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MTG Archenemy

Формат «Archenemy»

Центр форматов
Размер колоды
60+
Игроков
4+
Продолжительность партии
60 минут

Почему стоит попробовать этот формат?

  • Партии для нескольких человек, в которых архивраг играет против команды из трех и более игроков.
  • Отлично подходит для игры с друзьями, особенно если у игроков разный уровень.
  • Колода «замыслов» добавляет игре элемент неожиданности.

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Правила игры/модификаторы

В формате «Archenemy» один игрок берет на себя роль архиврага и сражается против команды из хотя бы трех игроков.

Каждый игрок в команде играет обычной колодой из 60+ карт Magic. Каждый член команды начинает игру с 20 жизнями.

Архивраг играет обычной колодой из 60+ карт Magic. У него также есть колода «замыслов», содержащая 20 или больше карт замыслов увеличенного размера. В колоде не может быть больше двух экземпляров одной карты замысла. Архивраг начинает игру с 40 жизнями и всегда ходит первым. Он берет карту в свой первый шаг взятия карты.

В начале первой главной фазы каждого хода архивраг показывает верхнюю карту колоды «замыслов». Замысел начинает работать. Карты замыслов дают преимущество архиврагу или мешают героям. Способности большей части карт замыслов срабатывают мгновенно, как только замысел оказывается на поле боя. После этого карта кладется в низ колоды «замыслов». Некоторые замыслы бессрочные. Если бессрочный замысел вступает в игру, карта остается лежать рубашкой вниз до тех пор, пока не сработает способность отказаться от нее. После этого карта кладется в низ колоды «замыслов».

Остальные игроки ходят одновременно. Они вместе решают, что делать во время начальной и главной фазы, вместе объявляют атакующих во время фазы боя и так далее.

Когда архивраг объявляет атакующих, он должен решить, какого игрока (или Planeswalker'а) будет атаковать каждое существо. Затем члены команды вместе выбирают блокирующих. Можно блокировать атаки, целью которых является союзник.

Если жизни одного из членов команды снижаются до нуля, этот игрок проигрывает, а все его карты выводятся из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не потерпит поражение либо архивраг, либо все члены команды.

Разновидность «Supervillain Rumble»

В формате «Archenemy» архивраг сражается против трех и более игроков. В этой разновидности не менее трех игроков играют в формате «все против всех», и у каждого есть колода «замыслов».

В этой разновидности каждый игрок является архиврагом и имеет собственную колоду «замыслов». В начале игры у каждого игрока есть 40 жизней. Игрок, делающий первый ход, определяется случайным образом. В начале первой главной фазы каждого хода игрок разыгрывает замысел из колоды «замыслов».

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