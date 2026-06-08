『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ウェルカム・デッキ
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のウェルカム・デッキでマーベル・ユニバースへ飛び込み、マジックの第一歩を踏み出しましょう！マーベルの長い歴史を彩るキャラクターに満ちたデッキは、マジックの遊び方を学ぶにも友達へ遊び方を教えるにも最高の製品です。
（白）
（青）
（黒）
（赤）
（緑）
ウェルカム・デッキは一部WPN店舗にて配布されます（数量には限りがあります）。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ウェルカム・デッキの内容は以下の通りです：
- ハーフデッキ２個（各デッキにカード30枚入り）
- １つはウェルカム・デッキのパッケージに示された色のものです。もう１つは、他の色のデッキがランダムに同梱されています。
- ハーフデッキは全５種類です。
- ウェルカム・デッキには以下のカードが収録されています：
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』（MSH）
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』統率者（MSC）
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』（SPM）
- 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』エターナル使用可能カード（SPE）
- 早見表カード ２枚
- デッキボックス １つ
ウェルカム・デッキとは？
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、新規プレイヤー向けの新たなウェルカム・デッキが５つ発売されます。各ウェルカム・デッキには、カード30枚入りのハーフデッキが２個同梱されています。１つはそのデッキのキャラクターと結びつく色をテーマにしたデッキ、もう１つは他の４色のカードが入ったデッキとなっています。
各デッキには『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のカードに加えて、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードも入っています。各ハーフデッキには非フォイル仕様の神話レアの伝説のクリーチャーが収録されています。それらの伝説のクリーチャーは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』コレクター・ブースターからフォイル仕様のものが出現します。
ウェルカム・デッキはお近くのゲーム店にて配布されます（数量には限りがあります）。6月12日の「Avengers Academy」イベントでは、いち早くウェルカム・デッキを体験できます。その後は6月26日の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』発売以降にゲーム店にて配布されます。ウェルカム・デッキや「Avengers Academy」、その他『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のイベントについての詳細は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。
以下に、各ハーフデッキの内容をお伝えします。詳しい配布方法は、お近くのゲーム店 までお問い合わせください。他に『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のイベントをお探しの方は、このシーズンのイベント予定を網羅したイベント・ガイドをご覧ください。
『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』ウェルカム・デッキは、2026年6月12日開催の「Avengers Academy」イベントにて先行配布されます。その後6月26日の『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』公式発売日より、WPN店舗での配布が始まります。ウェルカム・デッキの詳しい配布方法は、お近くのゲーム店までお問い合わせください。