[Anmerkung des Herausgebers, 18. Februar 2022: In diesem Artikel wurden Ukiyo-e-Länder ursprünglich als Teil der Kamigawa: Neon-Dynastie Commander-Decks aufgeführt. Er wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass nur Standardländer enthalten sind.]

Am 18. Februar erscheint Kamigawa: Neon-Dynastie weltweit in Stores, und damit auch zwei neue Commander-Decks, die fantastische neu aufgelegte Karten und mächtige neue Karten enthalten.

In der Kamigawa: Neon-Dynastie Commander-Kartenbilder-Galerie findest du alle neuen und neu aufgelegten Karten. In der Kamigawa: Neon-Dynastie Varianten-Kartenbilder-Galerie findest du alternative Versionen von Kamigawa: Neon-Dynastie Commander-Karten mit erweitertem Kartenrand, die in Sammler-Boostern vorkommen, einschließlich Karten, die nicht in diesen Decks enthalten sind und die es exklusiv in Kamigawa: Neon-Dynastie Set- und Sammler-Boostern gibt!

(Anmerkung: Die Decklisten verwenden automatisch die jeweils aktuellste Version jeder Karte aus Gatherer. Das können auch Versionen sein, die nicht in diesem Produkt enthalten sind. Diese Decklisten geben nicht die genauen Kartenversionen im Produkt wieder, sondern sind interaktive Listen der Karten, die in jedem Deck enthalten sind. Kartenbilder für neue Kamigawa: Neon-Dynastie Commander-Karten werden zu einem späteren Zeitpunkt in Decklisten aufscheinen.)

Bitte anschnallen!

Title: Buckle Up

Format: Commander

Commander: Kotori, Pilot Prodigy

1 Jace der Gedankenarchitekt

1 Shorikai, Genesis-Maschine

1 Luftvermesser

1 Trommelbrüller

1 Eisenseele-Vollstrecker

1 Organische Ausrottung

1 Loslassen der Erinnerungen

1 Schnelle Rekonfiguration

1 Zugang verwehrt

1 Cyberantrieb-Erwecker

1 Hochstapler-Mech

1 Kappa-Kanonier

1 Katsumasa der Beleber

1 Forschungsdiebin

1 Universelle Überwachung

1 Kaiserliche Bergungseinheit

1 Mobilisierer-Mech

1 Prototyp des Naturtalents

1 Elektrohacker-Mech

1 Admiral der Aeronauten

1 Bewaffnet und gepanzert

1 Verheerender Mechakoloss

1 Zerstörung der Hehlerware

1 Abfertigen

1 Großzügiges Geschenk

1 Unbeugsamer Erzengel

1 Myrschmied

1 Parhelion II

1 Sram, leitender Konstrukteur

1 Schwerter zu Pflugscharen

1 Teshar, Apostel der Ahnfrau

1 Emry, Wächterin des Sees

1 Ätherium-Skulpteur

1 Meister des Ätheriums

1 Realitätsverschiebung

1 Rätselschmied

1 Sai, Meister-Thopterist

1 Thopter-Spionagenetz

1 Gedankenanordung

1 Vedalken-Ingenieur

1 Wirbler-Räuberin

1 Eule des Arkanisten

1 Tanz im Herrenhaus

1 Hanna die Navigatorin

1 Raff Capashen, Schiffsmagier

1 Arkanes Petschaft

1 Azorius-Petschaft

1 Kolossaler Pflug

1 Wohnwagen des Züchters

1 Fellwarstein

1 Gießerei-Inspektor

1 Goldmyr

1 Wundersamer Spiegel

1 Friedensschreiter-Koloss

1 Karve der Plünderer

1 Schimmernder Myr

1 Silbermyr

1 Himmelsfürst, Flaggschiff des Konsuls

1 Schmuggler-Kopter

1 Sonnenring

1 Erhabenes Scheinbild

1 Wetterlicht

1 Befehlsturm

1 Exotischer Obstgarten

1 Hafenstadt

1 Präriefluss

1 Himmelswolken-Weite

1 Turm der Industrie

1 Tempel der Erleuchtung

15 Ebene

15 Insel

Überwältigende Upgrades

(Anmerkung: Das Commander-Deck Überwältigende Upgrades wurde versehentlich mit zwei Exemplaren des Moosfeuer-Tals anstatt mit einem zusätzlichen Standardland gedruckt. Spieler, die das Deck in Commander spielen möchten, müssen das zusätzliche Exemplar des Moosfeuer-Tals gegen ein anderes Land, das noch nicht im Deck enthalten ist, oder ein Standardland austauschen.)

Title: Upgrades Unleashed

Format: Commander

Commander: Chishiro, the Shattered Blade

1 Ochse von Agonas

1 Kaima, die zerbrochene Ruhe

1 Akki-Kampftrupp

1 Kollision der Reiche

1 Kami des Festivals

1 Komainu-Kriegsrüstung

1 Hilfe der Rauchgeister

1 Unbändige Wut

1 Aufsteigender Tempeldiener

1 Eintracht mit den Kami

1 Kosei, reumütiger Kriegsherr

1 Eins mit den Kami

1 Wuchernde Verjüngerin

1 Seidengarde

1 Tanuki-Verpflanzer

1 Orochi-Hüterin des Übergangs

1 Belebende heiße Quelle

1 Towashi-Leitbot

1 Schreitender Wolkenkratzer

1 Anstachler-Ameise

1 Kettenreaktion

1 Chaosschleife

1 Elementare Überlegenheit

1 Goblin-Tempotilger

1 Krenko, Zinnstraßenboss

1 Veränderlicher Schatten

1 Sternensturm

1 Stierköpfiger Malmer

1 Ätzender Schleim

1 Schattenhafter Bär

1 Die innere Bestie

1 Champion von Lammholt

1 Ergiebigmacher

1 Vergessenes Urwesen

1 Genesis-Hydra

1 Einblicke des Jägers

1 Zugriff des Kodamas

1 Loyaler Wächter

1 Prüfung der Nylea

1 Urtümlicher Beschützer

1 Wucherndes Wachstum

1 Rishkar, Peema-Renegat

1 Rishkars Expertise

1 Ältester des Sakura-Stamms

1 Schamanische Offenbarung

1 Schattenhafte Ophis

1 Majestät der Seele

1 Speerbrecherbehemoth

1 Riesenholz-Aufwallung

1 Peitschenzungen-Hydra

1 Dezimieren

1 Grumgully der Großzügige

1 Magiertöter

1 Rhythmus der Wildnis

1 Ulasht, der Samen des Hasses

1 Arkanes Petschaft

1 Schwarzklinge, neu geschmiedet

1 Knochenhort

1 Feuerstecken

1 Sonnenring

1 Flinkfuß-Stiefel

1 Schwert der Rache

1 Zunderwald-Lichtung

1 Befehlsturm

1 Exotischer Obstgarten

1 Wildpfad

1 Gruulgrund

2 Moosfeuer-Tal

1 Opalpalast

1 Oran-Rief, das Riesenholz

1 Tosende Klamm

1 Tempel der Unbekümmertheit

12 Gebirge

14 Wald