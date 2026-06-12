『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の魅力の１つは、お気に入りのカードやキャラクターを組み合わせてまったく新しい力を生み出すことです。《雷神、ソー》に《ソーのハンマー、ムジョルニア》を装備するのももちろん楽しいですが、それだけではないのです。ボーダーレス版シーン・カードには、複数枚のカードにまたがる大きなイラストの一部分が描かれています。マーベルとのコラボというマジック界の一大イベントを、アーティストの皆さんやブースター・ファン・デザイナーがどのように料理したのかをご覧ください！

ファンタスティック・ファミリー

レイニル・フランシス・ユウ/Leinil Francis Yu氏とサニー・ゴー/Sunny Gho氏が手掛けたこの４枚のシーンには、ネガティブ・ゾーンから飛び出すファンタスティック・フォーの４人が描かれています。

デアデビルのストリート・ファイト

ケヴ・ウォーカー/Kev Walker氏が手掛けたこの４枚のシーンには、ヘルズキッチンでのデアデビルやキングピン、エレクトラ、ブルズアイの戦いが描かれています。

キャップ VS. ヒドラ

アニー・ウー/Annie Wu氏が手掛けたこの６枚のシーンには、マーベルの原作コミックを彷彿とさせる古き良きスタイルでキャプテン・アメリカが描かれています。ヒドラ、危ない！

ハルクスマッシュ！

アディ・グラノフ/Adi Granov氏が手掛けたこの６枚のシーンには、最強の座を懸けたスーパーヒーローとスーパーヴィランの戦いが描かれています。果たしてハルクは勝利を掴めるのでしょうか？ それとも悪辣なリーダーがそれを許さないのでしょうか？

コズミック・キューブをめぐる激突

ヨハン・グルニエ/Johan Grenier氏が手掛けたこの18枚にわたる巨大なシーンには、コズミック・キューブをめぐる戦いが描かれています。このシーンには24人を超えるマーベル・キャラクターが登場します。あなたのお気に入りを探してみてください！

アベンジャーズのバルコニーBBQ

雰囲気をちょっと変えて、クリス・バチャロ/Chris Bachalo氏が両面シーン・カードの第１面を手掛けました。この５枚を並べると、アベンジャーズ・タワーでのスーパーヒーローたちの食事シーンが浮かび上がります。

シーン・ボックス

シーン・ボックス

「Heroes United」 シーン・ボックス

「Villains Unleashed」

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』では、２種類のシーン・ボックスが登場します。各シーン・ボックスにはボーダーレス版シーン・カード６枚が同梱されており、マーベル・ユニバースの一場面を描き出します。

Heroes United

タン・トゥアン/Thanh Tuan氏がアートを手掛けた「Heroes United」シーンには、敵との戦いに赴くアベンジャーズが描かれています。

Villains Unleashed

キーラン・ヤナー/Kieran Yanner氏がアートを手掛けた「Villains Unleashed」シーンには、マーベル・ユニバースのスーパーヴィランたちが描かれています。

各シーン・カードの入手先などの詳細は、「『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』をコレクションする」記事をご確認ください。お気に入りのシーンを探し、マジックの新たなコレクションをアッセンブルしましょう！『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は2026年6月26日発売です。現在、お近くのゲーム店やTCGplayer、Amazon、その他マジックを取り扱う場所で予約受付中です。