Aufstieg der Eldrazi Mechanismen

Die Gefahren, die in Zendikar auf die Abenteurer warten, sind noch tödlicher geworden. Bislang gab es zwei Ziele: Schätze und Ruhm. Doch jetzt geht es nur noch um das reine Überleben. Die riesigen Eldrazi, seelenlose Verwüster aus dem Äther, sind aus ihrem tiefen Schlaf im Herzen Zendikars erwacht. Nur diejenigen, die die Eldrazi kontrollieren oder ihnen entkommen können, haben eine Chance.

Eine neue Art von Magie

Die Eldrazi stammen aus den Blinden Ewigkeiten, dem Raum zwischen den Welten, und haben die Manafarben, wie wir sie kennen, längst hinter sich gelassen. Ein Ergebnis davon ist, dass die Eldrazi-Urväter und ihre wichtigsten Nachkommen farblos sind. Aber lass dich nicht von den Manakosten in die Irre führen – diese Eldrazi sind keine Artefakte. Das Set Aufstieg der Eldrazi führt zudem farblose Spontanzauber und Hexereien ein. Wie die Eldrazi, von denen die Zaubersprüche stammen, können sie in fast jedem Deck verwendet werden.

Du hast vielleicht schon einen der drei legendären Eldrazi-Titanen in der Kartenliste mit Abbildungen entdeckt. Schauen wir uns einmal einen ihrer „niederen“ Diener an:

Oh ja, das ist eine häufige Karte.

Das neue Schlüsselwort Vernichter kommt auf farblosen Eldrazi-Kreaturen vor. Es ist eine ausgelöste Fähigkeit, die den verteidigenden Spieler dazu zwingt, eine bestimmte Anzahl an bleibenden Karten zu opfern, wenn die Kreatur mit der Vernichter-Fähigkeit angreift – noch bevor dieser die Möglichkeit hat, sie zu blocken. Ulamogs Schläger hat Vernichter 2, daher muss der verteidigende Spieler jedes Mal zwei bleibende Karten opfern, wenn der Schläger angreift. Er „zwingt“ dich auch, jede Runde mit ihm anzugreifen – als ob du das nicht ohnehin vorgehabt hättest!

Wie du dir vorstellen kannst, sind Kreaturen, die so groß wie die Eldrazi sind (und diese sind wirklich richtig groß), auch entsprechend teuer. Ob du es glauben willst oder nicht: Ulamogs Schläger ist eine der billigeren Kreaturen! Zum Glück kannst du auf etwas Unterstützung ihrer Brut zählen, wenn es ans Bezahlen geht.

In der Nahrungskette befinden sich weit unter den farblosen Eldrazi kleinere Eldrazi-Drohnen, die farbiges Mana benötigen. Viele dieser Drohnen (sowie einige Zaubersprüche) produzieren Eldrazi-Ausgeburt-Kreaturenspielsteine. Diese 0/1 farblosen Kreaturen können geopfert werden, um deinen Manavorrat um 1 zu erhöhen: perfekt, um die riesigen Eldrazi wirken zu können.

Hier ist so eine Eldrazi-Drohne:

Und hier ist einer der Eldrazi-Ausgeburt-Spielsteine, die sie und ihre Genossen erzeugen:

Zurückschlagen

Während die Eldrazi die gesamte Welt bedrohen, nehmen die Bewohner von Zendikar die Herausforderung an und kontern mit ganz neuer Magie: Stufe aufsteigen, Abprall und Totembeistand sowie einer Menge Kreaturen mit der Verteidiger-Fähigkeit.

Stufe aufsteigen

Kreaturen mit dem neuen Schlüsselwort „Stufe aufsteigen“ können größer werden oder neue Fähigkeiten dazuerhalten, wenn kleinere Mengen Mana in sie investiert werden. Die Anzahl an Stufenmarken auf einer Kreatur sagt dir ihre derzeitige Stufe, und an dieser kannst du ihre Stärke, Widerstandskraft und Sonderfähigkeiten ablesen.

Ein Beispiel:

Wir schauen uns mal den Ritter vom Klippenhafen an, der als einfache 2/2 (Kor, Ritter)-Kreatur für zwei Mana ins Spiel kommt. Wie alle Kreaturen mit „Stufe aufsteigen“ kommt er ohne Stufenmarken ins Spiel, er hat also Stufe 0, wenn du so willst. Er hat ebenfalls noch nicht die Fähigkeiten, verbesserte Stärke und Widerstandskraft, die mit höherer Stufe verbunden sind. Sobald du seine Stufenkosten von 3 einmal bezahlt hast (was du jederzeit tun kannst, wenn du auch eine Hexerei wirken könntest), hat der Ritter vom Klippenhafen Stufe 1 und ist damit zu einem 2/3 Flieger aufgestiegen. Und wenn du ihn bis auf Stufe 4 bekommst, ist aus dieser kleinen häufigen Karte eine nicht zu unterschätzende Bedrohung geworden.

Schauen wir uns noch eine andere Kreatur an, die Stufen aufsteigen kann:

Anders als beim Ritter vom Klippenhafen hat der Leuchtturm-Chronologe auf Stufe 1 noch keine besonderen Fähigkeiten, und selbst auf den Stufen 4-6 ist alles noch nicht so aufregend. Doch auf Stufe 7 wird es plötzlich lustig. Jetzt bekommst du jedes Mal, wenn ein anderer Spieler einen Zug macht, einen zusätzlichen hinterher. In einer Zweierpartie bedeutet das, dass du immer zwei Züge hast, wenn dein Gegner einen hatte. Und in einem Spiel mit drei Spielern oder noch mehr – nun, klingt „einer für dich, einer für mich“ nicht prima?

Abprall

Was ist besser, als einen Zauberspruch einmal zu wirken? Na klar, ihn zweimal zu wirken.

Anstatt auf deinen Friedhof zu gehen, wird ein Zauberspruch mit Abprall, den du aus deiner Hand spielst, ins Exil geschickt. Du kannst ihn dann zu Beginn deines nächsten Versorgungssgments noch einmal wirken, ohne seine Manakosten zu bezahlen. (Falls der Zauberspruch neutralisiert oder nicht aus deiner Hand gewirkt wird, geht er wie jeder andere Zauberspruch auf den Friedhof.) Wenn mal ein Zauber nicht ausreicht: mit Abprall bekommst du für dein Mana das Doppelte!

Totembeistand

Auren helfen dir, dein eigenes Monster zu erschaffen, was ziemlich großartig ist, aber sie machen dich auch verwundbar: Du verlierst zwei Karten auf einmal, wenn die Kreatur zerstört wird, was nicht ganz so toll ist. Totembeistand ist eine Art Versicherung für deine frisch verbesserte Kreatur.

Sobald eine Kreatur von einer Aura mit Totembeistand verzaubert ist, hat sie einen Freifahrschein, wenn sie das nächste Mal zerstört würde. Falls eine Kreatur von mehreren Auren mit Totembeistand verzaubert ist, wird nur eine dieser Auren zerstört, und du kannst dir sogar aussuchen, welche betroffen ist. Deine Truppen müssen keine Angst haben, wenn die Geister von Zendikar sie beschützen.

Verteidiger-Unterthema

Die Verteidiger und Wächter von Zendikar sind im Angesicht der Bedrohung durch die Eldrazi wichtiger denn je. Darum hat Aufstieg der Eldrazi ein ausgeprägtes Unterthema: Kreaturen mit Verteidigerfähigkeit. Dieses Set hat nicht nur mehr Kreaturen mit Verteidiger als die meisten anderen Sets, sondern auch einige Karten, die dich belohnen, wenn du mehrere Verteidiger auf deiner Seite hast.

Überwachsene Festungsmauer funktioniert zusammen mit den Eldrazi sogar noch besser als gegen sie: Sie hält die Stellung und baut gleichzeitig Mana für dich auf.

Massive Magie

Der Ansturm der Eldrazi wird die Welt Zendikar für immer ändern – und deine Magic-Partien ebenfalls.