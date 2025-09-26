È stato un anno entusiasmante per Magic, e vogliamo mantenere lo stesso entusiasmo mentre ci prepariamo per il 2026. Al MagicCon: Atlanta, i fan hanno potuto dare un’occhiata in anteprima alla nostra offerta di espansioni Magic per il 2026. Anche se abbiamo in serbo qualche altra sorpresa, ogni giocatore può aspettarsi qualcosa di sorprendente del mondo di Magic nel 2026.

Se non hai potuto partecipare o vuoi semplicemente conoscere le reazioni del pubblico, puoi guardare il panel qui. Per ora, ecco tutto ciò che abbiamo annunciato per le uscite di Magic del prossimo anno:

Sì, questo significa che nel 2026 ci saranno sette espansioni di Magic. Si tratta di una programmazione piuttosto eccezionale e non di una norma per il futuro, ma avevamo così tante cose da presentare e non volevamo aspettare. Nel 2027, torneremo a una cadenza di sei espansioni di Magic.

L’Eclissi di Lorwyn

(23 gennaio)

Stiamo iniziando l’anno con una svolta verso l’idilliaco reame di Lorwyn con L’Eclissi di Lorwyn. Per anni, i fan ci hanno chiesto di tornare al piano dei kithkin, dei boggart e di ogni sorta di strane creature. Ora puoi unirti a una coorte di studenti di Strixhaven nel loro viaggio attraverso questo piano pastorale.

0124a_MTGECL_Main: Ashling, Rekindled 0222_MTGECL_Main: Emptiness

Puoi recuperare tutti i dettagli leggendo Collezionare L’Eclissi di Lorwyn: un primo sguardo e la Guida del Planeswalker per L’Eclissi di Lorwyn. Poi, dai un’occhiata alla Galleria immagini delle carte di L’Eclissi di Lorwyn per vedere tutte le carte rivelate in un unico posto. L’Eclissi di Lorwyn esce il 23 gennaio 2026 ed è disponibile per il preordine già da ora presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Un’espansione di Mondi Altrove in arrivo

Presenteremo la seconda espansione del 2026 al New York Comic Con il 10 ottobre 2025.

Questa espansione sarà disponibile in versione da tavolo e su MTG Arena. Una volta annunciata l’espansione, pubblicheremo tutte le rivelazioni proprio qui su DailyMTG.

I Segreti di Strixhaven

(aprile 2026)

La presentazione riprende con I Segreti di Strixhaven! Torniamo ad Arcavios e alla più grande scuola del Multiverso, l’Università di Strixhaven. La nostra coorte affamata di avventure di L’Eclissi di Lorwyn è alle prese con una nuova avventura accademica. Questa volta, guarderemo più da vicino la vita fuori dal campus, mentre questi coraggiosi studenti esplorano ciò che si trova oltre le mura dei loro dormitori.

Potrai esplorare Strixhaven quando questa espansione uscirà ad aprile. Inoltre, siamo entusiasti di annunciare Strixhaven: Omens of Chaos, un nuovissimo romanzo per giovani adulti scritto da Seanan McGuire. Questo romanzo seguirà un diverso gruppo di studenti di Strixhaven nel loro tentativo di scoprire chi sono destinati a essere e a quale luogo, nell’ampio Multiverso, potrebbero appartenere. Parleremo di questo romanzo in futuro, ma per il momento dai un’occhiata alla copertina e alla cartolina promozionale di Torre di Comando che accompagna il romanzo.

Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes

(giugno 2026)

Appello a tutti i fan della Marvel! Stiamo riunendo gli eroi più potenti della Terra e non solo per Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, la prossima espansione frutto della nostra collaborazione con Marvel. Questa gigantesca espansione si avvale di personaggi provenienti da tutto l’Universo Marvel, dalle famose squadre di supereroi ai cattivi intenzionati a dominare il mondo.

Riveleremo altre info su questa collaborazione in futuro, quando sarà il momento di riunirsi!

Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™

(agosto 2026)

Anche se non si tratta di un viaggio inaspettato, siamo entusiasti di annunciare che Magic sta tornando nella Terra di Mezzo per Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Segui l’intrepido scassinatore Bilbo Baggins e il suo gruppo nel loro viaggio verso la Montagna Solitaria (e ritorno). Preparati a combattere troll mangia-carne, a raccontare indovinelli nel buio e ad affrontare Smaug in persona quando Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà in tutto il mondo in versione da tavolo e su MTG Arena il prossimo agosto.

Reality Fracture

(ottobre 2026)

Anni di subdole macchinazioni hanno infranto le apparenze, rivelando un nemico inaspettato. Ma non è ancora arrivato il momento. Presto riveleremo altri dettagli …

Avremo molto altro da condividere su Reality Fracture in futuro. Per ora, segui La Storia di Magic per vedere come si evolve questa saga.

Magic: The Gathering® | Star Trek™

(novembre 2026)

La nostra ultima espansione di Magic del 2026 ci porta all’ultima frontiera. Magic: The Gathering | Star Trek invita i giocatori a intraprendere un viaggio tra le stelle. Questa espansione atterrerà nelle tue mani nel novembre 2026. Con i personaggi, le storie e (ovviamente) le astronavi dell’intera serie, questa espansione regala emozioni a tutti i fan di Star Trek.

Magic: The Gathering | Star Trek arriverà sul tuo tavolo Magic e su MTG Arena il prossimo anno, e avremo maggiori informazioni su questa espansione in futuro. Fino ad allora, preparati ad andare coraggiosamente dove nessuna espansione di Magic è mai giunta prima.

Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso tutte le nostre rivelazioni per il 2026. Non vediamo l’ora di accompagnarti verso nuovi audaci orizzonti di Magic nel corso del prossimo anno. Per rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi nel mondo di Magic, tieni d’occhio DailyMTG e i nostri canali di social media.