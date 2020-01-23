Привет всем!

Какой же огромный путь мы проделали! Мы начали со стриминговых трансляций Magic Online, потом запустили закрытое бета-тестирование MTG Arena. За ним последовали игры раннего доступа (у первой было всего 24 стримера — а теперь наши мероприятия регулярно собирают свыше 800 участников!). Еженедельно мы представляли вам новых создателей контента, публиковали обзоры карт из новых выпусков, рассказывали о новых возможностях на канале twitch.tv/magic, а еще запускали особые мероприятия как в виртуальной, так и в настольной версии игры.

А пока вы наблюдали за этими событиями или принимали в них участие, мы усиливали маркетинговую поддержку, расширяли нашу команду и готовились выпустить в свет нечто совершено невероятное. (Не волнуйтесь, мы не собираемся бросать все, что делали, и продолжим знакомить вас с избранными создателями контента — именно так мы хотим рассказывать вам о восходящих звездах стриминга.)

Итак, мы проделали долгий путь и сегодня рады представить вам очередное наше достижение!

Это программа Magic: The Gathering Creator Program, которую мы разработали совместно с StreamElements!

Magic Creator Program — первая в своем роде платформа, позволяющая создавать действительно интересный контент самостоятельно или совместно с другими участниками игрового сообщества, получая творческие задания и награды за их выполнение!

StreamElements — это одна из крупнейших платформ, поддерживающих создание видеоконтента, а ее инструментами сейчас пользуются более 350 000 лучших стримеров по всему миру. Разрабатывая свою программу с нуля в тесном сотрудничестве со StreamElements, мы испытываем немалую гордость за то, что первыми подарили эту потрясающую возможность создателям контента Magic. Это действительно круто!

Программа не требует повторного входа или заявок на участие — зарегистрировавшись, вы всегда будете в курсе появления новых событий. Вы и другие участники сообщества всегда сможете найти для себя интересные занятия: объявления о новых испытаниях будут появляться регулярно.

Что это за испытания, спросите вы? Это может быть все что угодно! Скажем, задание транслировать игру 4 часов подряд. Или уничтожить определенное существо определенным способом, или принять участие в каком-то конкретном событии, или победить, играя колодой, собранной по заданным условиям. Испытания будут двух типов, в зависимости от того, каким образом засчитывается их выполнение. Испытания с автоматической регистрацией — это задания, результативность которых StreamElements может отследить через Twitch API: например время стриминга, рейды и общее количество зрителей. Испытания второго типа — это нечто совсем другое. Чтобы пройти испытание с ручной регистрацией, нужно будет отправить нам запись стриминга, в котором выполняются заданные условия. Только получив отметку о выполнении задания, пользователь будет вознагражден.

Испытания призваны вдохновлять участников на создание веселого и увлекательного контента — как самостоятельно, так и совместно с другими участниками сообщества. И, конечно же, за интересные трансляции вас ждут крутые награды! Это будут коды на самоцветы (чтобы упростить для вас процесс создания контента), а также коды на наградные редкие карты для вашего сообщества (чтобы разделить нашу увлеченность коллекционированием). Но кроме этих очевидных призов мы готовим для вас особенные и уникальные награды, о которых расскажем позже. Узнать, какие награды ждут пользователей нашей программы, очень скоро можно будет в разделе промоакций.

Если вы хотите стать участником программы, подайте заявку через StreamElements! Очень скоро мы планируем объявить о закрытом бета-тестировании, а в недалеком будущем надеемся сделать программу доступной для всех желающих.

Мы невероятно рады появлению Magic Creator Program, но на этом наши сюрпризы не заканчиваются. Еще одна потрясающая вещь, о которой мы хотим рассказать, — это поддержка фонда Greenlight!

Всем создателям качественного контента и Интернет-пользователям фонд Greenlight дарит уникальную возможность воплотить свои идеи в жизнь. На развитие новых мероприятий, связанных с Magic, в 2020 году мы выделили 1 миллион долларов. Если у вас есть задумки, связанные с настольной или цифровой версией Magic — или с обеими сразу, — фонд Greenlight поможет их реализовать.

Долгие годы Wizards поддерживали множество проектов и событий, связанных с Magic, например Game Knights, Friday Nights и What The Deck. Благодаря фонду Greenlight мы получим возможность финансовой поддержки новых проектов игрового сообщества. Мы ищем создателей контента на тему Magic, готовых продемонстрировать свои таланты и вознести игровое сообщество на новые высоты. Для участия в конкурсе нужно будет отправить нам детальное описание своего проекта в рамках особого испытания в Magic Creator Program, о котором мы очень скоро объявим. (Это значит, что все желающие поделиться своими идеями и получить поддержку фонда Greenlight должны будут зарегистрироваться в программе Creator Program.) В заявке нужно будет перечислить свои цели, привести бизнес-план, а также план рекламной раскрутки и разбивку бюджета.

Пока длится закрытое бета-тестирование, мы не будем обнародовать свое решение, так что у вас будет масса времени на подготовку своей презентации до тех пор, пока Creator Program не станет общедоступной. Фонд Greenlight готов рассмотреть любые идеи — от скромных проектов с бюджетом менее $5 000 до масштабных мероприятий за $250 000.

Итак, 2020 год начался с двух грандиозных событий — анонса Magic Creator Program и предложения фонда Greenlight. Мы с восторгом наблюдаем за работой и достижениями талантливых создателей контента и игрового сообщества, и нам не терпится узнать, что они готовят для нас в будущем!