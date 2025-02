News / Feature Leitfaden für dein erstes Prerelease mit Ätherdrift Feature 31. Jan. 2025 Jubilee Finnegan Möchtest du Magic gemeinsam mit anderen Spielenden erleben? Möchtest du zu den Ersten gehören, die neue Karten in die Hände bekommen? Du fragst dich, was genau der Ghirapur Grand Prix ist? Das hört sich an, als wärst du startklar für die Ätherdrift-Prerelease-Turniere in deinem Store. Ab dem 7. Februar 2025 kannst du bei diesen klassischen Tabletop-Events entspanntes Vollgas-Gameplay erleben. Illustration von: Svetlin Velinov Prerelease-Events sind der beste Weg, um die Karten und Mechaniken eines neuen Sets kennenzulernen. Bei einem neuen Release kannst du unter gleichen Bedingungen für alle mit Magic-Spielenden aller Erfahrungsstufen zusammenkommen. Am Ende hast du einen tollen Start für deine Ätherdrift-Sammlung hingelegt und vielleicht ein paar neue Freund*innen für Friday Night Magic in deinem Store gefunden. Wenn du dich für ein Prerelease-Event in deinem Store anmeldest, erhältst du am Tag des Events ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält: Ätherdrift-Prerelease-Pack 6 Ätherdrift -Play-Booster

-Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Maximaltempo-Hilfekarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (in einer von insgesamt fünf Farbausführungen) Prerelease-Events werden meistens als Sealed-Events durchgeführt, d. h. du baust ein Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Einige Stores bieten auch Two-Headed Giant Events an, bei denen du in deinem Team auf der Rennstrecke antreten kannst! Dein Store sollte alles haben, was du für dein Prerelease brauchst, einschließlich der Standardländer, um dein Deck zu bauen. Das bedeutet, dass du dich einfach zurücklehnen und den Hochgeschwindigkeitsspaß von Ätherdrift genießen kannst. Und falls du Hilfe brauchst, um dich in der Limited-Umgebung des Sets zurechtzufinden, ist das auch kein Problem! Hier haben wir den Ätherdrift-Prerelease-Leitfaden für dich. Dein eigenes Prerelease-Deck bauen Nachdem du deine sechs Play-Booster geöffnet hast, solltest du deinen Kartenpool auf die besten Karten beschränken, die du erhalten hast. Das hilft dir bei der Entscheidung, welche Farben dein Deck haben wird, da Sealed Decks oft nur zwei Farben haben. Starke Karten, meist deine seltenen und sagenhaft seltenen Karten, werden dich zu einer bestimmten Farbkombination lenken. Es ist auch kein Nachteil, dass sie oft die spannendsten Karten im Set sind. Diese starken Karten können einen massiven Vorteil darstellen und das Blatt in einer Partie wenden. Ein Beispiel: Hazoret die Gottessucherin ist eine sehr starke Angreiferin und nur schwer aus der Partie zu entfernen. Fluchtuch-Umhüllung lässt dich deine besten Kreaturen ein zweites Mal wirken. Bummmobil … nun, es heißt Bummmobil. Du verstehst, was ich meine … Sobald du dich für deine Hauptkarten entschieden hast, solltest du nach Möglichkeiten suchen, wie du mit den Bedrohungen deines Gegners fertigwirst. Entfernungszauber sind eine Schlüsselkomponente des Limited-Gameplays und bieten die Möglichkeit, selbst die schnellsten Gegner*innen auszumanövrieren. Egal, ob es sich um einen Zauber handelt, der eine Kreatur komplett zerstört, oder um einen Effekt, der dein Gegenüber dazu zwingt, seine beste Kreatur abzuwerfen – Entfernungszauber sind der Schlüssel zum Sieg. 0013_MTGDFT_Main: Gallant Strike 0106_MTGDFT_Main: Spin Out Jede der fünf Farben kann effizient mit verschiedenen Karten umgehen. Weiß und Schwarz können Kreaturen relativ leicht zerstören, obwohl weiße Entfernungszauber eher an Bedingungen geknüpft sind. Einige schwarze Entfernungszauber in Ätherdrift haben hohe Manakosten, aber sie sind die Kosten definitiv wert. 0063_MTGDFT_Main: Spectral Interference 0039_MTGDFT_Main: Bounce Off Blau kann die Zaubersprüche deines Gegenübers kontern oder Permanente auf die Hand von Besitzer oder Besitzerin zurückbringen. Ein großer Teil der Entfernungszauber in diesem Set kann Kreaturen oder Fahrzeuge ins Visier nehmen, sodass du mit einem Rennwagen fertigwirst, selbst wenn er bemannt wurde. 0119_MTGDFT_Main: Crash and Burn 0179_MTGDFT_Main: Run Over Rote und grüne Entfernungszauber sind am restriktivsten, da sich beide Farben auf schadensbasierte Entfernungszauber stützen, um die meisten Kreaturen loszuwerden. Bedenke aber, dass viele der besten Kreaturen im Set gleichzeitig auch Fahrzeuge sind, die von diesen Farben relativ einfach zerstört werden können. Um auf der Rennstrecke die Nase vorn zu haben, ist es entscheidend, die besonderen Stärken jeder Farbe zu nutzen. Wenn du nach einer schnellen Übersicht suchst, haben unsere Rennexpert*innen eine Übersicht über ein paar der wichtigsten Entfernungszauber zusammengestellt, die du während des Rennens erwarten kannst! Du kannst diese praktische Liste entweder beim Deckbau oder beim Spielen gegen deine Konkurrenz verwenden! Häufige und nicht ganz so häufige Entfernungszauber in Ätherdrift Weiß (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Kollisionskurs 2 Galanter Hieb 2 Ende der Fahrt 5 Arreststreitwagen 6 Blau (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Abprallen 1 Spektrale Interferenz 2 Straßenpanne 3 Ausbremsen 4 Stachelpanzer-Schikanierer 5 Schwarz (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Höllisches Anstreifen 1 Finsteres Stehrumchen 1 Schleuderkurs 3 Kraftstoff abzapfen 5 Rot (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Straßenwut 1 Öl ins Feuer 2 Himmelssturz 2 Blitzeinschlag 2 Totalschaden 4 Grün (Für Kartenliste auswählen) Name Manabetrag Durchpflügen 1 Niederwalzen 2 Gebrochene Flügel 3

Deckbau und die Manakurve

Egal, wie du dich entscheidest, mit deiner Konkurrenz umzugehen, du wirst einiges an Geschick und Strategie brauchen, um die Ziellinie zuerst zu überqueren. Damit du das schaffst, solltest du deine Zaubersprüche in gleichmäßigen Abständen wirken. Das ist besonders wichtig in Ätherdrift mit Mechaniken wie Starte die Motoren!

Die „Manakurve“ ist ein bewährtes Konzept, das dir hilft, Zug für Zug deine Zaubersprüche zu wirken. Im Grunde sollte der durchschnittliche Manabetrag deiner Zaubersprüche etwa bei zwei oder drei liegen. So stellst du sicher, dass du schon früh Zaubersprüche wirken kannst und später in der Partie mächtige, teurere Zaubersprüche. Die durchschnittliche Manakurve für Sealed sollte in etwa so aussehen:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

In deinem zweifarbiges Deck sollten die Länder in der Regel fast gleich verteilt sein. Ein blau-schwarzes Deck würde zum Beispiel neun Inseln und acht Sümpfe enthalten. Ätherdrift verfügt auch über einen Zyklus häufiger zweifarbiger Länder, die deine Manabasis ein wenig konsistenter machen können. Dasselbe blau-schwarze Deck könnte acht Inseln und acht Sümpfe sowie ein Exemplar von Tristes Gewässer enthalten.

Deine Strategie in Ätherdrift finden

Es ist wichtig, einige der allgemeinen Mechaniken und Themen von Ätherdrift zu kennen. Die zwei wichtigsten neuen Mechaniken sind Überstrapazieren und Starte die Motoren! Einige Karten haben Synergien mit diesen speziellen Mechaniken, also halte Ausschau nach Effekten, die dir einen kleinen Extraschub verpassen.

0161_MTGDFT_Main: Elvish Refueler 0112_MTGDFT_Main: Adrenaline Jockey

Überstrapazieren richtet sich an Kontroll- und Midrange-Decks, die versuchen, ihre Gegner im Laufe der Partie zu übertreffen. Adrenalinjockey wird stärker, wenn du deine Überstrapazieren-Fähigkeiten aktivierst, während Elfische Betankerin dir hilft, das Maximum herauszuholen. Indem du auf die mächtigen Spielzüge hinarbeitest, die Überstrapazieren unterstützt, lässt du die Konkurrenz im Staub zurück.

0004_MTGDFT_Main: Brightfield Glider 0086_MTGDFT_Main: Gastal Raider

Aggressive Decks entfalten ihr volles Potenzial, indem du mit Starte die Motoren! Maximaltempo erreichst! Karten, die konstant und schnell Schaden zufügen, sind in diesen Decks besonders wichtig, denn du willst deine Konkurrenz Lebenspunkte verlieren lassen, um Maximaltempo zu erreichen. Lichtfeld-Gleiter ist eine effiziente und ausweichende Kreatur, die dabei hilft, Tempo aufzubauen. Wenn du schnell genug Maximaltempo erreichst, kannst du davon profitierende Karten wie Gastal-Plünderin nutzen, bevor die Konkurrenz überhaupt die Garage verlassen hat.

Ätherdrift-Draft-Archetypen

Um das Limited-Gameplay zu erleichtern, gibt es in Magic-Sets für jede Farbkombination eine Strategie, den sogenannten Draft-Archetyp. Diese Archetypen zeigen an, was die Karten in diesen Farben besonders gut können. Wenn du den Archetyp deines Decks kennst, kannst du die Karten auswählen, die du spielen willst. Dieses Wissen kann dir auch einen Einblick in die Strategie deines Gegenübers verschaffen, indem du seine Zaubersprüche vorhersagen kannst, bevor es sie überhaupt zieht!

In Ätherdrift gibt es zu jedem zweifarbigen Paar zwei nicht ganz so häufige mehrfarbige Karten, die dir zeigen, worum es bei diesem Farbenpaar geht. Diese entscheidenden Karten verschaffen dir den nötigen Vorteil, um deiner Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein – schau sie dir an!

Weiß-blaue Artefakte mit Wert

0206_MTGDFT_Main: Guidelight Pathmaker 0227_MTGDFT_Main: Voyage Home

Wie du es von einem Team mit Roboter-Thema erwarten würdest, liegt der Fokus von Weiß-Blau darauf, über mehrere Züge hinweg mit Artefakten Wert zu generieren. Indem du eine Vielzahl an Fahrzeugen und Artefaktkreaturen ins Spiel bringst, kannst du Zaubersprüche wie Heimreise und Maschinen-Verschlingerin für geringere Kosten wirken!

Blau-schwarzer Artefakt-Ausbluter

0208_MTGDFT_Main: Haunted Hellride 0207_MTGDFT_Main: Haunt the Network

Während der letzte Archetyp Artefakte zu deinem Vorteil nutzen will, nutzt Blau-Schwarz Artefakte zum Nachteil deines Gegenübers. Roboter, Spielzeuge und Thopter schwächen die Konkurrenz, bis du sie mit einem lebensentziehenden Spuk im Netzwerk fertigmachst.

Schwarz-rotes Maximaltempo-Aggro

0188_MTGDFT_Main: Apocalypse Runner 0205_MTGDFT_Main: Gastal Thrillseeker

Kostengünstige Kreaturen sind sehr effektiv, um dein Tempo zu erhöhen und deine Gegner auszuschalten, und Schwarz-Rot macht sich das zunutze, indem es dir hilft, Zug für Zug Schaden zuzufügen. Mit Gastal-Tempojäger fügst du beim Ins-Spiel-Kommen Schaden zu, und Apokalyptische Rennmaschine stellt sicher, dass deine Berserker durchkommen; so bist du im Handumdrehen im Rennen.

Rot-grünes Überstrapazieren-Midrange

0220_MTGDFT_Main: Rocketeer Boostbuggy 0189_MTGDFT_Main: Boom Scholar

Überstrapazieren-Fähigkeiten sind zwar auf eine Aktivierung beschränkt, aber Rot-Grün stellt sicher, dass du den größtmöglichen Nutzen aus diesen Aktivierungen ziehst. Bummgelehrte ist eine effiziente Kreatur, die die Kosten deiner Überstrapazieren-Fähigkeiten reduziert und es dir ermöglicht, teure Fähigkeiten mehrere Züge im Voraus zu aktivieren.

Grün-weißes Fahrzeug- und Reittier-Midrange

0226_MTGDFT_Main: Veteran Beastrider 0211_MTGDFT_Main: Lagorin, Soul of Alacria

Grün-Weiß hat sich voll und ganz dem Thema Rennen verschrieben und nutzt Fahrzeuge und Reittiere, um Gegner anzugreifen. Du brauchst eine gute Mischung aus Kreaturen und Permanenten, die sie bemannen und die aufsatteln können, wodurch Karten wie Bestienreiter-Veteranin besonders nützlich werden, wenn du deine Verteidigung nach einem Angriff verstärkst.

Weiß-schwarze Maximaltempo-Zermürbung

0200_MTGDFT_Main: Dune Drifter 0201_MTGDFT_Main: Embalmed Ascendant

Manchmal gewinnt Langsamkeit das Rennen, und weiß-schwarze Decks verstehen das besser als die meisten. Anstatt durch Angriffe Tempo aufzubauen, nutzen diese Decks Opfer und Lebensentzug, um Karten wie Aufsteigende Einbalsamierte zu aktivieren, um sicherzustellen, dass du dir den Weg zum Sieg bahnen kannst.

Blau-rotes Abwerfen-Aggro

0190_MTGDFT_Main: Boosted Sloop 0192_MTGDFT_Main: Broadside Barrage

Verwandle deine Kumpels in Köder! Mit Umwandlung-Fähigkeiten und Zaubersprüchen wie Breitseitenbeschuss kannst du Zug für Zug Effekte auslösen, die prüfen, Karten abgeworfen werden. Denke daran, dass Umwandlung-Fähigkeiten zum gleichen Zeitpunkt wie Spontanzauber gewirkt bzw. aktiviert werden können, also scheue dich nicht, Mana aufzuheben.

Schwarz-grüner Friedhof

0225_MTGDFT_Main: Thundering Broodwagon 0193_MTGDFT_Main: Broodheart Engine

Du hast schon von Motoren mit hohem Wirkungsgrad gehört; probiere jetzt einen Fünfzylindermotor mit hohem Wirkungsgrad aus. Wirf deine mächtigsten Kreaturen und Fahrzeuge ab oder mille sie und bringe sie dann mit Reanimationseffekten ins Spiel zurück. Wirf Tosender Schwarmwagen in Zug zwei ab, wirke Schwarmherz-Motor in Zug drei und reanimiere dann das Fahrzeug in Zug vier!

Rot-weißes Fahrzeug- und Reittier-Aggro

0197_MTGDFT_Main: Cloudspire Skycycle 0196_MTGDFT_Main: Cloudspire Coordinator

Mit dem Hang zur Aggression von Rot und der Fähigkeit von Weiß, Spielsteine zu erzeugen, geht es bei diesem Archetyp darum, schnell und hart zuzuschlagen. Beginne mit dem Wirken kleiner Fahrzeuge wie Ortungsrad-Kundschafter und gehe dann zu den großen Game-Changern wie Wolkenzinnen-Koordinator über.

Grün-blaue Überstrapazieren-Rampe

0217_MTGDFT_Main: Rangers' Aetherhive 0224_MTGDFT_Main: Skyserpent Seeker

Auf der Rennstrecke zählt jede Sekunde, und in Magic zählt jedes Land! Arbeite darauf hin, Überstrapazieren-Fähigkeiten mit Mana Rocks wie Veloherz-Maschine zu aktivieren und lass es dann mit Thopter-Spielsteinen vom Äthernest der Ranger richtig krachen.

Splashing in Ätherdrift

0222_MTGDFT_Main: Samut, the Driving Force

Diese Archetypen sind ein guter Ausgangspunkt für dein Deck, aber sie sind nicht verbindlich. Wenn du bei den häufigen zweifarbigen Ländern eine dritte Farbe „splashst“, kannst du neue Strategien entwickeln, z. B. die Kombination von Fahrzeugen und Maximaltempo mit Samut, treibende Kraft . Es wird eine holprige Fahrt werden, deswegen nutze alles, was du hast, um im Rennen zu bestehen.

Auf ins Rennen mit Ätherdrift!

Du kannst dich auf das kommende Ätherdrift-Prerelease vorbereiten, indem du das Set in der vollständigen Ätherdrift-Kartengalerie erkundest. Mit neuen Mechaniken, schillernden Kartendrucken und einer epischen Geschichte hat Ätherdrift beim Ghirapur Grand Prix für jeden Magic-Fan etwas zu bieten.

Die Ätherdrift-Prerelease-Events beginnen am 7. Februar 2025 in deinem Store, und das Set erscheint am 14. Februar.