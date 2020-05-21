ДВЕ РЕДКИЕ. ДВЕ ФОЛЬГИРОВАННЫЕ. ВОТ ЭТО ДА.

Встречайте Double Masters — выпуск, буквально набитый популярными репринтами мощных карт. Чтобы вместить их все, пришлось в каждый бустер положить по две редкие или раритетные карты!

Надо признать, сейчас не самый подходящий момент, чтобы анонсировать новый продукт. Но даже в это непростое время, когда мир стремительно меняется из-за пандемии COVID-19, приятно ожидать появления чего-то нового и интересного. И нам кажется, выпуск Double Masters будет стоить этого ожидания.

Сегодня мы расскажем о новом выпуске совсем немного, но 21 мая в 14:30 по тихоокеанскому времени (22 мая в 00:30 по московскому времени) на канале twitch.tv/magic вы услышите все подробности о Double Masters. А дочитав этот анонс до конца, узнаете, как выбрать карты для обзора, который будет опубликован уже сегодня!

Итак, что же такое Double Masters? Давайте посмотрим!

Double Masters

Дата релиза: 7 августа 2020 г.

332 карты

24 бустера в коробке

1515 карт в каждом бустере, включая две редкие и две фольгированные карты ! (Кстати, фольгированные карты тоже могут быть другой редкости.)

и ! (Кстати, фольгированные карты тоже могут быть другой редкости.) Две нефольгированные бонусные карты выпуска без рамок в каждой коробке

Выпуск доступен на английском, французском, немецком, упрощенном китайском и японском языке

Double Masters появится в Magic Online уже 6 августа, стоимость каждого бустера составит $6,99. Средства, уплаченные за покупку, возврату не подлежат.

Выпуск Double Masters – это настоящее торжество удвоения. Мы удвоили количество редких карт, бонусных карт, а также самых популярных карт для драфта. Сегодня в 14:30 (0:30 следующего дня по московскому времени) в Weekly MTG на канале twitch.tv/magic мы еще поговорим о драфте и картах нового выпуска.

И, продолжая тему удвоенного удовольствия от игры, только в этом выпуске мы заменим коллекционные бустеры на так называемые VIP-издания. О том, что это такое, мы расскажем ближе к дате релиза, но обещаем: вас ждет огромное количество самых крутых карт.

Мы не просто удвоили количество редких и фольгированных карт в каждом бустере. В каждой коробке Double Masters вы найдете две (ДВЕ!) нефольгированные бонусные карты выпуска. Это великолепные карты из числа 40 самых любимых карт в полноформатном оформлении.

Теперь, чтобы предотвратить все возможные слухи, мы должны предупредить: в этом выпуске не будет репринтов достающих земель. Да, мы сообщали о появлении в этом году достающих земель и обещаем выпустить эти карты, но в Double Masters они не войдут.

Впрочем, и в Double Masters вы найдете немало прекрасных карт, например Сезон Удвоения (да, мы немного увлеклись темой удвоения). И в знак нашей симпатии мы вам показываем эту карту прямо сейчас – вместе с шикарной бонусной картой!

А если и этого недостаточно, чтобы у вас загорелись глаза, загляните в @Wizards_Magic и проголосуйте за четыре карты, которые Блейк и Стив покажут в Weekly MTG сегодня вечером!

Сейчас может показаться, что до 7 августа еще целая вечность, но уверяем вас, вы и глазом моргнуть не успеете, как этот день наступит. (Или двумя глазами? Конечно, да здравствует УДВОЕНИЕ!) А если вы потерпите до середины июля, то сможете прочитать наши обзорные статьи, посвященные новому выпуску.