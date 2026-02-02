Die dichotomen Intrigen von Lorwyn-Schattenmoor reichen mit Alchemy: Lorwyn noch tiefer! Dieser nur digital verfügbare Release bringt 30 neue Magic-Karten erstmals in MTG Arena.

Alchemy: Lorwyn erscheint morgen, am 3. Februar, in MTG Arena, und du kannst alle Karten hier in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie sehen! Es gibt zwei Karten mit Zaubervorräten, die dich während des Spielens zusätzliche Karten draften lassen. Hier sind die Details zu diesen Karten und den Karten in ihren Zaubervorräten.

Zaubervorräte

Adaptive Rüstmeisterin

101305_Y26-ECL: Adaptive Armorer
  • Amorphe Axt
  • Bürger-Brechstange
  • Wolkenstahl-Kirin
  • Flegel des Eroberers
  • Feuerstecken
  • Angelrute
  • Krovodkeule
  • Egel-Handschuh
  • Löwenschärpe
  • Streitkolben des Recken
  • Hammer der Himmelsfestungen
  • Schild des Reiches
  • Siegelschwert von Valeron
  • Thran-Kraftpanzer
  • Donnerlasso

Gedankendieb-Sylphiden

101311_Y26-ECL: Thoughtsteal Sprites
  • Bitterblüte
  • Dreister Langfinger
  • List der Blütenfeen
  • Feen-Fechtkunst
  • Feen-Genie
  • Flatterflügel-Plagegeist
  • Wächter der Elendraschlucht
  • Hochfeen-Schelmin
  • Hypnotisierende Sylphide
  • Abbild-Aneigner
  • Triezknilch
  • Schlossknacker-Schelm
  • Stotterzauber
  • Vendilion-Clique
  • Unersättliche Überfliegerin

Halte Ausschau nach Alchemy: Lorwyn Boostern und Karten in MTG Arena! Alle Alchemy: Lorwyn Karten findest du in der kompletten Lorwyns Finsternis Kartengalerie.