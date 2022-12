Was genau ist die Liste? Na ja, einer der tollsten Aspekte von Magic ist seine Vergangenheit. Daher bedienen wir uns eines Tricks aus Zeitspirale und präsentieren: Mystery Booster. Wir haben eine Liste aus 300 Karten aus der Vergangenheit von Magic zusammengestellt. Das ist die Liste.

Karten von dieser Liste werden in etwa 25 % aller Fälle im letzten Slot in Set-Boostern auftauchen. Auf der Liste finden sich häufige Karten, nicht ganz so häufige Karten, seltene Karten und sagenhaft seltene Karten, die in der entsprechenden Häufigkeit zueinander auftauchen. Auf der Liste zu sein, führt nicht dazu, dass Karten standardlegal sind. Sie sind in dem Format, in dem sie bereits legal sind, auch weiterhin legal, aber diese Karten können von überallher aus der 27-jährigen Vergangenheit von Magic stammen. Der Plan für die Liste sieht vor, dass sie sich von Set zu Set leicht verändert. Es werden zwar Karten hinzugefügt, die für das jeweilige Set sinnvoll erscheinen, aber sie bleibt weitestgehend unverändert. Dadurch bekommt ihr alle rasch eine ungefähre Vorstellung davon, welche Karten sich auf der Liste befinden.

Und für Kaldheim haben wir unsere ersten Änderungen vorgenommen!

(Hinweis zur Liste: Die Illustration, die hier erscheint, ist möglicherweise nicht die, die in der Liste auftaucht. Schaut euch das Set-Symbol rechts an, um zu sehen, welche Version sich auf der Liste befindet.)

Hier sind also die Neuzugänge für die Liste für Kaldheim:

Um für diese Platz zu machen, haben wir die folgenden Karten entfernt:

Und falls ihr euch einfach die ganze Liste ansehen wollt – so sieht sie aus: