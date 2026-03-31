4月21日リリースの『ストリクスヘイヴンの秘密』では、MTGアリーナ・プレイヤーの皆さんが多元宇宙最高の魔法学院を再訪します。一流の高等教育機関にふさわしく、カリキュラムは難易度が高く、充実しています。生徒の成績と心身の健康は、学院当局にとっての最優先事項です。『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーやマスタリー・パスに用意された非常に便利なツールをご利用ください。

MTGアリーナのプレイを重ねて、セット・マスタリーを進めましょう。XPを集めていけば、MTGアリーナ内パックや、マスタリー市場でカード・スタイルやアバターと交換できるマスタリー・オーブが手に入ります。

マスタリー・パスにアップグレードすると、マスタリー・パス報酬を獲得できる新しい報酬トラックがアンロックされます。MTGアリーナ内パックやカード・スタイルに加えて、アバターや相棒、イベント参加券、スリーブ、ゴールド、ジェムなどの報酬を得られます！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『ストリクスヘイヴンの秘密』セット・マスタリー

  • 『ストリクスヘイヴンの秘密』 27パック
  • マスタリー・オーブ ５個（『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー・パス

アバター

  • デリアン・フェル教授のアバター

カードとパック

  • 20パック：
    • 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック
    • 『ローウィンの昏明』 ４パック
    • 『領界路の彼方』 ４パック
    • 『久遠の終端』 ４パック
    • 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
  • 『ストリクスヘイヴンの秘密』神話レアの個別カード報酬 10枚
  • レベル61以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

カード・スリーブ

  • 「大図書棟」スリーブ
  • 豪華版「秘儀の呪文書」スリーブ

カード・スタイル

  • マスタリー・オーブ 30個（『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
  • コモンのカード・スタイル 15種類
  • アンコモンのカード・スタイル 10種類

イベント参加券

  • 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

ゴールドとジェム

  • 4,000ゴールド
  • 1,200ジェム

相棒

  • 相棒：オーリンの生徒 ４種類

『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーは60レベルまでです。54レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、60レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場

『ストリクスヘイヴンの秘密』のマスタリー・オーブは、『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場のアイテムと交換できます。

カード・スタイル

各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

  • コモンのカード・スタイル ５種類
  • アンコモンのカード・スタイル ５種類
  • レアのカード・スタイル 10種類
  • 神話レアのカード・スタイル ５種類

スリーブ

各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

  • ５種類のスリーブ
    • シルバークイル
    • プリズマリ
    • ウィザーブルーム
    • ロアホールド
    • クアンドリクス