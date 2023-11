Dinosauri! Esplorazione! Esplorare con i dinosauri! Dinosauri che esplorano! Certo, ci sono anche divinità antiche, pericoli dietro ogni angolo, e non si può sapere se scoprirai un tesoro o andrai incontro a un triste destino, ma almeno si tratta di un destino con i dinosauri.

La prossima settimana, andremo alla scoperta de Le Caverne Perdute di Ixalan, dove ci aspettano antiche meraviglie e avventure! Hai visto le carte e hai letto la storia, ora è arrivato il momento di scoprire cosa aspettarsi quando l'espansione uscirà su MTG Arena!

Meccaniche

Per maggiori informazioni, leggi l'articolo sulle Meccaniche de Le Caverne Perdute di Ixalan.

Il nostro viaggio verso lo straordinario centro di Ixalan ci porta a scoprire tre nuove meccaniche: costruire, discendere e scoprire, insieme a una meccanica già conosciuta, esplorare. Di seguito, vedrai degli esempi sul funzionamento di ogni meccanica su MTG Arena, così saprai cosa cercare quando proverai la nuova espansione!

Costruire

Costruire è un'abilità attivata che ti permette di rendere straordinario ciò che è ordinario. Per attivare un’abilità costruire, devi fare tre cose: esiliare il permanente con costruire, esiliare i materiali specificati e pagare del mana. I materiali sono altri permanenti che controlli e/o carte dal tuo cimitero. Sono descritti nella stessa abilità costruire e possono variare da carta a carta! Ad esempio, mentre l’Idolo del Re Profondo specifica "costruisci con artefatti," altre carte potrebbero dire "costruisci con creature" o "costruisci con caverne," in fondo, perché no?

Discendere

Discendi ogni volta che una carta permanente è messa nel tuo cimitero da qualsiasi zona. Per alcune carte, non importa quante volte sei sceso in quel turno, ma solo che lo hai fatto almeno una volta. Non importa neanche se quella carta permanente è ancora nel tuo cimitero.

Ma bisogna andare più in profondità...…

Alcune carte con discendere danno importanza al numero di carte permanenti nel tuo cimitero mentre altre contano quante volte sei sceso in quel turno, e alcune non possono scendere abbastanza in profondità. Le carte con discesa insondabile non richiedono un numero minimo di carte permanenti nel tuo cimitero; più ne hai più diventano potenti.

Una buona notizia è che MTG Arena tiene traccia di tutte queste informazioni per te. Se sei sceso in quel turno, il badge discesa presente sulle carte si illuminerà, le carte che tengono conto del numero di permanenti nel tuo cimitero avranno un badge di conteggio e le carte che contano quante volte sei sceso mostreranno quel numero a fianco del badge discesa.

Scoprire

Infine, l'azione definita dalla parola chiave scoprire…, ti consente, appunto, di scoprire carte dal tuo grimorio. Quando ti viene detto di scoprire, esilia una carta alla volta dal tuo grimorio finché non esili una carta non terra con un valore di mana pari al numero di scoprire o inferiore. A quel punto, puoi lanciare quella carta senza pagarne il costo di mana oppure aggiungerla alla tua mano. Tutte le altre carte che hai esiliato, comprese le carte terra, vengono messe in fondo al tuo grimorio in ordine casuale.

Quando scopri su MTG Arena, ti verrà mostrato un browser di gioco che evidenzia le carte scoperte insieme alle altre carte che non hanno incontrato i criteri di scoperta (come carte terra o carte con un valore di mana più grande del numero di scoprire). A quel punto, puoi scegliere di lanciare quella carta senza pagarne il costo di mana oppure aggiungerla alla tua mano.

Collezionare Le Caverne Perdute di Ixalan su MTG Arena

Insieme all'ultima espansione di carte, troverai un mucchio di altri tesori da aggiungere alla tua collezione mentre viaggi attraverso le antiche profondità di Ixalan.

(Attenzione: sconsigliamo di mettere la tua collezione Magic nell'acqua, su un capibara o con qualsiasi combinazione sopra menzionata.)

Oltre a questo (e ad altri adorabili adesivi), i giocatori potranno collezionare anche le carte Oltec e Dinosauri senza bordo, bustine protettive terra base ed elementi estetici selezionati dalla nostra collezione Mondi Altrove.

(Carte bonus tesoro, Special Guest e i trattamenti in stile vetrina di Leggende di Ixalan/Dei di Ixalan non saranno disponibili su MTG Arena).

Ricompense di maestria dell’espansione

Vuoi scavare ancora più a fondo? La nostra maestria dell'espansione include entrambe le ricompense in carte ed elementi estetici, permettendoti di ottenere buste, stile di carte e degli avatar davvero epici de Le Caverne Perdute di Ixalan.

Se vuoi portare alla luce tutto quello che le caverne hanno da offrire, il nostro pass di maestria espande ulteriormente la tua avventura permettendoti di ottenere ancora più ricompense mentre esplori l'espansione. Puoi esplorare tutti i dettagli nel nostro articolo sulla maestria dell'espansione.

Prendi il comando

Per i fan del formato Historic Brawl, abbiamo altre sorprese per il vostro viaggio nelle profondità inesplorate: infatti, stiamo portando quattro creature leggendarie de Le Caverne Perdute di Ixalan e mazzi Commander a MTG Arena!

1 Ammiraglio Cuor di Bronzo, l'Inaffondabile

1 Clavileño, Primo dei Benedetti

1 Pantlaza, Favorito dal Sole

1 Xolatoyac, la Marea Sorridente

Ottieni queste carte su MTG Arena giocando nel tuo negozio WPN di zona!

Per la prima volta in assoluto, se giochi con i mazzi precostruiti Commander nel tuo negozio WPN di zona, potresti ricevere questi Commander per i tuoi mazzi Brawl su MTG Arena! Maggiori informazioni sull'evento Ixalan Commander Party e su come ricevere queste ricompense verranno fornite alla fine del mese!

In alternativa, puoi usare le carte jolly per costruire queste carte da usare come tuo Historic Brawl Commander o come una potente aggiunta ai tuoi mazzi Historic.

Mazzi introduttivi Historic Brawl

Inoltre, iniziando con questa uscita, i nuovi giocatori di MTG Arena possono ottenere uno dei cinque mazzi introduttivi Historic Brawl con il completamento dell'esperienza nuovo giocatore. I veterani potranno vedere in anteprima queste opzioni nella cartella mazzi introduttivi della loro collezione, ma dovranno usare le carte della loro collezione per poterle giocare! In alternativa, possono usare questi mazzi come punto di partenza clonandoli e modificandoli per personalizzarli.

Promemoria: stili di carte preferiti

Come parte del nostro impegno nell'uniformare le stampe e gli stili delle carte, abbiamo aggiornato l'opzione Stampa preferita durante il nostro aggiornamento del 23 ottobre. Gli stili delle carte appariranno insieme alle stampe nel menu Stampa preferita, cioè tutte le grafiche di una carta si troveranno nello stesso posto.

Questo semplificherà la ricerca della grafica che preferisci, ma significa anche che ora puoi finalmente aggiungere gli stili di carte tra i preferiti. Scegliere la grafica preferita può essere fatto allo stesso modo di prima: selezionando l'icona a cuore sulla stampa o sullo stile che preferisci.

I tuoi mazzi adotteranno per impostazione predefinita la stampa o lo stile che hai scelto. Puoi farlo per ogni stile della tua collezione!

Ancora più selvaggio

Un'ultima modifica che stiamo apportando al negozio de Le Caverne Perdute di Ixalan è la rimozione delle restrizioni all'acquisto dei bundle jolly. Potrai comprare i bundle jolly rari e rari mitici tutte le volte che vuoi!

Anche il tesoro morde!

Addentrati in un’avventura unica insieme a dinosauri e alle antiche divinità a guardia di straordinari tesori quando Le Caverne Perdute di Ixalan arriverà su MTG Arena a partire dal 14 novembre 2023. Collegati all'evento in diretta di oggi dove i tuoi creatori di contenuti preferiti proveranno per la prima volta l'espansione, vai al tuo negozio WPN di zona questo fine settimana per partecipare a un Prerelease e tieni d'occhio la nostra pagina sullo stato per le ultime informazioni sui tempi di manutenzione.