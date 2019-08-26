Дата обновления: 26 августа 2019 г.

Стандартный формат:

Неистовый Свиреподон больше не запрещен.

Модерн:

Хогаак, Восставший Некрополь запрещен.

Безбожное Разграбление запрещено.

Мистик-Кователь Камней больше не запрещен.

Винтаж:

Карн, Великий Творец ограничен.

Мистическая Кузня ограничена.

Неверный Ход Мысли ограничен.

Мистическая Кузня ограничен.

Fastbond больше не ограничен.

Изменения вступают в силу: 30 августа 2019 г.

Изменения для Magic Onlineвступают в силу: 26 августа 2019 г. в 22:00 МСК

Изменения для MTG Arena вступают в силу: 4 сентября 2019 г.

Список запрещенных и ограниченных в различных форматах карт вы найдете на этой странице.

Следующий анонс запретов и ограничений: 7 октября 2019 г.

Стандартный формат

Время от времени мы пересматриваем списки запрещенных и ограниченных карт и снимаем запреты, если это положительно скажется на формате. Неистовый Свиреподон был запрещен в Стандартном формате в период «Иксалана», чтобы ослабить агрессивные красные колоды и дать возможность оппонентам активно защищаться, используя блокирование существами и получение жизней. Позже, с появлением новых разнообразных и сильных стратегий, агрессивность красных колод в метагейме немного снизилась.

С появлением «Базового Выпуска 2020» быстро завоевали популярность две колоды для Стандартного формата: Scapeshift и Orzhov Vampires. Победная стратегия обеих колод — это вывод множества мелких существ на поле боя, а у «Вампиров Орзова» к тому же есть много способов получать жизни. С возвращением Неистового Свиреподона красные колоды, а также и другие, например Jund Dinosaurs, вновь получат возможность применять агрессивные стратегии для ведения боя с Scapeshift и Orzhov Vampires. В целом мы довольны текущим состоянием метагейма, но нам кажется, что возвращение Неистового Свиреподона улучшит его баланс и способность к самовосстановлению в сезоне стандартных турниров с использованием «Базового выпуска 2020» до ротации и выхода «Престола Элдраина».

Имейте в виду, что Неистовый Свиреподон будет допущен к использованию в традиционных матчах до двух побед в Стандартном формате MTG Arena (с 4 сентября), но останется запрещенным в одиночных партиях. Это связано с различиями в метагейме этих игровых режимов: в одиночных партиях агрессивность красных сохраняется.

Модерн

С выходом «Горизонтов Модерна» колоды, построенные на работе с кладбищем и использующие Хогаак, Восставший Некрополь, оказывали чрезвычайно сильное влияние на метагейм «Модерна». После появления ранних признаков неспособности метагейма к самовосстановлению (в т.ч. использования игроками большого количества карт ненависти и высокой частоты побед колод на Хогааке) было принято решение ограничить использование Моста из Могилы, чтобы ослабить колоду.

Результаты Mythic Championship IV в Барселоне, нескольких Гран-при и других турниров показали, что Хогаак по-прежнему имеет высокий процент побед и угнетающий эффект в метагейме. Наблюдая за эволюцией архетипа и видя множество успешных способов построения колоды, мы поняли, что проблемы создает именно Хогаак, Восставший Некрополь. Поэтому Хогаак, Восставший Некрополь теперь запрещен.

Чтобы завершить период несбалансированности метагейма «Модерна», мы будем стараться избегать действий, которые вновь могут ухудшить его состояние и способность к самовосстановлению. В течение последнего года стратегии, основанные на работе с кладбищем, занимали значительную часть метагейма «Модерна», вплоть до того, что подавлялось разнообразие при построении других колод. Как результат в основных колодах наблюдалось появление таких тяжеловесных «антикладбищенсих» карт, как Хирургическое Извлечение, Лучи Пустоты и Покойся с Миром. Нам бы хотелось немного сместить игровой процесс, вернув акцент с кладбища на руку и поле битвы.

Карта Безбожное Разграбление создавала эту сосредоточенность колоды на кладбище. Согласно результатам состязаний Magic Online и настольных турниров, в прошедшем году почти все колоды-победители в «Модерне» использовали Безбожное Разграбление. В частности, такие колоды, как Hollow One, Izzet Phoenix, а также вариации Dredge и Bridgevine (до и после выхода Хогаака). По мере появления новых карт, которые используют кладбище, сбрасывание карт и дешевые заклинания, Безбожное Разграбление продолжает наращивать свою силу благодаря эффективным манипуляциям с рукой и кладбищем. Вне зависимости от влияния Хогаака, вероятнее всего Безбожное Разграбление скоро попадет в список запрещенных карт. Мы считаем, что это необходимый шаг, который поможет предотвратить доминирование в метагейме колод с Безбожным Разграблением, работающих с кладбищем. По той же причине мы решили пока не снимать запрет на Мост из Могилы.

Понимая, что эти изменения сами по себе встряхнут метагейм, мы считаем, что сейчас самое время пересмотреть список запрещенных карт. Приняв решение в прошлом году снять запрет на карты Джейс, Скульптор Сознания и Кровавокосый Эльф, мы понимаем, что со временем уровень силы «Модерна» будет естественным образом расти по мере появления новых доступных карт. Карты, попавшие в список запрещенных исключительно из-за своей силы, теперь могут быть признаны подходящими для формата в контексте более мощного метагейма. Похоже, метагейм «Модерна» сейчас достаточно мощный, чтобы в списке разрешенных карт появился Мистик-Кователь Камней.

Опасность возвращения этой карты и причина, по которой она была в списке запрещенных, в том, что она очень сильна против простых колод. Существует, пусть и небольшая, вероятность того, что Мистик-Кователь Камней будет оказывать подавляющее воздействие на игру, и в этом случае мы пересмотрим его легальность для «Модерна» (та же ситуация была с Могильным Троллем Голгари). Но все-таки мы надеемся, что Мистик-Кователь Камней поможет сместить фокус с кладбища, и колоды станут больше ориентироваться на поле битвы, существ и преимущество в картах.

Винтаж

«Война Искры», «Горизонты Модерна» и Базовый Выпуск 2020 стали выпусками, оказавшими самое заметное влияние на «Винтаж». Последние несколько месяцев мы наблюдали за эволюцией формата и стабилизацией метагейма. После официального признания «лондонского муллигана» и пересмотра результатов турниров мы хотели бы принять меры для корректировки некоторых проблемных игровых моделей.

Несмотря на то, что, по нашим данным, «Винтаж» сейчас хорошо сбалансирован и общая частота выигрыша почти всех колод-победителей составляет 47–53%, до нас стали доходить жалобы сообщества о победах на первом или втором ходу и снижении разнообразия игрового процесса. Мы бы хотели вернуть формат в то состояние, которое удовлетворяло бы всех членов сообщества, и будем предпринимать для этого определенные меры.

В последнее время Карн, Великий Творец и Мистическая Кузня значительно усилили колоды, давая возможность блокировки способностей оппонента в ранней игре (благодаря статической способности Карна), эффектное условие победы (благодаря способности верности Карна -2, достающей Time Vault и Voltaic Key или Manifold Key) и преимущество по картам в длительных играх (особенно благодаря Мистической Кузне). И если мы заговорили о статической способности Карна, напомним, что «Винтаж» — это единственный формат в Magic, где можно играть такими мощными, производящими ману артефактами, как Моксы, Солнечное Кольцо и Черный Лотос. Нам бы хотелось сократить число случаев, когда на ранней стадии игры Карн не дает оппоненту применять заклинания.

Поэтому, чтобы добавить интерактивности колодам и дать им возможность атаковать в затяжных играх, мы устанавливаем запрет на карты Карн, Великий Творец и Мистическая Кузня. Мы также планировали ограничить использование Sphere of Resistance, но вначале решили предпринять этот небольшой шаг, чтобы потом проанализировать данные и изучить отзывы сообщества.

Колоды с Перетягиванием, построенные на Bazaar of Baghdad, повысили свою мощность с появлением «лондонского муллигана» и недавним добавлением некоторых карт, таких как Сила Жизни, как средства борьбы с картами, мешающими использовать кладбище. Чтобы замедлить эти колоды и дать оппонентам возможность взаимодействия, мы ограничиваем использование Могильного Тролля Голгари.

Карта Неверный Ход Мысли много лет была предметом дискуссий в сообществе любителей формата «Винтаж». Несмотря на большое количество возможностей для взаимодействия, которое предлагает эта карта, она также представляет большую опасность для большинства интерактивных колод. Более того, ее чаще всего включали в колоды исключительно для того, чтобы противостоять той же карте со стороны оппонента. Возникала ситуация, когда приходилось «жертвовать» местами в колоде, которые могли бы занять более полезные карты, и ослаблять таким образом колоду. Кроме того, колоды на Перетягивании часто используют Неверный Ход Мысли для защиты кладбища или чтобы помешать оппоненту. Мы считаем, что ограничение Неверного Хода Мысли откроет возможность построения более разнообразных колод, усиления интерактивности и ослабления колод на Перетягивании.

Поскольку, согласно нашей философии, в формате «Винтаж» можно играть всеми картами Magic, время от времени мы пересматриваем список ограниченных карт и ищем карты для новых колод и игровых комбинаций, даже если их использование сопровождается некоторым риском. В последнее время игроки часто сообщают нам, что с удовольствием использовали бы в своих колодах четыре копии Fastbond. Поскольку большинство колод формата «Винтаж» в значительной степени полагаются на артефакты, дающие ману, и используют меньше земель, то колода, построенная на Fastbond, в текущем метагейме будет выглядеть весьма необычно. Мы также собираемся в будущем снять ограничения на карты Windfall и Necropotence.

Нам очень интересно мнение сообщества об этих изменениях и о том, какие еще действия нам следует предпринять. Перед турниром Eternal Weekend North America мы внесем очередную порцию изменений в список запрещенных и ограниченных карт. Мы очень ждем этого, поэтому, пожалуйста, присылайте нам свои отзывы и комментарии.