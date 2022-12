(Kommentar des Editors: Dieser Artikel wurde am 25. Januar 2021 überarbeitet, um mehr Klarheit über die maximale Anzahl der sagenhaft seltenen Karten, die in Kaldheim Set Boosterpackungen gefunden werden können, sowie dem Bundle Spindown-Würfel, der sich von den Spindown-Würfeln in Pre-Release Packs unterscheidet, zu geben.)

Hereinspaziert, hereinspaziert – zur Produktübersicht zu Kaldheim. Wie immer führe ich euch durch die verschiedenen Produkte, die als Teil des Sets angeboten werden. Wir alle hier bei Wizards freuen uns schon riesig auf den ersten Vorstoß von Magic in eine an die Wikinger angelehnte Welt – und wir hoffen, dass sie euch genauso gut gefällt wie uns! Lest weiter, um zu einem echten Kenner von Kaldheim zu werden.

Ich habe auch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch, meine teuersten Freunde (das seid ihr, Leute). Letzte Woche habe ich – wie ich es immer tue – den Papierkorb zum Weltenbau durchstöbert und bin auf ein spannendes Schriftstück gestoßen. Es trug den Titel: „ABGELEHNTE KALDHEIM-REICHE (NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH)“. Offensichtlich sollte also die ganze Welt von diesen Reichen erfahren, weshalb ich im Lauf dieses Artikels ein paar meiner Favoriten erwähne – keine Ahnung, warum die sich nicht durchgesetzt haben!

SETBOOSTER

Zunächst gibt es da die Setbooster. Die kennt ihr schon aus Zendikars Erneuerung, und die sind einfach nur dafür da, ein bisschen Spaß beim Öffnen einer Packung mit Karten zu haben. Sie sind eine Freude anzusehen, von Anfang zu Ende, und enthalten eine garantierte Foilkarte und eine bis vier seltene Karten oder bis zu eine seltene und drei sagenhaft seltene Karten. (Kommentar des Editors: Wir haben die maximale Anzahl an sagenhaft seltenen Karten die in einer Set Boosterpackung enthalten sein können mehr Klarheit verschafft.) Hier siehst du was du die Inhalte, die du finden kannst:

1 verschneites Land (Standard oder Doppelland, möglicherweise Premium)

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte (kann Showcase oder randlos sein)

1 häufige oder nicht ganz so häufige Schnee- oder Showcasekarte oder eine exklusive seltene Karte (siehe unten)

1 Premiumkarte beliebiger Seltenheit (kann Showcase oder randlos sein)

1 Nicht-Premiumkarte beliebiger Seltenheit (kann Showcase oder randlos sein)

7 häufige und nicht ganz so häufige Karten

1 Illustrationskarte (1 von 20 ist Premium und gestempelt)

1 Werbekarte oder eine Karte von der Liste

Zum ersten Mal gibt es für Kaldheim 20 Karten (5 seltene, 15 nicht ganz so häufige), die ausschließlich in Set- und Themenboostern zu finden sind. Seltene Karten findet ihr auch in Sammlerboostern, und ein paar gibt es in Commander-Decks. Diese Karten richten sich an Gelegenheitsspieler, sind aber zu 100 % legal im Standard.

Setbooster sind einzeln oder als Booster-Displays zu je 30 Packungen erhältlich. Mit jedem Kauf einer Displaybox qualifiziert ihr euch zudem für eine dieser tollen „Buy-a-Box“-Promos (fragt einfach euren Store!):

Der Reisende der Reiche ist ganz normal in Boostern zu finden, aber diese Illustration gibt es nur mit dieser Promo.

ABGELEHNTES REICH #1:

Hundfell

Ein Reich, in dem Krieger auf riesigen Hunden in die Schlacht reiten. Alle Hunde sind furchtbar putzig und eure besten Freunde im gesamten Multiversum. Dieses Konzept wurde nach einem Aufschrei der Katzenliebhaberfraktion verworfen.

DRAFTBOOSTER

Wie immer gibt es auch für Kaldheim Draftbooster. Das ist mit Abstand die beste Art, ein Limited-Format zu spielen. Hierbei handelt es sich um den klassischen Magic-Booster, und der Inhalt ist genau wie immer:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

3 nicht ganz so häufige Karten

10 häufige Karten

1 verschneites Land (Standard- oder Doppelland)

1 Spielstein/Werbekarte

In einer aus drei Packungen ist eine der häufigen Karten durch eine Premiumkarte beliebiger Seltenheit ersetzt

Auch ist es möglich, dass eine oder mehrere dieser Karten durch eine Showcase- oder randlose Karte – also spannende alternative Versionen von Karten aus Kaldheim – ersetzt wurden.

Umdrehen

Draftbooster sind einzeln oder als Display zu je 36 Packungen erhältlich. Genau wie bei Setboostern erhaltet ihr beim Kauf eines Displays eventuell eine Buy-a-Box-Premiumkarte. Erkundigt euch einfach in eurem Store!

ABGELEHNTES REICH #2:

Metagard

Ein Reich, in dem der Zwistigkeiten nicht durch offen ausgetragene Konflikte gelöst werden, sondern durch ein Sammelkartenspiel namens Magic: The Gathering, dessen neueste Erweiterung an Wikinger angelehnt ist. Aus offensichtlichen Gründen abgelehnt.

SAMMLERBOOSTER

Sammlerbooster sind die beste Möglichkeit, die spannendsten Karten in Kaldheim gleich haufenweise zu finden. Schauen wir uns ihren Inhalt gleich an:

Turn Over Turn Over

SAMMLERBOOSTER-INHALT

Premium-Showcase-Karte, randlose Premiumkarte oder seltene oder sagenhaft seltene voll illustrierte Premiumkarte 1 Nicht-Premium-Showcase-Karte oder randlose seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 Seltene oder sagenhaft seltene Premiumkarte 1 Seltene oder sagenhaft seltene voll illustrierte Nicht-Premiumkarte 1 Seltene Nicht-Premium-Sagakarte, seltene oder sagenhaft seltene Commander-Deck-Karte oder seltene Karte aus Set- oder Themenboostern 1 Nicht ganz so häufige Premium-Showcase-Karte 1 Nicht ganz so häufige Nicht-Premium-Showcase-Karte 1 Verschneites Land als Premiumkarte 1 Nicht ganz so häufige Premiumkarte 2 Premium-Doppelland (häufig oder verschneit) 5 Doppelseitiger Premium-Spielstein 1 INSGESAMT &; Garantierte seltene oder sagenhaft seltene Karten 5 Garantierte Premiumkarten 11 Garantierte Karten mit alternativem Rahmen 5

Das ist doch mal ein ordentlicher Wikingerschatz! Sammlerbooster sind einzeln oder als Displays zu zwölf Boostern erhältlich, die zu einer Buy-a-Box-Promokarte berechtigen.

ABGELEHNTES REICH #3:

Kahlheim

Ein Reich, in dem niemand Haare hat. Dieses Konzept wurde eingestampft, weil sich einige Kreative zu sehr vor den Kopf gestoßen fühlten.

THEMENBOOSTER

Mit Kaldheim kehren auch die Themenbooster zurück. Sie eignen sich perfekt als Einstiegsprodukt oder für Gelegenheitsspieler, die auf der Suche nach Karten einer bestimmten Farbe oder eines Motivs sind. Insgesamt sind sechs Themenbooster erhältlich: einer für jede Farbe und ein mehrfarbiger Wikingerbooster, der Karten enthält, die das nordische Flair so richtig einfangen. Genau wie Setbooster können auch Themenbooster einige der 20 besonderen Karten enthalten, die es nur an einigen wenigen Orten zu finden gibt. Jeder Booster beinhaltet 33 – 34 häufige und nicht ganz so häufige Karten und 1 – 2 seltene oder sagenhaft seltene Karten. Auch lassen sich in Themenboostern bisweilen nicht ganz so häufige Showcase-Karten finden!

ABGELEHNTES REICH #4:

Krötjara

Ein endloser Ozean, in dessen Zentrum eine einzelne Schildkröte treibt. Als zu politisch abgelehnt.

COMMANDER-DECKS

Genau wie Zendikars Erneuerung und Commander Legends erscheint Kaldheim mit zwei dazugehörigen Commander-Decks. In jedem Deck befinden sich 8 neue Karten (also mehr als in ZNR und CMR!) unter den insgesamt 100 Karten (1 Premium-Kommandeur und 99 Nicht-Premiumkarten), 10 doppelseitigen Spielsteinen und 1 Lebenspunktezähler™. Diese Decks sind eine tolle Möglichkeit, das Format kennenzulernen oder einfach etwas Neues auszuprobieren. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Decks und lernen wir die Kommandeure kennen:

ELFENREICH

Ich erwarte Eure Befehle! Schließt euch mit Lathril zusammen und führt eine Armee aus Elfen zum Sieg. Vermehrt eure Streitkräfte so lange, bis selbst der mächtigste Gegner euch hilflos zu Füßen liegt.

PHANTOMVISION

Die Prophezeiung hat sich erfüllt! Beschwört Ranar und eine Horde Geister, um euch zu Diensten zu sein. Verweist Karten des Schlachtfeldes (und dank der neuen Mechanik „Vorherbestimmung“ auch von eurer Hand), und seht dabei zu, wie euer spektrales Geschwader mit jeder Karte im Exil größer wird.

ABGELEHNTES REICH #5:

Surtland (Ver. 1)

Der erste Vorschlag für Surtland bestand darin, das Reich gefährlich prekär in der Mitte des Gesichts eines Riesen balancieren zu lassen. Dies wurde geändert, weil das Konzept doch etwas zu naseweis erschien.

BUNDLE

Als Nächstes kommt das Bundle! Bundles sind perfekt für Spieler, die sich einen ganzen Haufen Karten und ein paar Extras dazu schnappen wollen. Zudem sind sie tolle Geschenke für die anderen Magic-Fans in eurem Leben. Bundles beinhalten Folgendes:

10 Draftbooster

20 Premium-Standardländer (nicht verschneit)

20 Nicht-Premium-Standardländer (nicht verschneit)

1 exklusive Bundle-Promokarte mit alternativer Illustration

1 exklusiver übergroßer Bundle-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungskiste

Schauen wir uns diesen Lebenspunktezähler etwas genauer an – denn immerhin ist er als einer der coolsten, die wir je gemacht haben, im Rennen:

Ich weiß, wie ich von nun an meine Lebenspunkte zählen werde …

ABGELEHNTES REICH #6:

Kaldreim

Ein Reich, in dem alle in Reimen sprechen. Das war eine witzige Idee, doch sie wurde abgelehnt, weil es irgendwie schwer zu schreiben war. Und Autoren sind faul. Autoren sind so faul, dass … [Witz später beenden].

PRERELEASE-PAKET

Und zum Schluss haben wir noch das Prerelease-Paket. Zwar ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr nicht an einem Prerelease in einem Store teilnehmen könnt, doch viele Stores haben diese Pakete zum Verkauf und für Prereleases zu Hause vorrätig. Sie beinhalten die richtige Anzahl Booster, um ein Sealed-Deck zu bauen, sowie noch ein paar Extras:

6 Draftboooster

1 seltene oder sagenhaft seltene Premiumkarte mit Datumsstempel

1 Codekarte fürMTG Arena

1 Lebenspunktezähler

1 wiederverwendbare Box mit Kartentrenner

Wenn ihr und eure Freunde euch diese Pakete zulegt, empfehlen wir, einfach ein paar Partien via Webcam zu spielen. Spelltable.com macht Magic über Webcam supereinfach. Ihr braucht nicht mal eure eigene Webcam – euer Telefon reicht aus.

ABGELEHNTES REICH #7:

Ferienheim

In dieses friedliche, in den äußersten Zweigen des Weltenbaums verborgene Reich zog sich Emrakul zurück, wenn sie ihre Tentakel baumeln lassen und sich entspannen wollte. Hier gibt es wunderschöne Strände, und es hat auf allen Urlaubsratgebern im Multiversum hohe Bewertungen. Bedauerlicherweise wurde dieses Reich abgelehnt, weil Mai Tais nicht „Fantasy“ genug sind.

OUTRO

Das war’s für Kaldheim! Ich bin schockiert, dass diese Reiche nicht verwendet wurden, aber ich schätze, ein wichtiger Teil des kreativen Prozesses ist es, genau zu wissen, wann man seine besten Ideen begraben muss.

In Kaldheim ist für jeden etwas dabei, und wir sind uns sicher, dass ihr mit den Produkten, die ihr euch gönnt, jede Menge Spaß haben werdet. Schreibt uns auf Twitter, welches eure Lieblingsprodukte sind – wir wollen zu gern wissen, was ihr euch geholt habt! Wir sehen uns zum nächsten Set wieder.