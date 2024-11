Wizards of the Coast

Magic: The Gathering spielen zu lernen war noch nie so einfach! Magic: The Gathering Grundstein bietet jede Menge Möglichkeiten, das Spiel zu genießen, egal ob du gerade erst angefangen hast zu spielen oder ein erfahrener Magic-Superfan bist. Grundstein erscheint am 15. November 2024 und läutet eine neue Ära für Magic ein.

Die Einsteigerbox wurde entwickelt, um dir beizubringen, wie man Magic spielt. Sie begleitet dich Schritt für Schritt durch deine erste Partie und unterstützt dich dann dabei, selbstständig zu spielen. Sobald du gelernt hast, wie man spielt, kannst du zehn verschiedene Kartenthemen mischen und kombinieren. Jedes Thema ist auf neue Spielende zugeschnitten und bietet einen kleinen Einblick in das, was Magic für dich bereithält.

Jede Magic: The Gathering Grundstein Einsteigerbox enthält Folgendes:

10 thematische Jumpstart-Decks Jedes Deck enthält 20 Karten aus Grundstein (FDN). Mische zwei zusammen und du kannst loslegen! Die Jumpstart-Decks haben festgelegte Inhalte und sind für Neulinge gedacht. Diese Decks enthalten zusätzliche Karten aus Grundstein (FDN) und keine Karten aus Grundstein Jumpstart (J25).

2 Regelreferenzkarten

1 Kurzanleitung

2 „Spielablauf“-Leitfäden

2 Spielunterlagen

2 Spindown-Lebenspunktezähler

Die Einsteigerbox enthält zehn thematische Jumpstart-Decks, von denen zwei (das Vampir- und das Katzen-Deck) speziell für das Tutorial geordnet wurden. Diese Decks dürfen nicht gemischt werden. Wenn ihre Kartenreihenfolge durcheinander gerät und sie neu geordnet werden müssen, ist das kein Problem! Die Kartenreihenfolge der Tutorial-Decks findest du hier, sodass du dieses Erlebnis jederzeit wiederholen kannst.

Nachfolgend findest du den Inhalt der zehn Decks der Grundstein-Einsteigerbox, und in der Grundstein-Kartengalerie kannst du das komplette Set erkunden. Magic: The Gathering Grundstein erscheint am 15. November 2024 und kann ab sofort vorbestellt werden. Du kannst die Einsteigerbox, Play-Booster, Bundles und vieles mehr bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic: The Gathering Produkte gibt.

Kartenreihenfolge und Listen der Tutorial-Decks

Katzen 0001_MTGFDN_BBThemes: Cats Theme Card Die Tutorial-Decks sind von oben nach unten geordnet, du ziehst also zuerst die Karten, die oben in der Tabelle stehen. Ebene Ebene Ebene Ebene Savannenlöwen Leoniden-Himmeljäger Stolzer Löwenvater Ebene Ebene Felidar-Retter Ebene Edikt der Engel Jazal Goldmähne Pazifismus Erfindungsreicher Leonide Hilfsbereiter Jäger Leoniden-Vorhut Augenblick des Triumphs Elspeths Schlag Unerforschter Zufluchtsort Zurück zum Anfang

Vampire 0002_MTGFDN_BBThemes: Vampires Theme Card Die Tutorial-Decks sind von oben nach unten geordnet, du ziehst also zuerst die Karten, die oben in der Tabelle stehen. Sumpf Sumpf Sumpf Sumpf Vampirischer Eindringling Vampirbrut Plötzliches Verlangen Sumpf Sumpf Hochgeborener Vampir Ungezähmter Hunger Blutzehnt-Eintreiberin Kreuzweg-Unruhestifter Rachsüchtiger Bluthexer Des Helden Untergang Neugeborener Vampir Angebot der Unsterblichkeit Stromkirch-Blutdiebin Sumpf Unerforschter Zufluchtsort Zurück zum Anfang

Übrige Decklisten der Einsteigerboxen

0003_MTGFDN_BBThemes: Healing Theme Card

Ancestor Dragon Dazzling Angel Quick-Draw Katana Ajani's Pridemate Adamant Will Bishop's Soldier Deadly Riposte Herald of Faith Inspiring Overseer Prayer of Binding Twinblade Paladin Uncharted Haven Hinterland Sanctifier 7 Plains

0004_MTGFDN_BBThemes: Pirates Theme Card

Corsair Captain Bigfin Bouncer Skyship Buccaneer Brineborn Cutthroat Spectral Sailor Tolarian Terror Cancel Eaten by Piranhas Kitesail Corsair Opt Storm Fleet Spy Pirate's Cutlass Uncharted Haven 7 Island

0005_MTGFDN_BBThemes: Wizards Theme Card

Mystic Archaeologist Arcane Epiphany Clinquant Skymage Erudite Wizard Icewind Elemental Mischievous Mystic Fleeting Distraction Burrog Befuddler Exclusion Mage Into the Roil Quick Study Starlight Snare Uncharted Haven 7 Island

0006_MTGFDN_BBThemes: Undead Theme Card

Death Baron Hungry Ghoul Diregraf Ghoul Eaten Alive Reassembling Skeleton Cemetery Recruitment Crow of Dark Tidings Deadly Plot Maalfeld Twins Skeleton Archer Suspicious Shambler Undying Malice Uncharted Haven 7 Swamp

0007_MTGFDN_BBThemes: Goblins Theme Card

Dropkick Bomber Incinerating Blast Frenzied Goblin Battle-Rattle Shaman Dragon Fodder Goblin Oriflamme Goblin Smuggler Kindled Fury Raging Redcap Swab Goblin Volley Veteran Goblin Firebomb Uncharted Haven 7 Mountain

0008_MTGFDN_BBThemes: Inferno Theme Card

Terror of Mount Velus Fiery Annihilation Firespitter Whelp Carnelian Orb of Dragonkind Dragonlord's Servant Fire Elemental Kargan Dragonrider Rapacious Dragon Scorching Dragonfire Seize the Spoils Skyraker Giant Uncharted Haven 8 Mountain

0009_MTGFDN_BBThemes: Elves Theme Card

Elvish Archdruid Beast-Kin Ranger Elvish Regrower Felling Blow Broken Wings Dwynen's Elite Llanowar Elves Snakeskin Veil Joraga Invocation Tajuru Pathwarden Thornweald Archer Wildheart Invoker Uncharted Haven 7 Forest

0010_MTGFDN_BBThemes: Primal Theme Card

Aggressive Mammoth Bite Down Giant Growth Mild-Mannered Librarian Wildwood Scourge Bear Cub Biogenic Upgrade Druid of the Cowl Magnigoth Sentry New Horizons Thrashing Brontodon Uncharted Haven 8 Forest

