Wizards of the Coast

Die 25-jährige Geschichte von Magic: The Gathering ist eine ganz besondere, voll von innovativen Design-Ideen, atemberaubenden Illustrationen und fesselnden Storys. Und die Möglichkeiten für die kommenden 25 Jahre Magic sind schier endlos. Doch ihr, die Spieler und Fans aus aller Welt, seid diejenigen, die mehr als nur ein Spiel daraus gemacht haben – ihr habt die Community erschaffen. Findet heraus, welche Rolle die Geschichte von Magic: The Gathering in eurem eigenen Leben gespielt hat.

1993 schenkte Richard Garfield der Welt Magic: The Gathering. Dann kam eins zum anderen und schon feiern wir das 25. Jubiläum. Wenn du wissen möchtest, was alles in den letzten 25 Jahren passiert ist – von der Veröffentlichung von Sets bis zu den Pro-Tour-Siegern – musst du nur weiterscrollen. Pass nur auf, dass dein Mausrad nicht anfängt zu glühen: denn wir haben in den letzten 25 Jahren eine ganze Menge geschafft und es gibt viel zu entdecken.