『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のウェルカム・デッキでマーベル・ユニバースへ飛び込み、マジックの第一歩を踏み出しましょう！マーベルの長い歴史を彩るキャラクターに満ちたデッキは、マジックの遊び方を学ぶにも友達へ遊び方を教えるにも最高の製品です。

ウェルカム・デッキ

（白） ウェルカム・デッキ

（青） ウェルカム・デッキ

（黒） ウェルカム・デッキ

（赤） ウェルカム・デッキ

（緑）

ウェルカム・デッキは一部WPN店舗にて配布されます（数量には限りがあります）。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ウェルカム・デッキの内容は以下の通りです：

ハーフデッキ２個（各デッキにカード30枚入り） １つはウェルカム・デッキのパッケージに示された色のものです。もう１つは、他の色のデッキがランダムに同梱されています。 ハーフデッキは全５種類です。 ウェルカム・デッキには以下のカードが収録されています： 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』（MSH） 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者（MSC） 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』（SPM） 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』エターナル使用可能カード（SPE）

早見表カード ２枚

デッキボックス １つ

ウェルカム・デッキとは？

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、新規プレイヤー向けの新たなウェルカム・デッキが５つ発売されます。各ウェルカム・デッキには、カード30枚入りのハーフデッキが２個同梱されています。１つはそのデッキのキャラクターと結びつく色をテーマにしたデッキ、もう１つは他の４色のカードが入ったデッキとなっています。

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast 0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel 0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative 0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner 0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

各デッキには『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のカードに加えて、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードも入っています。各ハーフデッキには非フォイル仕様の神話レアの伝説のクリーチャーが収録されています。それらの伝説のクリーチャーは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』コレクター・ブースターからフォイル仕様のものが出現します。

ウェルカム・デッキはお近くのゲーム店にて配布されます（数量には限りがあります）。6月12日の「Avengers Academy」イベントでは、いち早くウェルカム・デッキを体験できます。その後は6月26日の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』発売以降にゲーム店にて配布されます。ウェルカム・デッキや「Avengers Academy」、その他『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のイベントについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。

以下に、各ハーフデッキの内容をお伝えします。詳しい配布方法は、お近くのゲーム店 までお問い合わせください。他に『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のイベントをお探しの方は、このシーズンのイベント予定を網羅したイベント・ガイドをご覧ください。

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast

13 Plains 2 Virtuous Variant Doctor Jane Foster 2 Brave Brawler Fall to Earth Raft Security Officer Peggy Carter, Secret Agent Vibranium Energy Daggers Luke Cage, Power Man Valkyrior Skyrider Black Panther, Claws of Bast Mockingbird, Bobbi Morse Take Up the Shield Web Up Selfless Police Captain Crowd of True Believers

0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel

13 Island Mist-Cloaked Herald 2 TVA Bureaucrat 2 Aerial Doombot Iron Lad, Diverging Destiny Futurist Forge Lyla, Holographic Assistant Blue Marvel, Adam Brashear 2 Alchemax Slayer-Bots Whoosh! Iron Man, Modern Marvel Ant-Man's Air Force A.I.M. Scientists I Am Iron Man Depower

0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative

13 Swamp 2 Songbird, Sonic Screamer 2 Symbiote Spawn 2 Glamorous Grapplers Infernal Rebirth 2 Red Room Recruit Ultimo, Civilization’s End Dark Deed Tombstone, Career Criminal Hour of Defeat Unliving Legionnaire Black Widow, Daring Operative Widow's Bite Doom Blade

0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner

13 Mountain 2 Rampaging Classmate 2 Extremis Elite Human Torch, Johnny Storm Kree Sentinel Sif's Spearmaster Misty Knight, Hero for Hire Furious Strength Spider-Man, Web-Spinner Marvelous Melee Living Lightning, Charged Up The Mary Janes Smashing Spree Quicksilver, Pietro Maximoff Lightning Strike Happy Hogan, Dauntless Driver

0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

13 Forest 2 The Fabulous Frog-Man 2 Undercover Skrull She-Hulk, Jade Defender Savage Land Dinosaur Wakandan Royal Guard Kapow! Goliath, Mass Manipulator Wolfsbane, Highland Hero Super Strength Mister Hyde, Monster Within Warriors of Wakanda Giant Growth Thing Swing Hulk, Brutal Brawler Knight of Wundagore

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ウェルカム・デッキは、2026年6月12日開催の「Avengers Academy」イベントにて先行配布されます。その後6月26日の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』公式発売日より、WPN店舗での配布が始まります。ウェルカム・デッキの詳しい配布方法は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。