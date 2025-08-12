Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Kartengalerie

Schalte ein für das Debüt von Magic: The Gathering | Avatar: Der Herr der Elemente™ am 28. Oktober 2025. Sieh dir die neusten Kartenenthüllungen vor dem Release des Sets am 21. November 2025 an. Erste Details zum Set findest du im Artikel Sammeln von Magic: The Gathering | Avatar: Der Herr der Elemente: Ein erster Blick..