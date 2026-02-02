Die dichotomen Intrigen von Lorwyn-Schattenmoor reichen mit Alchemy: Lorwyn noch tiefer! Dieser nur digital verfügbare Release bringt 30 neue Magic-Karten erstmals in MTG Arena.

Alchemy: Lorwyn erscheint morgen, am 3. Februar, in MTG Arena, und du kannst alle Karten hier in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie sehen! Es gibt zwei Karten mit Zaubervorräten, die dich während des Spielens zusätzliche Karten draften lassen. Hier sind die Details zu diesen Karten und den Karten in ihren Zaubervorräten.

Zaubervorräte

Adaptive Rüstmeisterin

Amorphe Axt

Bürger-Brechstange

Wolkenstahl-Kirin

Flegel des Eroberers

Feuerstecken

Angelrute

Krovodkeule

Egel-Handschuh

Löwenschärpe

Streitkolben des Recken

Hammer der Himmelsfestungen

Schild des Reiches

Siegelschwert von Valeron

Thran-Kraftpanzer

Donnerlasso

Gedankendieb-Sylphiden

Bitterblüte

Dreister Langfinger

List der Blütenfeen

Feen-Fechtkunst

Feen-Genie

Flatterflügel-Plagegeist

Wächter der Elendraschlucht

Hochfeen-Schelmin

Hypnotisierende Sylphide

Abbild-Aneigner

Triezknilch

Schlossknacker-Schelm

Stotterzauber

Vendilion-Clique

Unersättliche Überfliegerin

Halte Ausschau nach Alchemy: Lorwyn Boostern und Karten in MTG Arena! Alle Alchemy: Lorwyn Karten findest du in der kompletten Lorwyns Finsternis Kartengalerie.