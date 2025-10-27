高額賞金、名誉、そしてリミテッドを主役に据えた大会の開催が決定しました。リミテッド愛好家が夢見るすべてがここに！ そして、それ以上のものも。本日、2026～27シーズンの特別なイベントと、それをサポートするトーナメント・ストラクチャーを発表します。さあ、1パック目の初手を覚え始めましょう。マジック・リミテッド・チャンピオンシップの始まりです！

マジック・リミテッド・チャンピオンシップとは？

マジック・リミテッド・チャンピオンシップは、リミテッドに焦点を当てた特別なトーナメントです。世界各地で開催されるイベントを通じて、トップレベルのリミテッド・プレイヤーたちがこのハイレベルなリミテッドの祭典への出場権利を獲得します。マジック・リミテッド・チャンピオンシップは2027年に、その予選は2026年に開催予定です。これはエキサイティングな取り組みではありますが、本イベントと予選の仕組みについてのみの発表となります。新しいシリーズではありません。

マジック・リミテッド・チャンピオンシップは2027年に開催されます。詳細な日時と会場は後日発表予定です。イベントはプロツアーと同様の構成で、3日間にわたるエキサイティングなリミテッド尽くしのトーナメントとなります。フォーマットはリミテッドのみであることにご注意ください。イベント開催が近づきましたら、Magic.ggとソーシャルメディアチャンネルで最新情報をご確認ください。

賞金はありますか？

マジック・リミテッド・チャンピオンシップの賞金総額は50万ドルで、プロツアーと同様の賞金構造を採用予定です。さらに、上位8名のプレイヤーには2027年のマジック：ザ・ギャザリング世界選手権への招待権が授与されます。賞金の詳細については、今後あらためて発表予定です。

マジック・リミテッド・チャンピオンシップへの出場権利の獲得方法は？

2026年を通じて、本戦への出場権利を獲得できるイベントが複数開催されます！これらのイベントはマジック・リミテッド・チャンピオンシップ予選（LTQ）と呼ばれ、リアルとデジタルの両方で世界各地にて開催予定です。開催地域によって、採用されるフォーマットや招待枠の数が異なります。

一部の地域では、既存のオープン・イベント（地域チャンピオンシップ参加権利や賞金が授与されるイベント）に代わる形でLTQが開催される場合があります。この場合でも、地域チャンピオンシップへの招待や賞金は引き続き付与され、さらにリミテッド・チャンピオンシップへの招待が追加されることになります。

また、以下のプレイヤーへはマジック・リミテッド・チャンピオンシップへの参加権利が付与されます。

2025～2026年プレミア・プレイ・シーズンにおける各プロツアーおよびマジック：ザ・ギャザリング世界選手権でのブースター・ドラフトでの対戦結果合計が上位16名のプレイヤー （各プロツアーまたは世界選手権につきドラフト6ラウンドが集計対象）

「第32回マジック：ザ・ギャザリング世界選手権」の優勝者

さらに2026～2027年プレミア・プレイ・シーズンでは、マジック・プロツアー殿堂メンバーは、年間招待権を使用して任意のプロツアー1つ、または2027年のマジック・リミテッド・チャンピオンシップへ参加することができます。

参加権利はどこで獲得できますか？

2026年には、次の4種類のリミテッド・チャンピオンシップ予選（LTQ）が開催予定です。地域チャンピオンシップで開催されるイベント、スポットライト・シリーズで開催されるイベント、MagicConで開催されるイベント、MTGアリーナ上で開催されるイベントです。これらのイベントとそのストラクチャーについて、簡単に説明します。

地域チャンピオンシップLTQ

地域チャンピオンシップで開催されるLTQは、シールド・デッキによるスイスラウンドの後、ブースター・ドラフトのシングルエリミネーションで実施されます。各イベントの構成やリミテッド・チャンピオンシップへの招待人数は、イベント主催者および開催地域によって異なるため、詳細は各地域の主催者にご確認ください。

スポットライト・シリーズLTQ

スポットライト・シリーズで開催されるLTQは、シールド・デッキによるスイスラウンドの後、ブースター・ドラフトのシングルエリミネーションで実施されます。スポットライト・シリーズLTQの上位4名がマジック・リミテッド・チャンピオンシップへの参加権利を獲得します。詳細はスポットライト・シリーズのイベント主催までお問い合わせください。

MagicCon LTQ

MagicConで開催されるLTQは、イベントごとに内容が異なります。このLTQは、各イベントのチケット制プレイ・スケジュール（mtgfestivals.com）を通じて実施される予定です。第1回目の開催は「MagicCon: Las Vegas 2026」で行われます。

MTGアリーナLTQ

MTGアリーナ上で開催されるLTQは、デジタル限定イベントです。このイベントは、DailyMTGおよびMTGアリーナ公式SNSチャンネルで告知予定です。詳細は今後発表予定なので、続報を楽しみにしてお待ちください！

プレイヤーの皆様がリミテッドの魅力を存分に楽しめるイベントを開催できることを大変嬉しく思います！ぜひお近くの大会で、2027年に開催されるこの特別なマジック・リミテッド・チャンピオンシップへの出場権利を獲得してください。今後の予選イベントへの参加方法については、各地域の主催者にお問い合わせください。リミテッド・チャンピオンシップに関する詳細は、2026年に発表予定です。

すべてのイベント詳細、賞金情報、参加資格は公式ルールに準拠し、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの裁量により変更や中止される場合がございます。法令で禁止されている地域では無効となります。イベントの完全な詳細および参加資格に関する情報はMagic.ggにて公開予定です。