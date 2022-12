Jeden September fängt ein neues Magic-Jahr an und das Standard-Format beginnt erneut. Damit Standard frisch bleibt, werden Sets, die seit über einem Jahr in Standard sind, „herausrotiert“, um Platz für ein neues Jahr voller Magic-Sets zu schaffen. So wird das im September 2021 aussehen:

Wir wissen, dass die Rotation besorgniserregend sein kann, besonders für neuere Spieler. Denk daran, dass du herausrotierte Sets immer noch spielen kannst – sie bleiben schließlich im historischen Format legal. Um auf deine Bedenken einzugehen, haben wir jedoch einige Dinge vorbereitet, dir dir weiterhelfen sollen. Dieser Artikel ist eine Ressource dafür.

8. Juli: Erscheinen von Abenteuer in den Forgotten Realms

Standard 2022

Während Standard ganz normal bleibt, kannst du dir einen Vorsprung beim zukünftigen Standard-Format verschaffen, indem du in Queues für Standard 2022 spielst. Diese enthalten nur Sets, die auch nach der Rotation in Standard sein werden: Zendikars Erneuerung, Kaldheim, Strixhaven: Akademie der Magier und Dungeons & Dragons: Abenteuer in den Forgotten Realms.

Es wird eine Ranglisten-Version und eine Spielen-Version geben, beide Best-of-One. Diese Queues starten mit der Veröffentlichung von Abenteuer in den Forgotten Realms.

Farbherausforderung-Deckbelohnungen

Belohnungen der Farbherausforderung werden statt der aktuellen Decks zehn neue mehrfarbige Decks bieten. Die neuen Decks werden nach der Rotation im Standard-Format legal sein. Du kannst sie in Standard 2022 Events verwenden und mit deiner bestehenden Sammlung verstärken, um dir einen Vorsprung für die Rotation im September zu verschaffen. Bestehende Spieler, die bereits die Farbherausforderung abgeschlossen haben, werden weiter unten behandelt.

Schnell-Drafts

Ab der Veröffentlichung von Abenteuer in den Forgotten Realms gehören Schnell-Drafts zu den Sets, die nach der kommenden Rotation im Standard-Format bleiben (wobei die Hälfte der Drafts wie gewohnt Abenteuer in den Forgotten Realms sein wird). Du musst also keine Drafts vermeiden, aus Angst, dass deine Karten bald herausrotiert werden.

Einzelne Karten als Belohnungen

Einzelne Karten als Belohnungen für tägliche Siegboni und Standard-Events werden auf die gleichen vier Sets beschränkt sein. Die herausrotierten Sets sind stattdessen bei den einzelnen Karten als Belohnungen für historische Events vertreten.

Anfang August: Aktualisierungen im Spiel

Geschenkte Decks

Mit der Veröffentlichung Anfang August erhalten bestehende Spieler alle zehn mehrfarbigen Decks, die als Belohnungen für die Farbherausforderung ausgegeben werden. Die Decks weisen möglicherweise einige Änderungen auf, die auf seit der ursprünglichen Veröffentlichung der Decks gesammelten Daten basieren. Wenn dir Karten fehlen, die du zum Spielen dieser Decks benötigst, erhältst du diese Karten ebenfalls für deinen Account, damit du alle zehn Decks spielen kannst.

Warnungen beim Herstellen

Beim Versuch, Karten herzustellen, die bald aus Standard herausrotiert werden, erhältst du eine Warnung, die dich daran erinnert, dass diese Karten Standard bald verlassen, und dich fragt, ob du sie trotzdem herstellen möchtest. Du kannst sie natürlich trotzdem herstellen und in historischen Formaten spielen – dies ist lediglich eine hilfreiche Erinnerung.

Neubeginn-Ei

Unter deinem Profil erscheint das, was wir das „Neubeginn-Ei“ nennen, eine Erinnerung daran, wie lange du noch auf deine Belohnungen zum Neubeginn warten musst! Weiter unten findest du weitere Details dazu.

Anfang September: Veröffentlichung von Innistrad: Mitternachtsjagd

Rotation

Wie oben in der Grafik gezeigt, werden die folgenden Sets Standard verlassen: Thron von Eldraine, Theros: Jenseits des Todes, Ikoria: Reich der Behemoths und das Hauptset 2021. Alle vier Sets werden nach wie vor im historischen Format legal sein. Innistrad: Mitternachtsjagd wird bei der Veröffentlichung sowohl in Standard als auch im historischen Format legal sein.

Belohnungen zum Neubeginn

Das Neubeginn-Ei wird „aufbrechen“ und dir deine Belohnungen zum Neubeginn geben!

Zunächst erhältst du sofort zehn einzelne Karten als Belohnungen (ICRs): neun seltene Karten und eine sagenhaft seltene Karte. Bei vier davon handelt es sich um eine seltene Karte aus jedem der Sets, die in Standard bleiben (Zendikars Erneuerung, Kaldheim, Strixhaven: Akademie der Magier und Abenteuer in den Forgotten Realms). Bei den anderen sechs handelt es sich um fünf seltene und eine sagenhaft seltene Karte aus Innistrad: Mitternachtsjagd.

Zudem werden durch das Öffnen des Neubeginn-Eis auf den freien Stufen der Meisterung, die du erhältst, wenn du EP verdienst, Booster und nicht ganz so häufige ICRs (bei denen ein Upgrade auf eine höhere Seltenheit möglich ist) aus Innistrad: Mitternachtsjagd freigeschaltet.

Diese ICRs und Booster helfen dir dabei, deine Innistrad: Mitternachtsjagd Sammlung aufzubauen, und bereiten dich auf den Wettbewerb in der erneuerten und aufregenden Standard-Umgebung vor!

Änderungen am Spielfeld

Spielfelder, die auf herausrotierten Sets basieren, werden in Standard-Matches nicht mehr verwendet und tauchen stattdessen in historischen Matches auf. Das Innistrad: Mitternachtsjagd Spielfeld wird für Standard-Matches verwendet.

Magic verändert sich ständig

Die ständige Veränderung von Magic ist seine größte Stärke als Spiel. Die jährliche Rotation mit dem Neubeginn der Standard-Umgebung ist Teil davon. Wir hoffen, dass du jetzt besser verstehst, was auf dich zukommt und wie wir dir weiterhelfen. Viel Spaß!