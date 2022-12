Alte Favoriten. Neue Gesichter. Und viele, viele Chandras. Das kann nur eines bedeuten: Es ist Zeit für das Hauptset 2020!

Ganz egal, ob du ein erfahrener Planeswalker bist oder gerade erst deine ersten Zaubersprüche gewirkt hast – in diesem Set findet sich etwas für jeden Spieler. Wir achten immer darauf, dass sich unsere Hauptsets perfekt für den Einstieg in Magic eignen, und packen sie dennoch voll mit aufregenden neuen Karten für alle Deckbauer.

Und wie immer gibt es eine Gelegenheit, mit den neuen Karten vor allen anderen zu spielen – beim Prerelease!

Ein neues Set bei einem Prerelease kennenzulernen, macht beim hundertsten Prerelease genauso viel Spaß wie beim ersten. Außerdem erhältst du die Chance, vor allen anderen mit den Karten zu spielen!

Aber was erwartet dich denn nun genau bei einem Prerelease? Lies weiter!

Grundlegende Konzepte

Prereleases gehören zu meinen liebsten Magic -Events.

Egal wann und wo ich gerade bin, ich versuche immer, an einem Prerelease teilzunehmen. Und ich bin nicht allein: Von kampferprobten Veteranen bis hin zu Neulingen treffen sich jede Menge Magic -Spieler zu diesem Ereignis! Prereleases gehören zu den beliebtesten Events.

Warum? Weil Prereleases einfach zu den spaßigsten Dingen gehören, die man beim Spielen von Magicerleben kann!

Nichts ist wirklich vergleichbar damit. Man setzt sich hin, schnappt sich ein paar brandneue Karten und findet zusammen mit den anderen heraus, wie man sie am besten einsetzen kann. Alle starten mit denselben Voraussetzungen und man spielt in einem entspannten Umfeld. Der Spaß und die Freude über ein neues Magic Set stehen klar im Vordergrund!

An meinem ersten Prerelease nahm ich teil, als ich gerade mal elf Jahre alt war, und ich war sofort begeistert. 18 Jahre später hat sich nicht viel geändert – und die Prereleases sind besser als je zuvor!

Prereleases sind toll, weil das Set brandneu ist und die Voraussetzungen für alle gleich sind, da jeder zum ersten Mal mit den neuen Karten spielt. Alle sind entspannt und haben Spaß beim Entdecken der neuen Mechaniken. Es ist einfach ein Riesenspaß für alte und neue Spieler gleichermaßen!

Falls du bereits ein Sealed-Deck-Veteran bist, kannst du gleich zum nächsten Abschnitt übergehen, in dem ich dir etwas über die Besonderheiten erzähle, die dich in deinem Store zum Hauptset 2020 erwarten. Falls diese ganze Sealed-Deck-Geschichte jedoch neu für dich ist oder du dir einfach denkst, dass ein paar Tipps nicht schaden können, lies weiter!

Also gut. Fangen wir erst mal mit dem Wichtigsten an: einen Ort finden, an dem du ein Prerelease spielen kannst! Der Spaß kann schließlich erst losgehen, wenn du weißt, wo du hin musst. Wie lässt sich das bewerkstelligen?

Wenn du nicht schon den Store deines Herzens gefunden hast, dann mach dich auf zum Store-Locator und finde einen in deiner Nähe! Es kann sogar sein, dass der Store Voranmeldungen anbietet. Da Prereleases zu den beliebtesten Events gehören, solltest du am besten schauen, ob du dich voranmelden kannst. Du willst definitiv nicht erst direkt im Store erfahren, dass ein Event ausgebucht ist, also sorge lieber vor.

Hast du einen Store in deiner Nähe gefunden? Ausgezeichnet!

Nun solltest du dich auf Entdeckungstour begeben und auf das Event vorbereiten. Auch wenn du dein Deck aus Karten zusammenstellen wirst, die du erst vor Ort erhältst, gibt es noch jede Menge anderer Dinge, die du vorbereiten kannst.

Bring genug Vorräte mit, um während dieser Reise bei Kräften zu bleiben. Du könntest zum Beispiel ein Standard-Deck oder deinen Tauschordner mitbringen, um auch zwischen den einzelnen Runden eine Menge Spaß zu haben. Denke auch an Stift und Papier, um deine Lebenspunkte zu notieren, und eine Flasche Wasser zum Trinken.

Ein Prerelease dauert in der Regel 4 bis 5 Stunden, plane also entsprechend viel Zeit ein. Bei so viel magischen Duellen wirst du eventuell auch die ein oder andere Stärkung brauchen – pack also am besten auch eine kleine Mahlzeit ein, zum Beispiel Müsliriegel und/oder Obst, wie z. B. Äpfel (Hauptsache gesund).

Okay, lass uns weitermachen. Du hast also einen günstig gelegenen Store für dich auf der Karte gefunden und deine Tasche oder deinen Rucksack mit allem gefüllt, was du brauchst. Und natürlich hast du auch einen Blick auf die genialen Karten in der Hauptset 2020 Kartengalerie geworfen. Wenn du neugierig warst, wie ein Turnier wohl ablaufen würde, hast du vielleicht auch meinen Artikel mit dem hilfreichen Titel „Dein erstes Turnier“ gelesen.

Nun bist du bereit! Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen und ein paar Boosterpackungen zu öffnen!

Die Bestandteile deines Decks

Gut. Du möchtest also loslegen. Was erwartet dich?

Jeder erhält eine Box, die folgendermaßen aussieht:

Sie enthält sechs Hauptset 2020 Boosterpackungen, dazu eine zufällige seltene oder sagenhaft seltene Karte mit Datums-Aufdruck als deine Prerelease-Premiumkarte – das könnte jede beliebige seltene oder sagenhaft seltene Karte im Set sein!

Obendrauf gibt es natürlich noch ein paar Extras – wie einen Spindown-Lebenspunkteanzeiger, um deinen Lebenspunktestand festzuhalten. Lass uns eine Box öffnen und einen Blick hineinwerfen!

Ausgezeichnet! Reichlich von allem, was du brauchst.

Und natürlich geht es vor allem um die Boosterpackungen. Reden wir darüber, was als Nächstes zu tun ist!

Das Wichtigste zuerst: Reiß die Boosterpackungen auf! Dann hast du einen Haufen Karten.

Tja … was nun?

Jetzt ist es an der Zeit, dein Deck zu bauen!

Sealed-Deck unterscheidet sich etwas vom normalen Deckbau. Du darfst dein Deck nur aus den Karten bauen, die vor dir liegen, plus beliebig vielen Standardländern. Und im Unterschied zu Constructed-Decks, die mindestens 60 Karten enthalten müssen, benötigst du hier nur 40 Karten.

Als Erstes solltest du die geeigneten Farben für dich auswählen, mit denen du in die Schlacht ziehst. Ich empfehle, dich auf zwei Farben zu beschränken. Manchmal kannst du in dein Deck eine dritte Farbe „einstreuen“, aber generell solltest du mindestens zwei als Kern wählen.

Hier sind ein paar Dinge, die für dich bei der Wahl der Farbe eine Rolle spielen könnten:

Eine wirklich starke seltene Karte, die du unbedingt spielen willst

Viele „Entfernungszauber“, die dir helfen, gegnerische Kreaturen aus dem Weg zu räumen

Viele spielbare Karten in einer bestimmten Farbe

Eine gute „Manakurve“ in dieser Farbe – also viele Kreaturen mit verschiedenen Kosten

Idealerweise erfüllt die Farbe deiner Wahl alle diese Kriterien, aber sollten es nur zwei oder drei sein, ist das auch schon sehr zufriedenstellend.

Wie auch immer du dich entscheidest, du musst deine Karten auf jene reduzieren, die du am Ende spielen wirst. Solltest du beim Prerelease nicht weiterwissen, dann bitte einfach andere Spieler um Hilfe. (Das darfst du bei einem Prerelease gerne machen, denn jeder möchte ja, dass es ein tolles Event wird!)

Also gut, du hast nun deine Farben gewählt. Wie entscheidest du dich jetzt für die 22–23 Karten, die letztendlich in deinem Deck landen sollen?

Folgendes könnte dir bei deiner Entscheidung helfen!

Zuerst legst du deine Kreaturen einfach nach Manakosten sortiert hin. Das hilft dir dabei, einen Überblick zu erhalten, welche Kreaturen du potenziell während jeder Phase in der Partie wirken kannst. (Lege die Nichtkreatur-Zaubersprüche jetzt noch nicht vor dich hin, außer du beabsichtigst, sie immer sofort auszuspielen, sowie du genügend Mana dafür hast. Zum Beispiel wirst du die [autocard]Kaplanin der Morgendämmerung[/autocard] für gewöhnlich im zweiten Zug wirken wollen, [autocard]Entzauberung[/autocard] hingegen eher nicht.)

Eine gute „Manakurve“ deiner Kreaturen ist entscheidend für ein erfolgreiches Sealed-Deck. Du willst nicht für jeden Platz in der Kurve einen riesigen Haufen Karten haben. Die richtige Mischung ist wichtig, damit du zu Anfang günstige Sprüche und erst später im Spiel die teuren wirken kannst. Als eine grobe Faustregel für Limited würde ich folgende Zusammenstellung empfehlen:

1 Mana: 0–2

2 Mana: 4–6

3 Mana: 3-5

4 Mana: 2-4

5 Mana: 1–3

6+ Mana: 0–2

Das ist keine eiserne Regel, aber ein guter Anfang. Sortiere so lange Kreaturen aus, bis du etwa diese Werte erreicht und nur noch deine Favoriten übrig hast.

Nachdem du dich nun auf deinen Grundstock an Kreaturen festgelegt hast, ist es an der Zeit, Zaubersprüche hinzuzufügen! Wähle deine Lieblings-Zaubersprüche unter deinen Farben und füge sie in dein Deck, so dass du etwa 22 oder 23 Karten hast. Damit solltest du gut mit Zaubersprüchen versorgt sein.

Fast die wichtigsten Sprüche, die du in deinem Deck haben willst, sind so genannte „Entfernungszauber“ – diese Zaubersprüche schalten die Kreaturen deiner Gegner permanent aus, entweder indem sie ihnen tödlichen Schaden zufügen, sie dauerhaft getappt bleiben lassen oder sie schlicht und einfach zerstören. Sealed Deck Magic – hier spielen Kreaturen eine große Rolle, also solltest du möglichst viele Karten in deinen Farben spielen, mit denen du gegnerische Kreaturen ausschalten kannst.

Wenn du mehr über die Manakurve erfahren möchtest, kannst du auch meinen Artikel zum Aufbau einer Manakurve lesen; er ist hier zu finden.

Interessiert an weiteren Tipps? Hier sind noch ein paar Dinge, die man beim Deckbau im Hinterkopf behalten sollte:

Es ist zwar erlaubt, Decks mit mehr als 40 Karten zu spielen, aber du solltest dich auf 40 beschränken, wenn es irgendwie geht. Mit jeder weiteren Karte verschlechtert sich nämlich die Chance, dass du die mächtige seltene Karte ziehst, die du in dein Deck gepackt hast!

Das Länderverhältnis sollte ungefähr bei 17 Ländern zu 23 anderen Karten liegen. Das ist keine eiserne Regel, die du unbedingt einhalten musst, aber die meisten Decks in Limited sehen am Ende so aus und generell ist es das Verhältnis, das ich anstreben würde.

Spiel eine Mischung aus Karten mit niedrigen und hohen Manakosten. Wenn du nur kleine, billige Kreaturen verwendest, kann eine einzige große Kreatur deines Gegners dich komplett ausbremsen. Wenn du allerdings nur teure, große Kreaturen verwendest, läufst du Gefahr, in den ersten Zügen überrannt zu werden. Bleibe am besten bei einem Mix aus Kreaturen, die dich zwei, drei, vier und fünf Mana kosten. Im Sealed-Format werden die meisten Partien schlicht dadurch gewonnen, dass in jedem Zug (ab dem zweiten oder dritten) eine Kreatur gespielt wurde.

Ausweichfähigkeiten sind spielentscheidend! Oft kommt es bei Sealed-Deck-Partien zu Pattsituationen, in denen beide Spieler eine Armee an Kreaturen haben und keiner gut angreifen kann. Kreaturen mit Ausweichfähigkeiten wie Fliegend sorgen dafür, dass du diese Blockaden durchbrechen kannst.

Anders als die meisten Magic-Set. Formate ist Sealed meist etwas langsamer. Wenn du ein eher langsames Deck hast, kannst du dem Gegner den Vortritt lassen und zuerst ziehen, um dir die zusätzliche Karte zu holen.

Two-Headed Giant

Manche Stores bieten Sealed Deck auch im Format Two-Headed Giant an (oft abgekürzt mit „2HG“). Dabei schließen sich zwei Spieler zu einem Team zusammen und spielen gegen ein anderes Zweierteam. Jedes Team erhält zwei Prerelease-Boxen, aus denen die Spieler ihre Decks zusammenstellen. (Wenn du Gelegenheit hattest, das Battlebond Set aus dem Vorjahr auszuprobieren, kennst du das Format vielleicht schon!)

So funktioniert es:

Die einfache Version ist, dass du und ein Kollege an zwei 40-Karten-Decks arbeitet. Dann spielt ihr gegen ein anderes Zweierteam genau eine Partie.

Wie funktioniert diese Mehrspielervariante? Ganz einfach: All eure Kreaturen und Länder verwaltet ihr selbst, aber ihr teilt euch 30 Lebenspunkte und führt eure Züge gleichzeitig aus. Außerdem könnt ihr für euren Partner blocken! Um zu gewinnen, müsst ihr also gut zusammenarbeiten.

Bist du neugierig und willst mehr über die Feinheiten von 2HG wissen? Klicke einfach hier.

Open-Dueling

Falls ein ganzer Turniertag nicht deinen Vorstellungen von Magicentspricht oder du wenig Zeit hast und nach deinem eigenen Zeitplan kämpfen möchtest, kannst du Open-Dueling ausprobieren!

Du erhältst ein spielbereites Planeswalker-Deck mit 60 Karten, mit dem du gegen andere Teilnehmer im Open-Dueling antrittst. Darunter sind auch Spieler, die am Hauptturnier teilnehmen, aber gerade zwischen einer Runde und der nächsten sind. Das ist eine großartige Möglichkeit, dich an ein Prerelease heranzutasten, falls du dir noch nicht sicher bist, ob das etwas für dich ist, oder falls du einfach keine 5 Stunden für das gesamte Event einplanen kannst. So kannst du nach deinem eigenen Gutdünken Partien im Open-Dueling spielen. Darüber hinaus macht’s einfach Spaß!

Ganz zu schweigen von den im Hauptset 2020 enthaltenen fünf verschiedenen Planeswalkern, zwischen denen die Spieler die Wahl haben! Schau sie dir an!

Frag in deinem Store nach Open-Dueling während des Prereleases und bereite dich auf den Kampf vor!

Ich will mehr

Du möchtest mehr vom Hauptset? Nun, dann habe ich gute Nachrichten für dich! Etwas noch relativ Neues an den Prereleases ist die Möglichkeit, gleich beim Prerelease ein Booster-Display mitzunehmen!

Ganz genau: Wenn du ein Booster-Display vorbestellst, kannst du dein Display sofort erhalten und mit nach Hause nehmen (oder gleich an Ort und Stelle auspacken!). Wende dich an einen Store in deiner Nähe, um mehr zu erfahren.

Außerdem kannst du am Prerelease-Tag auch Planeswalker-Decks kaufen! Ob du nun am Open-Dueling teilnimmst oder nicht – entscheide selbst, ob du dir ein Deck schnappen und kämpfen willst.

Ausblick auf 2020

Es gab nie eine bessere Zeit, um mit Magic anzufangen. Ein brandneues Hauptset steht vor der Tür, Magic: The Gathering Arena lockt immer mehr neue Spieler an, und es gibt unzählige Stores und andere Gelegenheiten, um überall Magic zu spielen!

Wenn du ein Neuling bist, herzlich willkommen. Wenn du schon lange dabei bist, willkommen zurück. Es wird eine tolle Zeit!

Also versammle deine Freunde, schau dir noch einmal die Kartenbilder-Galerie an und vergiss nicht, dich vorab in einem Store in deiner Nähe anzumelden, damit du bereit für den Spaß beim Prerelease bist!

Willst du wissen, was auf dich zukommt? Hast du noch Fragen oder Ideen? Schick mir einfach alles, was du loswerden möchtest. Ich freue mich auf Rückmeldungen! Du kannst mich jederzeit kontaktieren, indem du mir einen Tweet schickst, eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail sendest oder auf Tumblr eine Frage stellst. Ich lese sie alle!

Viel Spaß mit dem Set und bis bald!

—Gavin

E-Mail: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey