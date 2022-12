Was bisher geschah: Tyrannen

Bürger der Hohen Stadt!

Es ist meine heilige Pflicht, euch mitzuteilen, dass Brago, König von Paliana, nicht mehr unter uns weilt. Sein Tod stürzte die Stadt vor vielen Jahren tiefe Trauer, während sein Verweilen im Geiste uns allen Freude und Trost spendete. Nun ist er endgültig durch den Schleier ins Jenseits übergetreten. Nun hat seine lange Herrschaft und sein Geist hat endlich die ewige Ruhe gefunden, die ihm gebührt.

In seiner großherzigen Weisheit hat unser verblichener König eine Nachfolgerin bestimmt, die den Willen und die Stärke hat, unserer geliebten Stadt Frieden zu bringen. Als seine Erbin und vom heiligen Orden der Custodi anerkannte wahre Thronerbin schwöre ich, den Gesetzen Palianos Folge zu leisten, um die Ordnung in der Stadt aufrecht zu erhalten, und dafür zu sorgen, dass der Gerechtigkeit zügig und unvoreingenommen Genüge getan wird. Obgleich ich weiß, dass ich dem Mann, dessen Hingabe an diese Stadt sogar den Tod selbst überdauert hat, nie eine würdige Erbin sein kann, muss ich hoffen, dass es mir mit dem Segen der Custodi gelingen möge, unsere Stadt in ein neues Zeitalter des Wohlstandes zu führen.

Der Übergang von Macht ist immer schwierig und das ist es umso mehr, wenn das Ende eines Herrschers so unerwartet kommt , denn selbst treue und wackere Diener der Krone fühlen sich vielleicht nicht in der Lage, einem neuen Monarchen auf die gleiche Weise zu dienen wie dem alten. Von jetzt an wird der Posten des Hauptmannes der Wache abgeschafft. Die Soldaten der Stadt werden nur mir unterstehen. Der ehemalige Hauptmann hat sich mit dem Dank unserer schönen Stadt zur Ruhe gesetzt und erhält eine großzügige Zuwendung durch den Thron, das ihr bis ans Ende ihres Lebens ein Auskommen sichern wird - wie lange auch immer es noch währt.

Mangels eines natürlichen Erben hat Brago seine Wünsche hinsichtlich seiner Nachfolge mehr als deutlich gemacht. Bedauerlicherweise achtet jedoch nicht jeder seiner Untertanen den letzten Wunsch seines ehemaligen Lehnsherren. Jenen also, die diese Veränderung als Vorwand für eine Rebellion nutzen wollen, sei gesagt, dass Verrat auch weiterhin nicht geduldet wird und härteste Strafen nach sich zieht, während Treue und Ergebenheit reichlich belohnt werden. Möge das Glück Paliano hold sein!

Bild von Kieran Yanner

– Verkündet durch ihre Majestät Königin Marchesa, die Schwarze Rose, erste ihres Namens, Vorsitzende des Konzils, Wächterin einer gerechten Herrschaft, alleinige Herrscherin über die Hohe Stadt und wahre Erbin des Throns von Paliano mit allen sich hieraus ergebenden Rechten und Pflichten.