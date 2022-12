Mit einem lauten Knall stieß die Rhox die Tür auf und stürmte hinein. Du folgtest ihr und sahst dich gründlich im Raum dahinter um. Er war mit Samt, Gold und edlem Balkenwerk geschmückt – „nette Wohnung“ würde es nicht annähernd beschreiben, wäre aber ein Anfang.

Dennoch fiel es dir auf: Ein Gemälde an der Wand hing ganz leicht schief. Du hattest den richtigen Ort gefunden. Du nahmst es von der Wand und machtest dich am Safe dahinter zu schaffen.

Wer auch immer diese Wohnung verkauft hat, hätte ihn sicher als „guten Safe“ beworben, aber dich kostete es weniger als eine Minute, um an deine Beute zu gelangen. Man hatte dir nicht gesagt, was du darin finden würdest, aber deine Kontaktperson hatte nachdrücklich behauptet, dass es die Mühe wert sein würde.

Willkommen in den Straßen von Neu-Capenna.

Set-Booster

Set-Booster sind eine spannende Möglichkeit, deine Sammlung auszubauen. Die Wahrscheinlichkeit, beim Öffnen mehrere seltene Karten zu erhalten, ist in Set-Boostern viel größer als in Draft-Boostern. Straßen von Neu-Capenna Set-Booster enthalten immer eine Karte mit dem Goldenes-Zeitalter- oder Wolkenkratzer-Kartendruck, eine traditionelle Foilkarte und eine Artwork-Karte. Vier Prozent der Set-Booster enthalten eine Gilded-Karte. Die häufigen und nicht ganz so häufigen Karten in den einzelnen Set-Boostern sind thematisch miteinander verbunden und erzählen kurze Geschichten über die Familien von Neu-Capenna. Zu guter Letzt besteht immer die Chance, eine Karte aus der Liste zu finden (einschließlich Magic-Varianten von Karten aus Stranger Things x Secret Lair).

Beginnend mit Innistrad: Mitternachtsjagd haben wir verschiedene Commander-Karten in Set-Boostern untergebracht. Zusätzlich zu den zehn legendären Kreaturenkarten aus den Commander-Decks von Straßen von Neu-Capenna gibt es acht weitere in Magic neue Commander-Karten, die nicht in diesen Commander-Decks zu finden sind.

Straßen von Neu-Capenna Set-Booster enthalten:

Mindestens 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte, aber bis zu vier (ca. 27 % der Set-Booster enthalten 2 seltene oder sagenhaft seltene Karten, 3 % enthalten 3 und unter 1 % enthalten 4).

1 traditionelle Foilkarte oder Gilded-Foilkarte beliebiger Seltenheit

1 Artwork-Karte

1 Standardland‑ oder Metropole-Standardland

3 häufige Karten

3 nicht ganz so häufige Karten

1 häufige oder nicht ganz so häufige Karte mit Goldenes‑Zeitalter‑ oder Wolkenkratzer-Kartendruck

2 Wildcards beliebiger Seltenheit

1 Spielstein‑, Werbe‑ oder Marken-Stanzkarte oder eine Karte aus der Liste

Set-Booster sind einzeln und in Displays mit 30 Boostern erhältlich (sowie in Displays mit zehn Boostern ausschließlich in japanischer Sprache). Jedes Booster-Display mit 30 Boostern enthält eine Box-Topper-Karte Gala-Begrüßer als traditionelle Foilkarte. Illustration und Sprache der Box-Topper-Karte Gala-Begrüßer hängen von der Sprache des gekauften Displays ab. Die Illustration der Box-Topper-Karte ist eine einzigartige Hommage an die regionale Kultur ihrer Sprache – unsere internationalen Marketing-Teams haben uns bei der Ausarbeitung der Konzepte der einzelnen Karten großzügig geholfen.

Falls du ein Display kaufst, qualifizierst du dich möglicherweise für diese besondere „Buy-a-Box“-Foil-Promokarte – erkundige dich bei deinem Store!

Draft-Booster

Draft-Booster sind ideal für das klassische Draft- oder Sealed-Magic-Erlebnis. Diese Booster sind für Drafts optimiert, enthalten also nicht die 18 Commander-Karten aus den Set-Boostern, aber Goldenes‑Zeitalter‑, Wolkenkratzer‑, Art‑déco‑ und phyrexianische „Spaß mit Boostern“-Versionen der Karten, die du in den Set-Boostern finden kannst, einschließlich Foil-Versionen.

Straßen von Neu-Capenna Draft-Booster enthalten:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

3 nicht ganz so häufige Karten

10 häufige Karten (In 33 % der Straßen von Neu-CapennaDraft-Booster ersetzt eine traditionelle Foilkarte beliebiger Seltenheit eine häufige Karte.)

1 Standardland, wobei es sich in 33 % der Draft-Booster um ein Metropole-Standardland handelt

1 Spielstein‑, Werbe‑, oder Marken-Stanzkarte

Draft-Booster sind einzeln und in Displays mit 36 Boostern erhältlich. Wie auch bei den Set-Boostern enthält jedes Draft-Booster-Display mit 36 Boostern einen Box-Topper Gala-Begrüßer, dessen Illustration und Sprache von der Sprache des gekauften Displays abhängen.

Wie bei den Set-Boostern qualifizierst du dich beim Kauf eines Displays möglicherweise für die „Buy-a-Box“-Promokarte – erkundige dich bei deinem Store!

Sammler-Booster

Sammler-Booster sind die coolste Möglichkeit, die heißesten Karten in Straßen von Neu-Capenna zu sammeln. Darin findest du fünf seltene und/oder sagenhaft seltene Karten sowie die luxuriösesten Kartendrucke, die Neu-Capenna zu bieten hat. Etched-Foilkarten und Karten mit erweitertem Kartenrand gibt es nur in Straßen von Neu-Capenna Sammler-Boostern. Vielleicht gefallen dir auch die besonderen neuen Gilded-Foilkarten. Weitere Informationen zu diesen Kartendrucken findest du im Artikel Sammeln von Straßen von Neu-Capenna .

Jeder Straßen von Neu-Capenna Sammler-Booster enthält:

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte aus „Spaß mit Boostern“ (Normalerweise ist dies eine traditionelle Foilkarte mit Goldenes‑Zeitalter‑, Wolkenkratzer‑, Art‑déco‑ oder phyrexianischem Kartendruck, mit erweitertem Kartenrand oder ohne Rand, gelegentlich findest du aber auch eine seltene oder sagenhaft seltene Etched-Foilkarte oder sogar eine seltene oder sagenhaft seltene Gilded-Foilkarte.)

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit Goldenes-Zeitalter‑, Wolkenkratzer‑, Art-déco‑ oder phyrexianischem Kartendruck oder ohne Rand

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foilkarte mit erweitertem Kartenrand

1 seltene oder sagenhaft seltene Nicht-Foil-Commander-Karte mit erweitertem Kartenrand aus Straßen von Neu-Capenna

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Metropole-Standardland als traditionelle Foilkarte

1 häufige oder nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarte mit Goldenes‑Zeitalter‑ oder Wolkenkratzer-Kartendruck oder 1 häufige oder nicht ganz so häufige Gilded-Foilkarte

2 häufige oder nicht ganz so häufige Nicht-Foilkarten mit Goldenes‑Zeitalter‑ oder Wolkenkratzer-Kartendruck

2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten

4 häufige traditionelle Foilkarten

1 doppelseitige traditionelle Foil-Spielsteinkarte

Sammler-Booster sind einzeln und in Displays mit zwölf Boostern erhältlich. Wie auch bei den Set- und Draft-Boostern enthält jedes Sammler-Booster-Display einen Box-Topper Gala-Begrüßer, dessen Illustration und Sprache von der Sprache des gekauften Displays abhängen.

Commander-Decks

Jede der Familien in Neu-Capenna bekommt ihr eigenes Straßen von Neu-Capenna Commander-Deck. Ganz gleich, ob du den Obscura, den Maestros, den Umnietern, den Cabaretti oder den Brokers die Treue schwörst, es gibt ein Commander-Deck für dich. Jedes Deck enthält zwei Legenden, 15 weitere neue Magic-Karten und einen Display-Kommandeur als Etched-Foilkarte.

Außerdem enthält jedes Straßen von Neu-Capenna Commander-Deck eine Sammler-Booster-Probepackung. Jede Probepackung enthält zwei Karten:

Eine seltene oder sagenhaft seltene Karte mit „Spaß mit Boostern“-Druck, wie sie auch in Straßen von Neu-CapennaSammler-Boostern zu finden sind. (Dabei kann es sich nicht um eine Gilded-Karte handeln; in 20 % der Probepackungen ist es eine traditionelle Foilkarte.)

Eine häufige oder nicht ganz so häufige Foilkarte mit Goldenes‑Zeitalter‑ oder Wolkenkratzer-Kartendruck

Deine Sammler-Booster-Probepackung könnte eine besondere Version einer Karte aus deinem Commander-Deck enthalten oder auch eine Karte, die perfekt in ein anderes Commander-Deck passt.

Die meisten Straßen von Neu-Capenna Commander-Decks enthalten eine Sammler-Booster-Probepackung in derselben Sprache wie das Deck. Wenn dein Commander-Deck jedoch auf Chinesisch (traditionell), Italienisch, Portugiesisch, Russisch oder Spanisch ist, ist deine Sammler-Booster-Probepackung auf Englisch.

Themen-Booster

Für jede Familie gibt es einen eigenen Themen-Booster. Themen-Booster sind eine gute Möglichkeit, deinem Deck ein paar neue Karten hinzuzufügen – such dir deine Lieblingsfamilie aus und hol dir einen Booster voller Karten in ihren Farben. Jeder Themen-Booster enthält ein bis zwei seltene und/oder sagenhaft seltene Karten sowie 33-34 häufige und nicht ganz so häufige Karten.

Prerelease-Pack

Deine erste Gelegenheit, mit den Karten aus Straßen von Neu-Capenna zu spielen, sind Prerelease-Events, die zwischen dem 22. und 28. April in deinem Store stattfinden. Bei jedem Prerelease schwörst du einer Familie die Treue und erhältst ein thematisches Prerelease-Pack mit Karten, aus denen du dir dann ein Deck baust.

Jedes Prerelease-Pack enthält:

1 Familien-Booster mit einer seltenen oder sagenhaft seltenen Karte, 3 nicht ganz so häufigen und 8 häufigen Karten sowie 2 Ländern aus Straßen von Neu-Capenna, die den Farben der von dir ausgewählten Familie entsprechen, sowie 1 seltenen oder sagenhaft seltenen traditionellen Foilkarte aus Straßen von Neu-Capenna mit Datumsstempel

5 Straßen von Neu-Capenna Draft-Booster

1 20-seitiger Spindown-Lebenspunktezähler

1 wiederverwendbare Deckbox mit Teiler

1 MTG Arena Code-Karte

Bundle

Jedes Bundle enthält acht Set-Booster und eine tolle Box, in der sie aufbewahrt werden können, sowie weitere Extras:

1 Mysteriöse Limousine als traditionelle Foilkarte mit alternativer Illustration

20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

20 Standardländer als Nicht-Foilkarten

1 exklusiver übergroßer 20-seitiger Spindown-Lebenspunktezähler

Die Rhox hatte an der Tür Wache gehalten. „Beeilung, wir müssen das ganze Zeug zu Ziatora schaffen“, brummte sie, während du den Safe ausräumtest. Schnell rein, schnell raus: Das ist das Geheimnis, um auf den Straßen von Neu-Capenna reich zu werden und sicher zu bleiben.

Im Artikel Sammeln von Straßen von Neu-Capenna erfährst du alles über Gilded-Karten und andere spannende Kartendrucke. Denk außerdem daran, dich mit den neuesten Story-Artikeln auf den aktuellen Stand der Ereignisse in der ganzen Stadt zu bringen.