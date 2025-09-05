¡Empezamos la temporada de adelantos de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, con la que vas a vivir un montón de historias asombrosas de Spiderman en Magic! Como parte de esta celebración, vamos a llevar muchos eventos a tu tienda de juegos más cercana y más allá. Pasa a la acción junto a tus héroes arácnidos favoritos (o simplemente junto a tus amigos que jueguen a Magic) con una serie de eventos espectaculares.

Ya puedes reservar Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man: del 19 al 25 de septiembre

Pack de Presentación de

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

¡Hora de jugar a Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man! Ve a tu tienda de juegos local para jugar eventos Presentación de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Con el Pack de Presentación tienes todo lo que necesitas para empezar a jugar a esta colección. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 caja guardamazo

1 dado Spindown (de entre las cinco versiones con colores diferentes)

¡Estamos preparando una guía de la Presentación para cuando se lance toda la colección, así que ve echando un ojo! ¡Pregunta los detalles de los eventos Presentación en tu tienda de juegos local!

Liga de Commander con cajas: del 19 al 25 de septiembre

¡Abre una caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man y construye un mazo de Commander de Mazo Cerrado! Este evento de una semana combina el formato de Magic más popular, Commander, con la diversión de jugar Limitado. Además, los participantes recibirán la carta promocional de Commander de esta colección hasta agotar existencias: una copia de Spider-Ham, Peter Porker foil tradicional ilustrada por Paolo Rivera.

Ten en cuenta que, como parte de este evento, comprarás y abrirás una caja de sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Eso significa que recibirás una carta promocional de Buy-a-Box foil tradicional hasta agotar existencias.

Pasa a la acción en la MagicCon: Atlanta: del 26 al 28 de septiembre

MagicCon: Atlanta tiene algo para todo fan de Magic. Tanto si quieres conseguir firmas en Art of Magic, como hacer nuevos amigos en The Gathering Grounds o simplemente jugar en la Command Zone, la MagicCon tiene algo para ti. Puedes informarte de todos los eventos, desde los casuales hasta los competitivos, en la página web de la MagicCon, aquí mismo.

0003_MTGSPM_EvntPrms: J. Jonah Jameson

Como parte de la celebración, quienes vayan a la MagicCon recibirán una carta promocional J. Jonah Jameson foil tradicional ilustrada por Borja Pindado hasta agotar existencias. Las acreditaciones para la MagicCon: Atlanta no dejan de venderse, así que asegúrate de conseguir una.

Aprende a jugar con Magic Academy: del 26 de septiembre al 11 de noviembre

Mazo de bienvenida (blanco) Mazo de bienvenida (azul) Mazo de bienvenida (negro)

Mazo de bienvenida (rojo) Mazo de bienvenida (verde)

¡Magic Academy es una experiencia de aprendizaje en tu tienda de juegos local! Harás amigos y jugarás con las cartas nuevas de la colección, incluidos los mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. Estos mazos listos para jugar son una forma estupenda de enseñarte a ti (o a otra persona) a jugar a Magic. Tienes más información sobre estos mazos de bienvenida en este artículo.

Los jugadores que compren cualquier producto de introducción durante los eventos de Magic Academy recibirán una carta promocional Mary Jane Watson foil tradicional ilustrada por Paolo Rivera hasta agotar existencias. Los productos de introducción incluyen los Kits de inicio, las Cajas de principiante o la Colección de inicio de Magic: The Gathering - Cimientos y seis o más sobres de juego de una colección. La última opción incluye bundles y cajas de sobres de juego.

¿Qué es Magic Academy?

Hay dos tipos de eventos de Magic Academy, cada uno con una temática de diferentes partes del proceso de aprendizaje. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar. Durante el evento aprenderás las reglas básicas del juego, como el orden de los turnos, el funcionamiento del combate o cómo lanzar hechizos. Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego.

¡Pregunta los detalles de los eventos Magic Academy en tu tienda de juegos local!

Magic presenta: Draft de tu amigo y vecino: del 26 de septiembre al 11 de noviembre

Caja de sobres de juego de

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

A partir de esta colección, llegan a tu tienda de juegos local los eventos de Draft de dos en dos. Se trata de un nuevo formato que combina velocidad y habilidad. ¡Y, si buscas tu primera oportunidad para probarlo, Magic presenta: Draft de tu amigo y vecino es tu mejor opción!

Este evento tiene como objetivo enseñarte los entresijos de Draft de dos en dos de esta colección. Si completas todo el evento y quedas invicto, recibirás una carta promocional Ultimate Green Goblin foil tradicional hasta agotar existencias. Prepárate para una diversión sin límites con una nueva experiencia de Limitado con Magic presenta: Draft de tu amigo y vecino.

Standard Showdown: del 26 de septiembre al 11 de noviembre

El Standard Showdown está de vuelta, ¡y esta vez los simbiontes mandan! Construye un nuevo mazo de Estándar o perfecciona un viejo mazo favorito para sembrar el caos en Construido. Y hablando de caos, quien gane cada evento del Standard Showdown recibirá una carta promocional Carnage, Crimson Chaos foil tradicional ilustrada por Lucas Parrillo hasta agotar existencias.

¿Tiene curiosidad por saber qué está de moda en Estándar? Consulta Magic.gg para más información sobre las últimas novedades en Estándar.

Commander Night de Gigante de dos cabezas: del 26 de septiembre al 11 de noviembre

Forma equipo con un amigo y conviértete en el superhéroe (o villano) que siempre quisiste ser. Juega a Commander con amigos durante las Commander Nights de Gigante de dos cabezas. Los participantes recibirán una carta promocional Spider-Ham, Peter Porker foil tradicional hasta agotar existencias.

¿No tienes a quien llevar contigo? Sin problema: tu tienda de juegos local te emparejará con otro asistente y podrás pasar a la acción. Recuerda que un desconocido no es más que un amigo con el que aún no has jugado a Commander.

Commander Party: del 3 al 9 de octubre y del 24 al 30 de octubre

¿Buscas un lugar donde probar tu flamante mazo de Commander liderado por una criatura legendaria de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man? Asiste a las Commander Party de la colección y presume de tu asombroso mazo. Los eventos Commander Party cuentan con reglas especiales y elementos de juego que dan un toque divertido y memorable al formato que tanto te gusta.

Los participantes recibirán una carta promocional Spider-Ham, Peter Porker foil tradicional hasta agotar existencias por participar. Saca tu mazo de la nada y prepárate para jugar a Commander.

Magic Spotlight: Spider-Man: del 24 al 26 de octubre en Baltimore y del 31 de octubre al 2 de noviembre en Liverpool

La Magic Spotlight Series se pone la icónica máscara de Spiderman para Magic Spotlight: Spider-Man, ¡y la llevamos a dos continentes! En este evento de Construido Estándar, los jugadores se enfrentarán en un formato nuevo y emocionante, esta vez repleto de cartas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man.

Cada evento cuenta con 50 000 USD en premios y cada participante del evento principal recibirá una carta promocional Spectacular Spider-Man no foil ilustrada por Julian Totino Tedesco. Además, los 128 mejores jugadores del evento principal también recibirán copias foil tradicionales de dicha carta promocional. ¡Suena espectacular!

¿Tienes lo que hace falta? Ya puedes inscribirte en la Magic Spotlight: Spider-Man.

Baltimore, Maryland, EE. UU : del 24 al 26 de octubre y organizada por Star City Games

: del 24 al 26 de octubre y organizada por Star City Games Liverpool, Reino Unido: del 31 de octubre al 2 de noviembre y organizada por Fanfinity

Próximas CommandFests en todo el mundo: octubre de 2025

Las CommandFests llevan la diversión desenfadada de Commander a salas de convenciones abarrotadas. Tenemos un montón de eventos de este tipo tras el lanzamiento de esta colección. Trae tus mazos de Commander favoritos o prueba una nueva creación con tus compis aficionados a Magic. Las CommandFests ofrecen multitud de promociones, premios y mucho más. Ponte en contacto con quien organice el evento para saber más.

Del 24 al 26 de octubre de 2025, en Las Vegas, y organizado por Card Shop Live

El 25 y 26 de octubre de 2025, en Cantón, y organizado por Kadou

Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, en Tacoma, y organizado por Laughing Dragon

El 6 y 7 de diciembre de 2025, en Melbourne, Victoria, y organizado por Let's Play Games

Spiderman: la batalla final: del 1 al 9 de noviembre

¡Aprende cómo va el formato, domina tu mazo y hazte con la gloria de toda la tienda con Spiderman: la batalla final! Este evento de Construido Estándar llama a los mejores de la comunidad de tu tienda de juegos local a enfrentarse por un premio muy especial. Quien gane este evento recibirá un ejemplar con portada alternativa especial del primer número de The Amazing Spider Man (2025). Esta portada incluye la ilustración de Voluntad férrea, de Ryan Pancoast, ¡lo que la convierte en un auténtico símbolo de la unión de Magic y Marvel!

¡Prepara esos mazos de Estándar! Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cuándo organizarán Spiderman: la batalla final.

Próximos eventos Regional Championship Qualifiers: del 2 de agosto al 9 de noviembre

La siguiente ronda de los eventos Regional Championship Qualifiers ha comenzado. Acércate a tu tienda de juegos local y lucha por la oportunidad de competir en la primera ronda de los Regional Championships de 2026. Además, podrías ganar algunas cartas promocionales increíbles.

Todos los participantes en un RCQ de esta ronda recibirán una copia de la carta promocional Shoot the Sheriff no foil ilustrada por Dan Black, y la gente que logre los mejores puestos recibirá una copia de la carta promocional Laughing Jasper Flint no foil ilustrada por Ed Repka. Los jugadores que se clasifiquen para su Regional Championship también recibirán una copia de la carta promocional Laughing Jasper Flint foil tradicional.*

*Las cartas promocionales se reciben allá donde estén disponibles y mientras haya existencias. La disponibilidad de las cartas promocionales de premio podría variar según la región y podría cambiar a discreción de Wizards of the Coast. Consulta con el organizador del torneo de tu región y la tienda de juegos anfitriona para obtener más información.

Próximos Regional Championships: del 11 de octubre al 23 de noviembre

¡Ya casi está aquí la siguiente ronda de los Regional Championships! En estos eventos no solo podrás ganar cartas promocionales interesantes, sino que también podrás clasificarte para el Pro Tour de Lorwyn eclipsado. Los participantes se habrán clasificado por diversas vías, por lo que será difícil ganar.

A continuación, te dejamos aquí el organizador regional y la ubicación de cada uno de estos Regional Championships. Para más información sobre estos eventos y las cartas promocionales interesantes que puedes ganar, consulta este artículo.

Haz clic para mostrar los detalles de los Regional Championships

Estados Unidos, organizado por Star City Games Del 17 al 19 de octubre en Houston, Texas Del 21 al 23 de noviembre en Las Vegas, Nevada

México/América Central/Caribe, organizado por Necrotower Del 10 al 12 de octubre en Guadalajara, México

China Taipéi, organizado por Game Square El 18 y 19 de octubre en Taipéi

Australia/Nueva Zelanda, organizado por Let's Play Games Del 24 al 26 de octubre en Melbourne, Australia

Sudamérica, organizado por Devir Brasil El 1 y 2 de noviembre en São Paulo, Brasil

China, organizado por Kadou Del 7 al 9 de noviembre en Nanjing, China

Canadá, organizado por Face to Face Games Del 21 al 23 de noviembre en Calgary, Alberta

Japón/Corea del Sur, organizado por BIG MAGIC El 22 y 23 de noviembre en Yokohama, Japón

Europa/Oriente Medio/África, organizado por Fanfinity Del 21 al 23 de noviembre en Amberes, Bélgica

Sudeste Asiático, organizado por Oracle Events Del 31 de octubre al 2 de noviembre en Singapur



Echa un ojo a todas las cartas nuevas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man en la galería de cartas de la colección. Si quieres coleccionar las cartas más flamantes de la colección, como la copia en foil cósmico de La Gema del Alma , consulta los detalles en este artículo.

Esperamos que hayas disfrutado de este repaso de los eventos más asombrosos de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. La colección estará disponible a partir del 26 de septiembre. Ya puedes reservarla en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.