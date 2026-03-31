4月21日リリースの『ストリクスヘイヴンの秘密』では、MTGアリーナ・プレイヤーの皆さんが多元宇宙最高の魔法学院を再訪します。一流の高等教育機関にふさわしく、カリキュラムは難易度が高く、充実しています。生徒の成績と心身の健康は、学院当局にとっての最優先事項です。『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーやマスタリー・パスに用意された非常に便利なツールをご利用ください。

MTGアリーナのプレイを重ねて、セット・マスタリーを進めましょう。XPを集めていけば、MTGアリーナ内パックや、マスタリー市場でカード・スタイルやアバターと交換できるマスタリー・オーブが手に入ります。

マスタリー・パスにアップグレードすると、マスタリー・パス報酬を獲得できる新しい報酬トラックがアンロックされます。MTGアリーナ内パックやカード・スタイルに加えて、アバターや相棒、イベント参加券、スリーブ、ゴールド、ジェムなどの報酬を得られます！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『ストリクスヘイヴンの秘密』セット・マスタリー

『ストリクスヘイヴンの秘密』 27パック

27パック マスタリー・オーブ ５個（『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー・パス

アバター

デリアン・フェル教授のアバター

カードとパック

20パック： 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック 『ローウィンの昏明』 ４パック 『領界路の彼方』 ４パック 『久遠の終端』 ４パック 『タルキール：龍嵐録』 ４パック

『ストリクスヘイヴンの秘密』 神話レアの個別カード報酬 10枚

神話レアの個別カード報酬 10枚 レベル61以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

「大図書棟」スリーブ

豪華版「秘儀の呪文書」スリーブ

カード・スタイル

マスタリー・オーブ 30個（ 『ストリクスヘイヴンの秘密』 マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。) コモンのカード・スタイル 15種類

アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

4,000ゴールド

1,200ジェム

相棒

相棒：オーリンの生徒 ４種類

『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーは60レベルまでです。54レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、60レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場

『ストリクスヘイヴンの秘密』のマスタリー・オーブは、『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場のアイテムと交換できます。

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

コモンのカード・スタイル ５種類

アンコモンのカード・スタイル ５種類

レアのカード・スタイル 10種類

神話レアのカード・スタイル ５種類

スリーブ

各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。