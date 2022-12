Es gibt gute Neuigkeiten, Planeswalker! Deine Reisen haben dich bis nach Ixalan geführt – eine Welt der Entdeckungen, die aus dichtem Urwald, reißenden Flüssen und einer beachtlichen Menge an Schätzen besteht. Die meisten dieser Schätze – und obendrein noch unermessliche Macht – befinden sich in Orazca, der verlorenen Goldenen Stadt. Es wäre wirklich ein geradezu paradiesischer Urlaubsort, wenn nicht jeder auf dieser Welt ununterbrochen darum kämpfen würde, Orazca zu finden und für sich zu beanspruchen. Aber mach dir mal keine Sorgen. Wir gehen alles Wichtige durch, was du wissen musst, um alle Gefahren in diesem trügerischen Paradies zu überleben und die anderen auszustechen.

Das Imperium der Sonne (und seine erzürnten Dinosaurier!)

Die Krieger des Imperiums der Sonne haben gelernt, furchteinflößende Dinosaurier zu zähmen und in die Schlacht zu führen. Die für sie typische Mechanik ist Erzürnen. Erzürnen ist ein Fähigkeitswort und steht kursiv zu Beginn von Fähigkeiten, die immer dann ausgelöst werden, wenn dem Dinosaurier mit dieser Fähigkeit Schaden zugefügt wird. Du solltest Dinosaurier auf keinen Fall wütend machen.

Wenn es dir jedoch hilft, sie wütend zu machen, dann ist der sicherste Weg, sie gegen eine kleinere gegnerische Kreatur kämpfen zu lassen. Den einen oder anderen Schlag bekommt sie dann schon ab. Bei manchen Dinosauriern umfasst „kleinere gegnerische Kreatur“ allerdings so ziemlich alles. Aber das Set enthält auch ein paar clevere Wege, deine Dinosaurier ganz bewusst zu erzürnen. Erzürnen-Fähigkeiten werden auch ausgelöst, falls dem Dinosaurier tödlicher Schaden zugefügt wurde, aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Tote Dinosaurier erledigen tendenziell weniger gegnerische Kreaturen für dich als lebende Dinosaurier. Also … auf sie mit Gebrüll!

Die Tollkühne Koalition (und ihre plündernden Piraten!)

Falls du ein Pirat der Tollkühnen Koalition bist, dann verlangt es dich nach Schätzen zu Hauf. Das hast du einfach im Blut. Und falls du dir fünfzehn Prozent oder mehr deines Aufwands beim Anhäufen von Schätzen sparen willst, dann greifst du diejenigen an, die das Meiste besitzen. Die Überfall-Mechanik belohnt rücksichtslose Aggression.

Die Überfall-Fähigkeiten überprüfen, ob du in deinem Zug mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast. Jede ist dabei anders – lies dir also jeden Bonus genau durch, damit du weißt, was du bekommst. Natürlich ist es am schlausten, eine Kreatur wie den Fahlaugen-Peiniger in der Hauptphase nach dem Kampf zu wirken.

Überfall-Fähigkeiten überprüfen nicht, mit wie vielen Kreaturen du angegriffen hast. Falls du mit vier Kreaturen angegriffen hast und nach dem Kampf den Fahlaugen-Peiniger wirkst, wird seine Fähigkeit nur einmal ausgelöst und nicht viermal. Den Überfall-Fähigkeiten ist es auch egal, was mit der angreifenden Kreatur geschehen ist. Sie kann den Kampf überlebt haben oder eben auch nicht. Sie kann auf deine Hand zurückgebracht worden sein oder sogar den Beherrscher gewechselt haben (verräterische Kreatur!). Solange du mit ihr angegriffen hast, genügt dies für die Überfall-Fähigkeit.

Du denkst dir vielleicht „Hey, anzugreifen ist toll. Das mach ich doch glatt so oft es geht. Aber … sagtest du nicht was von einem Schatz? Wo ist der Schatz?“ Gut, dass du fragst.

Jeder Schatz ist ein farbloses Artefakt, das du gegen Mana einer beliebigen Farbe „eintauschen“ kannst, indem du es tappst und opferst. Schatz ist sowohl der Name des Spielsteins als auch der Artefakttyp. Diverse Karten in diesem Set erzeugen Schatz-Spielsteine, die deine Ressourcen erweitern und es dir erlauben, deine Rivalen auszubooten. Also … Jo-ho-ho und ’ne Buddel voll Rum!

Die Flussherolde (und ihre gut getarnten Meervölker!)

Die Spezialität der Meervölker ist einerseits eine gute Tarnung, wodurch sie schwerer zu blocken sind, und andererseits ein gesundes Wachstum durch +1/+1-Marken. Sie haben kein bestimmtes Schlüsselwort und deshalb gibt es für sie in diesem Artikel auch keine Vorschaukarte. Wenn du ein Fan der Meervölker bist, dann verzage nicht, denn es warten jede Menge Schmankerl auf dich. Meersalz-Schmankerl, vorzugsweise.

Die Legion des Zwielichts (und ihre blutdurstigen Vampire!)

Ganz ähnlich wie die Meervölker haben auch die Vampire kein bestimmtes Schlüsselwort. Ihre Strategie setzt auf die Manipulation der Lebenspunkte. Wenn du dich dafür entscheidest, der Legion zu dienen, dann bezahlst du mit Lebenspunkten für die Nutzung mächtiger Effekte. Diese Lebenspunkte kannst du durch Lebensverknüpfung und andere Fähigkeiten zurückerhalten, und letztendlich saugst du das Leben aus deinen Gegnern aus.

Dann gehen wir mal auf Erkundungstour!

Auf Ixalan gibt es eine Menge zu erkunden und die neue Schlüsselwortaktion Erkunden hilft dir, neue Länder zu entdecken und deine Truppen weiter zu stärken. Aber mach dir keine Sorgen darüber, dass das alles in Arbeit ausartet. Deine Kreaturen übernehmen das Erkunden für dich.

Falls eine Kreatur, die du kontrollierst, erkundet, deckst du die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls du ein Land aufdeckst, steht dies für ein Gebiet, welches deine Kreaturen entdeckt haben und das du erkunden kannst, also nimmst du es auf deine Hand. Falls du kein Land aufdeckst, kehrt deine Kreatur mit leeren Händen zurück (oder leeren Flügeln, leeren Klauen, leeren Pfoten, das kommt eben ganz darauf an), aber auch der Versuch bleibt nicht unbelohnt. Du legst dann nämlich eine +1/+1-Marke auf sie. Danach entscheidest du, ob die aufgedeckte Karte, die kein Land ist, zurück auf deine Bibliothek oder auf deinen Friedhof gelegt wird.

Die meisten Kreaturen, die erkunden, wie Tishanas Pfadfinderin, tun dies aufgrund einer Fähigkeit, die ausgelöst wird, wenn sie ins Spiel kommen. Kreaturen können auch als Ergebnis einer aktivierten Fähigkeit erkunden. In beiden Fällen kann die Kreatur erkunden, wenn die Fähigkeit verrechnet wird – sogar wenn die Kreatur sich nicht länger im Spiel befindet. Falls du ein Land aufdeckst, nimmst du es dennoch auf deine Hand. Falls du eine Karte aufdeckst, die kein Land ist, legst du keine +1/+1-Marke auf die abwesende Kreatur, aber du kannst entscheiden, ob die Karte zurück auf deine Bibliothek oder auf deinen Friedhof gelegt wird.

Das Set beinhaltet einige Karten mit Fähigkeiten, die ausgelöst werden, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, erkundet. Diese Fähigkeiten werden auch ausgelöst, falls eine Kreatur das Spiel verlässt und dann wie oben beschrieben erkundet. Hier draußen gibt es eine Menge zu entdecken. Mach dich gleich ans Werk!

Schiff ahoi!

Fahrzeug kehren in Ixalanzurück, damit du mühelos deine Truppen über die Meere zum Sieg schippern kannst.

Die Funktionsweise von Fahrzeug hat sich seit ihrem letzten Vorkommen nicht geändert. Ich haben schon über Fahrzeuge im Artikel zu den Mechaniken aus Kaladesh geschriebenen, deshalb zitiere ich mich hier selbst mit ein paar kleinen Ergänzungen:

Jedes Fahrzeug ist erstmal nur ein Artefakt. Aber ein Artefakt mit einem riesigen Potential! Von allein werden sie sich allerdings nicht ins Gefecht stürzen. Nicht einmal auf Kaladesh Ixalan gibt es jetzt selbstfahrende Fahrzeuge Piratenschiffe. Jedes Fahrzeug besitzt die Bemannen-Fähigkeit, die dafür sorgt, dass aus einem einfachen Artefakt eine Artefaktkreatur wird.

Um Bemannen zu aktivieren, muss man eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert und deren Stärke zusammen mindestens dem Wert von Bemannen entspricht, tappen. Weil Bemannen nicht das Symbol für Tappen verwendet, kann man jede ungetappte Kreatur, die man kontrolliert, tappen. Selbst wenn diese gerade erst ins Spiel gekommen ist. Man kann sogar ein bemanntes Fahrzeug tappen, um ein anderes Fahrzeug zu bemannen.

Entdecke eine ganz neue … Seite

Ixalan bringt auch die doppelseitigen Karten zurück. Aber anstatt eine Kreatur zu zeigen, die zu einer anderen Version von sich selbst transformiert, fokussieren sich die doppelseitigen Karten dieses Sets auf die Geschichten und Werkzeuge der Entdeckung.

Auch die Regeln bezüglich der doppelseitigen Karten verändern sich für dieses Set nicht. Falls du bereits weißt, wie doppelseitige Karten funktionieren, stellen sie auch in diesem Set keine Herausforderung dar. Allerdings gibt es eine kleine Überraschung, die etwas neues präsentiert: die Rückseite der Karte Schatzkarte/Schatzbucht ist ein Land. Und es ist nicht einfach nur ein Land mit einem tollen Rand in Optik einer Landkarte. Eine bleibende Karte zu einem Land zu transformieren, ist nicht dasselbe wie ein Land zu spielen. Die Schatzbucht wird transformiert und kommt nicht erneut ins Spiel, daher zählt sie nicht als Land, das du in diesem Zug gespielt hast.

Vergiss nicht, dass das Transformieren einer getappten Karte diese nicht enttappt. Falls du die Schatzkarte also tappst, um ihre Fähigkeit zu aktivieren und sie zu transformieren, wird die daraus entstehende Schatzbucht ebenfalls getappt sein. Aber all diese Schätze!

Falls du noch nicht weißt, wie doppelseitige Karten funktionieren, gibt es hier ein kurze Erklärung: Jede doppelseitige Karte hat eine Vorderseite. Für alle doppelseitigen Karten aus Ixalan ist dies die Seite, auf der ein Kompass in der oberen linken Ecke abgebildet ist. Diese Seite ist die Standardseite. Die bleibende Karte kommt mit dieser Seite nach oben ins Spiel. Falls eine Fähigkeit dich dazu anweist, die bleibende Karte zu transformieren, drehst du sie um, sodass ihre Rückseite nach oben zeigt. Die jeweils oben liegende Seite sagt dir, was die bleibende Karte ist und was sie kann.

Keine der doppelseitigen Karten aus Ixalan kann mit der Rückseite nach oben ins Spiel kommen. Während eine doppelseitige Karte nicht im Spiel ist, hat sie nur die Eigenschaften der Vorderseite. Falls dich ein Zauberspruch deine Bibliothek nach einem Land durchsuchen lässt, könntest du Schatzkarte/Schatzbucht demnach nicht finden. Falls der Zauberspruch dich jedoch nach einer Artefaktkarte suchen lässt, könntest du sie finden.

Legendäre Planeswalker

Hast du die Planeswalker aus diesem Set schon gesehen? Schauen wir uns mal Jace an!

Wirf nur mal einen Blick auf die schicke neue Typus-Zeile! Legendärer Planeswalker — Jace. Das wirft doch ein paar Fragen auf. Dann beantworten wir die doch gleich.

Beginnend mit diesem Set haben alle Planeswalker, sowohl jene aus vergangenen Sets, wie auch die aktuellen und alle zukünftig noch erscheinenden, den Übertyp Legendär. Damit fallen sie auch unter die „Legendenregel“. Die „Planeswalker-Einzigartigkeitsregel“ gehört der Vergangenheit an. Was bedeutet das? Kurz gesagt: Alles, was auf legendäre Kreaturen zutrifft, trifft nun auch auf legendäre Planeswalker zu.

Unter der neuen Regel gilt, falls ein Spieler mehr als einen legendären Planeswalker mit demselben Namenkontrolliert, bestimmt der Spieler einen davon und legt die anderen auf den Friedhof ihres Besitzers. Falls du also einen Jace, Enträtsler der Geheimnisse kontrollierst und Jace, listiger Schiffbrüchiger wirkst, können beide Jace’ unter deiner Kontrolle existieren.

Planeswalker haben auch weiterhin Planeswalkertypen (Jace, Nissa, Bolas und so weiter). Jedoch werden diese Untertypen für keine Regel mehr herangezogen, um zu ermitteln, worüber der Spieler die Kontrolle behalten darf. Karten wie Jaces Niederlage können weiterhin auf diesen Untertyp verweisen.

Orazca erwartet dich!

Dinosaurier. Piraten. Meervölker. Vampire. Wähle deine Reisegefährten mit Bedacht, und die Reichtümer Ixalans werden zum Greifen nahe sein. Oder schnapp dir einfach ein paar deiner Freunde und nehmt am Prerelease teil. Viel Erfolg!