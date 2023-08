Wizards of the Coast

Blick in die Zukunft mit unserem Gen Con Panel Magic at 30

Wir haben letztes Jahr damit begonnen, das 30. Jubiläum von Magic zu feiern, und werden dies mit unserem letzten großen Event des Jahres auf der MagicCon: Las Vegas fortsetzen. Aber es gibt eine Veranstaltung, bei der wir unbedingt dabei sein wollten, um Magic zu feiern – die größte und älteste Tabletop-Gaming-Convention in Nordamerika, die Gen Con!

Wir wollten nicht nur die Freude am Cosplay und den Spaß am Spielen mit Freunden unterstützen, sondern auch etwas Spektakuläres zeigen, was wir selten tun: einen langen Blick in die Zukunft von Magic. Wir haben uns sehr gefreut, den in Indianapolis versammelten fantastischen Tabletop-Fans mehr über das restliche Programm für 2023 zu verraten und sogar einen kleinen Ausblick auf 2024, 2025 und darüber hinaus zu geben.

Unser Panel Magic at 30 können jetzt alle sehen:

Und wie wir auf der Gen Con angekündigt haben, können Magic-Fans, die in die Geschichte einsteigen oder die epischen Momente noch einmal erleben wollen, unsere neuesten Geschichten mit der kompletten digitalen Sammlung des Phyrexianer-Handlungsbogens überallhin mitnehmen.

Von grausamen Begegnungen auf Kaldheim bis hin zu einem Multiversum, das gerade erst zu heilen beginnt, ist die neueste Magic-Story ab heute in den praktischen Formaten E-Pub und PDF für Fans erhältlich:

Schaut am 8. August wieder vorbei, wenn mit Wildnis von Eldraine unser nächster Magic-Handlungsbogen beginnt.

Nochmals vielen Dank an die Fans, Freunde und alle anderen, die mit uns auf der Gen Con waren – wir sehen uns auf der MagicCon: Las Vegas vom 22. bis 24. September wieder!