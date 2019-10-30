Самое время играть в «Командир»!

Формат «Командир» набирает бешеную популярность. «Commander» (издание 2019 г.) скоро станет самым успешным выпуском для «Командира», на событиях MagicFest появились зоны командования, скоро начнутся соревнования CommandFest, а многие из вас сами создают потрясающий контент для этого формата.

«Командир» прошел долгий путь.

Поначалу в него играл лишь Шелдон Менери с друзьями. В 2011 году мы решили дать формату шанс, и теперь это один из самых популярных форматов Magic.

«Командир» объединяет. Раньше существовал миллион способов «кухонной» игры в Magic, но теперь для многих форматом «по умолчанию» стал именно «Командир». Конечно, есть и другие форматы, и будут появляться новые, но любительская игра Magic говорит на языке «Командира».

Как дизайнер этого формата я пристально слежу за отзывами игроков, чтобы сделать его еще лучше. Путешествуя по миру, я обсуждаю этот формат со всеми игроками на своем пути. (Колода «Командира» никогда не покидает мой чемодан!) Я изучал мнение игроков в интернете. Я прочитал каждый твит в свой адрес. Мы все в Wizards прислушиваемся к вам.

Очень скоро вы узрите плоды нашей работы.

2020 год станет самым масштабным для «Командира», и это еще мягко сказано! Сначала расскажу, на чем мы сосредоточились.

1. Игроки хотят больше «Командира»

Наш первый продукт для этого формата вышел в 2011 г. С тех пор «Командир» вырос многократно. Теперь это один из самых популярных форматов Magic!

Но продукты для него по-прежнему продолжают выходить только раз в год. Да, можно вспомнить Commander Arsenal и Anthology, или Battlebond, где было много карт для «Командира». Но этого мало.

Надо менять ситуацию. Мы можем сделать намного больше для игроков «Командира». Больше продуктов. Разных продуктов. Для любых игроков этого формата.

Недавние колоды для «Схватки» — отличный тому пример. Посмотрим, насколько часто будут играть в «Схватку», но уже очевидно, что игрокам «Командира» нужны новые карты.

И дело не только в картах, кстати. Игроки любят украшать свои колоды, и в этой области можно тоже многое сделать.

К тому же, если уж зашла речь о старых картах…

2. Игрокам нужны перепечатки

Все просто.

Формат растет, очень быстро растет. Вот поэтому-то и нужно сделать перепечатки для ваших колод! Не только старых карт, но и тех, что перепечатывали недавно.

Если вы только начинаете играть в «Командир», у вас должны быть на руках наиболее важные карты. У новичка вряд ли окажутся все зеленые ускоряющие заклинания на свете, правда?

Чем больше выходит продуктов для «Командира», тем больше необходимость перепечатать такие карты. Они должны прийтись к месту, и мы об этом позаботились.

Знаю, перепечатки — щекотливая тема, и я уже высказывался на этот счет. Нельзя перепечатать все карты, но, думаю, вас порадуют перепечатки будущего года. (Уже представляю, как эту фразу цитируют на Reddit.)

3. Игроки обучаются через «Командир»

Никогда не думал, что скажу это, но это так. Мы заметили, что много игроков приходят в Magic именно через формат «Командир». (Или выбирают его одним из первых.)

А мы-то думали, что формат является настоящим кошмаром для новичков! Сложные взаимодействия, куча механик, надо быть в курсе всех карт. Может, кто-то даже разыграет Объединение в отряд! Поэтому мы старались направить новичков в другие форматы.

Но, оказывается, Magic работает по-другому. Новичку хочется играть с друзьями. И, конечно же, рано или поздно он научится делать то же, что и они. Никто не скажет ему: «Хочешь играть с нами? Круто. Иди потренируйся месяца три, вернешься, когда освоишься с Мерцанием».

Несмотря на сложность, через «Командир» хорошо обучаться, потому что он играется в дружеской обстановке. Другие игроки могут помочь и подсказать, и вам не обязательно знать все нюансы, чтобы понять принцип игры.

Вместо того чтобы препятствовать игрокам осваивать Magic через «Командир», мы решили кое-что предпринять и сделать его площадкой для новичков. (Подробности чуть ниже!)

Следующий год будет самым масштабным для «Командира», и это отразится в продуктах, которые мы выпустим.

Вы, возможно, уже видели мое интервью с Джимми Вонгом и Джошем Ли Кваем в рубрике Game Knights, где я говорю о грядущих изменениях. Если нет, то посмотрите!

Для тех, кто предпочитает читать, а не смотреть видео, распишу все пункты еще раз.

Во-первых, нужно было создать что-то знакомое, но сделанное по-новому.

Ikoria Commander

Каждый год мы выпускаем цикл заранее собранных колод для «Командира». Они никуда не денутся. Более того, в следующем году они выйдут раньше срока!

И это будет пять колод, а не четыре, с 71 новой картой — это больше, чем обычно.

Почему так? Мы хотим связать «Commander» (издание 2020 г.) с выпуском«Икория: Логово Исполинов». Колоды для «Командира» выйдут вместе с «Икорией» 24 апреля. Можно будет даже поиграть ими (в любительском формате, конечно) с 17 по 19 апреля на пререлизе «Икории»!

Все новые карты относятся к миру Икории. (Перепечатки могут быть из любых миров). Вы сможете еще глубже окунуться в этот дикий мир монстров! Уровень силы будет примерно как раньше, а карты будут легальны только в «вечных» форматах, таких как «Наследие», «Винтаж» и, конечно же, «Командир». Мы делали их без оглядки на «Стандарт». У них даже есть специальный отличительный символ.

И да, 71 новая карта не будет входить ни в один бустер для драфта или колоды выпуска «Икория». Они связаны с ними лишь тематически.

В этих колодах есть несколько карт из «Икории» в перепечатанном виде, но их мало. Они нужны в основном для того, чтобы помочь некоторым темам. (Представьте, если бы мы провернули то же самое с «Каладешем»: будь у нас целая колода для «Командира» на энергии, вам бы захотелось включить в свою колоду пару карт с энергией из основного выпуска.)

Этими колодами очень круто играть, а по ощущениям они напоминают колоды для «Командира» предыдущих лет. Они заменяют колоды Planeswalker-ов для «Икории». (Хотя совсем на них не похожи!) Их кодом будет C20.

Но это не единственные заранее собранные колоды для «Командира», что мы подготовили! Настало время для…

Колоды для «Командира» Zendikar Rising

До этого момента мы выпускали так называемые «традиционные» колоды для «Командира». Большая коробка, увеличенная карта и «сад», где четыре или пять колод играют друг против друга.

В выпуске Zendikar Rising мы представим новый вид колоды для «Командира».

Быть игроком этого формата должно быть интересно в любое время года. Если вы решите играть в «Командир» через полгода после выхода заранее собранных традиционных колод, вас будет ждать сюрприз.

В Zendikar Rising будет две колоды. В каждой по три новых карты, остальные — перепечатки. Они станут вашим идеальным трамплином в мир «Командира». Подобно выпуску Ikoria Commander, новые карты будут тематически связаны с Икорией, перепечатки же могут быть из любых миров.

Неважно, новичок ли вы, ищущий популярные карты, или опытный игрок в поисках перепечаток, в этих колодах вы найдете много интересного. Их код — ZNC, и они также заменят колоды Planeswalker-ов для Zendikar Rising. Их коробка будет похожа на коробку от колод «Схватки», и выйдут они вместе с Zendikar Rising.

Зачем мы заменяем ими колоды Planeswalker-ов? Ну, я уже говорил о том, что через «Командир» многие входят в игру, и на полках магазинов должно быть много таких колод.

Колоды Planeswalker-ов тоже хороши для обучения, и они точно будут в «Базовом выпуске 2021». Эти колоды по-прежнему будут на прилавках, на случай, если кто-то захочет познакомить друзей с Magic таким способом. Но, как правило, новички познают игру в спокойной и дружественной обстановке, которую предоставляет «Командир». Покупая колоду «Командира», вы сразу вливаетесь в наше потрясающее сообщество.

Итак, это были заранее собранные колоды. Что еще нового вас ждет?

Взгляните на совершенно новый продукт!

Commander Collection: Green

В 2020 году игроки «Командира» получат нечто эксклюзивное, продающееся только в магазинах WPN — «Commander Collection»!

Это цикл наборов из восьми перепечаток одного цвета. Первый набор мы решили сделать зеленым, ведь это цвет мана-разгона, гигантских существ и других «плюшек», столь любимых игроками «Командира».

На картах будут новые иллюстрации, зачастую с отсылками к легендарным персонажам. Вот, взгляните на эту иллюстрацию:

Это заклинание (угадайте какое) колдует Исан, Бродячий Бард. Вы вновь увидите этих известных персонажей… и будет забавно, если они встретятся со своими легендарными оригиналами.

Вот еще пример:

Это существо из Камигавы (хотя изначально оно не из Камигавы), и в его форме есть отсылка к головному убору, который носила Азуса, Потерянная, но Ищущая.

Если играете зеленым цветом, вам понравится этот набор.

Так где же его взять? Будет выпущено две версии: обычная и премиум.

В магазинах WPN будет продаваться обычная версия с восемью картами без фольги. Премиум-магазины WPN получат также украшенную премиум-версию со всеми восемью картами в фольге!

Так что в любом случае вы найдете для себя подходящий вариант. А пока подумайте над этими двумя иллюстрациями. Да здравствуют фанатские теории! Код выпуска — CC1. (Что как бы намекает на возможность продолжения, не находите?)

Как видите, новинок масса. Но это далеко не все.

Хочу объявить о самом захватывающем продукте для «Командира» всех времен. Он выйдет еще нескоро, в четвертом квартале следующего года. Я придумал его почти шесть лет назад. Его можно считать моим детищем, так же, как Unstable можно считать ребенком Марка Роузуотера. Думаю, вам понравится.

С нетерпением представляю вам… выпуск Commander Legends.

Commander Legends

Это целый выпуск для игроков «Командира». «Драфт» и «Командир» в одном флаконе. Более 70 совершенно новых легендарных карт для ваших колод.

Он просто потрясающий.

Я всегда хотел сыграть драфт по «Командиру», но мешали логистические неувязки. К счастью, нам удалось расколоть этот орешек в выпуске Commander Legends. Теперь можно собрать колоду для «Командира» прямо перед игрой! К тому же, у вас появится куча идей для вашей следующей колоды!

Commander Legends включает наборы из 20 карт в фольге, и в каждом из них по два легендарных существа! Насчет драфта я расскажу подробнее ближе к делу, но будьте уверены, все работает как надо.

Эти карты могут относиться к любому миру Мультивселенной и легальны в «вечных» форматах — «Наследие», «Винтаж» и «Командир». Выпуск будет больше обычного, и будет включать в себя как предложенные вами перепечатки, так и новые карты. Вас ждет много полюбившихся Planeswalker-ов и персонажей, а также немало новых!

Обычно мы не даем взглянуть на выпуск, который выйдет аж через год. Но у нас целых 70 новых легенд… думаю, можно вас чуть-чуть подразнить. Глядите:

Ветераны игры должны догадаться, кто тут изображен. Хотя я сам уже проболтался в подкасте Command Zone. Посмотрите и узнайте, кто это!

Со следующим будет посложнее, но этого персонажа вы уже видели:

Пусть с этой картой Вортосы разбираются. Интересно будет почитать тему на Reddit. (Кстати, код выпуска — CMR.)

Commander Legends выйдет еще нескоро, но я уже в нетерпении. Надеюсь, вы тоже. Когда меня спрашивали, планирую ли я объединить «Драфт» и «Командир», я лишь улыбался в ответ, зная, что рано или поздно это случится. Ждать осталось совсем недолго!

Это один из самых захватывающих выпусков на моей памяти.

И к нему мы выпустим еще кое-что.

Колоды для «Командира» Commander Legends

Commander Legends с двумя собственными колодами для «Командира»!

По философии они очень похожи на те, что мы выпускаем для Zendikar Rising, но сами карты сильно отличаются. В них будет по три новых карты, не встречающиеся в бустере для драфта, остальное — перепечатки. Код выпуска — CMC.

Если вы решили начать с Commander Legends, но у вас нет колоды, хватайте одну из этих — и в бой!

Самое время играть в «Командир»

Я правда так считаю.

Мы очень усердно работали для игроков «Командира». В 2020 году пришло время явить миру плоды нашего труда. Мы так много хотим успеть в 2020 году. Вас ждут новые продукты, события и возможности… и мне не терпится увидеть вашу реакцию.

Отзывы игроков важны как никогда. Что вы думаете об этих продуктах? Чем, по-вашему, нам еще стоит заняться? Сообщите мне! От ваших комментариев зависит будущее этого формата.

Свяжитесь со мной в Twitter, задавайте вопросы в Tumblr, пишите в Instagram или шлите письма на Beyondbasicsmagic@gmail.com.

За лучший год в истории «Командира»!

—Гэвин

Эл. почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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