Lade deinen Blitzschlag auf und halte deinen Gegenzauber fest, denn heute stellen wir Timeless vor, ein neues Constructed-Format, in dem alle Karten in Magic: The Gathering Arena spielbar sind. In diesem Artikel erkläre ich, warum wir dieses Format entwickeln, was es besonders macht und welche Pläne wir bis zu seinem Release und darüber hinaus haben.

Warum ein neues Format, und warum jetzt?

Wir schaffen mit Timeless ein Zuhause für die mächtigsten Karten von MTG Arena. MTG Arena ist gewachsen, wir haben besonders starke Sets wie die Bezaubernden Märchen von Wildnis von Eldraine und das Mystische Archiv von Strixhaven angesammelt. Bisher gab es keine gute Gelegenheit, diese Karten außerhalb ihres Limited-Formats zu spielen, ohne ein bestehendes Constructed-Format zu überrennen. Timeless wird die Gelegenheit sein, diese Karten zu spielen.

Timeless wird alle Karten in MTG Arena enthalten, einschließlich der Fetchländer, die mit Khane von Tarkir hinzukommen. Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein neues Format hinzuzufügen, da wir bereits viele dieser Karten beisammen haben und davon ausgehen, dass durch Dinge wie Bonusblätter, Die Liste in Play-Boostern und Sets wie das für 2024 geplante Modern Horizons 3 weitere Karten hinzugefügt werden. Außerdem haben uns die Spieler gezeigt, dass es Bedarf für dieses Format gibt, indem sie die Historic-Events ohne Liste ausgeschlossener Karten und mit so gut wie keinen ausgeschlossenen Karten im September und November so gut aufgenommen haben.

Aber was ist mit Historic? Anfangs war das Historic-Format in MTG Arena „der Ort, an dem du mit all deinen Karten spielen kannst“, aber im Laufe der Zeit hat es sich zu einem stärker kuratierten Format entwickelt. Wir sind mit dem Stand von Historic zufrieden. Das Format ist ausgewogen, hat ein abwechslungsreiches Metagame mit verschiedenen Decks und bietet ein einzigartiges digitales Spielerlebnis. Historic bewahrt sich diese Qualitäten, weil wir das Format aktiv kuratieren. Wir möchten, dass das Powerlevel von Historic weiter wächst, aber nicht zu schnell, denn wir glauben, dass es derzeit ein unterhaltsames Spielerlebnis bietet. Deshalb haben wir beschlossen, die Khane of Tarkir Fetchländer im Voraus aus Historic auszuschließen, aber wir freuen uns darauf, in Timeless mit ihnen zu spielen.

Was ist Timeless?

Timeless ist ein nicht-rotierendes Constructed-Format, dessen Decks 60 Karten enthalten und in dem jede Karte in MTG Arena legal ist. Dies gilt auch für Karten, die nur in digitaler Form erhältlich sind, das kommende Set Khane von Tarkir und alle zukünftigen Set-Releases. Timeless wird bei allen rein digitalen Karten die neuen Versionen mit Balanceanpassungen verwenden, aber bei allen nicht digitalen Karten die Original-Tabletop-Drucke. Da die Spieler Zugang zu den mächtigsten Karten von MTG Arena haben, hoffen wir, dass Timeless für schnelle, unterhaltsame und spannende Partien sorgen wird.

Um all diese mächtigen Karten zu zügeln, wird Timeless das erste MTG Arena-Format sein, für das es eine Liste eingeschränkter Karten gibt. Wenn eine Karte auf dieser Liste steht, darf in deinem Deck und Sideboard nur ein einziges Exemplar dieser Karte enthalten sein. Karten müssen sich ihren Platz auf der Liste der ausgeschlossenen und eingeschränkten Karten verdienen; hier werden nur Karten aufgenommen, bei denen sich gezeigt hat, dass sie den Spielspaß trüben oder viel zu mächtig sind.

Die erste Liste eingeschränkter Karten für Timeless enthält lediglich die folgenden drei Karten:

Diese Karten haben sich ihren Platz auf der Liste eingeschränkter Karten aufgrund ihrer Wirkung bei unserem Historic-Event ohne Liste ausgeschlossener Karten verdient.

Da Timeless ein kompetitives Format sein wird, starten wir es mit den Ranglisten-Queues für Best-of-One und traditionelles Best-of-Three sowie einer Spiel-Queue ohne Rangliste. Ranglisten-Matches tragen auf die gleiche Weise zum Constructed-Rang eines Spielers bei wie die anderen Constructed-Formaten mit Rangliste in MTG Arena.

Wie wird die Liste eingeschränkter Karten in MTG Arena funktionieren?

Karten auf der Liste eingeschränkter Karten sind auf insgesamt nur ein einziges Exemplar in Hauptdeck und Sideboard beschränkt. Wenn eine Karte zur Liste eingeschränkter Karten hinzugefügt wird und in keinem anderen Format mehr legal ist, erhalten die Spieler ab dem zweiten Exemplar dieser Karte in ihrer Sammlung für jedes eine Wildcard. Wenn zum Beispiel ein Spieler vier Exemplare einer Karte besitzt, die auf die Liste eingeschränkter Karten gesetzt wird, erhält er für diese Änderung drei Wildcards.

Für die drei Karteneinschränkungen geben, die wir beim Start von Timeless vornehmen, wird es keine Wildcard-Rückerstattungen geben.

Wann startet Timeless?

Timeless wird am 12. Dezember 2023 mit dem Release von Khane von Tarkir in MTG Arena live gehen. Ranglisten- und Spiel-Queues werden mit diesem Release verfügbar. Um den Start dieses neuen Formats zu feiern, haben wir einige Aktionen und Events geplant, darunter die neueMTG Arena Karte Zeitloser Drache, die Spieler am 12. Dezember in ihrem Arena-Posteingang erhalten werden!

Der Zeitplan für die Einführung von Timeless sieht wie folgt aus:

12. Dezember : Timeless startet zusammen mit Khane von Tarkir, mit Ranglisten-Queues für Best-of-One und Best-of-Three sowie einer Spiel-Queue für Best-of-One.

: Timeless startet zusammen mit Khane von Tarkir, mit Ranglisten-Queues für Best-of-One und Best-of-Three sowie einer Spiel-Queue für Best-of-One. 12. bis 14. Dezember : Midweek Magic wird das Timeless-Format verwenden und eine Khane von Tarkir Boosterpackung als zusätzliche Belohnung bieten.

: Midweek Magic wird das Timeless-Format verwenden und eine Khane von Tarkir Boosterpackung als zusätzliche Belohnung bieten. 2. bis 4. Februar 2024: Spieler können ihre Decks testen und sich bei einer Timeless-Metagame-Herausforderung Boosterpackungen verdienen.

Wie sieht die Zukunft von Timeless aus?

Wir sind gespannt, welche Decks sich die Spieler für Timeless einfallen lassen werden, wenn sich das Format etabliert und ein neues Metagame entwickelt. Im Jahr 2024 und danach erwarten wir, dass weitere Karten zu Timeless hinzugefügt werden und neue, mächtige Kartensets in MTG Arena Einzug halten. Wir werden beobachten, wie sich diese neuen Karten auf das Format auswirken, und alle Karten einschränken, die sich als zu mächtig erweisen. Außerdem prüfen wir, ob so etwas wie ein Timeless Anthology Set interessant sein könnte oder einfach zu viel wäre. Ähnlich wie bei den Historic-Events ohne Liste ausgeschlossener Karten und mit so gut wie keinen ausgeschlossenen Karten möchten wir den Spielern die Möglichkeit geben, uns zu zeigen, woran sie interessiert sind.