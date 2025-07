Standard

Lama in Acciaio di Cori è bandita.

Risveglio di Abuelo è bandita.

Furia Mostruosa è bandita.

Eroe di Fuoco del Cuore è bandita.

Arrampicata della Pianta di Fagioli è bandita.

Incubo Senza Speranza è bandita.

Questa Città Non è Abbastanza Grande è bandita.

Pioneer

Nessun cambiamento

Modern

Nessun cambiamento

Legacy

Nessun cambiamento

Vintage

Nessun cambiamento

Pauper

Nessun cambiamento

Alchemy

Lama in Acciaio di Cori è sospesa (in attesa di ribilanciamento).

Pioneer al meglio di uno su MTG Arena

Inganno di Tibalt è bandita.

Historic

Contromagia non è più limitata.

Timeless

Nessun cambiamento

Brawl

Nessun cambiamento

Data di applicazione: martedì 30 giugno 2025

Data del prossimo annuncio: martedì 24 novembre 2025

Dai uno sguardo all’elenco di tutte le carte bandite e limitate suddivise per formato.

Ehilà, giocatore!

Mi chiamo Carmen Klomparens e sono una progettista senior del team di design del gioco di Magic. Ti do il benvenuto all’annuncio di metà anno relativo alle carte bandite e limitate per il 2025. Il precedente aggiornamento dell’elenco delle carte bandite e limitate si è concentrato sulle modifiche a Modern e Legacy, con un massiccio stravolgimento di Pauper, ma per questo annuncio puntiamo i riflettori su Standard. Data la quantità di carte che sono state aggiunte all’elenco delle carte bandite da Standard, stenderò il tappeto rosso a Jadine per parlare dei dettagli di ciò che sta cambiando e perché!

Come sempre, ci trovi su twitch.tv/magic domani 1 luglio alle 10:00 PT, con il prossimo episodio di WeeklyMTG, in cui approfondiremo questi cambiamenti e risponderemo a eventuali domande. Puoi inviare domande per questo streaming sul canale Discord ufficiale di Magic: The Gathering.

Se desideri saperne di più su un formato specifico, clicca sul link corrispondente qui sotto.

Standard

Scritto da Jadine Klomparens

Lama in Acciaio di Cori è bandita.

Risveglio di Abuelo è bandita.

Furia Mostruosa è bandita.

Eroe di Fuoco del Cuore è bandita.

Arrampicata della Pianta di Fagioli è bandita.

Incubo Senza Speranza è bandita.

Questa Città Non è Abbastanza Grande è bandita.

L’annuncio di oggi è la nostra finestra di “rotazione anticipata” annuale per Standard. Il nostro obiettivo con questa finestra è di impostare il prossimo ciclo di rotazione in modo che sia il più divertente possibile. Lo facciamo dicendo addio in anticipo a una serie di carte che hanno dimostrato la loro forza e hanno reso il formato meno divertente, creando schemi di gioco malsani o limitando le opzioni di costruzione dei mazzi disponibili nell’ambiente Standard. Di seguito, parleremo delle carte bandite e delle nostre motivazioni. Poi discuteremo gli insegnamenti appresi da queste carte per lo Standard triennale.

In questo annuncio scoprirai che bandiremo sette carte per Standard. Sette carte sono molte, anche per la nostra finestra di “rotazione anticipata”, soprattutto perché sono passati più di due anni dall’ultima volta che una carta è stata bandita in Standard. Quindi come siamo arrivati a questo?

Il nostro ultimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate risale a circa tre mesi fa, poco dopo l’uscita di Aetherdrift. In quel momento, il formato Standard era divertente e sano. C’erano tre mazzi che dominavano chiaramente il metagame: strategie aggressive rosse che usano Topi, mazzi basati sulle sinergie di auto-rimbalzo alimentati dalla Pixie Premurosa e spesso chiamati mazzi Pixie, e il mazzo accelerazione Dominio Sovrani, ma sotto a questi tre regnanti c’era un mare di altri mazzi che avevano una possibilità di combattere ogni fine settimana.

L’uscita di Tarkir: La Dracotempesta ad aprile ha avuto un effetto drammatico sul metagame Standard, spingendo Prodezza Izzet in cima al metagame sulle ali della Lama in Acciaio di Cori. È stato il mazzo da battere nel recente turno del Campionato Regionale e ha rappresentato oltre il 40% del metagame Standard al Pro Tour di Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™.

1 Thundering Falls 6 Island 4 Opt 4 Stormchaser's Talent 3 Monstrous Rage 4 Torch the Tower 4 Vivi Ornitier 2 Mountain 2 Wild Ride 2 Into the Flood Maw 1 Spell Pierce 4 Cori-Steel Cutter 4 Stock Up 3 Drake Hatcher 4 Riverpyre Verge 4 Spirebluff Canal 4 Shivan Reef 4 Sleight of Hand 1 Fendente Sdegnoso 2 Abrasione 1 Scappa 2 Perforamagie 3 Impossibile Urlare 2 Ral, Ingegno Crepitante 2 Lanterna Guidaspiriti 2 Bombardamento Litomantico

È chiaro che il mazzo Prodezza Izzet sta avendo un effetto negativo sul metagame di Standard. Il suo tasso di gioco è sostanzialmente superiore a quelli che abbiamo visto in Standard ultimamente. Al di là dei numeri di gioco però, è chiarissimo quanto il mazzo stia deformando il resto del metagame. Un facile esempio è il monocolore rosso, che si è reinventato per un mondo dominato da Prodezza Izzet adottando un gran numero di copie del mazzo principale della Lucertola Rovinamagie, una carta eccellente contro le strategie Prodezza che veniva giocata pochissimo prima dell’ascesa alla ribalta di quel mazzo.

Lama in Acciaio di Cori è l’ovvio bersaglio del mazzo Prodezza Izzet da bandire. È, semplicemente, troppo forte per il formato, una carta che è un po’ più forte di tutte le altre. Oltre ad aver rapidamente dominato il metagame di Standard, Lama in Acciaio di Cori ha avuto un grande impatto anche su Modern, un formato notevolmente più potente di Standard. Ha anche la qualità di essere una carta impegnativa con cui interagire in modo utile, dovendo rispondere alle carte artefatto e della facilità con cui la Lama in Acciaio di Cori lascia una presenza significativa sul campo anche quando viene distrutta rapidamente. Questa combinazione di pura forza e resilienza ha permesso alla Lama in Acciaio di Cori di scatenarsi in Standard.

A questo punto pare chiaro che non esistono mezzi per limitare il dominio della Lama in Acciaio di Coriin questo ambiente. Per questi motivi e nell’interesse di un metagame diversificato, la Lama in Acciaio di Cori è bandita.

Per motivi di chiarezza e di definizione delle aspettative future, l’aver deciso di bandire la Lama in Acciaio di Cori è il tipo di azione che adotteremmo in tutte le nostre finestre dedicate al bandire carte. Ma il livello di dominio di Prodezza Izzet nel recente metagame Standard ha chiaramente raggiunto la soglia per bandire una carta al di fuori di questa finestra annuale per Standard.

L’uscita della Lama in Acciaio di Cori ha ridefinito l’ambiente Standard. È molto difficile prevedere cosa accadrà al metagame dopo averla bandita, ma temiamo che il formato possa tornare a essere com’era in precedenza. Per assicurarci che il prossimo metagame Standard sia vario e che ci sia spazio per l’esplorazione, bandiremo altre sei carte.

4 Abuelo's Awakening 2 Fallaji Archaeologist 1 Get Lost 2 Overlord of the Floodpits 4 Floodfarm Verge 1 Fabled Passage 3 Adarkar Wastes 4 Island 2 Cavern of Souls 4 Roiling Dragonstorm 2 Oracle of Tragedy 1 Spell Pierce 4 Temporary Lockdown 2 Seachrome Coast 4 Meticulous Archive 2 Stock Up 4 Plains 2 Scrollshift 3 Ephara's Dispersal 4 Omniscience 1 Jace, the Perfected Mind 4 Marang River Regent 1 Cambiare l’Equazione 2 Perdersi 2 Fiancheggiatore di Kutzil 1 Aspirafantasmi 2 Beza, la Primavera Balzante 2 Basta Bugie 2 Sovrano della Brughibruma 1 Negare 2 Voce della Vittoria

Il secondo mazzo più popolare al Pro Tour di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY è stato il mazzo Combo Onniscienza Azorius che ha occupato circa il 20% del metagame. Il mazzo Onniscienza esiste da un po’ di tempo nel metagame, ma è salito di popolarità fino a diventare uno dei protagonisti dopo aver ottenuto nuove carte, ovvero Dracotempesta Torbida e Reggente del Fiume Marang con l’uscita di Tarkir: La Dracotempesta. Risveglio di Abuelo ha sempre avuto il potenziale per creare un mazzo come questo, dato che quattro mana è più economico di quanto normalmente permettiamo agli effetti di rianimazione non creatura, ma speravamo che trasformare ciò che riporta in una creatura avrebbe permesso buoni contrattacchi. Non è stato così per Onniscienza. I mazzi Combo come Onniscienza Azorius sono qualcosa che vorremmo esistesse in Standard, ma quando sono troppo forti, plasmano il formato intorno a loro e riducono il numero di mazzi validi. Questa versione di Onniscienza si è dimostrata troppo potente e presente. Per queste ragioni, Risveglio di Abuelo è bandita.

Furia Mostruosa ha alimentato i mazzi rossi aggressivi in Standard sin dalla sua uscita in Terre Selvagge di Eldraine. È uno dei trucchi di combattimento più forti ed efficaci che siano mai stati stampati. Ci è piaciuto che un trucco di combattimento fosse una carta Standard forte, ma è chiaro che Furia Mostruosa non sia più la benvenuta. Ha favorito i mazzi aggro in stile combo più di quanto avremmo voluto e ha giocato un ruolo importante nell’abbassare il turno fondamentale in Standard e nel mettere i giocatori sotto pressione troppo velocemente. Inoltre, il fatto che garantisca travolgere ha diminuito l’utilità del blocco nel formato e ha eroso notevolmente l’efficacia delle creature difensive come strategia di contrasto ai mazzi aggressivi. Per questi motivi, e nell’interesse di eliminare i modelli di gioco aggressivi meno divertenti di Standard, Furia Mostruosa è bandita.

3 Magebane Lizard 4 Manifold Mouse 4 Emberheart Challenger 16 Mountain 4 Burst Lightning 4 Monstrous Rage 4 Rockface Village 4 Heartfire Hero 4 Hired Claw 2 Soulstone Sanctuary 4 Twinmaw Stormbrood 1 Tersa Lightshatter 4 Screaming Nemesis 1 Self-Destruct 1 Lightning Strike 2 Lanterna Guidaspiriti 2 Pugno Meteorico 3 Incendiare la Torre 2 Bombardamento Litomantico 1 Lucertola Rovinamagie 2 Caso dell’Energia Cremisi 3 Lince Dorso Solare

Eroe di Fuoco del Cuore è stato un altro elemento chiave della forza dei mazzi aggressivi rossi durante l’ultimo anno di Standard. La curva dell’ Eroe di Fuoco del Cuore nel Topo Multiforme mette subito sotto pressione l’avversario e costringe i mazzi ad avere un’ampia interazione nei primi turni. Inoltre, l’innesco “muore” dell’ Eroe di Fuoco del Cuoreconferisce ai mazzi rossi una notevole resistenza a molti tipi di rimozione. La sua forza ha spostato il formato verso mazzi che possono interagire a partire dal primo o dal secondo turno o verso mazzi che possono fare leva sul Confinamento Temporaneo come potente contrattacco. Vogliamo che le strategie aggressive rosse siano un’opzione praticabile in Standard, ma l’ Eroe di Fuoco del Cuore ha dimostrato di avere un’eccessiva potenza esplosiva unita a un’eccessiva resilienza. Pertanto, l’ Eroe di Fuoco del Cuore è bandita.

Abbiamo discusso se bandire solo Eroe di Fuoco del Cuore o Furia Mostruosa ma alla fine abbiamo deciso che bandirle entrambe fosse il modo corretto di agire. Le due carte sono entrambe forti in modo indipendente, e lasciare una delle due da sola renderebbe probabile che i mazzi aggressivi nel formato continuino a essere mazzi aggro in stile combo, con partenze esplosive costanti e potenziali danni esplosivi. Bandendo entrambe, spostiamo le strategie aggressive del formato lontano dai mazzi aggro in stile combo, diminuiamo il carico interattivo sui mazzi non aggressivi del formato e quindi aumentiamo il numero di carte e mazzi validi.

1 Elegant Parlor 4 Lush Portico 4 High Noon 1 Forest 4 Up the Beanstalk 4 Hedge Maze 1 Get Lost 4 Floodfarm Verge 1 Cavern of Souls 1 Beza, the Bounding Spring 4 Overlord of the Hauntwoods 4 Hushwood Verge 2 Shadowy Backstreet 1 Day of Judgment 2 Wastewood Verge 2 Temporary Lockdown 4 Overlord of the Mistmoors 4 Zur, Eternal Schemer 1 Plains 2 Ride's End 2 Authority of the Consuls 4 Leyline Binding 2 Razorverge Thicket 1 Ultima 2 Cambiare l’Equazione 1 Fendente Sdegnoso 1 Riposa in Pace 2 Fine della Corsa 1 Patto dei Rakshasa 1 Beza, la Primavera Balzante 1 Cacciatrice di Entità 1 Elesh Norn, Madre delle Macchine 3 Rivendicazione dell’Eredità 1 Voce della Vittoria 1 Negare

Arrampicata della Pianta di Fagioli già conosce l’elenco delle carte bandite, essendo stata bandita in Modern dal 2023. A questo punto, l’ Arrampicata della Pianta di Fagioli è stata chiaramente confermata come la migliore fonte di vantaggio carte della categoria per i mazzi più lenti. Ha la stessa qualità della Lama in Acciaio di Coridi essere una carta con cui è difficile interagire in modo utile, dato che il suo controllore avrà quasi sempre una carta in più nello scambio. Ciò significa mazzi alimentati da Arrampicata della Pianta di Fagioli sono difficili da adattare per molti tipi di strategie, il che li elimina di fatto dal metagame quando i mazzi Arrampicata della Pianta di Fagioli dominano. L’enigma di costruzione del mazzo dell’ Arrampicata della Pianta di Fagioli è stato risolto così tante volte che ci aspettiamo che diventi più monotono che coinvolgente, dato che nelle espansioni future potrebbero essere arrivare altre carte con riduzione del costo. Abbiamo vissuto alcuni di questi problemi anche durante lo sviluppo di carte e meccaniche che non sono ancora state rilasciate. Per queste ragioni, Arrampicata della Pianta di Fagioli è bandita.

4 Swamp 3 Dark Confidant 4 Concealed Courtyard 1 Sheoldred, the Apocalypse 2 Bandit's Talent 1 Get Lost 4 Sunpearl Kirin 4 Caves of Koilos 1 Beza, the Bounding Spring 4 Momentum Breaker 2 Shadowy Backstreet 3 Temporary Lockdown 4 Bleachbone Verge 1 Tinybones Joins Up 4 Plains 2 Restless Fortress 4 Hopeless Nightmare 4 Nurturing Pixie 3 Preacher of the Schism 4 Nowhere to Run 1 Liliana of the Veil 1 Mirare alla Gola 2 Distruggere il Male 2 Loran del Terzo Cammino 1 Beza, la Primavera Balzante 3 Costrizione 1 Confinamento Temporaneo 1 Elesh Norn, Madre delle Macchine 2 Riposa in Pace 2 Invasione di Gobakhan

I mazzi auto-rimbalzo sono cambiati molto con il progredire del formato, con un piccolo nucleo potente costante tra le varie iterazioni. Incubo Senza Speranza è un pezzo fondamentale di questo nucleo, in quanto svolge il ruolo di un gingillo da un mana che è potente se lanciato più volte in una partita. Lo schema di scarti costanti che impone all’avversario è tra gli elementi meno divertenti del mazzo e restringe il gioco in un modo che rende difficile tornare indietro una volta che il mazzo auto-rimbalzo si è messo in moto. Inoltre, Incubo Senza Speranza fornisce ai mazzi auto-rimbalzo sia interazione che danni, permettendo al mazzo di diventare un mazzo aggressivo dirompente. Nell’ottica di eliminare gli elementi meno divertenti dei mazzi di auto-rimbalzo, Incubo Senza Speranza è bandita.

Questa Città Non è Abbastanza Grande è stata giocata in molti mazzi Standard diversi. Viene quasi sempre giocata con il Talento del Cacciatempeste, una combo di due carte che si è dimostrata valida in vari contesti. Ultimamente questa combo ha avuto un ruolo nel mazzo Prodezza Izzet, ma prima di allora è stata un elemento chiave nelle versioni dei mazzi basati sulle sinergie di auto-rimbalzo che incorporavano il blu. Quando viene usata spesso, Questa Città Non è Abbastanza Grande rende il formato meno divertente grazie alla sua capacità unica di interagire con qualsiasi strategia basata sui permanenti, facendo comunque avanzare il piano di gioco di chi la usa. Sebbene non rappresenti una quota enorme della sua potenza complessiva, se usata con il Talento del Cacciatempeste è particolarmente frustrante e aggiunge la minaccia di un blocco a fine partita a molti incontri, rendendo le partite meno divertenti. Per queste ragioni, Questa Città Non è Abbastanza Grande è bandita.

Sono passati poco più di due anni da quando abbiamo annunciato il passaggio allo Standard triennale. Ogni volta che esce un’espansione, impariamo di più su come adattare i nostri sforzi di progettazione a questo nuovo modello di Standard. Questa serie di carte bandite è emblematica di due insegnamenti chiave che porteremo avanti in futuro.

In primo luogo, con il numero di carte disponibili più ampio dello Standard triennale, dobbiamo essere più precisi con le carte da un mana e con le carte che creano sinergie con le carte da un mana. Tre delle carte bandite oggi costano un mana, e la Lama in Acciaio di Cori chiede di essere giocata insieme alle carte più economiche disponibili. Il potenziale delle carte a una mana per definire un formato cresce con l’aumentare delle carte disponibili, e abbiamo imparato che il passaggio a uno Standard triennale è un passo in questa direzione più grande di quanto avessimo creduto all’inizio. Standard è più divertente quando i protagonisti delle partite costano spesso più di uno o addirittura due mana, e prenderemo provvedimenti per garantire che ciò sia vero più spesso in futuro.

In secondo luogo, dobbiamo controllare e fare attenzione al tasso di carte con cui è difficile interagire favorevolmente. Con l’aumento della potenza dei mazzi nel formato più grande che è lo Standard triennale, i mazzi sono molto capaci di trasformare un piccolo vantaggio in una valanga che pone fine alla partita. Carte forti che lasciano risorse quando vengono affrontate, come Lama in Acciaio di Cori e Arrampicata della Pianta di Fagioli, creano quasi sempre quel primo piccolo vantaggio. Identificare queste carte e valutare la loro forza nel contesto dei loro requisiti di interazione è un compito che il team di design del gioco sta incorporando nel processo futuro.

Un ultimo annuncio per lo Standard oggi: considerando che la nostra prossima rotazione Standard non avverrà prima dell’inizio del 2027, avremo due delle nostre finestre dedicate al bandire carte di Standard a “rotazione anticipata” prima della prossima rotazione Standard. Puoi aspettarti una di queste finestre tra circa diciotto mesi, subito prima della rotazione normale. L’altra sarà all’incirca tra nove mesi, verso la metà, ma non abbiamo ancora deciso la data esatta e potrebbe cambiare di un mese o due. Indicheremo chiaramente quali annunci approfondiranno in modo specifico Standard.

Pioneer

Scritto da Arya Karamchandani

Nessun cambiamento

Siamo soddisfatti dello stato di Pioneer dopo il nostro ultimo annuncio; il formato sembra sano e diversificato. Le carte più recenti continuano ad apparire nel formato, con l’aggiunta di Lama in Acciaio di Cori alle liste Fenice Izzet come il cambiamento più grande, accompagnato da cambiamenti più piccoli come l’adozione di Terra, Esperta di Magia negli elenchi Incarnazione Enigmatica . Nessuna di queste modifiche ha portato a mazzi con percentuali di vittoria o di gioco problematiche, quindi al momento non abbiamo modifiche da apportare a Pioneer.

Modern

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

Sebbene avessimo annunciato in precedenza che non ci sarebbero state modifiche a Modern durante questa finestra di annunci a causa dell’attuale stagione QCR di Modern, abbiamo voluto verificare come ci sembra lo stato attuale del formato.

Gli ultimi sei mesi di Modern hanno visto un’enorme scossa, con diverse carte che sono entrate e uscite dall’elenco delle carte bandite a dicembre, seguite da aver bandito Breccia dell’Ade solo pochi mesi fa. Da allora non era chiaro come si sarebbero svolte le cose, a parte la convinzione dei giocatori che Energia Boros sarebbe stato il numero uno.

4 Ajani, Nacatl Pariah 3 Arena of Glory 3 Sacred Foundry 3 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Plains 4 Galvanic Discharge 3 Marsh Flats 4 Ocelot Pride 1 March of Otherworldly Light 1 Mountain 4 Guide of Souls 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Goblin Bombardment 4 Flooded Strand 4 Ranger-Captain of Eos 2 Elegant Parlor 2 Seasoned Pyromancer 2 Thraben Charm 4 Arid Mesa 2 Static Prison 1 Windswept Heath 1 Forgiatrice di Burrenton 2 Canto di Orim 4 Pioggia di Metallo Fuso 1 Resa dei Conti degli Skald 3 Silenzio di Pietra 2 Logorare // Lacerare 1 Ira dei Cieli 1 Epurazione Celeste

Per certi versi, questo era vero e tale è rimasto negli ultimi mesi. I giocatori che hanno creato il mazzo per giocare nell’attuale stagione QCR si sono trovati piuttosto bene, dato che il mazzo è rimasto l’archetipo più giocato negli ultimi mesi. Detto questo, il suo tasso di vittorie e la sua quota nel metagame sono diminuiti costantemente nel tempo. Lama in Acciaio di Cori da Tarkir: La Dracotempesta e Ketramose, la Nuova Alba da Aetherdrift hanno entrambi soppiantato i mazzi esistenti in Modern, lasciandoli prosperare a dispetto della Guida delle Anime e dei suoi simili. Ketramose in particolare, ha portato a un’ulteriore esplorazione del mazzo bicolore Intermittenza Orzhov, ora con un tocco di blu per la Rana Psichica e altri elementi del sideboard.

1 Swamp 2 Flickerwisp 3 Phelia, Exuberant Shepherd 3 Thoughtseize 3 Flooded Strand 3 Witch Enchanter 2 Ephemerate 4 Fatal Push 3 Ketramose, the New Dawn 1 Inquisition of Kozilek 1 Hallowed Fountain 1 March of Otherworldly Light 4 Psychic Frog 1 Shadowy Backstreet 1 Meticulous Archive 1 Watery Grave 1 Prismatic Ending 4 Polluted Delta 1 Bleachbone Verge 2 Emperor of Bones 4 Solitude 2 Plains 2 Relic of Progenitus 2 Godless Shrine 4 Marsh Flats 4 Overlord of the Balemurk 2 Mezzogiorno di Fuoco 1 Tradimento Strategico 4 Relegare nel Ricordo 2 Fantasma dell’Orchidea Bianca 1 Rivendicare 2 Ira dei Cieli 1 Rubapensieri 2 Conquistatore della Chiarina

Oltre alle nuove carte che forniscono ai giocatori nuovi strumenti per gli archetipi esistenti, stiamo anche vedendo i giocatori esplorare e adattarsi all’ambiente attuale. Rettile Gruul è un nuovo mazzo che ha trionfato con Hunter Ovington al recente t Magic Spotlight: Secret Lair a Indianapolis, che ha vinto il trofeo domenica e si è aggiudicato l’opportunità di collaborare con il team di Secret Lair per un prossimo drop.

4 Blade of the Bloodchief 2 Forest 1 Stomping Ground 4 Basking Broodscale 4 Eldrazi Temple 2 Cavern of Souls 4 Writhing Chrysalis 1 Springleaf Drum 3 Wooded Foothills 4 Kozilek's Command 4 Grove of the Burnwillows 4 Malevolent Rumble 4 Walking Ballista 4 Ancient Stirrings 4 Glaring Fleshraker 1 Vexing Bauble 1 Haywire Mite 1 Soul-Guide Lantern 2 Boseiju, Who Endures 2 Emrakul, the Promised End 4 Urza's Saga 1 Rivendicazione della Natura 1 Caverne di Gemme 2 Sfera Smorzante 1 Ninnolo Irritante 1 Ago Spinale 2 Smembrare 3 Ladro di Esistenza 1 Gabbia del Becchino 3 Piroclasma

Con la comparsa di nuove carte, la costruzione di nuovi mazzi e l’archetipo del mazzo più popolare che occupa meno del 20% del metagame totale, sembra un ottimo momento per giocare a Modern.

Legacy

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

È da qualche mese che non interveniamo in Legacy. A marzo, l’unico modo per affrontare il formato Legacy era giocare una forma di combo, prigione o Eldrazi. All’epoca, il nostro intento era esplicitamente quello di eliminare gli schemi di gioco negativi della Micoprogenie Disseminante e contenere un po’ Rianimatore di Dimir. Finora i risultati sono stati da contrastanti a positivi. Dopo aver bandito la Micoprogenie Disseminante, i mazzi Eldrazi sono più o meno scomparsi dal metagame, con la combo artefatto della Forgia Mistica che ha preso il posto del mazzo incolore più popolare. Rianimatore di Dimir, invece, è rimasto il mazzo più giocato nel formato, anche se con una percentuale di vittorie inferiore e una quota minore del metagame. Per molti versi, il processo funziona come previsto.

In definitiva, i formati Eternal sono un luogo in cui le persone vogliono sentirsi come se potessero dedicare un sacco di tempo alla raccolta di tutte le carte per un mazzo e sapere che sarà valido per molto tempo. Dato che l’ultimo Legacy Showcase suMagic Online ha avuto una Top 8 estremamente variegata, con l’unica copia di Rianimatore di Dimir uscita nei quarti di finale, sembra che i giocatori di Legacy abbiano delle direzioni da seguire se vogliono avere successo senza giocare Sbalordire e Seppellire insieme. Per noi è difficile capire se il motivo per cui quel Dimir si presenta ad un tasso elevato è perché è il mazzo migliore o se il Legacy sta mantenendo la sua promessa di permettere ai giocatori di giocare con le stesse carte anno dopo anno.

Un argomento divisivo in Legacy è l’esistenza del mazzo Ops! Tutte Magie.

4 Agadeem's Awakening 4 Balustrade Spy 4 Boggart Trawler 1 Bridge from Below 3 Cabal Ritual 2 Cabal Therapy 4 Dark Ritual 1 Dread Return 4 Elvish Spirit Guide 1 Jack-o'-Lantern 4 Fell the Profane 4 Lotus Petal 1 Memory's Journey 3 Narcomoeba 4 Pact of Negation 2 Poxwalkers 1 Reanimate 4 Simian Spirit Guide 1 Thassa's Oracle 4 Thoughtseize 4 Undercity Informer 4 Forza del Vigore 4 Sparafuoco Goblin 4 Leyline del Nulla 3 Erodere

Ops! Tutte Magie è un mazzo che esiste sulla base di tecnicismi e interazioni di regole tecnicamente complesse. Il mazzo prende il nome dal fatto di non giocare carte che siano terre sul lato frontale, per poi massimizzare ciò che può ottenere da questa restrizione. Nella sua configurazione iniziale, utilizza Spia della Balaustra o Informatore della Città Sepolta per macinare l’intero mazzo, ricorre ad alcune creature come Narcomeba e Pestevagantie usa queste creature per il costo di flashback del Ritorno Terrificantebersagliando l’ Oracolo di Thassa per vincere immediatamente. Dopo il sideboarding, il mazzo può schivare le carte contro il cimitero usando Sparafuoco Goblin per rivelare 40 o 50 carte e uccidere l’avversario in un colpo solo. Con l’evoluzione del mazzo nel tempo, carte come Testa di Zucca e Viaggio del Ricordo hanno aiutato il mazzo a diventare più resistente alle interazioni.

Per alcuni, può essere particolarmente frustrante perdere contro questo mazzo, perché sembra che abusi del motore di gioco di Magic più che giocare una partita di Magic. Per altre persone, è un esempio del perché del perché il motore di gioco di Magic è fantastico. Il mazzo fa un mucchio di cose che “non dovrebbero” essere permesse e premia la conoscenza profonda delle regole e delle carte di Magic. Ci mette nella difficile posizione di cercare di decidere se riteniamo che abbia un impatto positivo o negativo sull’ambiente.

A differenza di altri archetipi, gran parte del motivo per cui questo mazzo esiste è dovuto a carte uniche che rischiano di uccidere completamente il mazzo se dovessimo affrontare l’archetipo. Per ora, il mazzo ha delle statistiche accettabili per i mazzi del formato e ha una percentuale di vittorie che rientra nei limiti consentiti, il che ci rende riluttanti a fare un cambiamento. Data la forte reazione negativa che alcuni giocatori hanno nel giocare contro questo mazzo e quanto possa essere difficile adattarsi ad esso, l’asticella che deve superare per permetterci di prendere provvedimenti contro di esso è più bassa rispetto ad altri mazzi, ma per ora siamo felici di lasciare che un mazzo così unico abbia un posto dove esistere in Magic.

Vintage

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

Durante l’ultimo aggiornamento dell’elenco delle carte bandite e limitate, abbiamo discusso seriamente della possibilità di bandire Lurrus della Tana Onirica per motivi di potenza. Con i mazzi artefatto alimentati dall’ Esito Paradossaleche sono il modo più popolare di giocare con l’ IncuboFelino, il resto del formato ha iniziato a puntare a questo archetipo in modo più mirato, con un discreto successo. L’iniziativa monocolore bianco con il Conquistatore della Chiarina ha avuto la sua buona dose di vittorie negli ultimi mesi, e i mazzi Laboratorio di Mishra si sono orientati verso l’inclusione di copie della Sfera della Resistenza per rallentare qualsiasi mazzo che cerchi di inondare il tabellone con permanenti a basso costo.

Per ora, sembra che i giocatori Vintage stiano esplorando modi per sfruttare le restrizioni alla costruzione del mazzo che Lurrus pone al suo proprietario e gli incentivi che impone alla costruzione del mazzo. Senza contare che con Ai Confini dell’Eternità è in arrivo un permanente da tre mana estremamente potente, che abbiamo visto in anteprima al MagicCon: Las Vegas.

0002_MTGEOE_Main: Tezzeret, Cruel Captain

Pauper

Scritto da Gavin Verhey

Nessun cambiamento

Noi del Pauper Format Panel (PFP) abbiamo monitorato attentamente il formato dopo l’ultima serie di modifiche. In generale riteniamo che le carte bandite abbiano avuto un impatto positivo sul formato, e siamo soddisfatti dell’impatto che la rimozione della Disputa Mortale ha avuto sulla prevalenza di quel motore nel formato. La salute generale del formato sembra ottima, con molti archetipi validi. La reintroduzione del Prisma Profetico è andata bene e ci sembra giusto lasciare le cose così. La reintroduzione del Prisma si può considerare non più una prova.

Mareggiata, invece, è stata molto più controversa. Si tratta di una situazione interessante. Guardando i dati di Magic Online, la percentuale di vittorie (la frequenza con cui il mazzo vince le partite) della Mareggiata non è stata degna di nota, attestandosi a circa il 50% (a titolo di riferimento, l’attuale primo archetipo per tasso di vittorie tra i vari mazzi più giocati è Spiritelli, con un tasso di vittorie appena inferiore al 55%), con alcuni abbinamenti che sono tra i più bassi che abbia mai visto per un archetipo in qualsiasi formato. Ad esempio, ha una percentuale di vittoria del 10% contro il già citato mazzo Spiritelli e una percentuale di vittoria inferiore al 30% contro i mazzi Rakdos Burn. Vincere solo la metà delle sue partite contro più mazzi nel formato contro cui è estremamente sfavorita, normalmente non sarebbe una ragione per bandirla.

Tuttavia, gli stili di gioco della Mareggiata richiedono molto tempo per essere risolti e sono motivo di preoccupazione. Lo abbiamo sentito dire da molti membri della community. Non è divertente stare lì seduti mentre l’avversario gioca le sue combo, portando così gli eventi di persona ad andare per le lunghe perché un giocatore continua a fare combo. Questo ricorda i problemi che hanno avuto altri formati. Ad esempio le combo Seconda Alba e Ferriera di Krark-Clan in Modern avevano un problema simile.

Questo non è certo l’unico mazzo di Pauper ad avere turni di combo non deterministici che possono richiedere un po’ di tempo, come ad esempio Ciclo Tempesta. Storicamente, il tasso di gioco (la quota di metagame di un mazzo) di questi mazzi è stato abbastanza basso da non costituire un problema. Come riferimento, tenendo a mente che il tasso di gioco è molto più basso e quindi i dati hanno un campione più piccolo, Ciclo Tempesta ha un tasso di vittoria più alto rispetto alla Mareggiata al 51% circa! Nel caso della Mareggiatatuttavia, i tassi di gioco sono abbastanza alti da causare questo problema legato al tempo, anche se è difficile dire quanto il problema sia dovuto al fatto che si tratta di una novità emozionante.

Il formato e le opinioni sulla Mareggiata sono ancora in evoluzione e vogliamo concederle ancora un po’ di tempo per permettere che ciò avvenga ed essere sicuri. Se bandissimo nuovamente la Mareggiata ora, sarebbe bandita per sempre, quindi preferiamo prenderci un po’ di tempo in più per osservare ed essere sicuri. Inoltre, il 4 luglio si terrà un grande torneo italiano, Paupergeddon, che si svolgerà di persona. Non ci piace fare una modifica a così breve distanza dall’evento e vorremmo esaminare i risultati delle sue prestazioni per decidere cosa fare con la Mareggiata. In passato abbiamo visto Paupergeddon avere un impatto drammatico sulla popolarità dei mazzi, quindi il successo o il fallimento della Mareggiata all’evento potrebbe influire molto sulla sua posizione nel formato.

Pertanto, estenderemo la prova della reintroduzione della Mareggiata.

A tal proposito, si può notare che in un altro punto di questo articolo la prossima finestra di annuncio relativo alle carte bandite e limitate è prevista per il 24 novembre. Noi del PFP non crediamo che sia opportuno, in questo caso specifico, aspettare così a lungo per comunicare a tutti voi il destino della Mareggiata. Abbiamo bisogno di altro tempo per raccogliere dati e osservare, ma non fino a novembre. Se pensiamo che sia un problema, vogliamo intervenire e rimuoverla prima. Inoltre non vogliamo fare un cambiamento così vicino all’Eternal Weekend in Europa, dove si giocherà molto Pauper.

Ci aspettiamo quindi di tornare a pronunciare un verdetto nei prossimi mesi, probabilmente ad agosto. Se torneremo e comunicheremo di voler bandire una carta in quel momento, sarà una finestra dedicata solo a Pauper. In ogni caso, torneremo con un controllo sul formato più dettagliato in quel momento. Al momento non riteniamo che Pauper abbia bisogno di bandire o reintrodurre altro.

Grazie a tutti voi per aver giocato il formato e per averci inviato il vostro feedback, e continueremo a tenere d’occhio Pauper (e in particolare la Mareggiata) nelle settimane a venire.

Ciascuno dei seguenti formati che appartengono solo a MTG Arena sarà trattato da Dave Finseth.

Alchemy

Lama in Acciaio di Cori è sospesa.

Dalla sua uscita in Tarkir: La Dracotempesta, la Lama in Acciaio di Cori è andata fin troppo bene nei mazzi Alchemy Izzet. Generare molto valore sul tabellone e dare travolgere alle creature si è rivelata una combinazione vincente per questo artefatto economico. Abbiamo in programma di ribilanciare questa carta, ma abbiamo bisogno di più tempo per implementare le modifiche. Nel frattempo, la Lama in Acciaio di Cori è sospesa in Alchemy per aprire la strada a nuove strategie. I giocatori possono aspettarsi una versione ribilanciata in un futuro aggiornamento di MTG Arena e la carta uscirà dall’elenco delle carte sospese.

Il nostro ultimo ciclo di ribilanciamenti di maggio ha corretto il metagame esattamente come speravamo. Naktamun Torna a Splendere viene ancora giocata, ma non viene più inclusa in tutti i mazzi con accesso al mana bianco. I mazzi colpo Chorus non sono più la forza dominante di una volta, ma sono ancora validi dopo l’aumento del costo di mana della Canzone Indecorosa.

Dal nostro ultimo aggiornamento, abbiamo assistito all’aggiunta di Alchemy: Tarkir. Siamo piuttosto soddisfatti di come queste carte abbiano modificato il metagame agonistico e ampliato le buste viste in Standard. In particolare, i mazzi mobilitare pedine hanno ricevuto una spinta in più con Avanguardia del Legame Tonante e Guida della Pietravia, permettendo al mazzo Mardu di avere più spazio per brillare/

Pioneer al meglio di uno su MTG Arena

Inganno di Tibalt è bandita.

Nei nostri formati al meglio di uno, l’ Inganno di Tibalt ha sempre causato problemi in un mazzo che mira a prendere mulligan in modo aggressivo, giocare la carta al secondo turno per neutralizzare la propria magia, quindi giocare qualcosa di enorme e brutto. È bandito in Historic ed è una delle tre carte limitate in Timeless. Era stato bandito in Explorer, ma quando abbiamo rinominato il formato in Pioneer, ci siamo trovati di fronte all’elenco delle carte bandite esistente.

Da quando è stato reintrodotto su MTG Arena in Pioneer, Inganno di Tibalt è tornato subito a creare problemi. Sebbene le percentuali di vittoria non siano terribili, è una carta che porta a partite unilaterali con poca interazione tra i giocatori. Due terzi delle partite con questo mazzo finiscono entro il terzo turno e si vedono molti più mulligan rispetto ad altri mazzi. Per queste ragioni, bandiamo l’ Inganno di Tibalt in Pioneer al meglio di uno, perché in generale è meno divertente su MTG Arena.

Si tratta di un problema unico di “al meglio di uno”. Nei formati al meglio di tre, i giocatori hanno a disposizione più opzioni di sideboard per rispondere a questo piano di gioco unico.

Historic

Contromagia non è più limitata.

Historic ha subito un notevole cambiamento nel livello di forza negli ultimi anni, dopo l’uscita di Orizzonti di Modern 3 e le potenti aggiunte dei fogli bonus. La nostra visione di Historic è quella di un paradiso per i costruttori di mazzi in cui ogni mazzo preferito possa essere giocato. Abbiamo curato con attenzione il formato per assicurarci che nessuna strategia dominasse. Per esempio, siamo riusciti a rallentare l’insieme energia bianco-rossa in modo che si adatti al livello di potenza di Historic. Abbiamo limitato le magie gratuite e la distruzione di terre in modo che i giocatori abbiano tempo e risorse per giocare le loro carte.

Da un po' di tempo a questa parte, abbiamo notato che le strategie di combo di creature e incantesimi sono state consistenti e dominanti nel formato. Vogliamo dare ai giocatori di controllo qualche strumento in più per reagire e interrompere il tempo di questi mazzi aggro e bilanciati. Mentre il livello di potenza dei mazzi basati sulle creature è cresciuto, il controllo è rimasto un po’ indietro. Pertanto, riteniamo che sia giunto il momento di reinserire Contromagia in Historic. Questo grande classico di controllo è un’ottima risorsa per mantenere il formato equo ed equilibrato tra gli archetipi, rallentando le creature che riempiono il campo di battaglia. Come per ogni cambiamento, continueremo a monitorare il formato per assicurarci che produca i risultati attesi e per verificare se ulteriori modifiche possano essere utili.

Timeless

Nessun cambiamento

Il metagame di Timeless ha continuato a tenere sotto controllo i migliori mazzi, con lievi variazioni nei mazzi principali. Da quando è emersa la combo Sparafuoco Goblin , altri mazzi hanno incluso più interruzione della mano e contromagie nei loro mazzi principali per ritardare una vittoria a inizio partita. I mazzi Energia Mardu, Shift and Tell e Rana Psichica basati sul tempo costituiscono alcune delle partite di Magic più potenti che si possano giocare ovunque.

Timeless è stato progettato per essere un formato stabile, quindi ci aspettiamo che i cambiamenti derivanti da aggiornamenti alle carte bandite e limitate siano rari. Ci aspettiamo che Timeless continui a evolversi quest’anno con ulteriori ristampe di carte in arrivo su MTG Arena nelle uscite di Anthology e nelle carte Special Guest.

Brawl

Nessun cambiamento

La popolarità di Brawl continua a crescere con l’aggiunta di oltre 100 nuovi comandanti con l’uscita di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Questo aggiornamento ha incluso la meccanica partner per la prima volta su MTG Arena. Abbiamo tenuto conto di partner nel nostro sistema di abbinamento e continueremo a modificare il posizionamento individuale dei comandanti man mano che verranno usati.