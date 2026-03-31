『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリーの詳細
4月21日リリースの『ストリクスヘイヴンの秘密』では、MTGアリーナ・プレイヤーの皆さんが多元宇宙最高の魔法学院を再訪します。一流の高等教育機関にふさわしく、カリキュラムは難易度が高く、充実しています。生徒の成績と心身の健康は、学院当局にとっての最優先事項です。『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーやマスタリー・パスに用意された非常に便利なツールをご利用ください。
MTGアリーナのプレイを重ねて、セット・マスタリーを進めましょう。XPを集めていけば、MTGアリーナ内パックや、マスタリー市場でカード・スタイルやアバターと交換できるマスタリー・オーブが手に入ります。
マスタリー・パスにアップグレードすると、マスタリー・パス報酬を獲得できる新しい報酬トラックがアンロックされます。MTGアリーナ内パックやカード・スタイルに加えて、アバターや相棒、イベント参加券、スリーブ、ゴールド、ジェムなどの報酬を得られます！
セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。
『ストリクスヘイヴンの秘密』セット・マスタリー
- 『ストリクスヘイヴンの秘密』 27パック
- マスタリー・オーブ ５個（『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー・パス
アバター
- デリアン・フェル教授のアバター
カードとパック
- 20パック：
- 『ストリクスヘイヴンの秘密』 ４パック
- 『ローウィンの昏明』 ４パック
- 『領界路の彼方』 ４パック
- 『久遠の終端』 ４パック
- 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
- 『ストリクスヘイヴンの秘密』神話レアの個別カード報酬 10枚
- レベル61以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚
カード・スリーブ
- 「大図書棟」スリーブ
- 豪華版「秘儀の呪文書」スリーブ
カード・スタイル
- マスタリー・オーブ 30個（『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
- コモンのカード・スタイル 15種類
- アンコモンのカード・スタイル 10種類
イベント参加券
- 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）
ゴールドとジェム
- 4,000ゴールド
- 1,200ジェム
相棒
- 相棒：オーリンの生徒 ４種類
『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？
『ストリクスヘイヴンの秘密』のセット・マスタリーは60レベルまでです。54レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、60レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。
『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場
『ストリクスヘイヴンの秘密』のマスタリー・オーブは、『ストリクスヘイヴンの秘密』マスタリー市場のアイテムと交換できます。
カード・スタイル
各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。
- コモンのカード・スタイル ５種類
- アンコモンのカード・スタイル ５種類
- レアのカード・スタイル 10種類
- 神話レアのカード・スタイル ５種類
スリーブ
各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。
- ５種類のスリーブ
- シルバークイル
- プリズマリ
- ウィザーブルーム
- ロアホールド
- クアンドリクス