltender Ansturm

Zeit der Verdopplung Prismatisches Omen

Es gibt insgesamt 63 Bezauberndes-Märchen-Karten (15 sagenhaft seltene, 30 seltene und 18 nicht ganz so häufige) und du kannst sie in beliebigen Wildnis von Eldraine Boostern finden. Richtig gelesen: Draft-Booster, Set-Booster und Sammler-Booster enthalten allesamt diese wunderschönen Karten. Außerdem winken dir …

Bezauberndes-Märchen-Anime-Karte ohne Rand

Wir haben mit talentierten japanischen Künstlern zusammengearbeitet, um besondere, von Anime inspirierte Kartendrucke für die Bezaubernden Märchen zu gestalten, die diese Karten aus Wildnis von Eldraine so richtig zum Leben erwecken. Diese Kartendrucke erscheinen auf 15 sagenhaft seltenen und 5 ausgewählten seltenen Karten von dem Bezauberndes-Märchen-Bonusblatt. Für jede Farbe gibt es 1 seltene und 3 sagenhafte Bezauberndes-Märchen-Karten mit Anime-Kartendruck ohne Rand.

Erdrückender Zehnt Erweiterte Auramagie Rhystisches Studium

Anhaltender Ansturm Zeit der Verdopplung

Digital gerendert. Nicht die eigentliche Karte. Nekropotenz (traditionelle Foilkarte)

In Draft- und Set-Boostern gibt es jeweils einen eigenen Slot für Bezauberndes-Märchen-Karten. In 2,8 % (1,1 % seltene Karte/1,7 % sagenhaft seltene Karte) der Booster enthält jener eigene Slot eine Anime-Karte ohne Rand. Set-Booster enthalten 2 Wildcard-Slots, für die jeweils eine kleine Chance besteht, eine Bezauberndes-Märchen-Karte oder eine Bezauberndes-Märchen-Anime-Karte ohne Rand zu finden. In Draft-, Set- und Sammler-Boostern in japanischer Sprache sind die Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand auf Japanisch. In anderen Boostern sind sie auf Englisch.

Neben Bezauberndes-Märchen-Karten oder Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand als Nicht-Foilkarten und traditionelle Foilkarten enthalten Wildnis von Eldraine Sammler-Booster außerdem besondere Konfetti-Foil-Versionen der Anime-Karten ohne Rand, die die wunderschönen Anime-Illustrationen durch einen besonderen Foil-Kartendruck zur Schau stellen.

Digital gerendert. Nicht die eigentliche Karte. Zeit der Verdopplung (Konfetti-Foilkarte)

Diese Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten als Konfetti-Foilkarten ohne Rand gibt es in Wildnis von Eldraine Sammler-Boostern. Wie ihre normalen Gegenstücke sind diese Karten in japanischen Sammler-Boostern auf Japanisch und in Sammler-Boostern anderer Sprachen auf Englisch. Für jeden Sammler-Booster besteht eine Chance von 2,8 %, dass er 1 der 20 Konfetti-Foilkarten (1,1 % seltene Karte/1,7 % sagenhaft seltene Karte) enthält.

Karten ohne Rand

In Wildnis von Eldraine gibt es 11 besondere Karten ohne Rand. Diese Karten setzen sich über die Grenze traditioneller Magic-Kartenränder hinweg, um ihre umwerfenden Illustrationen voll zur Geltung zu bringen. Es gibt 1 sagenhaft seltenen Planeswalker ohne Rand, 1 sagenhaft seltene Abenteurerkarte ohne Rand sowie 5 seltene Karten und 4 sagenhaft seltene Karten aus dem Set ohne Rand, die in Draft-Boostern, Set-Boostern und Sammler-Boostern zu finden sind.

Schau dir als Vorgeschmack auf ihre prachtvolle Schönheit ohne Rand Ashiok, boshafte Manipulation, an.

Ashiok, boshafte Manipulation (Karte ohne Rand)

Neue Magic-Karten für Jumpstart und Commander

In Wildnis von Eldraine Set-Boostern und Sammler-Boostern gibt es ein paar zusätzliche Karten zu entdecken, die nicht in Wildnis von Eldraine Draft-Boostern erscheinen.

Für unsere Commander-Spieler haben wir 6 neue seltene und 2 neue sagenhaft seltene Karten geschaffen, die für Commander-Partien gedacht sind. Da in unseren beiden Wildnis von Eldraine Commander-Decks nur vier Farben vertreten sind, wollten wir neue rote Commander-Karten (und auch Karten anderer Farben) als Vertreter Eldraines in die Booster aufnehmen. Du findest sie mit normalem Kartenrand in Set-Boostern und mit erweitertem Kartenrand in Sammler-Boostern. Die exklusiven Commander-Karten sind in Commander, Legacy und Vintage legal, also mach dich bereit, diese coolen neuen Karten in dein Lieblings-Commander-Deck aufzunehmen!

Für Wildnis von Eldraine haben wir 10 nicht ganz so häufige und 5 seltene Karten geschaffen, die für Jumpstart-Booster gedacht waren. Obwohl wir für Wildnis von Eldraine keine Jumpstart-Booster veröffentlichen werden, haben wir beschlossen, diese großartigen Designs als einmaligen Übergang in andere Booster aufzunehmen, obwohl wir sie letztendlich nicht für Jumpstart-Booster verwendet haben. Die exklusiven Jumpstart-Karten sind in Standard, Pioneer, Modern, und überall dort legal, wo Karten aus dem Wildnis von Eldraine Hauptset legal sind. Set-Booster enthalten normale Versionen dieser 15 Karten, die gelegentlich als Nicht-Foilkarten in den 2 Wildcard-Slots oder als traditionelle Foilkarten im Foil-Slot vorkommen. Die 5 seltenen Karten sind in Sammler-Boostern (nur als Nicht-Foilkarten) mit erweitertem Kartenrand verfügbar.

Artwork-Karten

Wildnis von Eldraine Set-Booster enthalten jeweils eine besondere Artwork-Karte als Tribut an die unglaublichen Illustrationen, die Magic-Sets zum Leben erwecken. Jeder Set-Booster enthält eine dieser Artwork-Karten, eine besondere Karte, die die Illustration einer Karte aus Wildnis von Eldraine zur Schau stellt. Diese Karten sind keine alternativen Versionen ihrer Gegenstücke aus dem Set. Sie sind lediglich dafür gedacht, die Illustration der Karte ins Rampenlicht zu rücken.

Als Bonus enthält jeder zehnte Set-Booster eine Signatur-Artwork-Karte mit Promo-Aufdruck oder dem Planeswalker-Symbol als besondere Möglichkeit, die Arbeit des Künstlers zur Schau zu stellen.

Wildnis von Eldraine Produktübersicht

Wildnis von Eldraine Draft-Booster

Wildnis von Eldraine Draft-Booster-Display

Wildnis von Eldraine Draft-Booster-Übersicht

Wildnis von Eldraine Set-Booster

Wildnis von Eldraine Set-Booster-Display

Wildnis von Eldraine Set-Booster-Übersicht

Wildnis von Eldraine Sammler-Booster

Wildnis von Eldraine Sammler-Booster-Display

Wildnis von Eldraine Sammler-Booster-Übersicht

4 häufige traditionelle Foilkarten 101 häufige Karten aus dem Wildnis von Eldraine Hauptset



3 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 80 nicht ganz so häufige Karten aus dem Wildnis von Eldraine Hauptset



1 Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte

1 nicht ganz so häufige Bezauberndes-Märchen-Karte als Nicht-Foilkarte 1 von 18 nicht ganz so häufigen Bezauberndes-Märchen-Karten



1 nicht ganz so häufig Bezauberndes-Märchen-Karte als traditionelle Foilkarte 1 von 18 nicht ganz so häufigen Bezauberndes-Märchen-Karten als traditionelle Foilkarten



1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 1 von 60 seltenen Karten aus dem Wildnis von Eldraine Hauptset als traditionelle Foilkarte (85,7 %) 1 von 20 sagenhaft seltenen Karten aus dem Wildnis von Eldraine Hauptset als traditionelle Foilkarte (14,3 %)



1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte mit erweitertem Kartenrand 10,5 % der Sammler-Booster enthalten in diesem Slot eine Foilkarte – dies umfasst die neuen Commander-Karten mit erweitertem Kartenrand, einschließlich der neuen Commander-Inhalte aus Set-Boostern und der 2 sagenhaft seltenen Karten in jedem Commander-Deck. Insgesamt gibt es 6 seltene und 6 sagenhaft seltene Karten in diesem Slot als traditionelle Foilkarten. Die Nicht-Foilkarten hier sind seltene oder sagenhaft seltene Karten aus Wildnis von Eldraine oder neue Wildnis von Eldraine Magic-Commander-Karten.



1 seltene oder sagenhaft seltene Showcase-Karte als Nicht-Foilkarte oder als Karte ohne Rand Kann 1 Karte aus der folgenden Auswahl sein: 13 seltene Showcase-Karten (54,2 %) 6 sagenhaft seltene Showcase-Karten (12,5 %) 5 seltene Karten ohne Rand (20,8 %) 5 sagenhaft seltene Karten ohne Rand (10,4 %) Oder Kellan Feenblut, verfügbar ohne Rand und als Showcase-Abenteuer-Kartendruck. Jede Version kommt halb so häufig vor wie eine sagenhaft seltene Karte mit dem entsprechenden Kartendruck (insgesamt 2,1 %).



1 seltene oder sagenhaft seltene Bezauberndes-Märchen-Karte als Nicht-Foilkarte Kann 1 Karte aus der folgenden Auswahl sein: 30 seltene Bezauberndes-Märchen-Karten (73,3 %) 15 sagenhaft seltene Bezauberndes-Märchen-Karten (10 %) 5 seltene Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand (6,7 %) 15 sagenhaft seltene Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand (10 %)



1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte. Kann 1 Karte aus der folgenden Auswahl sein: 39 seltene (38,8 %) oder 8 sagenhaft seltene (4 %) Karten mit erweitertem Kartenrand 20 Showcase-Karten (16,2 %) 11 Karten ohne Rand (7,7 %) 30 seltene Bezauberndes-Märchen-Karten (24,4%) 15 sagenhaft seltene Bezauberndes-Märchen-Karten (3,3%) 5 seltene Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand (1,1%) 15 sagenhaft seltene Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand (1,7%) 5 seltene Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand als Konfetti-Foilkarten (1,1 %) 15 sagenhaft seltene Bezauberndes-Märchen-Anime-Karten ohne Rand als Konfetti-Foilkarten (1,7%) Alle anderen Kartendrucke in diesem Slot außer dem Konfetti-Foilkarten erscheinen als traditionelle Foilkarten.



1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte

Wildnis von Eldraine Bundle

Wildnis von Eldraine Bundle

8 Wildnis von Eldraine Set-Booster

1 Eroberungszug der Lich-Ritter als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

40 Standardländer

20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

20 Standardländer als Nicht-Foilkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Aufbewahrungsschachtel für Karten

2 Regelreferenzkarten

Wildnis von Eldraine Prerelease-Pack

Wildnis von Eldraine Prerelease-Pack

6 Wildnis von Eldraine Draft-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Promokarte mit Promo-Aufdruck aus Wildnis von Eldraine

1 Magic: The Gathering Arena Code

2 Wildnis von Eldraine doppelseitige Rolle-Spielsteinkarten

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Du bist auf der Suche nach einem Ort, an dem du an einem Wildnis von Eldraine Prerelease teilnehmen kannst? Du kannst in deinem Store in das Märchen eintauchen!

Wildnis von Eldraine Commander-Decks

Herrschaft der Feen (Blau-Schwarz) Tugend und Tapferkeit (Grün-Weiß)

Neben dem Hauptset wird es auch zwei Wildnis von Eldraine Commander-Decks geben, die Commander-Spielern die Welt Eldraine mit einzigartigen Decks mit 100 Karten zugänglich machen. Die Decks warten mit neuen legendären Kreaturen, neuen Magic-Karten und neu aufgelegten Karten auf. Hier ist der Inhalt jedes Decks:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten

2 legendäre Kreaturen als traditionelle Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und als Kommandeur des Decks dienen können

8 seltene Nicht-Foilkarten, die neue Magic-Karten sind und speziell für das jeweilige Deck entwickelt wurden

90 Magic-Karten als Nicht-Foilkarten, einschließlich Standardländer

1 Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte, gedruckt auf dickerem Karton (in sanktionierten Partien nicht legal)

1 Sammler-Booster-Probepackung 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte aus Wildnis von Eldraine als Nicht-Foilkarte oder traditionelle Foilkarte 1 nicht ganz so häufige Bezauberndes-Märchen-Karte aus Wildnis von Eldraine als traditionelle Foilkarte ohne Rand

10 doppelseitige Spielsteinkarten

1 Deckbox aus Karton

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Herrschaft der Feen (Blau-Schwarz)

Tegwyll, Fürst der Pracht Tegwyll, Fürst der Pracht (Display-Kommandeurkarte) Tegwyll, Fürst der Pracht (mit erweitertem Kartenrand)

Tugend und Tapferkeit (Grün-Weiß)

Ellivere vom Wilden Hof Ellivere vom Wilden Hof (Display-Kommandeurkarte) Ellivere vom Wilden Hof (mit erweitertem Kartenrand)

Glücklich bis ans Ende

Dies mag zwar das Ende unserer Geschichte vom Sammeln sein, aber das ist noch lange nicht alles, was Wildnis von Eldraine zu bieten hat! Das Set erscheint am 8. September 2023. Erlebe deine eigenen Märchen in Wildnis von Eldraine, einem Set voller Skurrilität, Fantasie und Spaß. Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.