Was bisher geschah: Das prophezeite Ende

Fünf Planeswalker haben sich zusammengeschlossen und die Wächter gegründet. Die Pyromagierin Chandra Nalaar aus Kaladesh. Der Hieromagier Gideon Jura aus Theros. Die elfische Animistin Nissa Revane aus Zendikar. Der Telepath Jace Beleren von einem Ort, an den er sich nicht mehr erinnert. Die Nekromagierin Liliana Vess aus Dominaria. Mithilfe Tamiyos, einer Soratami-Gelehrten aus Kamigawa, besiegten sie die Titanin Emrakul, indem sie die unheimliche Wesenheit in den silbernen Mond Innistrads sperrten.

Drei Monate sind seitdem vergangen.

Sie klopfte erneut, diesmal lauter.

Hinter der Tür erklang ein Poltern und ein gemurmelter, farbiger Fluch. Nach langen Augenblicken, in denen Stoff mal hierhin, mal dorthin raschelte – begleitet von gedämpften Verwünschungen dieser Decken und sämtlicher Bettwäsche überhaupt und den Berufsstand der Weber im Allgemeinen –, ertönte endlich das Geräusch unsicherer Schritte auf Holzdielen, die sich auf die Tür zubewegten.

„Ja. Was. Was?“, fragte die schlaftrunkene Stimme einer Frau.

„Es ist schon fast Mittag. Du musst aufstehen.“

„Es kann noch nicht Mittag sein. Draußen ist es noch dunkel.“

„Könntest du bitte die Tür aufmachen?“

„Nein." Ein Moment des Schweigens, ein Seufzen und dann ein langes Hantieren am Türschloss. Eine letzte Pause. „Augenblick. Ich hatte gar nicht abgesperrt. Mach du doch auf.“

Sie drückte sanft gegen die Tür, die sich quietschend öffnete. Der entstehende Luftzug fing sich in der dunklen Seide ihres Kleides. Die Frau, die erschöpft am Türrahmen lehnte, war ein heilloses Durcheinander aus vom Schlaf zerzaustem, kupferrotem Haar in einem sackähnlichen Nachthemd, dessen Kragen aufgeknöpft war und an einer Schulter herunterglitt. Das Licht aus dem Flur fiel auf eine sonnenverbrannte, sommersprossige Wange. Die Frau, die ihrer Besucherin gerade einmal bis zum Kinn reichte, stöhnte und kniff ein bernsteinfarbenes Auge zu. „Guten Morgen, Liliana“, murmelte sie in den Türrahmen.

„Ach herrje“, sagte Liliana. „Du siehst ja furchtbar aus, Chandra.“

Chandra wischte sich mit der Hand, mit der sie sich gerade nicht abstützte, den Schlaf aus den Augen. „Ach ja? Nun, du siehst ...“ Sie ließ die Hand sinken und blinzelte ihr Gegenüber träge an. Ihr Augenlid zuckte. „... eigentlich ganz toll aus.“ Am Ende des Satzes stand ein deutliches, unausgesprochenes „Verdammt!“.

„Oh, vielen Dank.“

Das einzige Licht hinter Chandras Schultern war ein winziger Sonnenstrahl, der sich durch zugezogene Vorhänge stahl. Das Schlafzimmer schien von wütenden Goblins heimgesucht worden zu sein. Oder vielleicht hatte sich auch ein Bär dort dauerhaft niedergelassen. Die Decken auf dem Himmelbett waren heruntergezogen und über die glanzlackierten Holzdielen verstreut, um nur eine schwankende Festung aus dicken Kissen in der Mitte der Matratze zurückzulassen.

Der Schreibtisch war von ausgetrockneten Farbfässchen in verschiedensten grellen Tönen sowie einem riesigen, angebissenen Keks bedeckt. In zwei verschiedenen Ecken stapelte sich Kleidung. In der Dunkelheit vermochte Liliana nicht zu sagen, welche davon sauber waren. Ihrer Einschätzung nach wahrscheinlich gar keine. In einer dritten Ecke lagen die verkohlten Überreste mindestens zweier Staffeleien.

„Ich nehme an, der Abend hat sich gelohnt?“, erkundigte sich Liliana. Eine Brise fuhr durch den Flur und trug den Duft von sonnengebrannten Ziegeln und gebratenem Essen, das Flüstern der Menge und das Klimpern von Musik auf dem Platz unter ihnen mit sich. Eine verirrte Haarsträhne regte sich im Sommerwind und fiel Chandra über ein Auge. Liliana griff danach und steckte sie dem Mädchen seufzend hinters Ohr. Das Haar war trocken wie Stroh und die Enden voller Spliss. Das war angesichts dessen, dass es in Flammen aufzugehen pflegte, womöglich auch gar nicht anders zu erwarten.

„Lass das“, sagte Chandra und schob Lilianas Hand weg. „Ich habe letzte Nacht gar nichts gemacht. Ich habe mir bloß ...“ Sie zögerte und lugte mit bernsteingelben Augen in die Düsternis ihres Schlafzimmers. „Äh, ein paar Barden angesehen. Ja. Eine Taverne in ... In der Zinnstraße. Sie hatten so ... Fideln.“

Im Laufe der Jahrhunderte hatte Liliana viele grässlich schlechte Lügner kennengelernt, doch beeindruckend wenige davon hätten Chandra das Wasser reichen können. Liliana verschränkte die Arme vor der Brust und gestattete einem ihrer Mundwinkel, sich nach oben zu verziehen. „Du hast dir die Luftrennen der Izzet angesehen.“

„Nein! ... Ja.“ Chandra gähnte. „Willst du mich jetzt dafür zusammenschreien oder was?“

Liliana lachte fröhlich. „Warum um alles in der Welt sollte ich das tun? Du kannst doch machen, was du willst.“ Sie deutete flüchtig über die eigene Schulter. Der kurze Wink umfasste den sonnigen Flur, die stillen, von Bücherstapeln dominierten Räume von Jaces Refugium sowie die groteske Schar freiwilliger Weltverbesserer, der sie nun ständig mit einem Abstand von zwei Schritten folgte und über die sie nur den Kopf schütteln konnte. „Niemand hier hat das Recht, dir zu sagen, was du tun sollst. Das ist sicherlich nicht, wozu ich mich hier verpflichtet habe.“

„Du hast dich zu gar nichts verpflichtet.“

„Das tue ich nie, Süße. Ich lebe am liebsten ungebunden.“ Liliana klopfte sich mit einem Finger gegen die Lippen. „Luftrennen sind für die meisten Leute gefährlich. Doch nach Emrakul scheint der Schrecken von Goblins, die sich Raketen auf den Rücken geschnallt haben, für dich wohl vergleichsweise harmlos.“

„Einer von ihnen hatte Raketen in seinen Stiefeln. Aber er ist explodiert. Puff!“ Chandra hob die Hände und deutete eine Wolke auseinanderstiebender Innereien an. „Die Brocken von ihm waren überall. Brutal eklig.“

„Entzückend. Hattest du Spaß?“

Die jüngere Frau grinste und die Sommersprossen auf ihrem Gesicht gerieten in die allerbezauberndste Unordnung. „Ja! Ich liebe Luftrennen. Ich habe keines mehr gesehen, seit ...“ Ihr Mund stand einen Augenblick offen und sie blinzelte zweimal rasch hintereinander. „Seit einer ganzen Weile. Sie sind bei den Mönchen nicht sonderlich beliebt“, sagte sie mit einem wenig überzeugenden Lachen.

Liliana betrachtete, wie die Mittagssonne auf Chandras Haar fiel, und sie erinnerte sich daran, wie trocken und brüchig es sich zwischen ihren Fingern angefühlt hatte. „Der Fleischklops will, dass wir alle in einer Stunde unten sind. Wir haben einen Gast.“

„Wer?“

„Ich habe nicht weiter nachgefragt.“

„Was? Nein, ich meine ... der Fleischklops?“

Liliana ließ erneut einen Mundwinkel nach oben wandern, legte eine Hand auf die Hüfte und wartete.

„Oh!“ Chandra lachte prustend. „Gids.“

Liliana wackelte mit einem bleichen Finger in der Luft und verdrehte dramatisch die Augen. „Das hast du doch sicherlich auch gedacht? Man hat den Eindruck, ihn jeden Tag bitten zu müssen, sich was überzuziehen.“

Chandra rieb sich das linke Auge und gähnte erneut. „Mir macht der Anblick nichts aus. Ich will mir auf dem Weg noch etwas zum Frühstücken holen. Oder zum Mittagessen. Auch egal. Kommst du mit?“

Sie schickte sich an, an Liliana vorbeizurauschen, doch diese hielt sie mit einer Hand an ihrer entblößten Schulter auf. Die Haut fühlte sich unnatürlich warm an, als hätte Chandra lange in der Sonne gelegen. Zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen Chandra tatsächlich einmal still saß, zog ihr Schoß unweigerlich eine kleine Schar dösender Katzen an, wie Liliana aufgefallen war.

„Süße, bevor wir nach unten gehen“, sagte sie, „solltest du dir vielleicht lieber Hosen anziehen.“

„Wer bist du denn? Meine M– Tante?“, knurrte Chandra. Sie drehte sich um und schlurfte auf einen der Kleiderhaufen zu, wobei sie ob der kalten Hartholzdielen die Zehen krümmte. Das beantwortete die Frage, welcher der beiden Haufen der saubere war. Hoffentlich.

Liliana zwitscherte ein Lachen in die Luft. „Ich fände es schöner, wenn du mich als deine Schwester ansähest. Findest du nicht?“

Chandra zog ein paar eng anliegende Hosen aus dem Haufen, roch daran und warf sie danach mit einer angewiderten Grimasse in hohem Bogen hinter sich. „Ich habe keine Geschwister. Und bist du nicht irgendwie zweihundert Jahre alt oder so?“

„Ach, aber im Herzen bin ich keine Dreißig.“

„Trägst du heute keine Rüstung?“, fragte Liliana, während sie in Richtung Treppe gingen.

„Im Haus? Nö. Meinst du, ich sollte für dieses Treffen eine anlegen?“ Chandra blickte zur Schnürung ihres Hemdes hinunter. Sie hatte sich an einem Knoten versucht, sich dabei aber nur den Daumen eingeklemmt. „Ich habe sie unten gelassen. In dem Raum, in dem Jace seine ganzen Mäntel aufbewahrt.“ Sie verzog grübelnd den Mund. „Er hat schon ungeheuer viele davon. Warte mal eben.“

Sie hielt vor einer offenen Schlafzimmertür an, um ihren Daumen zu befreien. Theoretisch handelte es sich um Nissas Zimmer. Die Vorhänge waren jedoch weit aufgezogen und ließen die Sonne auf unberührtes Bettzeug und einen staubigen Schreibtisch fallen. Chandra spähte hinein. „Wir sind schon fast seit drei Monaten hier, aber seit Innistrad habe ich Nissa kaum gesehen.“

„Du wirst sie dort drin auch nicht finden. Lass mich mal sehen.“ Liliana wandte sich ihr zu und stupste Chandras Hand unsanft von der Schnürung ihres Hemdes weg. Inzwischen hatten sich der Daumen und ein weiterer Finger der anderen Hand hoffnungslos verheddert. „Gleich am ersten Morgen, nachdem ihr alle hier eingezogen wart, stolperte sie aus diesem Zimmer heraus und sah dabei wie der lebende Tod aus.“

Chandra grinste und öffnete den Mund.

„Ja, ja“, seufzte Liliana. „Ich muss wohl am besten wissen, wie das aussieht.“

„Ohhhh ...“

„Vertrau mir, Süße. Ich kenne schon alle Witze über Nekromagier.“ Liliana biss sich auf die Unterlippe, während sie mit einem Fingernagel einen Knoten zu entwirren versuchte. „Nissa hat so etwas gemurmelt wie: ‚Kann nicht schlafen. Zu viele Winkel und Ecken.‘ Seither hält sie sich im Dachgarten auf.“

„Seltsam.“ Chandra beobachtete, wie kleine Staubkörnchen in der Luft tanzten. „Was ist mit dir?“

„Was soll denn mit mir sein?“ Liliana zog an einem weiteren Knoten.

Mit der freien Hand schob sich Chandra die Schutzbrille höher die Stirn hinauf. „Jace hat dir auch ein Zimmer angeboten. Stimmt doch, oder? Wie uns anderen auch. Aber du hast dir eine eigene Bleibe gesucht, obwohl hier alles so teuer ist.“

Ein letztes, festes Zupfen und Chandras Hand war befreit. „Ich bin nicht gern auf die Großherzigkeit anderer angewiesen“, sagte Liliana und zwang dabei viel Fröhlichkeit in ihre Stimme. Das war zwar die Wahrheit, aber nicht ganz die vollständige. „Lass mich das jetzt mal richtig schnüren.“ Unter einem Dach zu schlafen, für das Jace bezahlte? Das war kein „Nein!“. Das war ein klares „Auf überhaupt gar keinen Fall!“.

„So. Fertig.“ Sie strich Chandras Hemd glatt. „Fass es nicht wieder an. Das nächste Mal verhedderst du dir wahrscheinlich noch einen Zeh.“

„Danke." Chandra grinste, legte einen warmen Arm um Lilianas Schultern und drückte sie. „Ich bin so hungrig, ich könnte einen ganzen Eldrazi verschlingen. Vielleicht sogar einen von den schleimigen.“ Sie wirbelte in Richtung der Treppe davon. „Auf Ravnica wird gar nicht gefrühstückt. Es ist, als würden sie alles rückwärts machen. Ein üppiges Abendessen, ein großes Mittagessen, kein Frühstück. Knuspriges Brot mit Butter? Zum Frühstück?“ Chandra machte ein Gesicht, als hätte sie in etwas Saures gebissen. „Also bitte.“

„Kommst du hier deshalb morgens nicht aus dem Bett?“, fragte Liliana milde.

Chandra knuffte sie in den Arm. „Blöde Kuh.“ Liliana war so überrascht, dass sie ins Stolpern geriet. Chandra ging unbekümmert weiter, während Liliana sich die Stelle rieb, wo sich demnächst womöglich ein blauer Fleck bilden würde. Chandras Schritte wurden schneller, als sie sich für ihr Gesprächsthema erwärmte und zu einer Zuhörerschaft sprach, die nur sie sehen konnte. „Aufgepasst. Ein richtiges Frühstück beginnt mit Methi Thepla. Mit Ingwer, Chilis und etwas Joghurt. Wenn man von diesem Geruch aufwacht ...“ Sie hielt inne, schluckte und schüttelte den Kopf. „Mit eingelegter Mango! Mango ist das Beste. Jeder, der etwas anderes sagt, verdient aufrichtiges Mitleid ob seines tragischen und offenkundigen Irrtums.“

Liliana schüttelte den Kopf. „Ich habe keine Ahnung, was Mango ist.“

„Ein Obst“, sagte Chandra. „Nichts im gesamten Multiversum schmeckt so. Zumindest nicht dort, wo ich gewesen bin. Wenn sie perfekt reif ist und man in sie hineinbeißt ...“ Sie hielt sich beide Hände wie kleine Auffangschüsseln unter den Mund. „Dann läuft der Saft dir das Kinn herunter. Süß und gleichzeitig würzig – und scharf in der Nase. Ein bisschen so wie der Geruch von Wacholder. Das ist wie ein Sonnenaufgang in deinem Mund, der so groß und hell ist, dass er dir zwischen den Lippen hervorquillt.“

„Das klingt nach einer ziemlichen ... Sauerei“, gab Liliana zu bedenken.

„Ja, schon. Manchmal. Aber das ist es mehr als wert.“ Chandra grinste. „Für den zweiten Gang ... Weißt du, was Kichererbsen –Oh“ Sie waren um die Ecke in eine Halle getreten, die sich zur einen Seite hin zu einem Hof öffnete, über dem der Himmel zu sehen war und in dem es vor Grün nur so strotzte. Chandras bremste ihren Schwung, als sie auf die Balustrade zuhielt.

„Wir haben Zeit für eine weitere Runde, ehe das Treffen beginnt. Wann immer du bereit bist.“ Die dröhnende Stimme Gideons. „Auf geht‘s!“ Ein widerhallendes Klatschen mit fleischigen Händen.

Sie stellte sich neben Chandra. Unter ihnen nahm der Muskelprotz eine Haltung an, die wohl so etwas wie eine Ringerstellung aus Theros war, und wappnete sich in Erwartung eines Hiebes. Ihm gegenüber stand die gertenschlanke Elfe aus Zendikar, die mit ihrer rechten Hand nach ihrer linken Schulter griff, was den Eindruck erweckte, als wollte sie sich selbst zusammenfalten und so verschwinden.

„Bist du dir sicher?“, fragte sie das Gras. Ihre Stimme schwankte und war kratzig vom langen Schweigen.

Das Mauerwerk warf Gideons Lachen zurück. Liliana hätte schwören können, in der Ferne Glas klirren zu hören. „Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, bin ich unverwundbar. Es geht hier doch einzig und allein darum, dass wir sehen wollen, wie weit du gehen kannst. Vertraue auf dich, Nissa. Und falls du das nicht kannst ... dann vertraue auf mich. Ich halte das schon aus.“

„Aber ...“

„Unverwundbar“, wiederholte er fröhlich und entblößte perfekte Zähne.

„Na schön.“ Nissa schloss die kiefernschattengrünen Augen. „Hier ist nicht viel, mit dem ich arbeiten könnte.“

„Wir könnten das im Garten machen.“

„Ich meinte ... Vergiss es.“ Sie atmete ein und hob eine Hand.

Die Büsche begannen schlagartig zu blühen. Blütenblätter in Lavendel und Weiß wirbelten in einem plötzlichen Windstoß umher und erfüllten die Luft mit schwerer Süße. Efeu schoss die Wände hinauf. Smaragdgrüne Blätter sprossen hervor, falteten sich auf und bedeckten jede Oberfläche. Das Gras streckte sich und bog sich und flüsterte im Wind, während es sich liebkosend um Nissas Beine schlang.

Chandra machte unwillkürlich einen Schritt zurück und sog scharf die Luft ein, als das Grün die Balustrade umrankte.

Zweige wuchsen und verflochten sich zu einer einzigen, vierbeinigen Gestalt. Irgendeine Bestie aus Zendikar? Liliana hatte diese Welt vor einigen Jahrzehnten besucht, sie allerdings zu öde gefunden, um länger dort zu verweilen. Das Gebüsch riss sich selbst aus dem Boden und scharrte Erde von seinen Wurzelfüßen wie eine reinliche Katze.

Die Buschbestie – die inzwischen schon eher einem Baum ähnelte – bäumte sich auf und knarrte und ächzte wie der Welt größter Schaukelstuhl. Blütenblätter regneten beständig von ihr herab, und Pollenstaub tanzte in der Mittagssonne. Ihre Vorderläufe verschmolzen zu einer einzelnen Faust, die wie eine grünbraune Lawine auf Gideon niederfuhr.

Seine Haut glänzte vor flüssigem Gold.

Dann wurde er bis zur Brust in die Erde getrieben.

Nissa schnappte nach Luft. Ein Wink von ihr genügte, und die Baumbestie sprang von Gideon weg. Sie landete mit einem dumpfen Aufprall, der Liliana dazu brachte, die efeuumrankte Balustrade zu umklammern. Irgendwo im Haus hörte sie Porzellan zerspringen. An verschiedenen Orten sogar.

Gideon lachte schallend. „Das war unglaublich!“ Er stemmte die Hände zu beiden Seiten des Kraters gegen den Boden und wuchtete sich ächzend daraus hervor. Er rollte sich auf die Füße und klopfte sich schwarze Erde von den Hosen, wobei er über beide Ohren grinste. „Mir kannst du zwar nichts anhaben, aber ich habe glatt den Boden vergessen.“

Die Baumbestie winselte wie ein gescholtenes Hündchen Nissa an. „Sch“, flüsterte die Elfe und beugte sich vor, sodass ihre Stirn die der hölzernen Bestie berührte. „Meine Schuld, meine Schuld.“

„Gut gemacht.“ Gideon legte eine gewaltige Pranke auf Nissas schmale Schultern. Sie zuckte zusammen und holte erschrocken Luft. Die Baumbestie drehte sich zu ihm um und schüttelte sich, wodurch ihre Blätter ein katzenhaftes Fauchen von sich gaben.

Er hob die Hände und wich vor ihr zurück. „Ganz ruhig, Großer. Ich greife deine Mama nicht an.“

Nissa legte der Bestie beruhigend eine Hand auf den Rücken. „Danke. Ruhe dich jetzt aus.“ Die Bestie grub die hölzernen Finger und Zehen in die Erde, ächzte auf und wurde wieder eins mit ihrer Umgebung. Nissa richtete sich auf, während die letzten bleichen Blütenblätter der Bestie um sie herumtanzten.

Gideon rieb sich das stachelige Kinn. „Ich hoffe, Jace hat nichts gegen unsere Gartenarbeit einzuwenden.“

Liliana warf Chandra einen Blick zu. Diese stand auf Zehenspitzen weit über die Balustrade gebeugt, ein verzücktes sanftes Lächeln auf den Lippen. „Pass auf, dass du nicht runterfällst.“