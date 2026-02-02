Alchemy: Lorwyn-Zaubervorräte
Die dichotomen Intrigen von Lorwyn-Schattenmoor reichen mit Alchemy: Lorwyn noch tiefer! Dieser nur digital verfügbare Release bringt 30 neue Magic-Karten erstmals in MTG Arena.
Alchemy: Lorwyn erscheint morgen, am 3. Februar, in MTG Arena, und du kannst alle Karten hier in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie sehen! Es gibt zwei Karten mit Zaubervorräten, die dich während des Spielens zusätzliche Karten draften lassen. Hier sind die Details zu diesen Karten und den Karten in ihren Zaubervorräten.
Zaubervorräte
Adaptive Rüstmeisterin
Amorphe Axt Bürger-Brechstange Wolkenstahl-Kirin Flegel des Eroberers Feuerstecken Angelrute Krovodkeule Egel-Handschuh Löwenschärpe Streitkolben des Recken Hammer der Himmelsfestungen Schild des Reiches Siegelschwert von Valeron Thran-Kraftpanzer Donnerlasso
Gedankendieb-Sylphiden
Bitterblüte Dreister Langfinger List der Blütenfeen Feen-Fechtkunst Feen-Genie Flatterflügel-Plagegeist Wächter der Elendraschlucht Hochfeen-Schelmin Hypnotisierende Sylphide Abbild-Aneigner Triezknilch Schlossknacker-Schelm Stotterzauber Vendilion-Clique Unersättliche Überfliegerin
Halte Ausschau nach Alchemy: Lorwyn Boostern und Karten in MTG Arena! Alle Alchemy: Lorwyn Karten findest du in der kompletten Lorwyns Finsternis Kartengalerie.