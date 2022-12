Während du dich darauf vorbereitest, die Universität Strixhaven auf der Welt von Arcavios zu erkunden, wirst du wahrscheinlich einige Fragen haben. Vielleicht die gleichen Fragen, die sich Studenten hier auf unserer Welt jedes Semester stellen: Was soll ich als Hauptfach studieren? Schaffe ich es, dass ich vor zwei Uhr nachmittags keine Unterrichtseinheit habe? Welche neuen Werkzeuge gibt es, mit denen ich meine Feinde schnell beseitigen kann? Und während ich dir bei den ersten beiden Fragen nicht wirklich helfen kann, bin ich bei der letzten in meinem Element. Nimm Platz. Der Grundkurs in den Strixhaven-Mechaniken hat begonnen.

Gelernte Lektionen

Hier in Strixhaven dreht sich nicht alles nur um Duelle mit Kommilitonen, Magierturm-Training oder Beschwerden über die Studienberatung. Ein paar Stunden pro Woche sind der eigentlichen Ausbildung gewidmet, und so ist es auch bei der neuen Schlüsselwortaktion Lerne eine Lektion.

Falls dich ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit auffordert, eine Lektion zu lernen, gibt es zwei Optionen (technisch gesehen drei, aber dazu kommen wir noch). Die erste Option ist, eine Karte abzuwerfen und dann eine Karte zu ziehen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, bessere Karten auf die Hand zu bekommen, indem du zusätzliche Länder ein- oder unerwünschte Karten für eine Chance auf etwas Brauchbares austauschst.

Aber vielleicht befindet sich das, was du brauchst, nicht in deiner Bibliothek. Die zweite Option beim Lernen einer Lektion ist, eine Lektionskarte von außerhalb der Partie aufzudecken und auf die Hand zu nehmen. Lektion ist ein neuer Zaubertyp, der sich auf Spontanzaubern und Hexereien wie Erweiterte Anatomie findet.

Es gibt eine große Auswahl an Lektionskarten, die eine Vielzahl von Studienbereichen repräsentieren. Erzeugen von Spielsteinen, Entfernen oder Ziehen von Karten … wenn es in Strixhaven jemanden gibt, der es unterrichtet, taucht es wahrscheinlich auch als Lektionskarte auf. In einem Duell unter Turnierbedingungen bedeutet „außerhalb der Partie“ in deinem Sideboard. Bei sonstigen Partien muss sich eine Lektion von „außerhalb der Partie“ in deiner Sammlung befinden. So oder so kannst du Lektionen nutzen, um dir einen akademischen Werkzeugkasten einzurichten, damit du auf eine Vielzahl von Situationen vorbereitet bist. Du kannst Lektionen auch in dein Hauptdeck stecken, genau wie andere Spontanzauber oder Hexereien.

Die dritte Option beim Lernen einer Lektion ist, einfach nichts zu tun. Alles ist optional. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das sehr oft tun wirst, aber vielleicht hast du keine Lektionen mehr und hattest daher vor, etwas abzuwerfen, aber dann führte eins zum anderen, und jetzt ist es wieder an der Zeit, eine Lektion zu lernen, aber deine Hand ist leer. Das ist alles sehr peinlich, also sprechen wir einfach nicht mehr davon, okay?

Magiefertigkeit

Lektionen sind nur einige der vielen Spontanzauber und Hexereien, die du während deiner Zeit in Strixhaven wirken und kopieren wirst. Und während diese Zaubersprüche für sich genommen schon beeindruckende Effekte haben, wird dich die neue Magiefertigkeit noch mehr beeindrucken. Hier ist die Wissbegierige Studienanfängerin.

Magiefertigkeit ist ein Fähigkeitswort, das ausgelöste Fähigkeiten kennzeichnet, die dir einen Vorteil verschaffen, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst – oder kopierst. Du wirkst also eine Hexerei. +1/+0. Dann wirkst du als Antwort einen Spontanzauber, der die Hexerei kopiert. +1/+0. Der Spontanzauber wird verrechnet und kopiert die Hexerei. +1/+0. Vielleicht findest du auch einen Weg, einen Spontanzauber oder eine Hexerei mehrmals zu kopieren! Aus einem sanften Regen kann schnell ein tobender Sturm werden.

Der +1/+0-Bonus der Wissbegierigen Studienanfängerin ist nett, aber seien wir ehrlich – manchmal braucht man etwas, das ein bisschen mehr Wirkung zeigt. Oh, Professor?

Jeder Magiefertigkeit-Bonus ist anders, und es gibt Magiefertigkeit-Karten, die eine Vielzahl von Deckstilen und Vorlieben unterstützen … vorausgesetzt, du studierst eifrig das Arkane (nein, nicht Arkan) und stellst sicher, dass du genügend Spontanzauber und Hexereien parat hast.

Abwehr

Zauberer sind sich nicht in vielem einig, aber sie scheinen es alle zu hassen, wenn sich andere Leute in ihre Angelegenheiten einmischen. Mit der Einführung des neuen Evergreen-Schlüsselworts Abwehr machen wir das Einmischen in deine Angelegenheiten ein wenig kostspieliger. Evergreen-Schlüsselwörter sind Fähigkeiten, die in jedem Set vorkommen können, wie Flugfähigkeit und Erstschlag. Du kannst davon ausgehen, dass du Abwehr in Zukunft auch außerhalb der heiligen Hallen von Strixhaven sehen wirst.

Ich weiß zwar, dass dir mein Wort genügen würde, aber ich überlasse es anderen Leuten zu erklären, warum Abwehr wichtig ist.

Abwehr ist eine ausgelöste Fähigkeit. Immer wenn eine bleibende Karte mit Abwehr das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere den Zauberspruch oder die Fähigkeit, es sei denn, jener Gegner bezahlt die Kosten, die hinter dem Wort „Abwehr“ stehen. Diese Kosten können Mana, Lebenspunkte oder so ziemlich alles andere sein, was Kosten darstellen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Zaubersprüche oder Fähigkeiten, die von einem Gegner kontrolliert werden, von „Abwehr“ betroffen werden können. Dazu gehören Aura-Zaubersprüche, ausgelöste Fähigkeiten und alles andere, was eine bleibende Karte mit Abwehr als Ziel hat. Zaubersprüche und Fähigkeiten, die nicht den Begriff „Ziel“ und/oder „deiner Wahl“ enthalten, lösen Abwehr jedoch nicht aus.

Modale doppelseitige Karten

Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns noch daran erinnern, wie man Magic-Sets ohne modale doppelseitige Karten erstellt, aber sie haben bewiesen, dass sie Spaß machen, also warum machen wir das nicht noch einmal? Sie sind eine inzwischen nicht mehr wirklich neue, aber vielleicht für dich neue Variante von doppelseitigen Karten – anstatt sie zu transformieren, kannst du entscheiden, welche der beiden Seiten du spielst.

Umdrehen

Jede der fünf Fakultäten von Strixhaven hat eine modale doppelseitige Karte, auf der ihre beiden Dekane abgebildet sind. Es gibt auch andere modale doppelseitige Karten im Set. Fast alle zeigen die Dualität der fünf Fakultäten. Und natürlich gibt es einige Überraschungen.

Die Regeln für modale doppelseitige Karte haben sich nicht geändert. Beim Wirken bestimmst du, welche Seite du wirkst. Dasselbe gilt, wenn du die Land-Seite einer modalen doppelseitigen Karte spielst, allerdings gibt es in diesem Set keine doppelseitige Karte mit Land-Seite. Falls du eine modale doppelseitige Karte ins Spiel bringst, ohne sie zu spielen oder zu wirken, kommt die Vorderseite ins Spiel, aber nur, wenn die Vorderseite tatsächlich ins Spiel kommen kann. Falls die Vorderseite ein Spontanzauber oder eine Hexerei ist, kann sie nicht auf diese Weise ins Spiel gebracht werden.

Du kannst dich in den demnächst erscheinenden Sethinweisen zu Strixhaven über kompliziertere Interaktionen von modalen doppelseitigen Karten informieren oder dir in den Sethinweisen zu Kaldheim oder Zendikars Erneuerung einen Überblick verschaffen.