Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler, und willkommen in Strixhaven. Mein Name ist Professor Z, und ich werde euch bei der Erkundung der Wunder der besten Magierakademie auf Arcavios und der zahllosen Produkte zu Strixhaven: Akademie der Magier begleiten. Bitte beachtet, dass eure Note in diesem Kurs ausschließlich von der Beantwortung der Fragen, die sich in diesem Artikel verstecken, abhängt. Passt also bitte gut auf.

Und damit kommen wir gleich zum ersten Thema:

SETBOOSTER

Unsere erste Lektion dreht sich um Setbooster (und ja, das kommt in der Prüfung dran). Setbooster sind auf jene Gelegenheiten ausgelegt, in denen ihr euch einfach zurücklehnen und ein paar Karten auspacken wollt. Es macht ziemlich viel Spaß, sie durchzusehen und alle möglichen Überraschungen darin zu finden. In jedem Booster mit 12 Karten findet ihr:

1 Karte aus dem Mystischen Archiv (nicht ganz so häufig, selten oder sagenhaft selten)

1 Lektionskarte beliebiger Seltenheit

1 traditionelle Premiumkarte beliebiger Seltenheit*

1 Karte von der Liste in einem von vier Boostern

(*Dies beinhaltet globale Karten aus dem Mystischen Archiv in allen nicht-japanischen SetBoostern und sowohl globale als auch japanische Karten aus dem Mystischen Archiv in japanischen Setboostern.)

Außerdem bekommt ihr eine bezaubernde Illustrationskarte. Eine von zwanzig davon hat ein Stempellogo oder das Autogramm eines Künstlers! Einige der Begriffe hier sind euch vermutlich noch nicht geläufig, doch diese Lektüreaufgabe sollte alle Fragen beantworten.

Karten aus dem Mystischen Archiv – die aufgrund ihrer anagogischen und athaeneumartigen Natur so heißen – erscheinen in zwei Versionen:

Die globalen Versionen (links im Bild) sind in allen Set- und Draftboostern in allen Sprachen verfügbar. 50 % der Set- und Draftbooster in japanischer Sprache enthalten allerdings eine Karte mit einem einzigartigen Rahmen und einer bezaubernden Illustration von einem japanischen Künstler. Ihr seid nicht in Japan? Keine Bange! Japanische Booster sind weltweit verfügbar, und zudem erhaltet ihr garantiert eine oder mehr der japanischen Varianten der Archivkarten in Sammlerboostern in jeder Sprache.

Setbooster sind einzeln oder als Booster-Displays zu je 30 Packungen erhältlich. Mit jedem Kauf einer Displaybox qualifiziert ihr euch darüber hinaus für eine dieser tollen „Buy-a-Box“-Promos (fragt einfach euren Store!):

Die Drachengarde-Elite ist üblicherweise in Set-, Draft- und Sammlerboostern zu finden, doch diese grandiose Illustration von Daarken gibt es exklusiv nur mit dieser Promo.

FRAGE 1

Blütenwelk-Schüler werden bei Fehlverhalten hierhergeschickt:

in die dunklen Höhlen unter der Schule. in den Nachsitzen-Morast. zum Ausmisten der Plagenpferche. zum In-der-Ecke-Sitzen, um darüber nachzudenken, was sie angestellt haben.

DRAFTBOOSTER

Ah, Draftbooster. Die Booster, von denen alle anderen Booster abstammen. Die Urahnen der Packs. Wie immer sind dies unsere geradlinigsten Angebote – perfekt für jedes Draft- oder Sealed-Unterfangen, nach dem euch der Sinn steht. Und das könnt ihr in ihnen finden:

1 seltene oder sagenhaft seltene Karte

1 Karte aus dem Mystischen Archiv (nicht ganz so häufig, selten oder sagenhaft selten)

1 Lektionskarte (häufig, selten oder sagenhaft selten)

3 nicht ganz so häufige Karten

9 häufige Karten

1 häufige Karte, die durch eine Premiumkarte jeder Seltenheit* ersetzt wurde (in einem von drei Boostern)

(*Dies beinhaltet globale Karten aus dem Mystischen Archiv in allen nicht-japanischen SetBoostern und sowohl globale als auch japanische Karten aus dem Mystischen Archiv in japanischen Setboostern.)

50 % der japanischen Booster beinhalten eine Karte aus dem Mystischen Archiv mit der zuvor erwähnten alternativen Illustration und dem tRahmen. Draftbooster sind einzeln oder als Display zu je 36 Packungen erhältlich. Genau wie bei Setboostern erhaltet ihr beim Kauf eines Displays eventuell eine „Buy-a-Box“-Premiumkarte. Erkundigt euch einfach in eurem Store!

FRAGE 2

Es ist sehr unwahrscheinlich, eine dieser Spezies unter den Schülern von Silberkiel zu finden:

Kor Avior Vampir Zephalid

SAMMLERBOOSTER

Sammlerbooster sind die beste Möglichkeit, viele der spannendsten Karten in Strixhaven zu finden. Sie beinhalten Folgendes:

Der Reichtum an Wissen in jedem Sammlerbooster ist beispiellos. Bitte beachtet, dass von euren beiden geprägten Premiumkarten aus dem Mystischen Archiv eine stets die globale und die andere stets die japanische Variante mit alternativer Illustration sein wird. Sammlerbooster sind einzeln oder als Displays zu zwölf Boostern erhältlich, die zu einer „Buy-a-Box“-Promokarte berechtigen.

FRAGE 3

Kundhort-Magier versammeln sich zu großen Vorlesungen im Kollema-Saal. Wer war Kollema?

Ein uralter und mächtiger König. Ein weiser Mönch und einer der ersten Kundhort-Professoren. Der Loxodon, der die Ruinen entdeckte, auf denen Kundhort errichtet wurde. Ein weithin beliebter Hausmeister, der bei der Gründung Strixhavens zugegen war.

THEMENBOOSTER

Themenbooster eignen sich perfekt als Einsteigerprodukt oder für Gelegenheitsspieler, die auf der Suche nach Karten sind, die zur Fakultät ihrer Wahl passen. Ganz genau: Jeder der fünf Themenbooster dreht sich um eine der fünf illustren Fakultäten Strixhavens. Zeigt eure Begeisterung für eure Schule mit einer Kombination aus 1 bis 2 seltenen oder sagenhaft seltenen und 33 bis 34 häufigen und nicht ganz so häufigen Karten. Bitte beachtet, dass Themenbooster keine Karten aus dem Mystischen Archiv beinhalten – diese sind lediglich für fortgeschrittenere Schüler.

FRAGE 4

Welches der folgenden Themen ist KEIN Aspekt der Überzeugungen oder der Studien der Quandrix?

Die physische Natur der Wirklichkeit Abstrakte mathematische Theorien Intellektuelle Expansion Die Bewahrung der Natur

PRERELEASE-PACKUNGEN

:

Sobald ihr euch festgelegt habt, für welche Fakultät ihr euch einschreiben sollt, empfehlen wir, euch eine Prerelease-Packung zuzulegen. Jede Packung gehört zu einer bestimmten Fakultät und beinhaltet alles, was ihr zu Beginn des Semesters braucht. Und auch alles zum Bau eines Sealed-Decks. In jeder Packung findet ihr:

1 Fakultätsbooster mit einer seltenen oder sagenhaft seltenen Karte, die garantiert zur Fakultät eurer Wahl passt, sowie 3 nicht ganz so häufige Karten, 9 häufige Karten und 2 Spielsteine

5 Draftboooster

1 seltene oder sagenhaft seltene Premiumkarte mit Jahresstempel (mit einem neuen Stempel!)

1 Lebenspunktezähler passend zur Fakultät

1 Einlage mit der Abbildung eines Teils des Campus

1 wiederverwendbare Box mit Kartentrenner

Wenn ihr euch gleichzeitig mit euren Klassenkameraden einschreibt, empfehlen wir euch, einige Spiele via Webcam zu spielen. SpellTable.com nutzt mächtige arkane Zauber, mit denen ihr ganz einfach Magic-Partien per Webcam austragen könnt. Dazu braucht ihr nicht einmal eine Webcam – euer Telefon reicht völlig aus.

FRAGE 5

Dekan Nassari von den Prismari ist berüchtigt dafür, zu Schulzeiten eine der folgenden Vorführungen als Abschlussprojekt eingereicht zu haben:

Ein Erdbeben, das beinahe drei Campusgebäude zerstört hätte. Ein Tornado, der die verantwortlichen Prüfer davonwehte. Ein Vulkan, der sich unter der Schule aufgetan und beinahe Hunderte von Opfern gefordert hätte. Eine fehlerfreie Darbietung des berühmten Arcavios-Musicals Ich will dein Avior sein.

COMMANDER-DECKS

Genau wie bei Ikoria: Lair of Behemoths letztes Jahr wird auch die große Veröffentlichung von Commander 2021 an Strixhaven gekoppelt sein. Das bedeutet, dass es fünf charakteristische Decks geben wird – eins für jede Fakultät. In diesen Decks findet ihr insgesamt 81 neue Karten. Das sind bislang die meisten neuen Karten in einem Commander-Set. In jedem Deck gibt es 16 einzigartige neue Karten und eine neue Landkarte, die überall zu finden ist. Auch erwartet euch etwas, was wir einen Display-Kommandeur nennen. Zwar waren die übergroßen Kommandeure von früher spannend, aber auch irgendwie … unhandlich. Daher hat der Display-Kommandeur die Größe einer normalen Karte, damit er in jede Deckbox passt. Stellt euch eine normale Karte vor, die auf dickem Karton gedruckt und mit einer wundervollen Premiumprägung versehen ist. Bitte beachtet, dass der Display-Kommandeur keine turnierlegale Karte ist – ihr könnt ihn jedoch als nettes Schaustück in der Kommandozone oder auf dem Schlachtfeld verwenden! In jedem Deck findet ihr:

100 Karten (98 regulär, 2 Premiumkarten)

1 Display-Kommandeur mit Premiumprägung

10 doppelseitige Spielsteine

1 Lebenspunktezähler

1 Deckbox

Wir freuen uns unheimlich, ankündigen zu dürfen, dass diese Decks zum allerersten Mal in Verpackungen mit reduziertem Plastikanteil erscheinen. Wir haben noch keinen Ersatz für das Zellophan, das diese Decks zusammenhält, doch alles andere ist zu 100 % recyclebar. Darüber hinaus sind sie online in einer Version mit minimaler Verpackung erhältlich, die nur aus der Deckbox und den anderen Gegenständen darin besteht.

ZUSATZPUNKTE

Bitte schreibt einen kurzen Aufsatz über euren Lieblingszauber im Multiversum und tweetet ihn an @AriZirulnik und das @wizards_magic-Konto. Unsere Lieblingsantworten erhalten vielleicht sogar ein „Stipendium“!

BUNDLES

Und zum Schluss kommen wir endlich zum Bundle. Bundles sind ideal für Spieler, die eine große Menge Karten nebst einiger Boni erhalten wollen. Außerdem geben sie ein wunderbares Geschenk für die anderen Magic-Fans in eurem Leben ab. In jedem Bundle findet ihr:

10 Draftbooster

20 Premium-Standardländer

20 reguläre Standardländer

1 Bundle-Promokarte mit alternativer Illustration

1 exklusiven, übergroßen Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungskiste

LÖSUNGEN

b d b d a

100 %: Wow! Deine schulischen Leistungen schießen durch die Decke! Bitte ersetze die Decke, wenn du fertig bist. Du kennst dich zweifellos gut aus – was ein bisschen besorgniserregend ist, nachdem das Set ja noch gar nicht erschienen ist, aber du bist einfach. So. Gut. Jede der Fakultäten wird sich glücklich schätzen, dich bei sich zu wissen!

Unter 100 %: Du bekommst ein Bienchen. (Das ist ein metaphorisches Bienchen. Bitte frage mich nicht nach einem Bienchen. Ich habe keine Bienchen.)

EXEUNT OMNES

Federkiele weg, Schüler! Nach dieser Lektion dürft ihr euch als ehrenwerte Schüler Strixhavens betrachten. Wenn ihr eure Studien vertiefen wollt, zieht doch am besten das bald erscheinende Planeswalker-Handbuch zu Strixhaven zurate. Bitte bringt es in den Biblioplex zurück, wenn ihr fertig seid. Der Unterricht ist beendet!