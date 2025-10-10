タートルズとチームを組み、アクション満載の多人数戦マジックを楽しみましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』では、新たな統率者デッキが登場します。タートルズの旅をテーマにしたマジックの新規カードが収録された「タートル・パワー！」デッキには、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』ファンが求めるものがすべて詰まっています。

0001_MTGTMT_CmdrFace: Leonardo, the Balance 0002_MTGTMT_CmdrFace: Donatello, the Brains 0003_MTGTMT_CmdrFace: Splinter, the Mentor 0004_MTGTMT_CmdrFace: Raphael, the Muscle 0005_MTGTMT_CmdrFace: Michelangelo, the Heart 0006_MTGTMT_CmdrFace: Heroes in a Half Shell

このデッキの顔となるのは《まとめ役、レオナルド》ですが、もちろん最高のチームがいなければ「ミュータント・タートルズ」は成り立ちませんよね。「共闘 ― キャラ選択」能力のおかげで、統率者を２枚選べるのです。お気に入りの伝説のクリーチャーを２枚選び、合わせた力を見せつけましょう。

統率者デッキ

「タートル・パワー！」

これぞタートル・パワー！統率者デッキの内容は以下の通りです。

カード100枚入りの統率者デッキ １つ パッケージを飾るフォイル仕様ボーダーレス版統率者カード １枚 フォイル仕様ボーダーレス版統率者カード ５枚 非フォイル仕様のカード 94枚

両面トークンやパンチアウト・カウンター・カード 10枚

デッキボックス １つ

トータル・パワーを存分に見せつけましょう！デッキリストは後日改めてお伝えしますので、公開済みのカードをカードイメージギャラリーでご覧ください。

『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』は、2026年3月6日発売です。タートル・パワーが込められたセットをお楽しみください！統率者デッキは現在、お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。