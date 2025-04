Erhebe dich an der Seite eines der fünf Klane in die Lüfte – in Alchemy: Tarkir, einem exklusiv in MTG Arena erscheinenden Release mit neuen Magic-Karten nur für digitale Formate. Das komplette Set mit 30 Karten wird am 29. April 2025 veröffentlicht, und du kannst dir all diese schönen neuen Designs in der Tarkir: Drachensturm Kartengalerie ansehen.

Alchemy: Tarkir enthält zwei Karten mit Zaubervorräten, die dich während des Spielens zusätzliche Karten draften lassen. Hier sind die Details zu diesen Karten und die Karten in den dazugehörigen Zaubervorräten.

Zaubervorräte

Drachentaifun

Donnerbruch-Regentin

Prinz der Sturmschuppe

Magmatischer Höllendrache

Blitzschwingenmarodeur

Neriv, Herz des Sturms

Kraterkessel-Feuerschlund

Donnerkragen-Drache

Drachengewebe-Wandteppich

Säubernde Sturmbrut

Zwillingsmaul-Sturmbrut

Runenschuppen-Sturmbrut

Störende Sturmbrut

Wirbelschwingen-Sturmbrut

Halte Ausschau nach Alchemy: Tarkir Boostern und Karten in MTG Arena! Alle Alchemy: Tarkir Karten findest du in der kompletten Tarkir-Kartengalerie.