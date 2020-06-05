Привет!

Я — Ари Зирульник, копирайтер по оформлению товаров Magic. Через мои руки проходит почти каждый продукт, что мы создаем, поэтому мне «выпала уникальная возможность написать статью, в которой подробно описывается вся продукция „Базового выпуска 2021”» — эти слова принадлежат вредному продакт-менеджеру, который не захотел написать эту статью сам. В качестве дополнительного стимула для читателя в комментариях к каждому продукту я буду оставлять СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ И СУПЕРКАНОНИЧНЫЙ факт о Тефери, который никогда ранее не публиковался.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Ари не входит в команду сотрудников, занимающихся разработкой миров игры, и эти «факты» о Тефери не являются каноничными, что бы там Ари так яростно ни утверждал.

ДРАФТ-БУСТЕРЫ

Это классический бустер Magic. Вы знаете, что вы вы найдете в нем: 10 обычных карт, 3 необычные, 1 редкую или раритетную, 1 землю и 1 фишку или рекламную карточку. Примерно в трети случаев одна из обычных карт будет заменена на фольгированную любой редкости. Также возможно, что вы получите карту с уникальной рамкой — потрясающую альтернативную версию нормальной карты выпуска M21.

Кроме того, в драфт-бустерах выпуска M21 иногда попадаются карты без рамок!

Драфт-бустеры можно покупать как отдельно, так и в коробках по 36 штук.

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №1

В Толарианской Академии Тефери однажды на спор лизнул библа.

ПРОМО-КАРТА ПРОГРАММЫ BUY-A-BOX

При покупке дисплея «Базового выпуска 2021» в магазине WPN вы получаете бесплатную промо-карту программы Buy-a-Box (пока имеется в наличии). В этот раз она очень милая:

Кошка. И собака. И они лучшие друзья. ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ. Я не знаю, основана ли эта карта на реальной истории, но думаю, всем нам лучше сделать вид, что так и было.

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №2

С помощью своей магии времени Тефери жульничает, играя в доминарийские шашки. Поэтому Джойра теперь с ним не играет.

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ БУСТЕРЫ

Коллекционные бустеры просто набиты всякими классными штуками. Так как в этой статье мы все подробно рассматриваем, давайте разбираться. У меня тут даже изображение есть. Я не знаю, как делать такие изображения, но оказывается, можно просто написать «сделай из этого изображение» человеку, который превращает документы в веб-сайты, и он сделает это за вас.

Содержимое коллекционного бустера (Сделай из этого изображение. Спасибо.)

В каждом коллекционном бустере есть 4–5 редких или раритетных карт, 7–9 карт с особым оформлением и 11 фольгированных карт! Эти бустеры идеальны для тех, кто хочет получить максимум восторга от их распечатывания.

Узнать больше о коллекционных бустерах и о том, где найти альтернативные версии карт, можно в статье Майка Туриана здесь.

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №3

Тефери не доверяет закладкам — он всегда загибает уголок страницы книги, чтобы пометить, где остановился.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ БУСТЕРЫ

Представляем приветственные бустеры

Эти бустеры приходят на смену приветственным колодам. Все приветственные бустеры выпуска M21 абсолютно одинаковые и содержат понемногу всего того, что делает игру Magic удивительной. В них есть легендарные карты, planeswalker’ы, уникальные карты и многое другое. Также в них есть двусторонние справочные карточки с советами о том, как начать играть, находить магазины и узнавать больше об игре.

Новички могут бесплатно получить приветственные бустеры во всех магазинах WPN, пока эти бустеры имеются в наличии.

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №4

У Тефери есть гликопротеин, который связывается с белками в змеином яде, и тот становится безвредным. Минутку. Прощу прощения — этот факт относится к мангустам.

КОЛОДЫ PLANESWALKER’ОВ

Знакомьтесь — Базри Кет.

Базри присоединяется к Тефери, Лилиане, Чандре и Гарруку в качестве одного из пяти героев колод Planeswalker’ов «Базового выпуска 2021». Эти колоды идеально подходят для любого, кто начинает играть в Magic (и являются отличным продолжением упомянутых выше приветственных бустеров). Давайте кратко рассмотрим, что делает каждая колода:

Базри, Преданный Паладин

Разыграйте кучу существ и засыпьте их жетонами +1/+1.

Тефери, Странник вне Времени

Берите много дополнительных карт и используйте срабатывающие способности каждый раз, когда вы это делаете.

Лилиана, Маг Смерти

Получайте награду за смерть ваших существ, а затем верните их к жизни, чтобы они снова могли умереть.

Чандра, Разжигающая Пламя

Жгите своих оппонентов и смотрите, как растут ваши существа.

Гаррук, Первобытный Предвестник

Разыгрывайте больших существ. Когда закончите, разыграйте существ еще больше.

Каждой из этих колод просто и весело играть. И у нас есть еще один способ для привлечения новых игроков...

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №5

Тефери вернулся в прошлое и сделал так, чтобы этот факт никогда не был написан.

СТАРТОВЫЙ НАБОР MAGIC: THE GATHERING ARENA

Представляем вам стартовый набор Magic: The Gathering Arena. Если он кажется вам знакомым, то это потому, что он является последователем стартового набора Spellslinger. Содержимое тоже очень похоже.

Наборы Spellslinger были разработаны для обучения игре с помощью специальных вкладышей, но мы выяснили, что новичков лучше всего направлять на обучение в MTG Arena, и данный продукт опирается на этот факт.

Внутри вы найдете две веселые колоды, которые отлично подходят для начинающих. Вы также получите 16-страничный сборник правил и две складные коробки для колод. Наконец, вы получите карточку с кодом для MTG Arena. Код дает вам право на получение электронных экземпляров обеих колод, и его можно использовать дважды — один раз для себя и один раз для друга, с которым вы хотели бы поиграть.

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №6

Тефери получает +6 для всех бросков на интеллект.

ПРЕРЕЛИЗНЫЙ НАБОР

Ни один выпуск не будет полным без пререлизного набора! Набор «Базового выпуска 2021» — это то, к чему вы уже привыкли: 6 бустеров; 1 фольгированная карта с оттиском с датой и один вкладыш. На этом вкладыше представлена хронология жизни Тефери: от детства в Академии до Войны Искры.

Как получить пререлизный набор? Зарегистрируйтесь на пререлиз в вашем местном игровом магазине! Это отличный способ разогреться перед новым выпуском и как можно скорее опробовать реальные карты. Не знаете, где находится ваш ближайший магазин WPN? Найдите его в локаторе магазинов.

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №7

Тефери — тенор с ангельским голосом. И ангел очень хочет вернуть свой голос обратно.

НАБОР BUNDLE

Остался только один продукт: набор Bundle! До изобретения наборов Bundle люди одновременно могли нести только две вещи. Хочешь унести три? Отрасти третью руку, дружище. С запатентованной технологией WotC Bundle™ Technology™ вы сможете унести намного больше. А именно, в каждом наборе есть:

10 драфт-бустеров «Базового выпуска 2021»

20 базовых земель

20 фольгированных базовых земель

1 фольгированная карта «Вожак Стаи» с альтернативной иллюстрацией

1 большой 20-гранный кубик

В сумме получается 52, а это намного больше, чем 2.

СУПЕРСЕКРЕТНЫЙ ФАКТ О ТЕФЕРИ №8

Фамилия Тефери — Берри.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ух! Как много мы сегодня узнали! Особенно кучу всяких каноничных фактов о Тефери. (ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: все еще неканоничных.) Спасибо, что вместе со мной отправились в это путешествие по продуктовой линейке «Базового выпуска 2021». За сим откланяюсь, и вот вам мой совет: если вы встретите меня в MTG Arena (меня там зовут REZ), то пожалуйста, дайте мне выиграть. Мне не помешает поднять свой боевой дух.

До следующей встречи!