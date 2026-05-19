皆さん聞こえました？雷神が放つ稲妻の炸裂音。破壊不能の盾が空を切り裂く音。ガンマ線の力を手にした科学者の咆哮。マジック流のマーベル・ユニバースがデジタルの世界へやってきます。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』が、MTGアリーナで6月2日にプレオーダー開始、6月23日にリリースされるのです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』がMTGアリーナへ

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』および過去と未来のマーベル・セットについて、すべてがMTGアリーナへ実装されることをお知らせします。つまりMTGアリーナ・プレイヤーの皆さんは、マーベル・セットもMTGアリーナの他のセットと同じように余すところなく味わえるのです。

ドラフトも楽しめるメインセットの全カードはもちろん、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』の魅力をそのままMTGアリーナへお届けします。

「ソース・マテリアル」カード： マーベル・ユニバースの歴史を彩るアートワークに注目した「ソース・マテリアル」カードは、ドラフトでも出現し、作成もできます。《アトランティスの王》がMTGアリーナに実装されるのも、マーフォーク・プレイヤーにとって朗報でしょう。

マーベル・ユニバースの歴史を彩るアートワークに注目した「ソース・マテリアル」カードは、ドラフトでも出現し、作成もできます。《アトランティスの王》がMTGアリーナに実装されるのも、マーフォーク・プレイヤーにとって朗報でしょう。 ジャンプスタート・ブースターやビギナー・ボックス、シーン・ボックスのカード： 『ファウンデーションズ』のジャンプスタートと同様に、マーベル・テーマのジャンプスタート・ブースターを使ってゲームを楽しめます。カードの作成もできます。ビギナー・ボックスとシーン・ボックスのMTGアリーナでの販売はありませんが、それらに収録されるマジックの新規カードは実装予定です！

『ファウンデーションズ』のジャンプスタートと同様に、マーベル・テーマのジャンプスタート・ブースターを使ってゲームを楽しめます。カードの作成もできます。ビギナー・ボックスとシーン・ボックスのMTGアリーナでの販売はありませんが、それらに収録されるマジックの新規カードは実装予定です！ 統率者デッキ収録の統率者：「鉄拳制裁タイム」もお手のもの！全４種類の統率者デッキにそれぞれ収録される統率者たちも作成できますので、ファンタスティック・フォーなどのお気に入りのキャラクターをコレクションに加えてください。

特に新規プレイヤーの皆さんは、ぜひジャンプスタートのイベントや、ビギナー・ボックスやシーン・ボックスのカードでマーベル・ユニバースへ飛び込んでみてください。また、新規プレイヤー向けコンテンツをさらに強化するため、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』のカードを中心に作られた構築済みデッキもMTGアリーナ内ストアにて発売予定です。詳細については、後日改めてお伝えします！

なおこのセットに対応する「領界路の彼方」セットはありません。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』および今後のマーベル・セットは、マーベルのフレイバーを余すところなくMTGアリーナへお届けします。また、テーブルトップとデジタルのマジック体験が同じになり、わかりやすくなります。ドクター・ドゥームのカードはどこで使ってもドクター・ドゥームなのです！

ここでスパイダーセンスが反応し、他のセットはどうなのか疑問に思った方、鋭いですね。そう、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』も糸を渡ってMTGアリーナへやってきます！

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』がMTGアリーナへ

2026年6月16日より、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』がMTGアリーナへやってきます。つまりどうなるのでしょう？

今回は私たちにとっても他にない実装となります。これまでも過去のセットをMTGアリーナへ実装したことはありますが、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードはすべて同機能のものが実装済みであり、プレイヤーの皆さんが『領界路の彼方』の方をすでに所持しているのです。そのため、このセットの実装について詳しくご説明したいと思います。

6月16日実装の新規コンテンツ

6月16日の更新で、MTGアリーナにエキサイティングな新規コンテンツがたくさんやってきます。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』の実装を最高のものにするため、チーム一丸となって力を尽くしてきました。皆さんにお知らせできる日を楽しみにしていましたよ！6月16日に、以下のカードや装飾アイテムがMTGアリーナへ実装されます。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』メインセット（SPM）の全収録カード

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』の「ソース・マテリアル」カード（MAR）全種

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のアバター

「スパイダーウェブ」フルアート版基本土地

プレイヤーのコレクションへの影響

プレイヤーの皆さんは今回実装されるカードを『領界路の彼方』でプレイしたりコレクションしたりする機会があったため、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』の実装に際し皆さんのコレクションを大事にします。２セット間のコレクションに差異が生じないよう、一度限りのカードの配布を行います。

あなたが所持している『領界路の彼方』のカードそれぞれについて、対応する『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードが自動的に付与されます。 例えばあなたが《力線の紡ぎ手》を１枚所持している場合、《蜘蛛の顕現》を１枚受け取ります。《力線の紡ぎ手》はカード・スタイルとして所持でき、《蜘蛛の顕現》に適用できます。この場合、カードの枚数は１枚のままです。

『領界路の彼方』のカードは、カード・スタイルとして残るのです。 カード・スタイルの使い方については、こちらの記事をご覧ください。



今回の一度限りのカード配布ですべてのカードをしっかり配布できるよう、更新の際にもう一段階手順を踏みます。6月16日の更新後の初回ログイン時に、未開封の『領界路の彼方』は自動的にすべて開封されます。

未開封のパックがすべて開封され、その内容があなたのコレクションに加わった後に、対応する『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードと、パック開封によって得られる追加報酬（宝箱の進捗やワイルドカードなど）が付与されます。

このような手順を踏むと報酬の通知が多くなり、プレイヤーの皆さんがたくさんタップすることになってしまうため、すべての報酬は通知なしでプレイヤーのコレクションへ加わります。

更新内容まとめ

今回の更新を実現するために、私たちはさまざまな変更を行う必要がありました。6月16日の更新内容は以下の通りです。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードが実装されます。 それらのカードはパック開封やワイルドカードによる作成で入手できます。

『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』の「ソース・マテリアル」カードも実装されます。 それらのカードはパック開封やワイルドカードによる作成で入手できます。

『領界路の彼方』のパックは、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のパックに置き換えられます。 『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のパックからは、メインセット収録のカードと「ソース・マテリアル」カードが出現します。

セット・コレクション画面の表示が『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』 になります。 カードの配布が行われるため、コレクションの進捗に影響はありません。

『領界路の彼方』のカードは、カード・スタイルになります。 それらのカード・スタイルは、ゴールドやジェムで購入できます。 他のカード・スタイルと同様に、それを適用するには元のカードを所持している必要があります。 詳細は「プレイヤーのコレクションへの影響」の項をご覧ください。

『領界路の彼方』のボーナスシート（OMB）は、引き続きカードとして残ります。 それらのカードはパック開封やワイルドカードによる作成で入手できます。



よくある質問

『領界路の彼方』のカードが入っているデッキは、更新後も使えますか？

はい！デッキはすべてそのままご利用いただけます。デフォルト設定では、『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スパイダーマン』のカードがデッキに入った状態になります。『領界路の彼方』のカードを使いたい場合は、それぞれのカード・スタイルを適用させてください。

『領界路の彼方』のカードを使い続けたい場合はどうすればいいですか？

『領界路の彼方』のカードはカード・スタイルとなり、他のカード・スタイルと同じようにご利用いただけます。カード・スタイルをタップやドラッグで直接デッキに適用できるほか、お気に入りに設定してそちらをデフォルトにすることもできます。

デッキ構築画面で『領界路の彼方』や『領界路の彼方』のボーナスシートのカードを探すにはどうすればいいですか？

『領界路の彼方』や『領界路の彼方』のボーナスシートのカードは、デッキ構築画面の検索欄に「s:OM1」や「s:OMB」と入力するか、カード名を入力すれば検索できます。

MTGアリーナでアッセンブル

このたびデジタル・マジックへマーベル・ユニバースを迎えるために、私たちはスーパーヒーローのチーム（MTGアリーナ開発チーム）をアッセンブルしました。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』には、私たちのコミック愛に寄り添ったキャラクターや物語が詰まっています。私たちは、このゲームで夢を叶えているのです。さあ、私たちの夢を皆さんに共有するときです。『マジック：ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』は6月23日リリースです。MTGアリーナでのアッセンブルに備えましょう！

「マーベル」は、世界屈指のエンターテインメント・ブランドです。他に類を見ない印象的なキャラクターや物語は、85年以上にわたりポップ・カルチャーを織りなしています。映画やテレビ番組、本、ライセンス、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなど、「マーベル」ブランドはエンターテインメント全体に広がっています。

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