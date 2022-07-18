Постоянно оценивая наш товарный ассортимент Magic: The Gathering, мы приняли решение сосредоточить наши основные релизы на восьми языках. Поэтому, начиная с выпуска Dominaria United, мы больше не будем публиковать настольную версию игры Magic на русском, корейском и китайском (традиционном) языках.

Несмотря на то, что мы не планируем издавать настольную версию игры Magic на указанных языках, мы будем продолжать оказывать полную поддержку магазинам Wizards Play Network с помощью мероприятий и промо-материалов WPN, хотя промо-материалы и другая продукция будут предлагаться на английском языке. Кроме того, в Magic: The Gathering Arena по-прежнему будут поддерживаться корейский и русский языки.

На данный момент основными языками игры остаются: английский, японский, китайский (упрощенный), французский, итальянский, немецкий, испанский и португальский. Не все виды продукции доступны на указанных языках, однако наши главные и дополнительные выпуски будут представлены на этих восьми языках.

Мировой релиз выпуска Dominaria United — долгожданного возвращения Magic в Доминарию — состоится 9 сентября.