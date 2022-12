(Hinweis: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um zusätzliche Informationen bereitzustellen, die bereits an anderer Stelle über die eigens für Jumpstart-Boosterpackungen entwickelten Karten in Dominarias Bund veröffentlicht wurden.)

Da wir auf die ursprüngliche Welt von Magic, Dominaria, zurückkehren, schwirren Gerüchte umher. Einige der vielen bekannten und, ich wage es zu behaupten, legendären Helden von Dominaria schließen sich zu einer neuen Koalition zusammen, um erneut gegen die Phyrexianer zu kämpfen, aber sie müssen dabei vorsichtig vorgehen. Da die Phyrexianer überall Schläfer-Agenten einsetzen, wer soll da noch wissen, wer Freund oder Feind ist?

In Dominarias Bund, das am 9. September erscheint, gibt es so viele Möglichkeiten, all die verschiedenen Legenden zu finden, die diese geliebte und historische Welt verteidigen – oder erobern – wollen, und sogar einige Möglichkeiten, echte Legends-Karten aus der Vergangenheit von Magic zu erhalten.

Set-Booster

Set-Booster sind der beste Weg, um Dominarias Bund Karten zu deiner Magic-Sammlung hinzuzufügen. Die Dominarias Bund Set-Booster enthalten all die großartigen Karten aus dem Hauptset, die man sich nur wünschen kann, und eine Chance auf Dominarias Bund Commander-Karten oder Karten aus der Liste, wobei die Chance, mehrere seltene oder sagenhaft seltene Karten zu erhalten, größer ist als bei Draft-Boostern.

Außerdem sind Set-Booster eine großartige Möglichkeit, die Welt Dominaria zu erkunden, da alle häufigen und nicht ganz so häufigen Karten miteinander verbunden sind, und sie helfen, die Geschichte der Invasion und Verteidigung dieser glorreichen Welt zu erzählen. Set-Booster enthalten auch eine Artwork-Karte, und in Dominarias Bund Set-Boostern erscheinen signierte Artwork-Karten doppelt so häufig wie in früheren in Standard legalen Set-Boostern.

In Dominarias Bund enthält jeder einzelne Set-, Draft- und Sammler-Booster garantiert eine legendäre Kreatur. Ebenso enthält jedes Set-Booster-Display einen besonderen Legends Retold Box-Topper als traditionelle Foilkarte. Legends Retold ist eine Serie von 20 legendären Kreaturen aus der Geschichte von Dominaria mit völlig neuen Designs, inspiriert von Legends aus dem Jahr 1994, die in Commander legal sind.

Jeder Dominarias Bund Set-Booster enthält:

Mindestens 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte (ca. 25 % der Set-Booster enthalten 2; 3 % enthalten 3; und < 1 % enthalten 4)

1 traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit, einschließlich „Spaß mit Boostern“-Karten als Stained-Glass-Showcase-Karten, Karten ohne Rand oder Karten auf Phyrexianisch

2 Wildcards beliebiger Seltenheit, einschließlich einer Chance auf Dominarias Bund Commander-Karten oder seltene Karten aus Dominarias Bund Jumpstart-Boostern oder „Spaß mit Boostern“-Karten

1 nicht ganz so häufige legendäre Kreatur als Stained-Glass-Showcase-Karte

3 miteinander verbundene nicht ganz so häufige Karten

3 miteinander verbundene häufige Karten

1 Standardland als Foil- oder Nicht-Foilkarte (mit normalem Kartenrand oder als Stained-Glass-Karte mit großflächiger Illustration)

1 Artwork-Karte

1 Karte aus der Liste oder eine Spielstein- oder Werbekarte

Jumpstart-Booster

Mit Dominarias Bund wird Jumpstart zum ersten Mal mit einem thematischen Magic-Set und mit in Standard legalen Karten erscheinen. Jumpstart ist der schnellste und einfachste Weg, eine Partie Magic im Limited-Format zu spielen: Öffne einfach zwei Jumpstart-Booster, mische sie zusammen und lege los! Jumpstart ist eine großartige Sealed-Erfahrung für alle, von neuen Spielern bis hin zu langjährigen Magic-Fans. Überspringe den Deckbau und steige direkt in eine Partie Magic ein.

Dominarias Bund Jumpstart-Booster gibt es in zehn verschiedenen Themen, und wenn du sie zusammenmischst, bricht das Chaos los! In Dominarias Bund Jumpstart kann sich eine Koalitionsarmee mit den Bestien von Dominaria zusammentun, oder die rücksichtslosen Phyrexianer können sich mit den Unheilstiftern der Akademie von Tolaria verbünden. Hier ist ein Überblick über alle zehn Themen:

Weiß : Korps der Koalition und Legionen der Koalition

: Korps der Koalition und Legionen der Koalition Blau : Mystischer Unfug und Arkaner Unfug

: Mystischer Unfug und Arkaner Unfug Schwarz : Total unbarmherzig und Total gnadenlos

: Total unbarmherzig und Total gnadenlos Rot : Bereit zum Anstürmen und Bereit zum Angreifen

: Bereit zum Anstürmen und Bereit zum Angreifen Grün : Territorium der Bestien und Territorium der Monster

Für Dominarias Bund gibt es fünf neue und seltene Karten, die für Jumpstart-Booster entwickelt wurden; eine für jede Farbe, und alle seltenen Jumpstart-Karten sind in Standard legal. Jeder Booster enthält außerdem eine weitere seltene Karte aus dem Hauptset, die zufällig aus einem Pool innerhalb der Farben des Themas ausgewählt wird.

Dominarias Bund Jumpstart-Booster enthalten jeweils:

1 Themenkarte, die das Thema des Jumpstart-Boosters beschreibt

20 spielbare Karten insgesamt

2 seltene Karten – eine zufällige seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Hauptset in der Manafarbe des Themas und eine seltene Karte, die es nur in Jumpstart-Boostern gibt

2 Länder als traditionelle Foilkarten

5 Länder als Nicht-Foilkarten

1 Stained-Glass-Standardland mit großflächiger Illustration als Nicht-Foilkarte

Die fünf neuen seltenen Karten, die für Dominarias Bund Jumpstart-Booster entwickelt wurden, kommen auch in Set-Boostern sowohl als Foilkarten als auch Nicht-Foilkarten vor sowie als Versionen mit erweitertem Kartenrand in Sammler-Boostern.

Sammler-Booster

Sammler-Booster sind der beste Weg, um die spannendsten Karten aus Dominarias Bund zu sammeln … und aus der Geschichte von Dominaria. Sammler-Booster sind immer die erste Anlaufstelle, um seltene und sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karten zu finden, aber Dominarias Bund Sammler-Booster sind etwas ganz Besonderes.

In 3 % der Sammler-Booster kannst du eine verlorene Legends-Karte finden: eine Karte aus dem Legends-Set von 1994, die in alten Legends-Boostern gefunden und wieder in Dominarias Bund Sammler-Booster gesteckt wurden.

Die verlorenen Legends-Karten können nur in 3 % der Dominarias Bund Sammler-Booster gefunden werden.

Im Jahr 2016 erhielten Mitglieder des Magic-Teams einen Anruf von Mitarbeitern eines alten Lagerhauses, das geschlossen wurde, und sie teilten uns mit, dass sie „einige unserer Sachen haben“. Wir wussten nicht, dass „einige unserer Sachen“ Kisten voller Legends-Karten waren, und jetzt, am Vorabend des 30. Jubiläums von Magic, geben wir euch diese Legends-Karten zurück, und zwar in den Dominarias Bund Sammler-Boostern. Der absolute Nervenkitzel, diese Legends-Booster zu öffnen, damit wir die Karten in die Sammler-Booster stecken konnten, war ein besonderes, unvergessliches Erlebnis, und du kannst in Mike Turians Artikel Sammeln von Dominarias Bund mehr darüber lesen.

Aber das ist noch nicht alles. Sammler-Booster werden immer noch mindestens fünf seltene und sagenhaft seltene Karten pro Booster enthalten, mit einer Vielzahl von „Spaß mit Boostern“-Varianten, darunter erweiterte Kartenränder und Stained-Glass-Textured-Foilkarten.

Textured-Foilkarten sind ein unglaublich neuer Kartendruck, der seit Jahren in der Entwicklung ist, und Dominarias Bund bietet eine Version der Textured-Foilkarten, die völlig einzigartig für das Set ist, und sie können in jedem Sammler-Booster vorkommen. Zusätzlich zu all den glänzenden Highlights werden die Sammler-Booster auch mindestens zwei legendäre Kreaturen pro Booster enthalten.

Jedes Sammler-Booster-Display enthält auch einen Legends Retold Box-Topper als traditionelle Foilkarte, genau wie die Set-Booster-Displays, aber die Sammler-Booster enthalten außerdem einiger dieser Legends Retold Karten exklusiv, entweder als Etched-Foilkarten (siehe unten) oder als Nicht-Foilkarten.

Jeder Sammler-Booster enthält:

Eine Chance auf eine Karte aus dem Legends-Set von 1994 (in 3 % der Dominarias Bund Sammler-Booster)

1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte als traditionelle Foilkarte, die einen erweiterten Kartenrand haben kann oder als Stained-Glass-Showcase-Karte, Karte ohne Rand oder als Karte auf Phyrexianisch enthalten sein kann

2 seltene oder sagenhafte seltene Karten mit alternativem Kartenrand, die Stained-Glass-Showcase-Versionen, Versionen ohne Rand, Versionen auf Phyrexianisch oder Etched-Foil- oder Nicht-Foil-Versionen der seltenen Legends Retold Karten sein können

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte mit erweitertem Kartenrand

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte als traditionelle Foilkarte

1 garantierte Textured-Foilkarte der Seltenheit nicht ganz so häufig, selten oder sagenhaft selten

1 nicht ganz so häufige Legends Retold Karte als Nicht-Foil- oder Etched-Foilkarte

1 nicht ganz so häufige Stained-Glass-Showcase-Karte als traditionelle Foilkarte

1 Stained-Glass-Standardland mit großflächiger Illustration als traditionelle Foilkarte

2 nicht ganz so häufige Karten als traditionelle Foilkarten

4 häufige Karten als traditionelle Foilkarten, es sei denn, eine davon wird durch eine verlorene Legends-Karte ersetzt

Draft-Booster

Dominarias Bund Draft-Booster wurden für das perfekte Draft- oder Sealed-Spielerlebnis entwickelt, aber genau wie Set- und Sammler-Booster enthält jeder einzelne Dominarias Bund Draft-Booster eine legendäre Kreatur, die perfekt ist, um die Welt gegen eine Bedrohung für das gesamte Multiversum zu verteidigen. Diese Booster sind für Spielspaß und Wettbewerb optimiert und enthalten wie bisher in jedem einzelnen Booster eine seltene oder sagenhaft seltene Karte sowie jede Menge „Spaß mit Boostern“-Kartendrucke.

Wie bei den Set- und Sammler-Booster-Displays enthält jedes Draft-Booster-Display einen besonderen Legends Retold Box-Topper als traditionelle Foilkarte, und du kannst eine von 20 neuen, von Legends inspirierten legendären Kreaturen finden.

Dominarias Bund Draft-Booster enthalten:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte, die eine legendäre Kreatur und/oder eine Stained-Glass-Showcase-Karte, Karte ohne Rand oder Karte auf Phyrexianisch sein kann

1 seltene oder nicht ganz so häufige legendäre Kreatur mit der Chance, sie als Stained-Glass-Showcase-Karte, Karte ohne Rand oder Karte auf Phyrexianisch zu erhalten

1 Standardland, das eine Stained-Glass-Showcase-Karte sein kann

1 Standardland oder eine häufige Nicht-Foilkarte oder eine Chance auf viele andere Karten, darunter eine traditionelle Foilkarte, die eine seltene oder sagenhaft seltene Karte, Showcase-Karte, Karte ohne Rand oder Phyrexianer-Karte sein kann

2 nicht ganz so häufige nichtlegendäre Karten

9 häufige Karten

Commander-Decks

Unsere Rückkehr auf die legendärste Welt bedeutete, dass wir uns für unsere Commander-Decks etwas ganz Besonderes einfallen lassen mussten. Beide Dominarias Bund Commander-Decks werden Planeswalkerkarten als Signaturkarten und mindestens eine weitere legendäre Kreatur enthalten. Spiele als uralter Held Jared Carthalion und beweise, dass du alle Manafarben beherrschst, oder als Dihada, Fesslerin des Willens, und zeige, wie wichtig legendäre Karten sind. Jedes Deck enthält zehn neue Magic-Karten, die Signaturkarte und eine weitere mächtige legendäre Kreatur, jeweils als traditionelle Foilkarte, sowie die Display-Kommandeurkarte als Etched-Foilkarte.

Jedes Dominarias Bund Commander Deck enthält eine Sammler-Booster-Probepackung, die zwei Karten enthält:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte, die eine traditionelle Foilkarte, Showcase-Karte, Karte mit erweitertem Kartenrand und/oder ein Planeswalker ohne Rand sein kann

1 nicht ganz so häufige Stained-Glass-Showcase-Karte als traditionelle Foilkarte

Deine Sammler-Booster-Probepackung könnte eine besondere Version einer Karte aus deinem Commander-Deck enthalten oder auch eine Karte, die perfekt in ein anderes Commander-Deck passt. Die meisten Dominarias Bund Commander-Decks enthalten eine Sammler-Booster-Probepackung in derselben Sprache wie das Deck. Falls dein Commander-Deck jedoch auf Italienisch, Portugiesisch oder Spanisch ist, ist deine Sammler-Booster-Probepackung auf Englisch.

Bundles

Eine der besten Möglichkeiten, in die üppige, reiche Welt von Dominaria einzutauchen, ist ein Dominarias Bund Bundle, das alles enthält, was ein reisender Planeswalker braucht, egal ob er mit den Drachen von Shiv in den Krieg reiten oder mit den Barbaren von Keld ein Phyrexianisches Schlachtschiff plündern möchte. Jedes Bundle enthält acht Dominarias Bund Set-Booster in einer tollen Schachtel, in der du deine Karten aufbewahren und ausstellen kannst, und zusätzlich:

20 Länder als traditionelle Foilkarten

20 Länder als Nicht-Foilkarten

1 Promokarte Herdenwanderung als traditionelle Foilkarte mit einzigartiger alternativer Illustration von Antonio José Manzanedo

1 übergroßen Dominarias Bund Spindown-Lebenspunktezähler

Prerelease-Packs

Für alle begeisterten Fans, die die Phyrexianer, die auf der Welt einfallen, frühzeitig in die Hände bekommen möchten, sind Prerelease-Packs bei den Prerelease-Events erhältlich, die eine Woche vor dem Launch von Dominarias Bund am 2. September stattfinden. Sichere dir bei teilnehmenden Händlern einen frühzeitigen Zugang zu sechs Dominarias Bund Draft-Boostern, um dein erstes Dominarias Bund Sealed-Deck zu bauen.

Jedes Prerelease-Pack enthält:

6 Draft-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Set als traditionelle Foilkarte mit Promo-Aufdruck

1 Prerelease-Pack mit ausstanzbarem Zubehör und Marken, die thematisch zu den Mechaniken von Dominarias Bund passen

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Willkommens-Booster

Neue Magic-Spieler können ihren WPN-Store besuchen und einen Willkommens-Booster erhalten. Während wir mit Dominarias Bund in die Heimat von Magic zurückkehren und mit unserem nächsten Set, Krieg der Brüder, die Geschichte von Magic erkunden und im Jahr 2023 in die Zukunft von Magic schauen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen Freund in Magic: The Gathering einzuführen!

Um diese unglaublichen Karten in die Finger zu bekommen, kannst du deine Dominarias Bund Produkte bei deinem Store oder online bei Amazon vorbestellen.