Howdy, Fremder. Dich habe ich hier aber noch nie gesehen. Jetzt, wo die Omenpfade Thunder Junction dem Rest des Multiversums zugänglich gemacht haben, sind heimliche Machenschaften wesentlich schwieriger geworden. Manche stören die ganzen ungebetenen Gäste, aber mich nicht. Jede neue Bekanntschaft ist eine neue Gelegenheit. Aber Gelegenheiten bereut man schnell, wenn man sich nicht gut vorbereitet.

Lass uns dich also auf Thunder Junction vorbereiten. Neue Karten, neue Fähigkeiten und jede Menge Beute suchen nach einem neuen Zuhause.

Inhalt des Sets

Bevor wir in die neuen Mechaniken eintauchen, lass uns kurz über Limited reden. Wie üblich gehört jede Karte, die du in Sealed-Deck- und Draft-Events in deinen Boostern findest, zu deinem Kartenpool und kann gespielt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie den Erweiterungscode OTJ, BIG, OTP, SPG oder OTC hat. Sie gehört dir und du kannst sie in deinem Deck spielen, wenn du das möchtest. Was bedeuten diese ganzen Erweiterungscodes? Gut, dass du fragst.

Das Outlaws von Thunder Junction Release enthält so viele tolle Karten wie Sandkörner in der Wüste. Natürlich gibt es zunächst einmal das Hauptset mit dem Erweiterungscode OTJ. Außerdem gibt es ein getrenntes Unterset mit dem Namen Der Große Coup, das dir einen Einblick darin gewährt, wohinter alle her sind. Diese 30 Karten haben den Erweiterungscode BIG. Karten mit den Erweiterungscodes OTJ und BIG sind in Standard sowie den meisten anderen Constructed-Formaten legal, einschließlich Commander.

Aber Moment! Es geht noch weiter. Du findest in deinen Boostern auch Karten von einem Bonusblatt mit 65 Karten: die Eilmeldung-Karten. Diese von Titelseiten von Zeitungen inspirierten neu aufgelegten Karten stellen allesamt Verbrechen dar (darauf gehen wir gleich noch genauer ein) und haben die Erweiterungscode OTP.

Oder dich lacht eine der Special Guests Karten an. Diese 10 neu aufgelegten Karten haben den Erweiterungscode SPG. Karten mit den Erweiterungscodes OTP und SPG sind in Commander, Legacy und Vintage legal. Einzelne Karten aus diesen Sets sind auch weiterhin in allen Formaten legal, in denen sie bereits legal sind.

Komplettiert wird die ganze Bande von neuen Commander-Karten mit dem Erweiterungscode OTC, die in manchen Sammler-Boostern sowie den Commander-Decks zu finden sind. Neu aufgelegte Karten mit dem Erweiterungscode OTC runden diese Commander-Decks ab. Diese Karten sind natürlich in Commander legal, aber auch in Legacy und Vintage. Alle neu aufgelegten Karten sind in allen Formaten legal, in denen sie vorher bereits legal waren.

Gesetzlose

Erfolg hängt auf dieser Welt, und wohl auch auf anderen Welten, oft davon ab, welche Gesellschaft man pflegt. Mehrere Karten in diesem Set beziehen sich auf Gesetzlose.

0099_MTGOTJ_Main: Rakish Crew

Ein Gesetzloser (als Nomen verwendet) ist ein Permanent mit einem oder mehreren der folgenden Kreaturentypen: Assassine, Hexenmeister, Pirat, Räuber, Söldner. Dir werden öfter Fähigkeiten wie die der Verwegenen Bande begegnen, die sich auf „einen Gesetzlosen, den du kontrollierst,“ beziehen. Dieser Ausdruck bezieht sich nur auf Permanente im Spiel, nicht Zaubersprüche oder Karten irgendwo sonst. Gesetzlose sind fast immer Kreaturen, aber ein Stammes-Permanent (auf Englisch „Kindred“, vormals „Tribal“) mit einem oder mehreren der entsprechenden Kreaturentypen ist ebenfalls ein Gesetzloser. Irgendwie logisch, oder?

Gesetzlos kann auch als Adjektiv verwendet werden, um etwas anderes zu beschreiben, wie einen Zauberspruch oder eine Karte in einer anderen Zone als im Spiel. Zum Beispiel könnte eine Fähigkeit ausgelöst werden, immer wenn du einen gesetzlosen Zauberspruch wirkst oder eine gesetzlose Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringst.

Ein Verbrechen begehen

Erfolg hängt auf dieser Welt, und wohl auch auf anderen Welten, oft davon ab, wie weit du zu gehen bereit bist, um deine Ziele zu erreichen. Der neue Regelbegriff ein Verbrechen begehen deckt eine breite Palette häufiger Aktionen ab, die du in deinen Partien wahrscheinlich allzu gerne ausführst. Mehrere Karten im Set belohnen dich sogar dafür.

0089_MTGOTJ_Main: Gisa, the Hellraiser

Du begehst ein Verbrechen, indem du einen Zauberspruch wirkst, eine Fähigkeit aktivierst oder eine ausgelöste Fähigkeit auf den Stapel legst, der bzw. die ein oder mehrere der folgenden Dinge deiner Wahl als Ziel hat:

Einen Gegner

Einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit, den bzw. die ein Gegner kontrolliert

Ein Permanent, das ein Gegner kontrolliert

Eine Karte im Friedhof eines Gegners

Falls ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit nichts von dieser Liste als Ziel hat, ist er bzw. sie kein Verbrechen. Auch dann nicht, falls er bzw. sie z. B. eine gegnerische Karte im Exil als Ziel hat oder einen bedrohlich klingenden Namen hat, der in vielen Ländern eine Straftat darstellen würde.

Sobald du den Zauberspruch gewirkt, die Fähigkeit aktiviert oder die ausgelöste Fähigkeit auf den Stapel gelegt hast, wurde das Verbrechen begangen. Es spielt keine Rolle, was danach mit dem Zauberspruch oder der Fähigkeit (oder seinen bzw. ihren Zielen) geschieht.

Exzess

Erfolg hängt auf dieser Welt, und wohl auch auf anderen Welten, oft davon ab, sich nicht mit weniger zufrieden zu geben, als man haben kann. Exzess ist ein neues Schlüsselwort, das auf mehreren modalen Karten in diesem Set vorkommt.

0011_MTGOTJ_Main: Final Showdown

Jeder Modus geht mit zusätzlichen Kosten einher, die bezahlt werden müssen, um den Zauberspruch zu wirken. Du musst einen oder mehrere Modi bestimmen, sowie du einen Zauberspruch mit Exzess wirkst, aber kein einzelner Modus kann mehr als einmal bestimmt werden. Falls du einen Zauberspruch mit Exzess wirkst, ohne seine Manakosten zu bezahlen, musst du trotzdem einen oder mehrere Modi bestimmen und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten bezahlen. Die Basis-Manakosten des Zauberspruchs werden dir aber erlassen, also bekommst du immerhin einen netten kleinen Rabatt.

Karten mit Exzess haben einen modifizierten Kartenrahmen mit einem Pluszeichen neben den Manakosten – dies dient nur zur Erinnerung und hat keine regeltechnische Bedeutung. Denk daran, dass der Manabetrag eines Zauberspruchs mit Exzess nur auf seinen Manakosten basiert. Er ist unabhängig davon, welche Modi du bestimmst und welche zusätzlichen Kosten du bezahlst. Zum Beispiel ist der Manabetrag des Finalen Showdowns immer 1, auch falls du alle drei Modi bestimmst.

Reittiere und Aufsatteln

Erfolg hängt auf dieser Welt, und wohl auch auf anderen Welten, oft davon ab, nicht zu lange stillzustehen. Such dir ein zuverlässiges Reittier und sattle auf. Thunder Junction, reiten wir los!

0036_MTGOTJ_Main: Trained Arynx

Reittier ist ein neuer Kreaturentyp. Mit ihm sind keine besonderen Regeln verbunden, aber hier wirst du am wahrscheinlichsten der neuen Fähigkeit Aufsatteln begegnen. Außer der Verbindung, die wir von außerhalb des Spiels kennen, besteht kein Zusammenhang zwischen Reittieren und Aufsatteln. Falls ein Reittier zu irgendeinem anderen Kreaturentyp wird, hat es immer noch Aufsatteln, und Nicht-Reittiere können Aufsatteln erhalten, falls ein Effekt dies besagt.

Aufsatteln ist eine aktivierte Fähigkeit, die du wie eine Hexerei aktivierst – das heißt, in deiner Hauptphase, während der Stapel leer ist –, indem du eine beliebige Anzahl ungetappter Kreaturen außer dem Reittier mit Aufsatteln, die du kontrollierst, mit Gesamtstärke N oder mehr tappst, wobei N gleich der Zahl ist, die mit dem Schlüsselwort Aufsatteln verbunden ist.

0206_MTGOTJ_Main: The Gitrog, Ravenous Ride

Beim Verrechnen der Aufsatteln-Fähigkeit wird das Reittier bis zum Ende des Zuges gesattelt. Das bedeutet zunächst einmal nichts, aber eine andere Fähigkeit auf der Karte wird sich irgendwie darauf beziehen, dass das Reittier gesattelt ist. Viele Reittiere haben einfache ausgelöste Fähigkeiten wie die des Gezähmten Arynx – diese werden ausgelöst, wenn das Reittier gesattelt angreift. Aber einige Reittiere haben etwas mehr für dein Mana zu bieten. Unser guter alter Freund Gitrog geht mit seinen Reitern nicht gerade zimperlich um, aber du wirst in bester Position sein, daraus Profit zu schlagen.

Aushecken

Erfolg hängt auf dieser Welt, und wohl auch auf anderen Welten, oft davon ab, wie gut man plant. Aushecken ist ein neues Schlüsselwort, das es dir erlaubt, Kosten im Voraus zu bezahlen, um eine Karte aus deiner Hand ins Exil zu schicken. Die Karte wird dann ausgeheckt. In einem späteren Zug kannst du die ausgeheckte Karte aus dem Exil wirken, ohne ihre Manakosten zu bezahlen. Sowohl die Sonderaktion, die Karte aus deiner Hand auszuhecken, als auch das Wirken einer ausgeheckten Karte aus dem Exil geschieht wie eine Hexerei – wie oben bereits erwähnt, das bedeutet in deiner Hauptphase, während der Stapel leer ist.

0062_MTGOTJ_Main: Plan the Heist

Aushecken ist eine großartige Möglichkeit, für spätere Züge in dem Wissen vorzusorgen, dass dir dein Zauberspruch dann ohne weitere Manainvestition zur Verfügung steht. Damit du die Planung des Raubzugs bestmöglich ausnutzen kannst, wäre es am besten, keine Karten auf der Hand zu haben, sowie sie verrechnet wird. Oder vielleicht fehlt dir noch eine zweite blaue Manaquelle. Ganz gleich, welche Gründe du hast, wenn du die Karte ausheckst, bereitest du einen starken Zug in der Zukunft vor.

Manche Karten mit Aushecken haben günstigere Aushecken-Kosten, sodass du Mana sparen kannst, solange du bereit bist, auf einen späteren Zug zu warten, um dann den Zauberspruch endlich zu wirken. Manche sind Kreaturen mit ausgelösten Fähigkeiten, die du vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt strategisch einsetzen möchtest. Aber damit nicht genug: Das Schlüsselwort Aushecken ist nicht die einzige Art und Weise, wie Karten ausgeheckt werden können. Manchmal bist du einfach, na ja …:

0218_MTGOTJ_Main: Make Your Own Luck

Für eine Karte, die ausgeheckt wird, gelten immer dieselben Zeitpunkts-Einschränkungen, egal wie sie ausgeheckt wird. Sie kann nicht in demselben Zug gewirkt werden, in dem sie ausgeheckt wurde. Wenn du den Zauberspruch schlussendlich wirkst, tust du dies wie eine Hexerei.

Kopfgelder (Commander-Minispiel)

Erfolg hängt auf dieser Welt, und wohl auch auf anderen Welten, oft davon ab, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Kopfgeld-Karten sind eine besondere Ergänzung für Commander-Decks, die Spielern die Gelegenheit geben, ein paar interessante Zeitgenossen dingfest zu machen.

Turn Over Kopfgeld: Lyssa, Sterling-Eintreiberin Turn Over Kopfgeld: Miron Tillas Jr. Turn Over Kopfgeld: Der Außenseiter

In einer Commander-Partie mit Kopfgeldern nutzen alle Spieler ein gemeinsames Kopfgeld-Deck, das aus mindestens 6 der insgesamt 12 Kopfgeld-Karten besteht. Von jeder Kopfgeld-Karte darf nur höchstens ein Exemplar im Kopfgeld-Deck enthalten sein. Schließlich ergibt es kaum Sinn, ein neues Kopfgeld auf jemanden auszusetzen, der bereits geschnappt wurde, oder? Das wäre doch Geldverschwendung.

Kopfgelder werden ab dem dritten Zug des Startspielers verfügbar. Immerhin muss man den Flüchtigen ja auch eine Chance lassen. Jede Kopfgeld-Karte beschreibt die Bedingungen, die ein Spieler erfüllen muss, um den entsprechenden Übeltäter festzunehmen und die Belohnung einzuheimsen. Nur der Spieler, dessen Zug es ist, kann sich eine Belohnung holen, und pro Zug kann nur eine Belohnung geholt werden.

Es gibt vier verschiedene Belohnungsstufen für Kopfgelder, und jedes Kopfgeld verwendet dieselbe Belohnungstafel. Falls du eine Belohnung in dem Zug einforderst, in dem das Kopfgeld zum ersten Mal ausgesetzt wurde, erzeugst du einen Schatz-Spielstein – die Belohnung der Stufe 1. Falls ein Kopfgeld am Ende des Zuges nicht eingefordert wurde, erhöht sich die Belohnungsstufe, bis auf Stufe 4 die maximale Belohnung geboten wird: zwei Schatz-Spielsteine und eine Karte.

Sobald du dir eine Belohnung geholt hast, lege die entsprechende Kopfgeld-Karte beiseite. Du kannst sie gerne als Beweis deines Wagemuts vor dir auslegen. Decke dann dir nächste Kopfgeld-Karte auf, aber denk daran, dass du in jenem Zug keine zusätzliche Belohnung einfordern kannst. Ist das Kopfgeld-Deck leer, kommt es zu einem Massenausbruch! Mische alle Kopfgeld-Karten zusammen, um das Kopfgeld-Deck wiederherzustellen. Danach müsst ihr sie alle wieder einfangen. Zumindest winken euch dafür auch wieder Schätze und vielleicht ein paar Karten.

