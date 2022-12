Vor Jahrzehnten kam eine mächtige Zauberin von einer weit entfernten Welt an die Schwertküste. Sie begab sich auf Erkundungsreisen und ging ihren Studien nach, um schließlich mit ihrem kleinen Sohn auf ihre Heimatwelt Ravnica zurückzukehren. Ihr Name war Sylvene, und sie hinterließ Erinnerungen an treue Verbündete, die sie an der Schwertküste kennengelernt und mit denen sie Freundschaft geschlossen hatte. Viele dieser Erinnerungen wurden durch den Bau einer gewaltigen Grabstätte in einem grünen Land gefeiert und geehrt – dort, wo die Zauberin ihre wertvollen Schätze verborgen hatte. Nun locken diese Schätze nicht nur Abenteurer, sondern auch Sylvenes Enkel Tyreus an, dessen Gier nach Macht keine Grenzen kennt.

Dieses kurze Dungeons & Dragons-Abenteuer ist auf 6 Charaktere der 8. Stufe ausgelegt. Zum Spielen brauchst du nur diesen Text und die D&DGrundregelwerke.

