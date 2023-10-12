В формате «Archenemy: Командир» один игрок берет на себя роль архиврага и сражается против команды из хотя бы трех игроков.

Все игроки используют колоды для «Командира» из 100 карт Magic, созданные согласно обычным правилам формата «Командир». В отличие от обычного формата «Archenemy», здесь у членов команды общее количество жизней — 60.

Архивраг играет колодой для «Командира» из 100 карт Magic, созданной согласно обычным правилам формата «Командир». У него также есть колода «замыслов» из 10 или более карт замыслов увеличенного размера. В колоде может быть только один экземпляр каждой карты. Архивраг начинает игру с 60 жизнями и всегда ходит первым. Он берет карту в свой первый шаг взятия карты.

В начале первой главной фазы каждого хода архивраг показывает верхнюю карту колоды «замыслов». Замысел начинает работать. Карты замыслов дают преимущество архиврагу или мешают героям. Способности большей части карт замыслов срабатывают мгновенно, как только замысел оказывается на поле боя. После этого карта кладется в низ колоды «замыслов». Некоторые замыслы бессрочные. Если бессрочный замысел вступает в игру, карта остается лежать рубашкой вниз до тех пор, пока не сработает способность отказаться от нее. После этого карта кладется в низ колоды «замыслов».

Остальные игроки ходят одновременно. Они вместе решают, что делать во время начальной и главной фазы, вместе объявляют атакующих во время фазы боя и так далее. Общие у команды только жизни. Все ресурсы индивидуальны, а эффекты, которые действуют на «каждого оппонента» или «каждого игрока» действуют на каждого из членов команды по отдельности. Игрок может блокировать любых существ, атакующих его, товарища по команде или Planeswalker'ов, находящихся под контролем команды.

Разновидность «Supervillain Rumble»

В формате «Archenemy» архивраг сражается против трех и более игроков. В этой разновидности не менее трех игроков играют в формате «Командир», где все сражаются против всех. У каждого игрока есть колода «замыслов».

В этой разновидности каждый игрок является архиврагом и имеет собственную колоду «замыслов». Каждый игрок начинает с 40 жизнями, как и в формате «Командир». Игрок, делающий первый ход, определяется случайным образом. В начале первой главной фазы каждого хода игрок разыгрывает замысел из колоды «замыслов».