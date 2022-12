Herzlich willkommen, Studierende!

In nur wenigen Wochen beginnt an der prestigeträchtigen Schule für Magier in Strixhaven der Unterricht – und wir freuen uns außerordentlich, dass ihr euch entschieden habt, eure magischen Studien an unserer Einrichtung zu beginnen! Ihr seid die klügsten Köpfe des Multiversums, und wir bieten euch sämtliches Wissen, das man sich als aufstrebender Magier für die Meisterschaft des Zauberhandwerks nur wünschen kann.

Als neue Schüler werdet ihr euch – je nach eurer Veranlagung und Euren gewünschten Unterrichtsfächern – einer von fünf Fakultäten anschließen. Es ist wichtig, dass ihr euch die Fakultät aussucht, die am besten zu Euch passt, und deshalb sind wir heute hier: um euch auf diese Reise vorzubereiten!

Schauen wir uns also jede dieser ehrenwerten Fakultäten genauer an und erfahren wir etwas mehr über sie. Keine Sorge: Im März, wenn ihr auf dem Campus angekommen seid, finden vertiefende Einführungsveranstaltungen statt. Sehen wir uns fürs Erste also nur ein bisschen um, und vielleicht erweckt ja etwas eure Neugier! Wenn wir Zeit haben, werfen wir vielleicht am Ende sogar noch einen Blick auf unsere Bibliothek der Zaubersprüche aus allen Bereichen der Magie, die sich in unserem Biblioplex befindet!

Die Fakultäten

Jede unserer Fakultäten wurde von dem Drachenältesten gegründet, dessen Namen sie trägt. Unsere Gründungsmitglieder waren leuchtende Vorbilder in Sachen Magie und Wissen, und jede Fakultät strebt danach, der Vision und dem magischen Können ihres Gründers gerecht zu werden. Die Gründer werden wir heute zwar nicht treffen, doch mit etwas Glück sind sie bei den Einführungsveranstaltungen zugegen.

Schaut euch jede Fakultät genau an und fangt an, darüber nachzudenken, welche für euch infrage kommen könnte!

Kundhort

Die Mitglieder von Kundhort sind fleißige Forscher und kühne Abenteurer. Als ambitionierte Gelehrte mit einer Leidenschaft für Geschichte erkunden sie die Vergangenheit, indem sie über archäologischen Artefakten brüten und die Geister längst Verstorbener herbeirufen. Für manche Schüler ist die Vergangenheit ein prächtiger Gobelin, der disziplinierte Studien wert ist, wohingegen andere ihn sich wie einen Umhang umlegen, um sich dann in ein fast vergessenes Grabmal zu stürzen. Ihr Motto lautet: „Jeder Stein ist umzudrehen.“

Und hier ist ein Beispiel für die mächtige Magie von Kundhort!

Prismari

Die Prismari sind die Theaterkinder in Strixhaven, und durch Magie drücken sie sich aus. Ihre Zauber können Spektakel zügelloser Kreativität oder sorgfältigen künstlerischen Ausdrucks sein. Die ganze Welt ist eine Bühne, und ob ihre Kunst nun in Verstand oder Gefühl fußt: Die Prismari hinterlassen stets einen bleibenden Eindruck. Ihr Motto lautet: „Ausdruck durch Elemente.“

Und hier ist ein Beispiel für die mächtige Magie der Prismari!

Quandrix

Quandrix-Magier sind geniale Mathemagier. Sie studieren Muster, Fraktale und Symmetrien, um Macht über die fundamentalen Kräfte der Natur zu erhalten. Sie lösen einen Zauberwürfel, während sie über die metaphysischen Eigenschaften des Universums sinnieren, und sie können jede Stelle von Pi rückwärts aufsagen. Ihr Motto lautet: „Mathematik ist Magie.“

Und hier ist ein Beispiel für die mächtige Magie der Quandrix!

Silberkiel

Die Mitglieder der Silberkiel-Fakultät machen sich die Magie der Worte zunutze – von beflügelnder Schlachtenpoesie bis hin zu beißendem arkanen Spott. Stilvoll, furchteinflößend und unermüdlich kompetitiv sind diese Magier geborene Anführer mit einem messerscharfen Verstand und einem natürlichen Charisma, die sich zum Guten ebenso wie zum Bösen einsetzen lassen. Ihr Motto lautet: „Stil ist gut, Schlagfertigkeit noch besser.“

Und hier ist ein Beispiel für die mächtige Silberkiel-Magie!

Blütenwelk

Die Mitglieder der Blütenwelk-Fakultät sind Goths mit Biologie als Hauptfach. Sie ziehen ihre Kraft aus der Essenz von Lebewesen – ganz gleich, ob dies nun bedeutet, die Natur zu verbessern oder sie auszubeuten. Die Blütenwelk-Magier fühlen sich am wohlsten, wenn sie auf Zombie-Krokodilen reiten, Kräuter für Tränke sammeln oder in ihrem Sumpf herumlungern und finstere Scherze machen können. Ihr Motto lautet: „Mach dir die Hände schmutzig.“

Und hier ist ein Beispiel für die mächtige Blütenwelk-Magie!

Das Mystische Archiv

Für welches Studienfach ihr euch auch immer entscheidet: Ihr erhaltet Zugang zu unserer umfangreichen Bibliothek voller Zauber und Wissen über alle möglichen Arten von Magie! Einige Zauber sind sicherlich selbst für umsichtige Magier zu mächtig und gefährlich, doch in Strixhaven schätzen wir Wissen mehr als alles andere – und deshalb verfügen wir über eine Bibliothek historischer Zauber, die ihresgleichen sucht!

Diese Sammlung, die sich in einem Bereich befindet, den wir das Mystische Archiv nennen, beinhaltet eine ganze Reihe von Zaubern – angefangen von einfachen Gedankenzaubern bis hin zu mächtigen und tödlichen Sprüchen, vor denen sich die meisten scheuen. Diese sind in unserem Biblioplex untergebracht, und wir haben Glück! Professor Onyx ist gerade dabei, mit den Schülern Rowan und Will einige alte Folianten durchzugehen. Üblicherweise dürfen nur Schüler sie ansehen, doch heute wollen wir eine Ausnahme machen.

Und da wir weiterhin Schüler aus allen Teilen des Multiversums haben, ist das Mystische Archiv in sämtlichen Sprachen verfügbar. Für unsere japanischen Schüler haben wir jedoch zusätzlich etwas ganz Besonderes! Mehr erfahrt (und seht) ihr später heute hier.

Ich bin mir sicher, ihr habt jede Menge Fragen zum Mystischen Archiv und wie ihr Zugang dazu erhaltet. Bitte stellt diese erst am Ende des Rundgangs. Wir haben eine Broschüre mit weiteren Einzelheiten zum Mystischen Archiv für euch zusammengestellt.

Der Rundgang ist beendet. Fragen?

Und damit ist unser Rundgang durch Strixhaven auch bereits zu Ende. Ich lege euch noch eine Karte des Campus bei, damit ihr euch auch zurechtfindet, sowie eine Broschüre. Beides findet ihr weiter unten, zusammen mit einigen weltlichen – wenn auch nichtsdestominder wichtigen – Informationen über eure Zeit bei uns. Wir freuen uns sehr auf die Einführungsveranstaltungen in nur wenigen Wochen und darauf, gemeinsam mit euch das Multiversum von Magic hier in Strixhaven zu erkunden!

Weitere Einzelheiten zu Strixhaven

Für diejenigen von euch, die ihr Wissen über Strixhaven vertiefen wollen, sind hier ein paar weitere Einzelheiten.

Commander (2021 Edition)

Es wird fünf Commander-Decks geben, eines für jede Fakultät. Commander (2021 Edition) beinhaltet 81 neue Karten. Jedes Deck wird sich auf die Farben und Motive der jeweiligen Fakultät konzentrieren!

Die Decks heißen:

Silverquill Statement

Prismari Performance

Witherbloom Witchcraft

Lorehold Legacies

Quantum Quandrix

Wir können euch die Vorzeigekarten dieser Decks noch nicht vorstellen – denn immerhin zeigen sie Geheimnisse von Strixhaven, für die Welt noch nicht bereit ist –, aber keine Bange! Wir stellen euch die Anführer dieser Decks am Einführungstag vor!

Was ich euch allerdings schon verraten kann, ist, dass es mit Strixhaven ein paar Änderungen an der Verpackung der Commander-Decks geben wird. Aufgrund unserer Bemühungen, Plastikverpackungen zu vermeiden, werden die Commander-Decks, die ihr bei eurem lokalen Spieleladen erhaltet, in weniger Plastik verpackt sein. Nur die Hülle um die eigentlichen Karten herum wird aus Plastik bestehen (und wir arbeiten auch an einer Lösung dafür). Wir werden später noch genauer darauf eingehen, aber wir freuen uns darauf, diese verbesserte Verpackung anbieten zu können.

Strixhaven-Verpackung

Es gibt viele Möglichkeiten, Strixhaven zu besuchen! Von Draftboostern und Setboostern über Bundles und vieles mehr – einschließlich der Vorzüge eurer Fakultät bei Prerelease-Events – gibt es zahlreiche Optionen, um euer Spielerlebnis individuell zu gestalten. Weitere Einzelheiten teilen wir euch natürlich kurz vor euren Einführungsveranstaltungen mit.

Einzelheiten zum Mystischen Archiv

Natürlich erregen die Wunder unseres Biblioplexes die meiste Aufmerksamkeit – und das aus gutem Grund! Wir verfügen über eine umfangreiche Bibliothek an Zaubern aus Zeit und Raum, und wir gewähren euch bei eurem ersten Besuch von Strixhaven Zugriff auf 63 davon. Diese Zauber stammen aus allen Zeiten, doch ihr Vorhandensein im mystischen Archiv hat keinen Einfluss auf ihre Legalität im Standard. Also kein Dämonischer Lehrmeister in Standard-Turnieren, aber falls ihr beim Draften einen findet: Nur zu!

Das Mystische Archiv steht jedem offen, und ihr erhaltet eine Kopie – aus einem dazu dedizierten Slot – in jedem Draft- und Setbooster und mindestens drei in jedem Sammlerbooster!

Die japanischen Versionen für das mystische Archiv finden sich in japanischen Draft-, Set- und Sammlerboostern, und mindestens eine findet sich in den Sammlerboostern in allen Sprachen!

Sowohl die normalen als auch die japanischen Versionen der Karten aus dem Mystischen Archiv sind Premiumkarten und – nur in Sammlerboostern – geprägte Premiumkarten. Wir wissen, dass diejenigen von euch, die ihre eigenen Biblioplexe unterhalten, mehr darüber erfahren wollen. Alle weiteren Informationen erhaltet ihr, wenn ihr Ende März in Strixhaven eintrefft!